Το πρόγραμμα για το 45ο Διεθνές Φεστιβάλ Δράμας -Οι 35 ταινίες μικρού μήκους - iefimerida.gr

Τριάντα ταινίες μικρού μήκους απαρτίζουν το εθνικό διαγωνιστικό πρόγραμμα του 45ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας (45ου DISFF), που φέτος θα διεξαχθεί από τις 5 έως τις 11 Σεπτεμβρίου.

Το φετινό εθνικό πρόγραμμα, που ανακοινώθηκε σήμερα, ποικίλει τόσο σε θεματική (LGBT, πανδημία, απώλεια, παραβατικότητα, κτλ.) όσο και σε αισθητικές τάσεις.

Στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, παρουσία του υφυπουργού Σύγχρονου Πολιτισμού, Νικόλα Γιατρομανωλάκη, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Δράμας, Γιάννης Σακαρίδης και ο πρόεδρος του Φεστιβάλ, Γιώργος Δεμερτζής ανακοίνωσαν επίσης το εθνικό σπουδαστικό πρόγραμμα, το πρόγραμμα Short and Green ενώ παρουσίασαν τη φετινή οπτική ταυτότητα του DISFF και το πρόγραμμα Cinematherapy.

O Nικόλας Γιατρομανωλάκης ανακοίνωσε πως την περασμένη εβδομάδα υπογράφτηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΠΟΑ, του Δήμου Δράμας και της ΕΤΑΔ με στόχο «την ανάδειξη του Στρατοπέδου Ανδρικάκη στη Δράμα σε ένα διεθνές οπτικοακουστικό κέντρο που θα περιλαμβάνει νέες εγκαταστάσεις για το Φεστιβάλ, για το Τμήμα Κινηματογραφικών Σπουδών που σχεδιάζεται, αλλά και για ανερχόμενες επιχειρήσεις του οπτικοακουστικού χώρου».

Ο υφυπουργός Σύγχρονου Πολιτισμού ανακοίνωσε επίσης πως «στο Ταμείο Ανάκαμψης έχουν ενταχθεί δύο έργα: ο εκσυγχρονισμός του Δημοτικού Ωδείου και του Κινηματογράφου Ολύμπια στη Δράμα», ενώ ενημέρωσε πως στο φετινό Φεστιβάλ Δράμας θα παιχτούν ταινίες που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Covid.

Όπως ανέφερε ο Γιάννης Σακαρίδης, «το Διεθνές Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Δράμας (DISFF) για 45 χρόνια προβάλει τις πρώτες ταινίες ανερχόμενων σκηνοθετών, από τη Φρίντα Λιάππα το 1980, τον Γιάννη Οικονομίδη το 1992, τον Γιώργο Λάνθιμο το 1995, μέχρι τον Βασίλη Κεκάτο το 2015. Η ομάδα του φεστιβάλ, μετά από δεκάδες χιλιάδες ώρες παρακολούθησης ταινιών, με μεγάλο ενθουσιασμό θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με μικρά αριστουργήματα και φρέσκες ανακαλύψεις από όλο τον κόσμο και την Ελλάδα. Φέτος είχαμε νέο ρεκόρ συμμετοχών και παρακολουθήσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις 285 ταινίες που υποβλήθηκαν».

«Το φετινό εθνικό διαγωνιστικό πρόγραμμα απαρτίζεται από τριάντα ταινίες, από τις οποίες σχεδόν οι μισές φέρουν την υπογραφή γυναικών δημιουργών. Συνεπώς, προσεγγίζουμε την ισότητα 50-50 γυναικών-ανδρών, σεβόμενοι απόλυτα την ζητούμενη αναγνώριση των Ελληνίδων δημιουργών. Οι ταινίες κοινωνικού ρεαλισμού που επιλέξαμε συγκινούν και εκπλήσσουν με τις αφηγηματικές ανατροπές και τους πολυδιάστατους χαρακτήρες τους, ενώ δεν λείπουν και ταινίες με στοιχεία σουρεαλισμού, ταινίες με στυλιζαρισμένη φόρμα, αλλά και ταινίες που αντλούν νοηματοδότηση από συμβολισμούς και αισθητικούς πειραματισμούς» πρόσθεσε.

Ο Γιώργος Δεμερτζής υπογράμμισε πως ένα όνειρο και αγώνας χρόνων γίνεται επιτέλους πραγματικότητα. «Το Υπουργείο Παιδείας ενέκρινε Προπτυχιακό Τμήμα Κινηματογραφικών Σπουδών από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ενώ σε συνεργασία με τον Δήμο Δράμας και το Φεστιβάλ τα εργαστήρια θα υλοποιούνται στην πόλη μας. Παράλληλα, το Φεστιβάλ Δράμας θα αναπτύξει προγράμματα και δράσεις συνέργειας με τη Σχολή μεγιστοποιώντας το όφελος των εν δυνάμει νέων κινηματογραφιστών».

Ο πρόεδρος του Φεστιβάλ δήλωσε πως «με την έμπρακτη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και την ουσιαστική συμβολή του υφυπουργού Σύγχρονου Πολιτισμού κ. Νικόλα Γιατρομανωλάκη, το πρώην στρατόπεδο Ανδρικάκη στη Δράμα θα εξελιχθεί σε συστάδα οπτικοακουστικής επιχειρηματικότητας καθώς και νέων εγκαταστάσεων του Φεστιβάλ, με πόρους που έχουν εξασφαλιστεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Παράλληλα, θα εκσυγχρονιστούν οι δύο κύριοι χώροι πολιτισμού της Δράμας αλλά και προβολής των προγραμμάτων του Φεστιβάλ». «Καινοτόμες επιλογές προγραμμάτων και νέες συνεργασίες με σημαντικούς φορείς και ανθρώπους της 7ης τέχνης εντός και εκτός συνόρων, συνθέτουν τη φετινή διοργάνωση και ενισχύουν τη διασύνδεση τη βιομηχανία του κινηματογράφου και τους νέους του χώρους, τους σπουδαστές του κινηματογράφου από το εξωτερικό και την Ελλάδα στους οποίους δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα, αναβαθμίζοντας συνολικά την εικόνα και τη προσφορά του» τόνισε.

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ - 2022

«Γιάμα», Ανδρέας Βακαλιός

«ENOMENA», Φαίδρα Βόκαλη

«Παπαρούνες και Πάπιες», Χριστίνα - Καλλιρρόη Γαρμπή

«Αναμνήσεις μιας εφηβικής καταιγίδας», Σοφία Γεωργοβασίλη

«Toxic Magnus», Νάσος Γκατζούλης

«Pendulus», Δημήτρης Γκότσης

«Χυμός πορτοκάλι», Δημήτρης Ζάχος

«Kάκτος», Δημήτρης Ζούρας

«Στο Θρόνο του Ξέρξη», Εύη Καλογηροπούλου

«Σήμερα Ήθελα», Βασιλίνα Κατερίνη, Σελήνη Παπαγεωργίου

«Τσίχλα- τσιγάρο», Αντζελίκα Κατσά

«KIDDO», Μιχάλης Κίµωνας

«Καναρίνι», Χρυσούλα Κοροβέση, Μάριος Γαμπιεράκης

«The Last Journey», Στηβ Κρικρής

«Η Κούρσα», Γιώργος Λεοντακιανάκος

«Nothing Holier Than A Dolphin», Ισαβέλλα Μαργάρα

«Δάφνη», Τώνια Μισιαλή

«Όχι αύριο», Αμέρισσα Μπάστα

«11.20 π.μ.», Δημήτρης Νάκος

«Λίλα», Μάκης Παπαδημητρίου

«FAULT», Kατερίνα Παπαναστασάτου

«Homo Perfectus», 'Αλκη Πολίτη

«Μια Νύχτα στο Νεκροταφείο», Στέλιος Πολυχρονάκης

«Τελευταία Πνοή», Χάρης Ραφτογιάννης

«Το πέταγμα του πιγκουίνου», Στέλλα Σερέφογλου

«tokakis ή What's My Name», Θάνος Τοκάκης

«Under the Lake», Θανάσης Τρουμπούκης

«Μάγμα», Λία Τσάλτα

«Χλώριο», Θάνος Ψυχογυιός

«5p.m. Seaside», Valentin Stejskal

Στο Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα συμμετέχουν 30 ταινίες, σκηνοθετημένες από 17 άνδρες και 15 γυναίκες. Συμμετέχουν δεκάδες δημοφιλείς ηθοποιοί, ενδεικτικά αναφέρουμε τους: Γιάννη Στάνκογλου, Μάκη Παπαδημητρίου, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Χάρη Φραγκούλη, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Μαρία Καλλιμάνη, Κίµωνα Κουρή, Δημήτρη Λάλο, αλλά και τους Δημήτρη Καταλειφό, Ρένη Πιττακή και Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη. Εμφανίζονται ακόμα ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης, η 'Αντζελα Μπρούσκου και ο Γιώργος - Ίκαρος Μπαμπασάκης.

Εκτός συναγωνισμού θα προβληθεί η νέα ταινία του Θανάση Νοεφώτιστου «Airhostess-737», η οποία θα παρουσιαστεί σε πανελλαδική πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Δράμας, μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Λοκάρνο. Η υπόθεση εξελίσσεται σε ένα Boeing-737 που πραγματοποιεί την πτήση Αθήνα - Καβάλα. Η κεντρική ηρωίδα (Λένα Παπαληγούρα), είναι μια αεροσυνοδός στα πρόθυρα νευρικής κρίσης.

Εκτός συναγωνισμού, σε ειδική προβολή, θα προβληθεί επίσης η ταινία «Shooting», τρίτη μικρού μήκους ταινία του συγγραφέα, σεναριογράφου και καθηγητή σεναρίου (ΕΑΠ) Νίκου Παναγιωτόπουλου.

ΕΘΝΙΚΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ - 2022

«Αστόρια», Γαβριήλ Αθανασίου

«ΤΡΙΧΕΣ», Ιωάννα Διγενάκη

«Love you more than Peanut Butter», Αριάδνη Αγγελική Θυφρονίτου Λήτου

«Ποδήλατο», Στάθης Καλούδης

«Σταυροδρόμι», Τζον Κονίνι

«Σαν Βασιλιάς», Ευαγγελία Κουμαντσιώτη

«Drama during the Pandemic», Γιώργος Κωνσταντίνου

«Μία ευχή πέρα από τον θάνατο», 'Αννα-Μαρία Λεβέντη

«Το Συμβόλαιο», Στέλιος Λέρης

«Φωτοευαισθησία», Μελίνα Λουκανίδου

«Τσουλάκια», Δέσποινα Μαυρίδου

«Νύχτες Αυγούστου», 'Αλκηστη Μιχαλοπούλου

«REVOLLUSION», Χρήστος Μπόσμος

«Η Αρχή», Γιώργος Νικολόπουλος

«Looking for Joy», 'Αννα Οικονόμου

«Ό,τι απομένει», Σεμέλη Σαφού

«Salted Lake», Αλέξανδρος Σολτς

«Ο Καμβάς», Κώστας Σπανουδάκης

«DO NOTHING», Μαρία Φουράκη

«Σάμμερ», Στέλιος Χριστοφόρου

Στο Εθνικό Σπουδαστικό Πρόγραμμα συμμετέχουν 20 ταινίες. Head programmer του σπουδαστικού προγράμματος είναι ο Παναγιώτης Ιωσηφέλης (σεναριογράφος, καθηγητής σεναρίου, Τμήμα Κινηματογράφου, Σχολή Καλών Τεχνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).

SHORT AND GREEN - 2022

«Gardens Petrified», Turkey, Ali Cabbar

«Aralkum», Uzbekistan, Daniel Asadi Faezi, Mila Zhluktenko

«In Vain», Greece, Anastasia Melia Eleftheriou

«Autosaurus Rex», Switzerland, Marcel Barelli

«Sirens», Germany, Ilaria Di Carlo

«Under the Lake», Greece, Thanasis Trouboukis

«Toxic Neighbour», Canada, Colin Scheyen

«Magma», Austria, Manuel Wetscher

«Turbulent waters», Finland, Elena Näsänen

«Summer of Bees», Finland, Ida-Maria Olva

«Myosotis», Switzerland, Michael Schwendinger

«Berry Pickers», Sweden, Agnes Skonare Karlsson

Στη δεύτερη του χρονιά φέτος, το διαγωνιστικό πρόγραμμα Short and Green περιλαμβάνει 12 ταινίες από όλα τα κινηματογραφικά είδη: 7 ταινίες μυθοπλασίας, 4 ταινίες ντοκιμαντέρ και 1 ταινία animation, εκπροσωπούν γεωγραφικά 10 χώρες και καταπιάνονται με την κλιματική αλλαγή, την καταστροφική παρέμβαση της ανθρώπινης δραστηριότητας στο φυσικό περιβάλλον, εστιάζοντας ή και προκαλώντας την αντίληψή μας για τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Το πρόγραμμα επιμελείται ο Βασίλης Τερζόπουλος.

CINEMATHERAPY

Το πρόγραμμα Cinematherapy, με εμπνεύστρια τη Ντενίς Νικολάκου, συνεχίζεται, ενδυναμωμένο, στο 45ο DISFF με Πάβελ Παβλικόφσκι, «'Αγριες μέλισσες» και μια ενδιαφέρουσα ταινία για παιδιά.

Την Τρίτη 6/09 (20:00) στον αύλειο χώρο του Μουσείου Φωτογραφίας της Δράμας (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΥΚΛΩΨ) θα προβληθεί η ταινία «Η εχθρόπιτα» (2019) του Ντέρεκ Μάνσον. Μια ταινία του αφηγείται την δημιουργία μια φιλίας δύο αγοριών ανάποδα: από το μίσος στην συμπάθεια και ύστερα σε μια δυνατή φιλία. Θα ακολουθήσει συζήτηση με ερωτήσεις κατανόησης και αποσυμβολισμός του περιεχομένου της ταινίας με την συμμετοχή των παιδιών, από την υπεύθυνη του προγράμματος Ντενίς Νικολάκου.

Την Παρασκευή 9/09 στον θερινό κινηματογράφο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» και για πρώτη φορά στο φετινό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί μια απόπειρα ανάλυσης της τηλεοπτικής σειράς - φαινόμενο «'Αγριες Μέλισσες» (2019-2022). Μια αποκαθήλωση της «άγιας» ελληνικής οικογένειας με ένα καταγγελτικό μήνυμα κατά των στερεοτύπων. Θα ακολουθήσει Q&A με τον σκηνοθέτη Λευτέρη Χαρίτο και ηθοποιούς της σειράς.

Το Σάββατο 10/09 θα πραγματοποιηθεί αφιέρωμα στον Πάβελ Παβλικόφσκι. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα προβληθούν αποσπάσματα από το πλούσιο έργο του (που περιλαμβάνει και την σημαντική περίοδο των ντοκιμαντέρ του στο BBC) και θα ακολουθήσει συζήτηση και Q&A παρουσία του σκηνοθέτη και του καλλιτεχνικού διευθυντή Γιάννη Σακαρίδη. Στον συντονισμό της συζήτησης και στην ψυχολογική αποκρυπτογράφηση του έργου του, η Ντενίς Νικολάκου.

ANIMATION / ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COVID -19

Οι animation ταινίες που δημιουργήθηκαν με χρηματοδότηση από το ΥΠΠΟΑ στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Covid -19 μέσω του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου ξεκινούν τη διαδρομή τους για τη γνωριμία με το ελληνικό κοινό από το αφιέρωμα που ετοιμάζουν το Φεστιβάλ Δράμας σε συνεργασία με το ΕΚΚ. Αντιπροσωπευτικές ταινίες του προγράμματος αυτού, που συνέβαλε ώστε να αρχίσουν να γίνονται ορατοί οι Έλληνες δημιουργοί animation σε μία ευρύτερη κλίμακα, θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων στη Δράμα.

Η ΟΠΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 45ου DISFF

Παρουσιάζοντας την φετινή ταυτότητα του Φεστιβάλ Δράμας ο Δημήτρης Παπάζογλου (DpS Athens), Designer και DISFF Brand Director είπε μεταξύ άλλων: «Για την φετινή χρονιά, η οπτική μας γλώσσα επικεντρώνεται καθ' όλη την ανάπτυξή της, γύρω από την ίδια την κοινότητα των κινηματογραφιστών μικρού μήκους, φέρνοντάς του δημιουργούς στο πρώτο πλάνο της οπτικής επικοινωνίας. Υπό το λεκτικό εύρημα "A Flm By" και την χρήση των ονομάτων των σκηνοθετών ως αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού κατά την κάθε εφαρμογή επικοινωνίας, επιδιώκεται η ανάδειξη των νέων δημιουργών, υπογραμμίζοντας και αναγνωρίζοντας τη σπουδαία συμβολή τους, αφού αυτοί αποτελούν το αθέατο ζωτικό δημιουργικό κύτταρο της ύπαρξης του Φεστιβάλ μας. Παράλληλα, τονίζεται με αυτόν τον τρόπο ο πολυσυλλεκτικός χαρακτήρας του Φεστιβάλ. Αντιπροσωπευτικό αυτής της προσέγγισης, είναι ακόμα και το ίδιο το trailer της φετινής διοργάνωσης, το οποίο αφορά μία νέα αφήγηση μικρού μήκους, δημιουργημένη από αποσπάσματα των φετινών ταινιών, που υλοποιήσαμε σε συνεργασία με τον καλλιτεχνικό διευθυντή και σκηνοθέτη, Γιάννη Σακαρίδη».