Βραβεία ΙΡΙΣ: Αυτές είναι οι καλύτερες ελληνικές ταινίες -Αναλυτικά οι υποψηφιότητες ανά κατηγορία [λίστα] - iefimerida.gr

Tα Βραβεία Ίρις της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου γίνονται φέτος 14 χρονών και συνεχίζουν σταθερά να αναδεικνύουν το σύγχρονο ελληνικό σινεμά και τους δημιουργούς του.

Η φετινή Τελετή Απονομής θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Ιουνίου στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, με παρουσιάστριες τις ηθοποιούς Νατάσα Εξηνταβελώνη και Λίλα Μπακλέση.

Τα μέλη της Ακαδημίας επέλεξαν τους υποψήφιους ανάμεσα στις 92 ταινίες μεγάλου, μεσαίου και μικρού μήκους που υποβλήθηκαν και εκπροσωπούν την ελληνική κινηματογραφική παραγωγή του έτους που πέρασε.

Οι υποψήφιες ταινίες για τα βραβεία ΙΡΙΣ

Μετά την μυστική ψηφοφορία της Α΄ φάσης που διεξήχθη μεταξύ των μελών της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, οι υποψηφιότητες που περνούν στην τελική και Β΄ φάση της διαδικασίας απονομής των βραβείων, είναι οι εξής: (Οι τίτλοι των ταινιών σε αλφαβητική σειρά)

Βραβείο Ειδικών και Οπτικών Εφφέ

1.Από την ταινία Πίσω από τις Θημωνιές: Αντώνης Κοτζιάς

2.Από την ταινία Broadway: Σόλων Γιαννούτσος, Αντώνης Κοτζιάς, Βάσω Λαδιά, Άσπα Παπαγεωργίου, Γρηγόρης Κανελλόπουλος, Ιάσωνας Μεϊντάνης, Κωστής Κτιστάκης, Αγγελική Γκαλερίδη, Εύα Χατζή

3.Από την ταινία Dodo: Thomas Duval, Fabien Guiliani, Αντώνης Κοτζιάς

Βραβείο Σχεδιασμού Μακιγιάζ, Κομμώσεων και Ειδικών Εφφέ

1.Από την ταινία Ησυχία 6-9: Σίσσυ Πετροπούλου

2.Από την ταινία Πίσω από τις Θημωνιές: Δώρα Νάζου

3.Από την ταινία Φαντάσματα της Επανάστασης: Εύη Ζαφειροπούλου, Giulio Zecchini

4.Από την ταινία Broadway: Ιωάννα Λυγίζου, Χρόνης Τζήμος, Χαρά Βασιλειάδη

5.Από την ταινία Dodo: Ιωάννα Λυγίζου, Χρόνης Τζήμος

Βραβείο Ήχου

1.Από την ταινία Ησυχία 6-9: Κώστας Βαρυμποπιώτης, Νίκος Έξαρχος, Περσεφόνη Μήλιου

2.Από την ταινία Πίσω από τις Θημωνιές: Νίκος Παπαδημητρίου, Ηλέκτρα Βενάκη, Περσεφόνη Μήλιου, Κώστας Βαρυμποπιώτης

3.Από την ταινία Φαντάσματα της Επανάστασης: Francesco Morosini, Παναγιώτης Παπαγιαννόπουλος, Στέφανος Ευθυμίου, Χρήστος Γιαννακόπουλος, Κώστας Βαρυμποπιώτης

4.Από την ταινία Broadway: Δημήτρης Κανελλόπουλος, Βάλια Τσέρου, Vincent Verdoux

5.Από την ταινία Dodo: Fabrice Osinski, Στέφανος Ευθυμίου, Quentin Collette, Philippe Charbonnel

Broadway

Βραβείο Ενδυματολογίας

1.Από την ταινία Πίσω από τις Θημωνιές: Κική Μήλιου

2.Από την ταινία Η Πόλη και η Πόλη: Μάρλι Αλειφέρη, Βασιλεία Ροζάνα

3.Από την ταινία Φαντάσματα της Επανάστασης: Μαγιού Τρικεριώτη

4.Από την ταινία Broadway: Μάρλι Αλειφέρη

5.Από την ταινία Dodo: Εύα Γουλάκου

Βραβείο Σκηνογραφίας

1.Από την ταινία Ησυχία 6-9: Marton Agh, Μαρία Εύα Μαυρίδου

2.Από την ταινία Πίσω από τις Θημωνιές: Εδουάρδος Γεωργίου

3.Από την ταινία Φαντάσματα της Επανάστασης: Δημήτρης Βέργος

4.Από την ταινία Broadway: Άννα Γεωργιάδου

5.Από την ταινία Dodo: Ελένη Βαρδαβά

Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής

1.Από την ταινία Μπάσταρδα: Μικές Μπίλης, Μazoha (Τζίμης Πολιούδης)

2.Από την ταινία Πίσω από τις Θημωνιές: Μάριος Στρόφαλης

3.Από την ταινία Φαντάσματα της Επανάστασης: Γρηγόρης Ελευθερίου

4.Από την ταινία Broadway: Gabriel Yared

5.Από την ταινία Dodo: Delaney Blue aka Τζωρτζ Μπετζούνης

Φαντάσματα της Επανάστασης

Βραβείο Μοντάζ

1.Από την ταινία Πίσω από τις Θημωνιές: Ηλέκτρα Βενάκη

2.Από την ταινία Φαντάσματα της Επανάστασης: Χρήστος Γιαννακόπουλος

3.Από την ταινία Black Stone: Ιωάννα Πογιαντζή

4.Από την ταινία Broadway: Γιώργος Λαμπρινός

5.Από την ταινία Dodo: VincentTricon, Γιάννης Χαλκιαδάκης

Βραβείο Φωτογραφίας

1.Από την ταινία Ησυχία 6-9: Γιώργος Καρβέλας

2.Από την ταινία Πίσω από τις Θημωνιές: Σίμος Σαρκετζής

3.Από την ταινία Broadway: Κωνσταντίνος Κουκουλιός

4.Από την ταινία Burning Days: Χρήστος Καραμάνης

5.Από την ταινία Dodo: Ολυμπία Μυτιληναίου

Βραβείο Β΄ Ανδρικού Ρόλου

1.Από την ταινία Άκουσε με: Γιώργος Πυρπασόπουλος

2.Από την ταινία Εκεί που Ζούμε: Στέλιος Μάινας

3.Από την ταινία Πίσω από τις Θημωνιές: Χρήστος Κοντογεώργης

4.Από την ταινία Broadway: Χρήστος Πολίτης

5.Από την ταινία Dodo: Άγγελος Παπαδημητρίου

Βραβείο Β΄ Γυναικείου Ρόλου

έξι (6) υποψηφιότητες λόγω ισοψηφίας

1.Από την ταινία Με Αξιοπρέπεια: Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη

2.Από την ταινία Εκεί που Ζούμε: Μαρία Καλλιμάνη

3.Από την ταινία Ησυχία 6-9: Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου

4.Από την ταινία Πίσω από τις Θημωνιές: Ντίνα Μιχαηλίδου

5.Από την ταινία Φαντάσματα της Επανάστασης: Θεοδώρα Τζήμου

6.Από την ταινία Dodo: Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου

Black Stone

Βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου

1.Από την ταινία Εκεί που Ζούμε: Προμηθέας Αλειφερόπουλος

2.Από την ταινία Πίσω από τις Θημωνιές: Στάθης Σταμουλακάτος

3.Από την ταινία Black Stone: Γιώργος Κατσής

4.Από την ταινία Broadway: Φοίβος Παπαδόπουλος

5.Από την ταινία Dodo: Άκης Σακελλαρίου

Βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου

1.Από την ταινία Πίσω από τις Θημωνιές: Λένα Ουζουνίδου

2.Από την ταινία Πίσω από τις Θημωνιές: Ευγενία Λάβδα

3.Από την ταινία Black Stone: Ελένη Κοκκίδου

4.Από την ταινία Broadway: Έλσα Λεκάκου

5.Από την ταινία Dodo: Σμαράγδα Καρύδη

Βραβείο Σεναρίου

1.Από την ταινία Πίσω από τις Θημωνιές: Ασημίνα Προέδρου

2.Από την ταινία Φαντάσματα της Επανάστασης: Θάνος Αναστόπουλος, Stefano Dongetti

3.Από την ταινία Black Stone: Σπύρος Ιακωβίδης, Ziad Semaan

4.Από την ταινία Broadway: Χρήστος Μασσαλάς

5.Από την ταινία Dodo: Πάνος Χ. Κούτρας

Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη

1.Από την ταινία Ησυχία 6-9: Χρήστος Πασσαλής

2.Από την ταινία Μπάσταρδα: Νίκος Πάστρας

3.Από την ταινία Πίσω από τις Θημωνιές: Ασημίνα Προέδρου

4.Από την ταινία Black Stone: Σπύρος Ιακωβίδης

5.Από την ταινία Broadway: Χρήστος Μασσαλάς

Βραβείο Σκηνοθεσίας

1.Από την ταινία Πίσω από τις Θημωνιές: Ασημίνα Προέδρου

2.Από την ταινία Φαντάσματα της Επανάστασης: Θάνος Αναστόπουλος

3.Από την ταινία Black Stone: Σπύρος Ιακωβίδης

4.Από την ταινία Broadway: Χρήστος Μασσαλάς

5.Από την ταινία Dodo: Πάνος Χ. Κούτρας

Βραβείο Μικρού Μήκους Σπουδαστικής Ταινίας

1.Από την ταινία Νύχτες Αυγούστου: Άλκηστη Μιχαλοπούλου

2.Από την ταινία Τσουλάκια: Δέσποινα Μαυρίδου

3.Από την ταινία Φωτοευαισθησία: Μελίνα Λουκανίδου

4.Από την ταινία Love you more than peanut butter: Αριάδνη Λίττου

5.Από την ταινία Salted Lake: Αλέξανδρος Σολτς

Βραβείο Μικρού Μήκους Animation

1.Από την ταινία Μια Νύχτα στο Νεκροταφείο: Στέλιος Πολυχρονάκης, Κωνσταντίνος Βασίλαρος

2.Από την ταινία Ροζ Βουνό: Thomas Künstler, Κωνσταντίνος Βασίλαρος

3.Από την ταινία Cat Postale: Ζαχαρίας Μαυροειδής, Μαρία Κοντογιάννη

Βραβείο Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ

1.Από την ταινία Δωμάτια με θέα: Νικόλας Παπαδημητρίου, Νικολέτα Παράσχη

2.Από την ταινία Μνήμη με Ουρά: Δημήτρης Ινδαρές

3.Από την ταινία IODINE, Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου: Ορφέας Περετζής, Κωνσταντίνος Βασίλαρος, Νίκη Θεοδωρίδη

Βραβείο Μικρού Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας

1.Από την ταινία 11:20: Δημήτρης Νάκος, Θάνος Αναστόπουλος

2.Από την ταινία Όχι Αύριο: Αμέρισσα Μπάστα, Ιωάννα Σουλτάνη

3.Από την ταινία Τελευταία Πνοή: Χάρης Ραφτογιάννης

4.Από την ταινία Airhostess-737: Θανάσης Νεοφώτιστος, Δημήτρης Τσακαλέας, Ιωάννα Μπολομύτη

5.Από την ταινία Tokakis ή What’s my Name: Θάνος Τοκάκης, Μαρίνα Δανέζη, Τάσος Κορωνάκης

Βραβείο Ελληνικής Μειοψηφικής Συμπαραγωγής

1.Από την ταινία Προς τον Βορρά: Κωνσταντίνος Βασίλαρος

2.Από την ταινία Burning Days: Γιώργος Τσούργιαννης

3.Από την ταινία Kerr: Νίκος Μουστάκας, Νάνσυ Κοκολάκη

Βραβείο Ντοκιμαντέρ

1.Από την ταινία Αποχαιρετισμός, Η Μνήμη του Τόπου: Βαγγέλης Φάμπας, Σταύρος Ψυλλάκης

2.Από την ταινία Οι Γάμοι της Τήλου: Romanna Lobach, Παναγιώτης Ευαγγελίδης

3.Από την ταινία Η Πόλη και η Πόλη: Μαρία Δρανδάκη, Χρήστος Πασσαλής, Σύλλας Τζουμέρκας

4.Από την ταινία Χειροπαλαιστής: Φωτεινή Οικονομοπούλου, Βασιλική Πατρούμπα, Σοφία Δημοπούλου, Γιώργος Γούσης

5.Από την ταινία The Other Half: Γιώργος Μουτάφης

Βραβείο Μεγάλου Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας

1.Από την ταινία Πίσω από τις Θημωνιές: Ιωάννα Μπολομύτη, Markus Halberschmidt, Vladimir Anastasov, Angela Nestorovska

2.Από την ταινία Φαντάσματα της Επανάστασης: Στέλλα Θεοδωράκη, Nicoletta Romeo, Θάνος Αναστόπουλος, Roberto Romeo

3.Από την ταινία Black Stone: Μαρία Κοντογιάννη

4.Από την ταινία Broadway: Αμάντα Λιβανού, Bertrand Gore, Cristian Nicolescu, Χρήστος Μασσαλάς

5.Από την ταινία Dodo: Ελένη Κοσσυφίδου, Πάνος Χ. Κούτρας