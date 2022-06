Θερινό σινεμά στον ιστορικό κινηματογράφο «ΑΒ» -Με 33 ταινίες, αφιερώματα σε Cinobo και Βαγγέλη Παπαθανασίου - iefimerida.gr

Ο Δήμος Αθηναίων, ανάβει τα φώτα ενός από τους ιστορικότερους κινηματογράφους της Αθήνας, για δεύτερη χρονιά, στο πλαίσιο του Culture is Athens / Πολιτισμός είναι η Αθήνα.

Η μεγάλη γιορτη του σινεμά

Η μεγάλη αγκαλιά της γειτονιάς των Άνω Πατησίων καθώς και η ανταπόκριση των πολιτών, Αθηναίων και μη, το περασμένο καλοκαίρι, οδήγησε στην απόφαση όχι μόνο να ανοίξει και φέτος ο χώρος αλλά και να λειτουργήσει ως αμιγώς κινηματογραφικός. Το αποτέλεσμα; Ο Θερινός Κινηματογράφος ΑΒ έχει ετοιμάσει για τον Ιούλιο και το Σεπτέμβριο ένα πλούσιο πρόγραμμα ταινιών, που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και μπορεί να καλύψει τις προτιμήσεις όλων των κινηματογραφόφιλων!

33 βραδιές σινεμά

Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία με το Athens Open Air Film Festival, το Athens International Children’s Film Festival, το Cinobo, τον κινηματογράφο Τριανόν και το Ιn-edit Greece, μας παρουσιάζει σε 33 βραδιές 31 ξεχωριστές προτάσεις, με μοναδικά αφιερώματα, επανεκδόσεις αγαπημένων ταινιών αλλά και μια πολυαναμενόμενη πρεμιέρα στις 13 Ιουλίου.

Η έναρξη του προγράμματος θα γίνει την Παρασκευή 1 Ιουλίου με το Athens Open Air Film Festival και την επετειακή προβολή 60 χρόνων από την πρεμιέρα της ταινίας που έχει αγαπηθεί και συζητηθεί όσο λίγες, Λολίτα του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, και η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

Ο Θερινός Κινηματογράφος ΑΒ έχει ετοιμάσει για τον Ιούλιο και το Σεπτέμβριο ένα πλούσιο πρόγραμμα ταινιών

Για τον Ιούλιο, θα ακολουθήσει ένα Σαββατοκύριακο αφιερωμένο στους μικρούς μας φίλους, με την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που μεταγλώττισε το Athens Children’s Film Festival, Το Δικό Μας Αστέρι, μια θαυμάσια, τρυφερή ιστορία κινουμένων σχεδίων, βασισμένη στο best seller της Φρίντα Νίλσον, για τους οικογενειακούς δεσμούς που δεν προϋποθέτουν πάντα σχέσεις εξ αίματος, την αγάπη άνευ όρων και την πραγματική έννοια της μητρότητας.

Τη σκυτάλη θα πάρει το Cinobo με το αφιέρωμα Italian Classics και τρεις σπουδαίες δημιουργίες, σκηνοθετημένες από δύο masters του παγκόσμιου κινηματογράφου. Ο Φεντερίκο Φελίνι με το πρώιμο αριστούργημά του Οι Βιτελόνοι αλλά και την «αιώνια» Dolce Vita του (σε αποκατεστημένη κόπια από το Film Foundation του Μάρτιν Σκορσέζε) μαζί με τον Μικελάντζελο Αντονιόνι με την Κόκκινη Έρημο θα φροντίσουν να γοητευτούμε για ακόμα μία φορά, όπως συμβαίνει και θα συμβαίνει πάντα μαζί τους.

Προβολές για μικρούς και μεγάλους

Κινηματογραφικό αφιέρωμα στον Βαγγέλη Παπαθανασίου

Από το πρόγραμμα δεν θα μπορούσε να λείπει αφιέρωμα στον Βαγγέλη Παπαθανασίου, έναν από τους σπουδαιότερους Έλληνες μουσικοσυνθέτες και πρωτοπόρο της ηλεκτρονικής μουσικής, που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Μάιο και τον οποίο η Τεχνόπολη τιμά με τις προβολές των ταινιών, Οι Δρόμοι της Φωτιάς σε σκηνοθεσία Χιου Χάντσον και Blade Runner σε σκηνοθεσία Ρίντλεϊ Σκοτ.

Από το Τριανόν στον ΑΒ έρχεται και το αφιέρωμα Σινεμά στα Στρογγυλά Φεγγάρια, με τις προβολές των Το γεγονός, συγκλονιστική ταινία που κέρδισε κοινό και κριτικούς την περασμένη χρονιά, σε σκηνοθεσία Όντρεϊ Ντιγουάν, Ουπς 2! Ο Νώε ξαναέφυγε, παιδική animation ταινία που καταφθάνει λίγες μόνο μέρες μετά την πρεμιέρα της, και αφού σημείωσε μεγάλη επιτυχία το πρώτο μέρος της, και ακολουθεί η φετινή πρεμιέρα του ΑΒ, Το Χειρότερο Κορίτσι Στον Κόσμο σε σκηνοθεσία Γιόακιμ Τρίερ, που στις 27ες Νύχτες Πρεμιέρας γοήτευσε κάθε θεατή και μιλά για το πιο μυστήριο πράγμα στον κόσμο, τον έρωτα.

Τα κινηματογραφικά ταξίδια του Ιουλίου

Τα κινηματογραφικά ταξίδια του Ιουλίου θα συνεχιστούν με τρία αφιερώματα που επιμελείται η Τεχνόπολη και τα οποία περιλαμβάνουν μοναδικές ταινίες που κανείς δεν θέλει να χάσει, και με τα οποία ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος του φετινού πλούσιου προγράμματος του ΑΒ.

Στην μεγάλη οθόνη της δροσερής αυλής θα παρακολουθήσουμε το υπέροχο On The Road αφιέρωμα με την πρωτότυπη και γενναιόδωρη ταινία Βαγόνι Αριθμός 6 σε σκηνοθεσία Γιούχο Κουοσμάνεν, το ελεγειακό Minari σε σκηνοθεσία Λι Ισαάκ Τσουνγκ καθώς και τη σπουδαία τανία Η Χώρα Των Νομάδων σε σκηνοθεσία Κλόι Τζάο. Θα ακολουθήσει η επιλογή ταινιών Chiaroscuro στην οποία περιλαμβάνονται οι ιδιαίτερες High Fidelity σε σκηνοθεσία Στίβεν Φρίαρς, Η Ζωή Συνεχίζεται σε σκηνοθεσία Μάικ Μιλς, Full Time σε σκηνοθεσία Ερίκ Γκραβέλ και Πριν Το Ηλιοβασίλεμα σε σκηνοθεσία Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ. Τις τελευταίες μέρες προβολών θα τις περάσουμε με Θρίλερ στο Σκοτάδι και τις Μόνο Αυτοί Είδαν Τον Δολοφόνο σε σκηνοθεσία Ντομινίκ Μολ, Κανείς Δεν Μπορεί Να Μας Σώσει σε σκηνοθεσία Ροντρίγκο Σορογκόγιεν και Μνήμες Φόνων σε σκηνοθεσία Μπονγκ Τζουν-χο, ταινίες που εξέπληξαν και εντυπωσίασαν τους φίλους της 7ης Τέχνης.

Από αυτό το καλοκαίρι ο Θερινός Κινηματογράφος ΑΒ ξαναβρίσκει τη φυσική του λειτουργία και μας δίνει το πρώτο δείγμα όσων πρόκειται να ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια. Ο πολιτισμός και οι άνθρωποί του θα βρίσκουν πάντα τον τρόπο, κι εμείς θα μπορούμε να δίνουμε ξανά ραντεβού για σινεμά στον ΑΒ, όπως παλιά!

*Η λειτουργία του κινηματογράφου ΑΒ πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Culture is Athens / Ο πολιτισμός είναι η Αθήνα, του τριετούς σχεδίου που έχει ανακοινώσει ο Δήμος και οι φορείς του, το οποίο στοχεύει στην αναβάθμιση, την ανάδειξη και την ενοποίηση του πολιτιστικού ιστού της Αθήνας αλλά και την έμπρακτη στήριξη των καλλιτεχνών και των εργαζόμενων στον κλάδο του πολιτισμού.**Φορέας Υλοποίησης και Λειτουργίας: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων / Θερινός Κινηματογράφος ΑΒ: Θεοτοκοπούλου 36, Άνω Πατήσια

Υπέροχες θερινές βραδιές για μικρούς και μεγάλους στον αναγεννημένο ΑΒ στα Πατήσια

Αναλυτικά το κινηματογραφικό πρόγραμμα

ATHENS OPEN AIR FILM FESTIVAL

Λολίτα (Lolita)

Ηνωμένο Βασίλειο-ΗΠΑ, 1962, α/μ, 153’

Σκηνοθεσία: Στάνλεϊ Κιούμπρικ | Σενάριο: Βλάντιμιρ Ναμπόκοφ από το ομότιτλο βιβλίο του | Ηθοποιοί: Τζέιμς Μέισον, Σου Λάιον, Πίτερ Σέλερς, Σέλεϊ Γουίντερς

Η πολυσυζητημένη Λολίτα του Στάνλεϊ Κιούμπρικ σε σενάριο του συγγραφέα της Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ σε μια επετειακή προβολή για τα 60 χρόνια από την πρεμιέρα της. Ο Τζέιμς Μέισον είναι ο Χάμπερτ Χάμπερτ στην απαγορευμένη ιστορία της εμμονής ενός μεσήλικα με ένα νεαρό κορίτσι. Υποψήφια για Όσκαρ Σεναρίου.

ATHENS INTERNATIONAL CHILDREN’S FILM FESTIVAL

Το δικό μας αστέρι (Apstjärnan / The Ape Star)

Μυθοπλασία, Σουηδία-Νορβηγία-Δανία, 2021, έγχρ, 75’

Σκηνοθεσία: Λίντα Χάμπεκ | Σενάριο: Γιαν Βίρτ από το βιβλίο της Φρίντα Νίλσον | Ηθοποιοί: Ρεμπέκα Γκέρστμαν, Περνίλα Όγκαστ, Στέλαν Σκάρσγκαρντ

Στη μεταγλώττιση ακούγονται: Χρύσα Μιχαλοπούλου (Γιόνα), Ευγενία Δελιαλή (Γοριλίνα), Σωτήρης Κοντιζάς (Τορντ), Λήδα Πλατσή (Γκερντ), Αλέξανδρος Σιάτρας (Άρον), Εμμανουήλ Κοντός (Γκούσταβ), Αθηνά Μουστάκα (Γραμματέας)

Για ηλικίες 5+

Για τη μικρή Γιόνα, όπως και για τα υπόλοιπα παιδιά στο ορφανοτροφείο του χωριού, το μεγαλύτερο όνειρο είναι η απόκτηση μιας μαμάς. Όμως, όταν έρχεται η σειρά της Γιόνα για υιοθεσία, η υποψήφια μητέρα που εμφανίζεται αποτελεί μεγάλη έκπληξη: θα είναι η μέλλουσα μητέρα της μια τεράστια εκκεντρική γοριλίνα που ζει σε μια μάντρα; Η Γιόνα είναι γενναίο κορίτσι και γρήγορα οι δυο τους σχηματίζουν ένα δυνατό δεσμό αγάπης, διασκεδάζοντας στο ασυνήθιστο σπιτικό τους, όπου η Γιόνα δε βαριέται ποτέ και μαθαίνει την αξία ακόμα και των πεταμένων πραγμάτων. Γρήγορα, όμως, το νέο της σπίτι βρίσκεται υπό την απειλή ενός άπληστου δημοτικού υπαλλήλου που θέλει να κατασκευάσει μια πισίνα και η Γιόνα με τη μαμά της δεν πρόκειται να το επιτρέψουν με τίποτα! Μια θαυμάσια, τρυφερή ιστορία κινουμένων σχεδίων, βασισμένη στο best seller της Φρίντα Νίλσον, για τους οικογενειακούς δεσμούς, που δεν προϋποθέτουν πάντα σχέσεις εξ αίματος , την αγάπη άνευ όρων και την πραγματική έννοια της μητρότητας.

CINOBO – ITALIAN CLASSICS

Οι Βιτελόνοι (I Vitelloni)

Ιταλία-Γαλλία, 1953, α/μ, 109’

Σκηνοθεσία: Φεντερίκο Φελίνι | Σενάριο: Φεντερίκο Φελίνι, Ενιο Φλαϊάνο, Τούλιο Πινέλι | Ηθοποιοί: Αλμπέρτο Σόρντι, Φράνκο Ιντερλένγκι, Φράνκο Φαμπρίτζι, Λεοπόλντο Τριέστε

Η πρώτη σπουδαία ταινία του Φεντερίκο Φελίνι αποτυπώνει γλυκόπικρα μια ολόκληρη εποχή στην Ιταλία, βάζοντας μια παρέα ανδρών σε μόνιμη μετεφηβική στασιμότητα, να ζουν ακόμη με τους γονείς τους φοβούμενοι να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Μια πρόωρη εγκυμοσύνη ταράζει τις ζωές των πέντε πρωταγωνιστών της αυτοβιογραφικής ιλαροτραγωδίας του Φελίνι. Ο πατέρας, ο Φάουστο, εξαναγκάζεται σε γάμο, που όμως δεν επηρεάζει καθόλου τον δονζουανισμό του. Και τα πέντε αγόρια, χαμένα κορμιά, "μοσχαράκια που δεν έχουν απογαλακτιστεί" σύμφωνα με τον τίτλο, είναι ακινητοποιημένα στο κατώφλι της ενηλικίωσης.

Γλυκιά ζωή (La Dolce Vita)

Ιταλία-Γαλλία, 1960, α/μ, 166’

Σκηνοθεσία: Φεντερίκο Φελίνι | Σενάριο: Φεντερίκο Φελίνι, Ενιο Φλαϊάνο, Τούλιο Πινέλι | Ηθοποιοί: Μαρτσέλο Μαστρογιάνι, Ανούκ Αϊμέ, Ανίτα Έκμπεργκ.

Τίποτα δε θα έμενε ίδιο στο ευρωπαϊκό σινεμά μετά την πρώτη προβολή μιας από τις πιο επιδραστικές, όπως αποδείχτηκε, ταινίες στην ιστορία του μέσου. Η εβδομάδα του Μαρτσέλο, του Παπαράτσο, των σταρ, της εφήμερης λάμψης και των ψεύτικων ειδώλων, ένα ταξίδι προς το αληθινό νόημα της ζωής. Περιπλανώμενος σε έναν προνομιακό θύλακο της Ρώμης, ο Μαρτσέλο, δημοσιογράφος του κουτσομπολιού, συναντάει κομψές αριστοκράτισσες, πεινασμένους καλλιτέχνες, χυδαίους νεόπλουτους, γόησσες και "ταχυδακτυλουργούς" της κοσμικής νύχτας. Ανακαλύπτει ότι κάτω από την επιδερμίδα της απατηλής χάρης τους, ελλοχεύουν κενότητα, απόγνωση και μοναξιά, όλα όσα οδηγούν έναν αδιάλλακτο στοχαστή φίλο του σε τραγικό τέλος.

Κόκκινη Έρημος (Il Deserto Rosso)

Ιταλία-Γαλλία, 1964, έγχρ, 112’

Σκηνοθεσία: Μικελάντζελο Αντονιόνι | Σενάριο: Μικελάντζελο Αντονιόνι, Τονίνο Γκουέρα | Ηθοποιοί: Μόνικα Βίτι, Ρίτσαρντ Χάρις, Κάρλο Κιονέτι

Συνεχίζοντας πάνω στα θέματα που τον απασχόλησαν στην Τριλογία της αποξένωσης, ο Αντονιόνι παρουσιάζει την πρώτη του έγχρωμη ταινία, διατηρώντας στον πρωταγωνιστικό ρόλο τη μούσα του, Μόνικα Βίτι, πλάι στον Ρίτσαρντ Χάρις. Η Τζουλιάνα, σύζυγος μηχανικού και μητέρα ενός παιδιού, με μια απόπειρα αυτοκτονίας στο παρελθόν της, βρίσκεται σε κατάσταση αποξένωσης από το κοινωνικό και ανθρώπινο περιβάλλον της. Προσπαθεί να πιαστεί απεγνωσμένα από κάπου, όπως για παράδειγμα από τον Κοράντο, συνάδελφο του άνδρα της, με τον οποίο ξεκινά μια ερωτική σχέση.

ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ - ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΒΑΓΓΕΛΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Οι δρόμοι της φωτιάς (Chariots Of Fire)

Ηνωμένο Βασίλειο, 1981, έγχρ, 125’

Σκηνοθεσία: Χιου Χάντσον | Σενάριο: Κόλιν Γουέλαντ | Ηθοποιοί: Μπεν Κρος, Ίαν Τσάρλσον, Νάιτζελ Χέιβερς, Τζον Γκίλγκουντ

Δύο Βρετανοί δρομείς, ο ένας Εβραίος και ο άλλος Καθολικός συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1924 στο Παρίσι. Ο ένας τρέχει για να αφήσει πίσω του τις προκαταλήψεις, ο άλλος για να υποστηρίξει την πίστη του. Βασισμένη στην αληθινή ιστορία δύο αθλητών, η ταινία έμελλε να γίνει κλασική, να κερδίσει υποψηφιότητες και βραβεία και να διασκευαστεί για το θέατρο. Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου που συνέθεσε τη θρυλική μουσική και το μουσικό θέμα της ταινίας τιμήθηκε με Όσκαρ Μουσικής και υποψηφιότητα για BAFTA. Άλλα τρία Όσκαρ (Ταινίας, Σεναρίου και Κοστουμιών) και τρία BAFTA (Ταινίας, Β’ Ανδρικού Ρόλου και Κοστουμιών).

Blade Runner

ΗΠΑ, 1982, έγχρ, 117’

Σκηνοθεσία: Ρίντλεϊ Σκοτ | Σενάριο: Χάμπτον Φάντσερ, Ντέιβιντ Πίπλς από βιβλίο του Φίλιπ Κ. Ντικ | Ηθοποιοί: Χάρισον Φορντ, Ρούτγκερ Χάουερ, Σον Γιανγκ, Έντουαρντ Τζέιμς Ολμος, Ντάριλ Χάνα

Ο Ρικ Ντέκαρντ, πρώην αστυνομικός και νυν blade runner, αναλαμβάνει να εξουδετερώσει ρέπλικες που έχουν δραπετεύσει και κρύβονται στη Γη. Κατά τη διάρκεια της αποστολής και καθώς εμπλέκεται όλο και περισσότερο, ο Ρικ αρχίζει να αμφισβητεί τη δική του ταυτότητα. Βασισμένη στο βιβλίο του Φίλιπ Κ. Ντικ Το ηλεκτρικό πρόβατο, η ταινία θεωρείται σήμερα μια από τις σημαντικότερες ταινίες επιστημονικής φαντασίας.

Ο σχεδιασμός παραγωγής και η καλλιτεχνική διεύθυνση έκαναν εντύπωση τότε, σήμερα θεωρείται υπόδειγμα νέο-νουάρ, ενώ η μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου, που κρατά κυρίαρχο ρόλο στη δημιουργία της τονικότητας και ατμόσφαιρας της ταίνίας, παραμένει διαχρονική. Όπως δήλωσε ο σκηνοθέτης Ρίντλεϊ Σκοτ σε αποκλειστική συνέντευξη στο βρετανικό περιοδικό Empire μετά το θάνατο του συνθέτη: «Η μουσική του ήταν η καρδιά και η ψυχή του Blade Runner». Τρία βραβεία BAFTA (Φωτογραφίας, Κοστουμιών και Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης). Δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ (Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης και Οπτικών Εφέ).

ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΑΝΟΝ ΣΤΟΝ ΑΒ

Το γεγονός (L'événement/Happening)

Γαλλία, 2021, έγχρ, 100’

Σκηνοθεσία: Οντρέ Ντιγουάν| Σενάριο: Οντρέ Ντιγουάν, Μάρσια Ρομανό από το βιβλίο της Ανί Ερνό | Ηθοποιοί: Αναμαρία Βαρτολομέι, Κέισι Μότετ Κλάιν, Πιό Μαρμάι, Σαντρίν Μπονέρ

Στην επαρχιακή Γαλλία του 1963 η Αν, φοιτήτρια φιλολογίας, μένει έγκυος. Αποφασίζει να κάνει έκτρωση, κάτι το οποίο όμως είναι παράνομο και τιμωρείται με φυλάκιση.

Ουπς 2! Ο Νώε ξαναέφυγε… (Oops 2! The Adventure Continues…)

Ιρλανδία-Λουξεμβούγο, 2022, έγχρ, 85’

Σκηνοθεσία: Τόμπι Γκένκελ, Σον ΜακΚόρμακ| Σενάριο: Ρίτσι Κόνροϊ, Μαρκ Χόντκινσον | Ηθοποιοί: Μαξ Κάρολαν, Έιβα Κόνολι, Ντέρμοτ Μαγκένις, Τάρα Φλιν

Στη μεταγλώττιση ακούγονται: Άρης Αβραμέας (Φίνι), Νίκη Γρανά (Λέα), Άρτεμις Ματαφιά (Χέιζελ), Κώστας Τερζάκης (Λέοναρντ), Μυρτώ Ναούμ (Πατς), Κώστας Αποστολίδης (Ντέιβ)

Οι καλύτερες φίλες Λέα και Φίνι βρίσκονται στην κιβωτό του Νώε, αλλά αυτή παρασύρεται στην ανοιχτή θάλασσα. Σε έναν αγώνα ενάντια στο χρόνο, οι δυο τους πρέπει να ξεφύγουν από ένα ηφαιστειακό νησί και να σώσουν τα ζώα.

Το χειρότερο κορίτσι στον κόσμο (Verdens verste menneske /The Worst Person in the World)

Νορβηγία-Γαλλία-Σουηδία-Δανία, 2021, έγχρ, 128’

Σκηνοθεσία: Γιόακιμ Τρίερ | Σενάριο: Γιόακιμ Τρίερ, Έσκιλ Βογκτ |Ηθοποιοί: Ρενάτε Ρέινσβε, Άντερς Ντάνιελσεν Λι, Χέρμπερτ Νόρντρουμ

Τα χρονικά των τεσσάρων ετών στη ζωή της Τζούλι, μιας νεαρής γυναίκας που ταξιδεύει στα ταραγμένα νερά της ερωτικής της ζωής και αγωνίζεται να βρει την επαγγελματική της πορεία, οδηγώντας την να ρίξει μια ρεαλιστική ματιά στο ποια είναι πραγματικά.

ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ - ON THE ROAD

Βαγόνι αριθμός 6 (Hytti nro 6 /Compartment No. 6)

Φινλανδία-Ρωσία-Εσθονία-Γερμανία, 2021, έγχρ, 107’

Σκηνοθεσία: Γιούχο Κουοσμάνεν| Σενάριο: Αντρις Φελντμάνις, Γιούχο Κουοσμάνεν, Λίβια Ούλμαν από το βιβλίο της Ρόζα Λίκσομ | Ηθοποιοί: Σέιντι Χάαρλα, Γιούρι Μπόρισοφ, Ντινάρα Ντρουκάροβα

Μια γυναίκα από τη Φινλανδία εγκαταλείπει μια σχέση στη Μόσχα και παίρνει το τρένο για τον Αρκτικό Κύκλο. Στο ταξίδι θα πρέπει να μοιραστεί το κουπέ με ένα Ρώσο μεταλλωρύχο. Αυτή η συνάντηση θα αλλάξει τον τρόπο που και οι δύο αντιμετωπίζουν τη ζωή. Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Καννών. Επίσημη πρόταση της Φινλανδίας για τα Όσκαρ.

Minari

ΗΠΑ, 2020, έγχρ, 115’

Σκηνοθεσία: Λι Άιζακ Τσανγκ | Σενάριο: Λι Άιζακ Τσανγκ | Ηθοποιοί: Στίβεν Γιουν, Γιουν Γιου-τζουνγκ, Άλαν Σ. Κιμ, Νόελ Κέιτ Τσο, Χαν Γε-ρι, Γουίλ Πάτον

Ζευγάρι Κορεατών με τα δύο μικρά παιδιά τους μετακομίζουν από την Καλιφόρνια στο Άρκανσο τη δεκαετία του 1980. Ο πατέρας καλλιεργεί τη φάρμα τους, ενώ η μητέρα ανησυχεί για το γιο τους που αντιμετωπίζει πρόβλημα με την καρδιά του. Λίγο αργότερα, έρχεται να ζήσει μαζί τους η γιαγιά από την πλευρά της μητέρας. Η γιαγιά δένεται με τα παιδιά και μαζί με τον εγγονό της φυτεύει δίπλα στο ποτάμι σπόρους μινάρι που έφερε από την Κορέα. Βασισμένη σε βιώματα του σκηνοθέτη και σεναριογράφου. Όσκαρ και BAFTA δεύτερου γυναικείου ρόλου.

Η χώρα των νομάδων (Nomadland)

ΗΠΑ, 2020, έγχρ, 107’

Σκηνοθεσία: Κλόι Ζάο| Σενάριο: Κλόι Ζάο από το βιβλίο της Τζέσικα Μπρούντερ | Ηθοποιοί: Φράνσις ΜακΝτόρμαντ, Ντέιβιντ Στράδερν, Λίντα-Μέι, Σουάνκι, Μπομπ Γουέλς

Μετά το κλείσιμο του εργοστασίου όπου εργάζεται, η 60χρονη Φερν αποφασίζει να ταξιδέψει με ένα βαν και να ζήσει νομαδικά. Η Κλόι Ζάο σκηνοθετεί και η Φράνσις ΜακΝτόρμαντ πρωταγωνιστεί. Ανθρώπινο, συναισθηματικό road movie για τις διαδρομές και τις συναντήσεις της ζωής. Τρία Όσκαρ (Καλύτερης ταινίας, Σκηνοθεσίας, Α’ Γυναικείου Ρόλου), τέσσερα BAFTA (Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Φωτογραφίας, Α’ Γυναικείου Ρόλου), Χρυσό Λιοντάρι στη Βενετία, Βραβείο Κοινού στο Τορόντο.

ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ - CHIAROSCURO

High Fidelity

Ηνωμένο Βασίλειο-ΗΠΑ, 2000, έγχρ, 113’

Σκηνοθεσία: Στίβεν Φρίαρς | Σενάριο: Ντ. Β. ΝτεΒινσέντις, Στιβ Πινκ, Τζον Κιούζακ, Σκοτ Ρόζενμπεργκ από το βιβλίο του Νικ Χόρνμπι | Ηθοποιοί: Τζον Κιούζακ, Ίμπεν Χέιλε, Τζακ Μπλακ, Λίσα Μπονέ, Κάθριν Ζέτα-Τζόνουνς, Τιμ Ρόμπινς

Όταν χωρίζει με την κοπέλα του, ο Ρομπ, ιδιοκτήτης δισκάδικου, αφηγείται χωρισμούς του από προηγούμενες σχέσεις του. Ταινία για τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σχέση με τη μουσική που συνδυάζει κωμωδία και δράμα και εξαιρετικές ερμηνείες. Υποψηφιότητα για Βραβείο BAFTA Διασκευασμένου Σεναρίου.

Η ζωή συνεχίζεται (C’mon, C’mon)

ΗΠΑ, 2021, α/μ, 109’

Σκηνοθεσία: Μάικ Μιλς| Σενάριο: Μάικ Μιλς | Ηθοποιοί: Χοακίν Φίνιξ, Γκάμπι Χόφμαν, Σκουτ ΜακΝέρι, Γούντι Νόρμαν

Ο Τζόνι είναι εργένης ραδιοφωνικός παραγωγός που ταξιδεύει σε όλη τη χώρα για την εκπομπή του. Κάποια στιγμή, η αδερφή του, με την οποία δεν έχουν καλές σχέσεις από τότε που πέθανε η μητέρα τους, του ζητά να προσέξει για λίγες μέρες το γιο της. Έτσι, ο Τζόνι ξεκινάει ένα ταξίδι με το αυτοκίνητο μαζί με τον ανιψιό του. Ασπρόμαυρη και συναισθηματική ταινία, ένα ιδιαίτερο road movie, με υπέροχες ερμηνείες από τους πρωταγωνιστές. Υποψηφιότητες και βραβεία σε πολλά φεστιβάλ.

Full Time (À plein temps)

Γαλλία, 2021, έγχρ, 88’

Σκηνοθεσία: Ερίκ Γκραβέλ | Σενάριο: Ερίκ Γκραβέλ | Ηθοποιοί: Λορ Καλαμί, Αν Σουάρες, Ζενεβιέβ Μινς, Νολάν Αριζμαντί, Συρίλ Γκουέι

Η Ζουλί, μια μητέρα που μεγαλώνει μόνη δύο παιδιά έχει κλείσει συνέντευξη για μια δουλειά που μπορεί να βελτιώσει τη ζωή τους. Εκείνη τη μέρα, όμως, τυχαίνει να έχουν απεργία τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Έτσι ξεκινά ένα κοινωνικό δράμα καταιγιστικού ρυθμού, για την περιπέτεια μιας καθημερινότητας που μερικές φορές μπορεί να θυμίζει και θρίλερ. Βραβείο Σκηνοθεσίας και Γυναικείου Ρόλου στους Ορίζοντες του Φεστιβάλ Βενετίας.

Πριν το ηλιοβασίλεμα (Before Sunset)

ΗΠΑ-Γαλλία, 2004, έγχρ, 80’

Σκηνοθεσία: Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ | Σενάριο: Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ, Κιμ Κρίζαν, Ίθαν Χοκ, Ζουλί Ντελπί | Ηθοποιοί: Ίθαν Χοκ, Ζουλί Ντελπί

Ο Τζέσι και η Σελίν ξανασυναντιούνται στο Παρίσι εννιά χρόνια μετά τη γνωριμία τους στη Βιέννη. Ο Τζέσι, διάσημος συγγραφέας βρίσκεται σε περιοδεία για το βιβλίο του. Στο λίγο χρόνο που απομένει μέχρι να πάρει το αεροπλάνο για τον επόμενο σταθμό, οι δυο τους περπατούν στην πόλη και συζητούν για τη σχέση τους και τη ζωή τους. Δεύτερη ταινία της τριλογίας, μετά το Πριν Το Ξημέρωμα (1995) και πριν από το Πριν Τα Μεσάνυχτα(2013). Ο Τζέσι και η Σελίν ξαναβρίσκονται και το κοινό ξανασυναντά αγαπημένους ήρωες σε μία ταινία που συγκέντρωσε πολλές υποψηφιότητες για το σενάριό της. Υποψηφιότητα για Όσκαρ Σεναρίου και συμμετοχή σε διεθνή φεστιβάλ.

ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ - ΘΡΙΛΕΡ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

Μόνο αυτοί είδαν το δολοφόνο (Seules les bêtes/Only The Animals)

Γαλλία-Γερμανία, 2019,έγχρ, 117’

Σκηνοθεσία: Ντομινίκ Μολ | Σενάριο: Ντομινίκ Μολ, Ζιλ Μαρσάν από το βιβλίο του Κόλιν Νιλ | Ηθοποιοί: Ντενί Μενοσέ, Λορ Καλαμί, Νταμιέν Μπονάρ, Βαλέρια Μπρούνι Τεντέσκι

Μια γυναίκα εξαφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας χιονοθύελλας. Πέντε άγνωστα μεταξύ τους άτομα σε μια απομακρυσμένη περιοχή της Γαλλίας βρίσκονται μπλεγμένα σε μια μυστηριώδη υπόθεση σε αυτό το γεμάτο σασπένς θρίλερ του βραβευμένου με Σεζάρ σκηνοθέτη Ντομινίκ Μολ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο τμήμα Venice Days του Φεστιβάλ της Βενετίας. Υποψηφιότητες για Σεζάρ Σεναρίου και Β’ Γυναικείου Ρόλου. Καλύτερη ταινία στο Φεστιβάλ του Μονάχου, δύο βραβεία στο Φεστιβάλ του Τόκιο.

Κανείς δεν μπορεί να μας σώσει (Que Dios Nos Perdone/May God Save Us)

Ισπανία, 2016, έγχρ, 127’

Σκηνοθεσία: Ροντρίγκο Σορογκόγιεν | Σενάριο: Ισαμπέλ Πένια, Ροντρίγκο Σορογκόγιεν | Ηθοποιοί: Αντόνιο ντε λα Τόρε, Ρομπέρτο Άλαμο, Χαβιέ Περέιρα

Ένα καλοκαίρι στη Μαδρίτη, εν αναμονή επίσκεψης του Πάπα, δύο επιθεωρητές αναζητούν έναν κατά συρροή δολοφόνο. Συναρπαστικό αστυνομικό θρίλερ που τιμήθηκε με το Βραβείο Σεναρίου στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν, Goya Ερμηνείας για το Roberto Alamo και άλλες 5 υποψηφιότητες για Goya (Β’ Ανδρικού Ρόλου, Σκηνοθεσίας, Σεναρίου, Μοντάζ, Καλύτερης Ταινίας)

Μνήμες Φόνων (Sarinui Chueok/ Memories Of Murder)

Νότια Κορέα, 2003, έγχρ, 132’

Σκηνοθεσία: Μπονγκ Τζουν-χο | Σενάριο: Μπονγκ Τζουν-χο, Σιμ Σουνγκ-μπο | Ηθοποιοί: Σονγκ Κανγκ-χο, Κιμ Σανγκ-κιούνγκ, Κιμ Ρο-χα

Βασισμένη σε θεατρικό του 1996 και εμπνευσμένη από την πρώτη υπόθεση κατά συρροήν δολοφονιών στην Κορέα, η ταινία αφηγείται την ιστορία των ντετέκτιβ που ανέλαβαν να εξιχνιάσουν μια σειρά φόνων νεαρών γυναικών σε επαρχιακή πόλη της Κορέας το 1986. Πρόκειται για τη δεύτερη ταινία του Bong Joon Ho, μετέπειτα δημιουργού της ταινίας Παράσιτα(2019). Απέσπασε βραβεία στα Φεστιβάλ της Μπουσάν, του Τόκιο, του Σαν Σεμπαστιάν και του Τορίνο μεταξύ άλλων.

ATHENS INTERNATIONAL CHILDREN’S FILM FESTIVAL

Ντέιζι Κουόκα, το τρομακτικότερο ζώο του κόσμου (Daisy Quokka, World’s Scariest Animal)

Αυστραλία-ΗΠΑ, 2021, έγχρ, 88’

Σκηνοθεσία: Ρίτσαρντ Κουσό | Σενάριο: Ράιαν Γκρηβς, Τρούντι Χέλιερ | Ηθοποιοί: Άνγκουρι Ράις, Σάρνι Τόουνς, Σαμ Νιλ

Στα αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους

Για ηλικίες 8+

Η Ντέιζι, ένα μονίμως αισιόδοξο και αξιολάτρευτο κουόκα (το ζωάκι που έχει ανακηρυχθεί ως το πιο χαρούμενο στον πλανήτη), θέλει να πραγματοποιήσει το πιο τρελό όνειρο: να συμμετάσχει και να κερδίσει στους Τρομακτικότερους Αγώνες του Κόσμου, μια παγκόσμια, λαμπερή διοργάνωση παιχνιδιών, ανάλογη των Ολυμπιακών Αγώνων. Εφοδιασμένη με εξυπνάδα, δύναμη, επιμονή και το χαρακτηριστικό της χαμόγελο, η Ντέιζι ετοιμάζεται να κατακτήσει κάθε πρόκληση και επιστρατεύει τη βοήθεια του κροκόδειλου Φράνκι, ενός γκρινιάρη πρώην πρωταθλητή, για να αποδείξει στην πόλη της και σε ολόκληρο τον πλανήτη ότι οι αληθινοί πρωταθλητές βγαίνουν σε όλα τα μεγέθη. Ασταμάτητο θέαμα, ξεκαρδιστικές ατάκες, εντυπωσιακά παιχνίδια αφήνουν με το στόμα ανοιχτό μικρούς και μεγάλους θεατές (και δεν αποκλείεται η ζήτηση για κατοικίδια κουόκα να αυξηθεί κατακόρυφα μετά την προβολή αυτής της ταινίας).

Προβολές κινουμένων σχεδίων

ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΜΦ)

Λούκα (Luca)

ΗΠΑ, 2021, έγχρ, 95’

Σκηνοθεσία: Ενρίκο Κασαρόσα | Σενάριο: Τζέσε Αντριους, Μάικ Τζόουνς | Ηθοποιοί: (στα αγγλικά) Τζέικομπ Τρεμπλέ, Τζακ Ντίλαν, Έμα Μπέρμαν | (στα ελληνικά) Τίμου Παπαευθυμίου, Νικόλα Ζώζου, Ιωάννας Αλεξανδρή

Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Στην Ιταλική Ριβιέρα ο Λούκα και ο φίλος του Αλμπέρτο ζουν μια μοναδική καλοκαιρινή περιπέτεια. Κρύβουν, όμως, ένα μυστικό. Ο Λούκα και ο Αλμπέρτο είναι θαλάσσια τέρατα που παίρνουν ανθρώπινη μορφή όταν βρίσκονται στην ξηρά. Παραγωγή της Pixar, η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία για το σκηνοθέτη Ενρίκο Κασαρόσα. Υποψηφιότητα για Όσκαρ και BAFTA Καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΑΝΟΝ ΣΤΟΝ ΑΒ

Eiffel

Γαλλία- Βέλγιο-Γερμανία, 2021, έγχρ, 108’

Σκηνοθεσία: Μαρτίν Μπουρμπουλόν| Σενάριο: Καρολίν Μπονγκραντ, Τομά Μπιντγκέν, Νάταλι Κάρτερ, Μαρτίν Μπουρμπουλόν, Μαρτίν Μπροσολέ| Ηθοποιοί: Ρομέν Ντουρί, Έμα Μάκεϊ, Πιερ Ντελαντονσάμπ

Έχοντας μόλις τελειώσει το Άγαλμα της Ελευθερίας, ο Γκουστάβ Άιφελ βρίσκεται στο απόγειο της καριέρας του. Όλα αλλάζουν τη μέρα που διασταυρώνεται με τον έρωτά του και η απαγορευμένη σχέση τους τον εμπνέει να αλλάξει για πάντα τον ορίζοντα του Παρισιού.

Στη φωλιά του κούκου (One Flew Over The Cuckoo’s Nest)

ΗΠΑ, 1975, έγχρ, 133’

Σκηνοθεσία: Μίλος Φόρμαν| Σενάριο: λόρενς Χάουμπεν, Μπο Γκόλντμαν από το βιβλίο του Κεν Κέσεϊ | Ηθοποιοί: τζακ Νίκολσον , Λουίζ Φλέτσερ, Κρίστοφερ Λόιντ

Προκειμένου να ξεφύγει από την εργασία της φυλακής, ο ΜακΜέρφι, ένας κρατούμενος, προσποιείται τον παράφρων και μεταφέρεται στην ειδική πτέρυγα για ψυχικά ασταθείς. Σε αυτόν τον θάλαμο, συσπειρώνει τους υπόλοιπους κρατούμενους και εναντιώνεται σε μια σκληρή νοσοκόμα, την Ράτσεντ.

Ο μικρός Νικόλας και το κυνήγι του κρυμμένου Θησαυρού (Le Trésor du Petit Nicolas/Little Nicholas’ Treasure)

Γαλλία-Βέλγιο, 2021, έγχρ, 103’

Σκηνοθεσία: Ζουλιέν Ραπενό | Σενάριο: Ζουλιέν Ραπενό, Ματιάς Γκαβαρί με βάση χαρακτήρες των Ρενέ Γκοσινί, Ζαν-Ζακ Σεμπέ | Ηθοποιοί: Ιλάν Ντεμπραμπάντ, Οντρέ Λαμί, Ζαν-Πολ Ρουβέ

Αυτό που αγαπά περισσότερο ο Νικόλας είναι να παίζει με τη συμμορία των φίλων του στο γυμνάσιο, τους Ανίκητους. Έτσι, όταν ο μπαμπάς του παίρνει προαγωγή και ανακοινώνει ότι η οικογένεια μετακομίζει στη Νότια Γαλλία, ο κόσμος του διαλύεται. Αλλά η αγέλη έχει ένα σχέδιο για να αποτρέψει αυτή την τρομερή μετακόμιση: ένα κυνήγι θησαυρού.

CINOBO – COFFEE & CIGARETTES

Στην παγίδα του νόμου (Down By Law) ΗΠΑ-Δυτ. Γερμανία,1986, α/μ , 107’

Σκηνοθεσία: Τζιμ Τζάρμους | Σενάριο: Τζιμ Τζάρμους | Ηθοποιοί: Τομ Γουέιτς, Τζον Λούρι, Ρομπέρτο Μπενίνι, Νικολέτα Μπράσκι, Έλλεν Μπάρκιν

«We all scream for ice-cream» και γνήσιος σουρεαλισμός από τον Τζιμ Τζάρμους στην γνωστότερη ταινία της πρώτης δεκαετίας του, σχεδόν προορισμένη να μετατραπεί σε cult θέαμα με τα χρόνια για το κοινό του. Τζον Λούρι, Τομ Γουέιτς και Ρομπέρτο Μπενίνι υπέροχοι, ως κλασικοί αλλά και ολόφρεσκοι παράλληλα καθημερινοί ήρωες. Ο Τζακ και ο Ζακ είναι δυο ταλαίπωροι που καταλήγουν άδικα στο ίδιο βρώμικο κελί σε μια φυλακή στη Νέα Ορλεάνη. Αμέσως συμφωνούν ότι δεν χωνεύουν ο ένας τον άλλο και αποφασίζουν να μη μιλούν μεταξύ τους. Εκεί παρουσιάζεται ο Ρομπέρτο, ένας Ιταλός μετανάστης που δεν μιλάει καλά αγγλικά και επαναλαμβάνει όποια έκφραση πιάσει το αυτί του. Σε αντίθεση με τους δυο, ο Ρομπέρτο είναι αληθινός κακοποιός, αφού σκότωσε κάποιον με μια μπάλα του μπιλιάρδου που του πέταξε στο κεφάλι. Ο Ρομπέρτο, σαν Ιταλός που είναι, φλυαρεί ασταμάτητα και άλλοτε τους εκνευρίζει, άλλοτε τους διασκεδάζει. Μέχρι που μια μέρα τους λέει ότι έχει δει ένα έργο στον κινηματογράφο και γι' αυτό ξέρει πώς δραπετεύουν από την φυλακή. Πραγματικά οι τρεις τους δραπετεύουν και καταλήγουν μετά από πολλές περιπέτειες σε μια απομονωμένη ιταλική ταβέρνα μέσα στα έλη της Λουιζιάνα.

Ο Νεκρός (Dead Man)

ΗΠΑ-Γερμανία-Ιαπωνία,1995,α/μ,121’

Σκηνοθεσία: Τζιμ Τζάρμους | Σενάριο: Τζιμ Τζάρμους | Ηθοποιοί: Τζόνι Ντεπ, Γκάρι Φάρμερ, Λανς Χένρικσεν, Κρίσπιν Γκλόβερ, Ιγκι Ποπ, Μπίλι Μπομπ Θόρντον

Το φάντασμα μιας Αμερικής που έχει χαθεί στο αριστουργηματικό western του Τζιμ Τζάρμους, που αποδομεί κι επανασυνθέτει τους κώδικες του είδους μέσα από το θλιμμένο βλέμμα του Τζόνι Ντεπ, τους ανατριχιαστικούς κιθαρισμούς του Νιλ Γιανγκ και τη φωτογραφία του Ρόμπι Μίλερ. Ο Γουίλιαμ Μπλέικ ταξιδεύει στα δυτικά σύνορα της Αμερικής. Χαμένος και τραυματισμένος, θα γνωρίσει έναν παράξενο Ινδιάνο που έχει το όνομα «Κανένας», ο οποίος πιστεύει ότι ο Μπλέικ είναι ο νεκρός Άγγλος ποιητής με το ίδιο όνομα.

Καφές και τσιγάρα (Coffee & Cigarettes)

ΗΠΑ-Ιαπωνία-Ιταλία, 2003, α/μ, 95’

Σκηνοθεσία: Τζιμ Τζάρμους | Σενάριο: Τζιμ Τζάρμους | Ηθοποιοί: Ρομπέρτο Μπενίνι, Ιγκι Ποπ, Τομ Γουέιτς, Κέιτ Μπλάνσετ, Τζακ Γουάιτ, Μπιλ Μάρεϊ

Τρία παλαιότερα shorts του Τζιμ Τζάρμους και οχτώ νέες ιστορίες ενώνονται σε μία ασπρόμαυρη σπονδυλωτή ταινία, από τις πλέον χαρακτηριστικές του μοναδικού στυλ του σκηνοθέτη. Διάσημοι από το χώρο της μουσικής και του κινηματογράφου συναντιούνται σε έντεκα βινιέτες, όπου πρωταγωνιστούν ο καφές και τα τσιγάρα.

IN-EDIT Greece_Bonus Track

Summer of Soul (…OR, WHEN THE REVOLUTION COULD NOT BE TELEVISED)

Ντοκιμαντέρ, ΗΠΑ, 2021, έγχρ, 118’

Σκηνοθεσία: Αμίρ Τόμσον

Το καλοκαίρι του ’69, στο «Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Χάρλεμ» τριακόσιες χιλιάδες άνθρωποι παρακολούθησαν ζωντανά θρυλικά ονόματα όπως οι B.B. King, Mahalia Jackson, Sly and the Family Stone, Stevie Wonder, Nina Simone και δεκάδες άλλοι. Το «Καλοκαίρι της Σόουλ» έμεινε σκανδαλωδώς χαμένο για μισό αιώνα μέχρι που σήμερα, επιτέλους, το ανασύρει στην επιφάνεια ο Questlove των Roots, παραδίδοντας ένα εκπληκτικό ντοκιμαντέρ που πλημμυρίζει με ρυθμό και συγκίνηση, ένα φιλμ για το καλοκαίρι που «πέθαναν οι νέγροι και γεννήθηκαν οι μαύροι» και συνάμα μια από τις καλύτερες ταινίες συναυλίας όλων των εποχών. Μέγα Βραβείο της Επιτροπής και Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ Σάντανς.

Moby Doc

Ντοκιμαντέρ, ΗΠΑ, 2021, 92’

Σκηνοθεσία: Ρομπ Γκόρντον Μπράλβερ

Από την ταπεινή γέννησή του στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης το 1965 μέχρι τη στρατοσφαιρική του άνοδο σε παγκόσμιο σταρ, ο Moby είχε μια εκπληκτικά δυναμική και ιδιότυπη καριέρα. Το «Moby Doc» είναι μια εξίσου δυναμική και ιδιότυπη ταινία, που δεν εξετάζει μόνο τη ζωή και τη φήμη του Moby, αλλά και τις μάχες του με τον αλκοολισμό και τον εθισμό του στα ναρκωτικά, καθώς και τη συνεχή αναζήτησή του για νόημα και σκοπό. Γυρισμένο σε μεγάλο βαθμό στη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες. Το «Moby Doc» περιλαμβάνει επίσης αρχειακό υλικό από το παρελθόν του Moby, καθώς και συνεντεύξεις και παραστάσεις με τους φίλους και μέντορές του David Lynch και David Bowie. Το «Moby Doc» είναι εξίσου συναρπαστικό και ευάλωτο, χρησιμοποιώντας έναν πραγματικά μοναδικό φακό για να τεκμηριώσει μια απίστευτα περίεργη και συναρπαστική ζωή και καριέρα ενός ατόμου.

Max Richter’s: Sleep

Ντοκιμαντέρ, Ηνωμένο Βασίλειο, 2020, 99’

Σκηνοθεσία: Νάταλι Τζονς

Η ταινία ακολουθεί τον καταξιωμένο συνθέτη και μουσικό Max Richter και τη δημιουργική του σύντροφο, καλλιτέχνιδα βραβευμένη με BAFTA σκηνοθέτιδα Yulia Mahr, καθώς περιηγούνται σε μια φιλόδοξη παράσταση του περίφημου 8ωρου έργου του SLEEP σε μια υπαίθρια συναυλία στο Λος Άντζελες, ενώ ταυτόχρονα εξερευνούν την προέλευση και τον αντίκτυπο αυτής της πρωτοποριακής σύνθεσης.

Αναλυτικές πληροφορίες: cultureisathens.gr