Δήμας από Δελφούς: Να αναδείξουμε τον πολιτισμό ως όχημα για ένα βιώσιμο μέλλον - iefimerida.gr

Για τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στην πολιτιστική κληρονομιά και για την ανάγκη ύπαρξης συνεργειών σε διεθνές επίπεδο, ώστε να εξευρεθούν κοινές λύσεις και να εξεταστούν οι βέλτιστες πρακτικές μίλησε ο υφυπουργός Πολιτισμού Χρίστος Δήμας στο πλαίσιο του 9oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Το φόρουμ που πραγματοποιείται στους Δελφούς 10- 13 Απριλίου τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πάνελ για τον πολιτισμό ο Χρίστος Δήμας

Στο πάνελ του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών «From COP 28 to COP 29 and beyond: Championing Culture- based Climate Action», με θέμα συζήτησης την προάσπιση της δράσης για το κλίμα με γνώμονα τον πολιτισμό, το οποίο συντόνισε ο Nick Gowing, ιδρυτής του Thinking the Unthinkable, συμμετείχαν επίσης: η πριγκίπισσα της Ιορδανίας Dana Firas και πρόεδρος του Petra National Trust, o Fariz Rzayev, υφυπουργός Εξωτερικών της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, η Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, πρόεδρος του World Human Forum, η Sneška Quaedvlieg-Mihailović, γενική γραμματέας του Europa Nostra και o Γεώργιος Κρεμλής, πρόεδρος του Ινστιτούτου Κυκλικής Οικονομίας και Κλίματος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO).

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τονίστηκε ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο αφήγημα που να κινητοποιήσει τις νεότερες γενιές, να δοθεί βάρος στην εκπαίδευση από πολύ μικρή ηλικία, και να υπάρξει μία κοινή οικουμενική δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης με άξονα τον πολιτισμό και την τέχνη καθώς μέχρι σήμερα έχουμε αποτύχει να την αντιμετωπίσουμε. Όπως υπογράμμισαν οι ομιλητές, ο πολιτισμός και οι καλλιτέχνες μπορούν να συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση του κόσμου για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Ακόμη, έγινε αναφορά στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονομιά, μέσω της συνεργασίας με την UNESCO και τα Ηνωμένα Έθνη (United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC) για τη διαφύλαξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Δήμας τόνισε πως, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και την επιστημονική γνώση, έχουμε τη δυνατότητα να διασφαλίσουμε συνέργειες με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα για την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και των μνημείων, αλλά και για την περαιτέρω ανάδειξή τους.

«Οι δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, δεν μπορούν να αναβληθούν. Το να αναδείξουμε λοιπόν τον πολιτισμό ως όχημα για ένα βιώσιμο μέλλον, αξιοποιώντας την έρευνα, την καινοτομία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι απλώς απαραίτητο, αλλά κάτι που χρωστάμε στις επόμενες γενιές. Στόχος μας είναι να ορίσουμε μία κοινή ατζέντα για την ένταξη του πολιτισμού στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, αλλά και να μοιραστούμε βέλτιστες πρακτικές, εξετάζοντας το πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε συνέργειες με την επιστημονική κοινότητα για την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και των μνημείων», δήλωσε ο υφυπουργός Πολιτισμού.

Η πρόεδρος του World Human Forum, Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως «είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι στην Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP 28) στο Ντουμπάι αποφασίστηκε ότι ο πολιτισμός και η τέχνη πρέπει να είναι κομμάτι της πολιτικής για το κλίμα και ότι η Ελλάδα ήταν ανάμεσα στις χώρες που το υποστήριξαν. Η προσπάθεια θα συνεχιστεί και στην επόμενη COP 29 στο Αζερμπαϊτζάν».

«Γιατί το κλίμα δεν είναι απλώς ένα τεχνικό και επιστημονικό ζήτημα. Είναι ένα θέμα πολιτισμού, ένα ζήτημα νοοτροπίας, ένα ζήτημα αξιών. Το World Human Forum πιστεύει στην δυνατότητα που έχει η χώρα μας να αξιοποιήσει τους αρχαίους τόπους προς αυτή την κατεύθυνση. Οι τόποι αυτοί μπορούν να αποκτήσουν μία νέα αποστολή. Να συμβάλλουν, μέσω της σύνδεσής τους, με μεγάλους καλλιτέχνες και δημιουργούς της εποχής μας σε παγκόσμιο επίπεδο, στην αναγέννηση της ζωής στον πλανήτη μας. Να ενημερώσουν, να ενεργοποιήσουν και να κινητοποιήσουν τους ανθρώπους προς την δημιουργία ενός νέου οικολογικού πολιτισμού», επεσήμανε η Αλεξάνδρα Μητσοτάκη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O υφυπουργός Εξωτερικών της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, Fariz Rzayev, αναφέρθηκε στη σημασία της εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής: «Προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε προσπάθειες για την εκπαίδευση των παιδιών σε πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον. Όλα ξεκινούν από την εκπαίδευση». Ενώ η πριγκίπισσα της Ιορδανίας Dana Firas και πρόεδρος του Petra National Trust, σημείωσε πως «ο τρόπος που οι άνθρωποι παράγουν και καταναλώνουν έχει τις ρίζες του στον πολιτισμό. Αν μιλάμε για μετασχηματιστική δράση για το κλίμα, ο πολιτισμός και οι αξίες μας δείχνουν το πώς να το επιτύχουμε».

ΑΠΕ-ΜΠΕ