Το δημοτικό Θέατρο Ολύμπια εγκαινιάζει τον κύκλο «Viva l’Italia»,με δύο εξαιρετικές παραστάσεις χορού [βιντεο] - iefimerida.gr

Το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» εγκαινιάζει τον κύκλο «Viva l’Italia!», με δύο σημαντικές παραστάσεις χορού, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων, της ιταλικής πρεσβείας στην Ελλάδα και του ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών.

Όπως σημειώνει ο Olivier Descotes, καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Θεάτρου Ολύμπια:

«Ο χορός παίζει σημαντικό ρόλο στον καλλιτεχνικό προγραμματισμό μου για το Θέατρο Ολύμπια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τον Φεβρουάριο το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει δυο παραγωγές που εντάσσονται και εγκαινιάζουν τον κύκλο "Viva l'Italia", εκπροσωπώντας την πρωτοπορία της ιταλικής σκηνής.

Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Ελλάδα και του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών, η διεθνώς καταξιωμένη χορογράφος, Ambra Senatore, που διευθύνει σήμερα το Centre chorégraphique της Ναντ (Γαλλία), και ο Marco D’Agostin, ένας από τους κορυφαίος καλλιτέχνες της γενιάς του, θα βρεθούν στην σκηνή του Θεάτρου Ολύμπια και θα μας μαγέψουν».

A POSTO

Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου στις 20:30

Η Ambra Senatore, διευθύντρια του Centre Chorégraphique de Nantes, παρουσιάζει το «A Posto», έντεκα χρόνια μετά την δημιουργία του.

Τρεις γυναίκες μπαίνουν και βγαίνουν από τη σκηνή, τα μάτια τους εξερευνούν τον χώρο αναζητώντας κάτι ή κάποιον. Όλα μοιάζουν να τους διαφεύγουν, οι χειρονομίες τους, τα αντικείμενα που ξεφεύγουν, κυλούν ή βυθίζονται. Αυτό το γοητευτικό ταμπλό γεμάτο φρεσκάδα κινείται διαρκώς μεταξύ μυθοπλασίας και πραγματικότητας για να δείξει ένα ανάλαφρο, ρευστό και άτακτο μπαλέτο που κρυφά γλιστράει με μικρές πινελιές σε ένα πιο αντισυμβατικό και δραματικό σενάριο. Μεταξύ πραγματικότητας και μυθοπλασίας, η Ambra Senatore χτίζει ένα χορογραφικό παζλ. Σαν αστυνομική ιστορία, το «A Posto» είναι χτισμένο σαν μια ταινία της οποίας οι παράξενες και μυστηριώδεις σκηνές εναλλάσσονται συνεχώς.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χορογραφία και παραγωγή: Ambra Senatore, σε συνεργασία με τις Caterina Basso και Claudia Catarzi

Χορευτές: Caterina Basso, Claudia Catarzi, Ambra Senatore

Σχεδιασμός ήχου: Gregorio Caporale, Ambra Senatore

Μουσική: Brian Bellott, Gregorio Caporale, Jimi Hendrix, The Temptations

Σχεδιασμός φωτισμών: Fausto Bonvini

Θερμές ευχαριστίες για την συνεργασία στους: Doriana Crema, Andrea Roncaglione, Antonio Tagliarin.

Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Ελλάδα και του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών. Γενική είσοδος 5€

Best Regards

Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου στις 20:30

To Best Regards είναι ένα γράμμα γραμμένο σε κάποιον που δεν θα απαντήσει ποτέ, μια άσκηση μνήμης, ένας χορός στη σκιά (ή στο φως) του Nigel Charnock, μοναδικού ερμηνευτή και συνιδρυτή του DV8 Physical Theatre, που πέθανε το 2012. O Marco D’Agostin γιορτάζει τη μνήμη του με μια παράσταση απελπισμένης ψυχαγωγίας, χωρίς νοσταλγία, προσπαθώντας να κάνει στον εαυτό του αλλά και στο κοινό την ίδια ερώτηση: τι θα γράφατε σε κάποιον που δεν θα διάβαζε ποτέ τα λόγια σας;

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τον Marco D’Agostin

Κείμενα: Chiara Bersani, Marco D’Agostin, Azzurra D’Agostino, Wendy Houston

Ήχος / γραφιστικά: LSKA

Σχεδιασμός φωτισμών: Giulia Pastore

Σκηνικά: Andrea Sanson, Simone Spangaro

Επιστημονική επιμέλεια: The Nigel Charnock Archive, Roberto Casarotto

Σύμβουλοι δραματουργίας: Chiara Bersani, Claudio Cirri, Alessandro Sciarroni

Τεχνικοί σύμβουλοι: Eleonora Diana, Luca Poncetta, Paola Villani

Κίνηση: Marta Ciappina

Προώθηση, μεταφράσεις: Damien Modolo

Τεχνική υποστήριξη: Paolo Tizianel

Φωτογραφίας, βίντεο: Alice Brazzit

Συντονισμός και διοίκηση: Eleonora Cavallo, Federica Giuliano

Γενική είσοδος: €5