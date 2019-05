Διεθνής Ημέρα Μουσείων το Σάββατο -Ολες οι εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο

Διεθνής Ημέρα Μουσείων το Σάββατο και το Μουσείο της Ακρόπολης προσκαλεί τους επισκέπτες του σε ένα πρόγραμμα οικογενειακών δραστηριοτήτων από τις 8 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα με ελεύθερη είσοδο.

Στο μουσείο της Ακρόπολης, που συνεχίζει να είναι πρώτο στις προτιμήσεις του κοινού, θα πραγματοποιηθούν ολοήμερα εργαστήρια και δραστηριότητες για τις οποίες είναι απαραίτητη η εγγραφή 30 λεπτά νωρίτερα από την έναρξη κάθε προγράμματος στο Γραφείο Πληροφοριών.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας (έως 20 παιδιά ανά πρόγραμμα).

Τα μονόωρα προγράμματα «Παναθήναια με όλες μου τις αισθήσεις» (11:00, 12:00, 17:00) και «Τι απέγινε το θαυμαστό άγαλμα της Αθηνάς από τον Παρθενώνα» (13:00, 14:00, 18:00) απευθύνονται σε παιδιά 3-5 και 6-9 ετών αντίστοιχα, τα οποία μαζί με τους αρχαιολόγους - φροντιστές του μουσείου θα ανακαλύψουν τη ζωή στην αρχαία Ελλάδα.

Οι γέρανοι της Ακρόπολης, ένα μετάλλιο-νόμισμα ειδικά για την ημέρα

Για να τιμήσει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων 2019, το Μουσείο Ακρόπολης θα κυκλοφορήσει αναμνηστικό μετάλλιο που έκοψε το Εθνικό Νομισματοκοπείο με θέμα τους γέρανους της Ακρόπολης. Στο γείσο του πρώτου Παρθενώνα (570 π.Χ.) απεικονίζονταν με απαλά χρώματα και πυκνές χαράξεις γέρανοι σε οριζόντια πτήση. Τα πουλιά αυτά ήταν για τους αρχαίους σύμβολα ευφυΐας, εγρήγορσης και καλής τύχης. Η κασετίνα με το μετάλλιο θα είναι διαθέσιμη στο Πωλητήριο του ισογείου.

Το Βιομηχανικό Μουσείο στην Τεχνόπολη

Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου γιορτάζει με μια παράσταση διάρκειας μισής ώρας που θα παιχτεί στις 12:00, 12:30 και 13:00.



Η παράσταση με τίτλο «Θεατρικές αφηγήσεις από έναν γκαζιέρη» αφορά την ιστορία ενός γκαζιέρη που ταξιδεύει στον χρόνο, ζωντανεύοντας ιστορίες του εργοστασίου από την εποχή που λειτουργούσε, και βασίζεται σε αποσπάσματα από το έργο Στην αλλαγή του χρόνου της Αδ. Ξηρίδου και μαρτυρίες εργαζομένων και κατοίκων του Γκαζιού.

Συμμετέχουν η ομάδα θεάτρου «Ανεμόμυλοι» και ο Χ. Χριστόπουλος στον ρόλο του γκαζιέρη.

18/5, Κτίριο Παλαιών Φούρνων, Πειραιώς 100, Γκάζι, 12:00-13:30, 210 3475535 & 210 3475518, είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η έκθεση έκθεση «Η Ιαπωνία και το Βιβλίο» στην πινακοθήκη του δήμου Αθηναίων

Πινακοθήκη δήμου Αθηναίων

Το Σάββατο στις 12:30 θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στην έκθεση «Η Ιαπωνία και το Βιβλίο» από τον επιμελητή της έκθεσης κ. Ντένη Ζαχαρόπουλο 17:00| Οικογενειακή δράση για παιδιά ηλικίας 5 -10 ετών

H Πινακοθήκη ως κομβικό σημείο επικοινωνίας λαών και πολιτισμών παρουσιάζει μια εκπαιδευτική δράση που ξεκινά από την κορυφή του βουνού Φούτζι, κάνει μια στάση σε ένα νησί του Ιονίου, τη Λευκάδα, για να ξαναβρεθεί στην Ιαπωνία με Γκέισες και Σαμουράι έχοντας οδηγό εκθέματα από το μουσείο Ασιατικής Τέχνης στην Κέρκυρα. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν. Απαραίτητη η κράτηση θέσης στο τηλ. 210 3243023, Δευτέρα – Παρασκευή, 10:00- 15:00. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.



Διάρκεια έκθεσης: έως 9 Ιουνίου 2019 * Τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων η Πινακοθήκη δήμου Αθηναίων θα λειτουργήσει με διευρυμένο ωράριο, από 10:00 έως 21:00.

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Το Σάββατο και την Κυριακή 18 και 19 Μαΐου, από τις 10:00 μέχρι τις 12:00, οι αρχαιολόγοι του μουσείου θα πραγματοποιήσουν δωρεάν ξεναγήσεις στη μόνιμη έκθεση αλλά και εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά ηλικίας 10 έως 12 ετών, χάρη στα οποία θα ανακαλύψουν το μέλλον και το νόημα της παράδοσης μέσα από τα αντικείμενα του μουσείου που αφορούν τη ζωή, τα ταφικά έθιμα, τη λατρεία και την τέχνη. 18-19/5, Βασ. Σοφίας 22, Αθήνα, 10:00-12:00, 213 2139507

Συνεχίζεται η έκθεση «Stefanos Rokos. Nick Cave» στο Μουσείο Μπενάκη

Μουσείο Μπενάκη

Το Σάββατο 18 Μαΐου η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη σε όλα τα κτίρια του Μουσείου Μπενάκη (Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Ισλαμικής Τέχνης, Πινακοθήκη Γκίκα, Πειραιώς 138, Μουσείο Παιχνιδιών, Εργαστήρι Γιάννη Παππά), στις μόνιμες και στις περιοδικές εκθέσεις.

Δωρεάν ξεναγήσεις στις εκθέσεις του Μπενάκη

Θα πραγματοποιηθούν δωρεάν ξεναγήσεις στις εκθέσεις του κτιρίου Πειραιώς 138.

Συμπεριλαμβάνονται οι εκθέσεις «Δρόμοι της Αραβίας» στις 13:00, 17:00 και 19:00, «Δημήτρης Κοιλαλούς. CAESURA, Όσο κρατάει μια ανάσα» στις 12:00, 14:00 και 16:00, «Stefanos Rokos. Nick Cave & The Bad Seeds. No More shall we part. 14 Paintings 17 Years Later» 12:00-14:00, καθώς και τα εγκαίνια της έκθεσης «Κόψε Ράψε Αρχειο-τέκτονα» στις 12:00.

Παράλληλα με τις ξεναγήσεις θα πραγματοποιηθεί και συνάντηση με τον ζωγράφο Στέφανο Ρόκο, αλλά και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Στα ίχνη των καραβανιών», ένα ταξίδι στη μακρινή και μυστηριώδη Αραβία για παιδιά 8-14 ετών, 11:00-12:00 και 13:00-14:00, στην Πειραιώς 138. 18/5, 11:00-19:00, 210 3453111

Μουσείο της πόλης των Αθηνών

Για τη Διεθνή Ημέρα των Μουσείων, το Μουσείο της Πόλης των Αθηνών ανοίγει τις πόρτες του το Σάββατο στο κοινό από τις 10:00 μέχρι τις 15:00 και διοργανώνει δύο δωρεάν ξεναγήσεις στο μουσείο, στις 12:00 και 13:00. Παπαρρηγοπούλου 5-7, Αθήνα, 10:00-15:00, είσοδος ελεύθερη

Εβραϊκό Μουσείο

Tο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος προσφέρει δωρεάν είσοδο στο κοινό, καθώς και ειδικά σχεδιασμένο οικογενειακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με ένα παιχνίδι μνήμης και ζωγραφικής, όπου τα παιδιά θα πρέπει από τυχαίες φωτογραφίες να εντοπίσουν τα αντίστοιχα εκθέματα και να τα μεταφράσουν εικαστικά με ελεύθερο σχέδιο.