Οn demand πλατφόρμα από το θέατρο Πορεία: Παραστάσεις 20 χρόνων, άρτια κινηματογραφημένες, με υπότιτλους

Το θέατρο Πορεία παρουσιάζει μία on demand πλατφόρμα για να δούμε, ή να ξαναδούμε, σπουδαίες παραστάσεις απο μία πορεία 20 χρόνων, με μεγάλες θεατρικές επιτυχίες.

Το θέατρο Πορεία, ευρισκόμενο σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, όπως όλοι οι πολιτιστικοί οργανισμοί παγκοσμίως, φροντίζει να εξελίσσεται, να προσαρμόζεται στις προκλήσεις των καιρών, να μένει ενεργό, προσθέτοντας διαρκώς νέες υπηρεσίες. Μάς καλωσορίζει λοιπόν στη νέα πλατφόρμα για τις on demand παραστάσεις.

Οπως αναφερει το θέατρο Πορεία «μέσω αυτής, έχετε πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθείτε επιτυχημένες παραγωγές, που ανέβηκαν στο θέατρο Πορεία τα είκοσι χρόνια της παρουσίας του. Στην άνεση του σπιτιού σας, με συντροφιά ή μόνοι, μπορείτε πια να είστε και πάλι κοντά στην τέχνη του θέατρου, που τόσο μας έχει λείψει εξαιτίας της πανδημίας.

Νέες γενιές θεατών θα γνωρίσουν παραστάσεις που ποτέ δεν είδαν και θα εξοικειωθούν με το εκλεκτό ρεπερτόριο του θεάτρου μας, άνθρωποι που ζουν στην περιφέρεια θα απολαμβάνουν πολιτιστικά γεγονότα της πρωτεύουσας, ομογενείς θα ακούνε τον ελληνικό λόγο στο σανίδι. Αλλά και οι κριτικοί, οι μελετητές, οι φοιτητές της θεατρολογίας, αποκτούν ένα πολύτιμο εργαλείο για τη δουλειά τους».

Ενα αρτια κινηματογραφημένο προϊόν με υπότιτλους

Όλες οι παραστάσεις που θα προβάλλονται από την πλατφόρμα, είναι άρτια κινηματογραφημένες ώστε να εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου αποτέλεσμα, ενώ συνοδεύονται από υπότιτλους στην αγγλική ή την ελληνική γλώσσα, ώστε ξενόγλωσσοι θεατές ή θεατρόφιλοι με προβλήματα ακοής να είναι ανεμπόδιστα κοινωνοί του θεατρικού φαινομένου.

This is not Romeo & Juliet, βασισμένη στο Σαιξπηρικό αριστούργημα που τόσο αγαπήθηκε από το κοινό στις live streaming προβολές, τις οποίες παρακολούθησαν πάνω από 10.000 θεατές, επανέρχεται και εγκαινιάζει την on demand πλατφόρμα του θεάτρου Πορεία την ημέρα των ερωτευμένων, την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου

Την αρχή κάνει το δημοφιλέστατο «This is not Romeo & Juliet» του Αργύρη Πανταζάρα με τον ίδιο και την Έλλη Τρίγγου να μπαινοβγαίνουν με άνεση στους ρόλους του καταραμένου Σαιξπηρικού ζευγαριού και στην ίδια τη βιωματική σχέση τους. Η 14η Φεβρουαρίου φαντάζει ως η ιδανική ημερομηνία για την ιστορία ενός ζευγαριού που αγαπήθηκε όσο λίγα!

Προαγορά εισιτηρίων: έως 14/2/21 ΕΔΩ /Διαθέσιμο για προβολή: από 14/2 00:01 & έως 15/2 23:59. H προβολή της παράσταση διαθέτει δυνατότητα επιλογής υποτίτλων στα ελληνικά ή τα αγγλικά. Μετά την έναρξη της προβολής η παράσταση παραμένει διαθέσιμη για 24 ώρες και μέχρι το χρονικό όριο που έχει οριστεί για την ενοικίασή της.

Θέατρο Πορεία: Τα έσοδα από την υπηρεσία ON DEMAND συμβάλλουν στη βιωσιμότητα του θεάτρου Πορεία ώστε να συνεχίσει να προσφέρει άριστες εργασιακές συνθήκες σε δεκάδες συνεργάτες, να δημιουργεί, να εγγυάται το υψηλό επίπεδο παραστάσεων, να υπάρχει.

