Απαράδεκτοι στο Βρετανικό Μουσείο: Αφησαν τα αγάλματα μέσα στη σκόνη -Καθαρίζουν επί τρεις εβδομάδες για να ανοίξουν [εικόνες]

Σε εξέλιξη είναι γιγαντιαία επιχείρηση καθαρισμού του Βρετανικού Μουσείου στο Λονδίνο για την απομάκρυνση της σκόνης που έχει συσσωρευθεί κατά την περίοδο του αποκλεισμού λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ομάδες εμπειρογνωμόνων έχουν επιφορτιστεί με τον καθαρισμό των επιφανειών των εκθεμάτων του Μουσείου για την αποφυγή ζημιών από δυνητικά επικίνδυνα σωματίδια σκόνης. Πάνω από 30 μέλη του προσωπικού ξεσκονίζουν πολλές συλλογές εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The Independent».

Το Βρετανικό Μουσείο έκλεισε εξαιτίας της πανδημίας, αλλά τώρα πρόκειται να ανοίξει ξανά τις πόρτες του στις 27 Αυγούστου.

Οπως ανέφερε η συντηρήτρια και ειδική για τον καθαρισμό, Φαμπιάνα Πορτόνι, η συσσώρευση σωματιδίων σκόνης σε αρχαία αντικείμενα προκαλεί μακροχρόνιες ζημιές. Η σκόνη προέρχεται από τη ρύπανση που προκαλείται από την κυκλοφορία των οχημάτων ή από επισκέπτες, οι οποίοι τη μεταφέρουν κατά λάθος στο κτίριο με τα ρούχα ή τις ίνες των μαλλιών τους.

British Museum dusts itself down as 163-day closure nears end https://t.co/nCUc244rIa