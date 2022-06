Evia Project: Πέντε μέρες διακοπές στη βόρεια Εύβοια με δωρεάν δράσεις για όλη την οικογένεια και πολύ σινεμά - iefimerida.gr

Μία εβδομάδα διακοπές στις μαγευτικές παραλίες της βορειας Ευβοιας με κινηματογράφο και συναυλία του Κωστή Μαραβέγια στην παραλία.

Αυτό είναι με δύο λόγια το Evia Film Project. Η νέα πρωτοβουλία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται για το καλοκαιρινό του ραντεβού με το κοινό.

Προβολές, ανάπτυξη νέων κινηματογραφικών σχεδίων, πράσινες δράσεις, ανοιχτές συζητήσεις, masterclasses, εργαστήρια για παιδιά και φοιτητές, καθώς και μία μεγάλη συναυλία, περιμένουν το κοινό σε μία πενθήμερη γιορτή του σινεμά στη Βόρεια Εύβοια. Οι εκδηλώσεις του Evia Film Project θα πραγματοποιηθούν με ελεύθερη είσοδο για το κοινό από τις 15 έως τις 19 Ιουνίου στην Αιδηψό, τη Λίμνη και την Αγία Άννα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Evia Film Project είναι ένας τρίτος πόλος δράσεων του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης μετά το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο και το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο. Αποτελεί ένα από τα έργα «Φωτοδότες», που εντάσσονται στο ειδικό πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την ανασυγκρότηση και αποκατάσταση της Βόρειας Εύβοιας.

Προβολές, ανάπτυξη νέων κινηματογραφικών σχεδίων, πράσινες δράσεις, ανοιχτές συζητήσεις, masterclasses, εργαστήρια για παιδιά και φοιτητές, καθώς και μία μεγάλη συναυλία, περιμένουν το κοινό σε μία πενθήμερη γιορτή του σινεμά στη Βόρεια Εύβοια

ΤΑΙΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Το Evia Film Project ανοίγει με την ταινία της Κολίν Σερό, Ο Πράσινος Πλανήτης την Τετάρτη 15 Ιουνίου στον θερινό κινηματογράφο Απόλλων της Αιδηψού, ο οποίος ύστερα από δεκαετίες που ήταν κλειστός, θα αναδιαμορφωθεί από το Φεστιβάλ και θα ανοίξει ξανά τις πόρτες του για τους θεατές.

ΤΑΙΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Η ταινία λήξης του Evia Film Project είναι το νέο ντοκιμαντέρ του βραβευμένου με Όσκαρ και Χρυσό Φοίνικα γερμανού σκηνοθέτη, Φόλκερ Σλέντορφ Ο Δασοποιός. Η ταινία θα προβληθεί την Κυριακή 19 Ιουνίου, στον κινηματογράφο Απόλλων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

12 ελληνικές και ξένες ταινίες θα προβληθούν στο φεστιβάλ στην Ευβοια

Δώδεκα ταινίες αγαπημένων σκηνοθετών από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα προβληθούν στους θερινούς κινηματογράφους της Αιδηψού και της Λίμνης, ενώ μία αναπάντεχη προβολή με υπέροχες μικρού μήκους ταινίες θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία της Αγίας Άννας. Ανάμεσα στους δημιουργούς που θα βρεθούν στη Βόρεια Εύβοια είναι και οι Γιώργος Τσεμπερόπουλος και Σάκης Μανιάτης, οι οποίοι θα παρουσιάσουν το ντοκιμαντέρ τους, Μέγαρα.

ΑΓΟΡΑ

Νέα σχέδια ταινιών και ταινίες σε εξέλιξη από ολόκληρο τον κόσμο παρουσιάζονται στην Αγορά του Evia Film Project, με τη συμμετοχή κορυφαίων επαγγελματιών και αγαπημένων δημιουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το Evia Film Project φιλοδοξεί να αποτελέσει κινηματογραφικό πόλο έλξης για το πράσινο σινεμά, δημιουργώντας μια νέα πλατφόρμα διασύνδεσης επαγγελματιών του οπτικοακουστικού τομέα παγκοσμίως.

Ο Κωστής Μαραβέγιας, ambassador του Evia Film Project, θα δώσει μια μεγάλη συναυλία στην παραλία της Αγίας Άννας το Σάββατο 18 Ιουνίου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

AMBASSADOR Ο ΚΩΣΤΗΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ

O τραγουδιστής και τραγουδοποιός Κωστής Μαραβέγιας, ambassador του Evia Film Project, θα δώσει μια μεγάλη συναυλία στην παραλία της Αγίας Άννας το Σάββατο 18 Ιουνίου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Μαζί του θα είναι και οι αγαπημένοι φίλοι του Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιώργος Παπαγεωργίου, Ξένια Ντάνια και Ελένη Αράπογλου.

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ, MASTERCLASSES

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει μια ανοιχτή συζήτηση για την βιώσιμη κινηματογραφική παραγωγή, ένα εργαστήρι της WWF Ελλάς για τις δασικές πυρκαγιές, masterclasses για τον ρόλο της δημοσιογραφικής έρευνας στις περιβαλλοντικές ταινίες, σε συνεργασία με το iMEdD, από τους δημοσιογράφους Γιώργο Αυγερόπουλο και Κατερίνα Χριστοφιλίδου.

Επίσης, ο διευθυντής φωτογραφίας Γιώργος Φρέντζος θα παραδώσει ένα masterclass για την τεχνολογία στον κινηματογράφο, ενώ στη Βόρεια Εύβοια θα βρεθεί και ο διεθνούς φήμης φωτογράφος Γκίντιον Μέντελ, ο οποίος θα παρουσιάσει το προσωπικό του πρότζεκτ Burning World.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Το Evia Film Project περιλαμβάνει, επίσης, ένα πλούσιο πρόγραμμα για γονείς και παιδιά. Θα απολαύσουμε ταινίες που εξερευνούν τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, θα συμμετάσχουμε σε συναρπαστικά κινηματογραφικά εργαστήρια για παιδιά και θα παίξουμε ένα περιβαλλοντικό επιτραπέζιο παιχνίδι. Όλες οι δράσεις έχουν ελεύθερη είσοδο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εκδηλώσεις του Evia Film Project θα πραγματοποιηθούν με ελεύθερη είσοδο για το κοινό από τις 15 έως τις 19 Ιουνίου στην Αιδηψό, τη Λίμνη και την Αγία Άννα

Δράσεις για παιδιά και μεγάλους στη Βόρεια Ευβοια

Κινηματογραφικά εργαστήρια

Την Τετάρτη 15 Ιουνίου, στις 19:00 πραγματοποιούμε «Ένα κινηματογραφικό ταξίδι» στον κόσμο του κινηματογράφου. Θα ανακαλύψουμε σημαντικούς σταθμούς στην ιστορία του κινηματογράφου, θα γνωρίσουμε τα είδη, θα μοιράσουμε ειδικότητες και θα πάμε για γύρισμα…

Μέσω διάδρασης και παιχνιδιού τα παιδιά θα γυρίσουν μια συλλογική μικρού μήκους ταινία με κεντρικό θέμα την σχέση ανθρώπου-φύσης. Το εργαστήρι είναι ανοιχτό στο κοινό και θα πραγματοποιηθεί στο Απόσταγμα, στην Αγία Άννα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, το Σάββατο 18 Ιουνίου, στις 18:00 το απόγευμα διοργανώνεται στο Κτίριο Μελά στη Λίμνη το παιδικό κινηματογραφικό εργαστήρι «Παίζουμε Κινηματογράφο στη Βόρεια Εύβοια» της Cinemathesis.

Μετά τις δράσεις της σε σχολεία και χώρους καλλιτεχνικής εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα με προτεραιότητα τόπους εκτός αστικών κέντρων όπως Γαύδο, Άγιο Ευστράτιο, Επτάνησα, Διαπόντιους Nήσους, Ικαρία, Φούρνους, Θύμαινα, Λειψούς, Κάλυμνο, Τέλενδο, Σίφνο, Σέριφο, Πάρο, Κίμωλο, Μικρές Κυκλάδες κ.ά., η Cinemathesis εγκαινιάζει τις καλοκαιρινές της δράσεις για το 2022 με το εκπαιδευτικό, βιωματικό κινηματογραφικό εργαστήριο «Παίζουμε Κινηματογράφο στη Βόρεια Εύβοια», με το όραμα να στρέψουμε με παιδιά & εφήβους το βλέμμα στην προστασία και τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα ξεκινά με ένα ταξίδι στα πρώτα χρόνια του κινηματογράφου, με στόχο να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με τις τέχνες και την ανάγκη των πρώτων κινηματογραφιστών να καταγράψουν ιστορίες της καθημερινότητας.

Χρησιμοποιώντας απλά μέσα οπτικοακουστικής έκφρασης, θα ασχοληθούμε με την παρατήρηση του σήμερα. Κατασκευάζουμε προ-κινηματογραφικά οπτικά παιχνίδια, φτιάχνουμε χαρακτήρες, φωτογραφίζουμε εικόνες, δημιουργούμε φωτοκόμικ, αναλύουμε αποσπάσματα αρχειακού υλικού επιλεγμένων ταινιών με πυρήνα το περιβάλλον, φτιάχνουμε σχέδια σεναρίων, σχεδιάζουμε storyboards, κινηματογραφούμε ιδέες και παίζουμε με την κινούμενη εικόνα με ποικίλες, βιωματικές οπτικοακουστικές δράσεις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη διάρκεια δύο ωρών ενασχόλησης με τα κινηματογραφικά εργαλεία, κάθε παιδί θα αναλάβει ρόλους θεατή-κριτικού-δημιουργού.

Το πρόγραμμα «Παίζουμε Κινηματογράφο;» είναι εγκεκριμένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Παιδείας. Υλοποιείται υπό την αιγίδα και με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Evia Film Project.

Σχεδιασμός | Υλοποίηση εργαστηρίου: CINEMATHESIS / Περισσότερα στοιχεία για τη δομή των προγραμμάτων μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα www.cinemathesis.com. Για πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 6947915881 (Λία Γεροπούλου).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά το εργαστήριο θα υπάρχει κέρασμα για τους μικρούς καλεσμένους του Evia Film Project, ενώ θα ακολουθήσει στις 21:30 η προβολή της παιδικής ταινίας «Κόκκινη Χελώνα» στον κινηματογράφο Ελύμνιον, στη Λίμνη.

Στην Ευβοια θα απολαύσουμε ταινίες που εξερευνούν τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, θα συμμετάσχουμε σε συναρπαστικά κινηματογραφικά εργαστήρια για παιδιά και θα παίξουμε ένα περιβαλλοντικό επιτραπέζιο παιχνίδι. Όλες οι δράσεις έχουν ελεύθερη είσοδο

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, θα προβληθούν, επίσης, ταινίες μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ που αναφέρονται στη σχέση μας με το περιβάλλον, τις οποίες μπορούν να παρακολουθήσουν παιδιά και έφηβοι.

Κυκλαδούπολη: Ένα περιβαλλοντικό παιχνίδι

Στο πλαίσιο των δράσεων του Evia Film Project, το Φεστιβάλ σε συνεργασία με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης θα προσφέρουν μερικές ώρες διασκεδαστικού και παράλληλα εκπαιδευτικού παιχνιδιού για τα παιδιά, τους νέους και όσους αισθάνονται παιδιά, στο Κτίριο Μελά στη Λίμνη την Παρασκευή 17 (από τις 17:30 έως τις 20:30), το Σάββατο 18 (από τις 11:00 έως τις 18:00) και την Κυριακή 19 Ιουνίου (από τις 17:30 έως τις 20:30).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η «Κυκλαδούπολη» είναι ένα παιχνίδι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που σχεδιάστηκε από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και τη WWF Ελλάς. Απευθύνεται σε παιδιά άνω των 6 ετών. Κεντρικός στόχος της «Κυκλαδούπολης» είναι τα παιδιά να αντιληφθούν την ουσιαστική αξία που έχει η φύση για τη ζωή μας στον πλανήτη και να ενημερωθούν για την πολύτιμη βιοποικιλότητα των Κυκλάδων, αλλά και για την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης, μέσα από διασκεδαστικές δοκιμασίες και γρίφους.

Το παιχνίδι έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει το κοινό σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και να εμπνεύσει γονείς και παιδιά να υιοθετήσουν μια νέα στάση ζωής.

Το ταμπλό του παιχνιδιού αναπαριστά το φυσικό περιβάλλον και τις προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης. 120 χαρτονομίσματα του ενός «κυκλαδόνιου» μοιράζονται στην αρχή από τον τραπεζίτη στους παίκτες. Ανάλογα με τη ζαριά ο παίκτης μπορεί να πέσει πάνω στις 16 κάρτες «μπουνάτσα» όπου κερδίζει κυκλαδόνια ή στις 16 κάρτες «φουρτούνα» όπου πληρώνει κυκλαδόνια ενώ με τις 22 «κάρτες τίτλων προστασίας» μπορεί να αγοράσει «προστασία» στις κατηγορίες: Θαλάσσια θηλαστικά, Ψαρικά, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Μεσογειακή βλάστηση, Τοποθεσίες-αρχαιολογικοί χώροι, Οικοτουριστικές διαδρομές κ.ά

Στόχος της «Κυκλαδούπολης» είναι να φέρει την έννοια της οικονομίας στην αρχική της σημασία: Τα παιδιά μαθαίνουν να τακτοποιούν τα του οίκου τους, δηλαδή του πλανήτη στον οποίο ζουν. Προστατεύουν το περιβάλλον για να έχουν πόρους τώρα και στο μέλλον. Το νόμισμα της «Κυκλαδούπολης» αντιπροσωπεύει όχι την χρηματική αλλά την ουσιαστική αξία που έχει η φύση για τη ζωή μας στον πλανήτη. Στόχος τους είναι να αποκτήσουν όχι την ιδιοκτησία αλλά την προστασία της φύσης και των βιώσιμων δραστηριοτήτων στις Κυκλάδες. Γιατί τελικά ποιος βγαίνει νικητής; Αυτός που έχει πολλά χρήματα αλλά δεν έχει καθαρό αέρα να αναπνεύσει ή αυτός που έχει μια καλή ποιότητα ζωής;

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προβολές για μικρά και μεγάλα παιδιά

Going Circular / Στροφή στην κυκλικότητα

Σκηνοθεσία: Ρίτσαρντ Ντέιλ, Νάιτζελ Ουόκ. Ολλανδία, 2022, 90΄

Εξερευνήστε τα μυστικά μιας πρωτοποριακής ιδέας που ονομάζεται circularity, ένα οικονομικό σύστημα που εξαλείφει τη σπατάλη και εξοικονομεί τους πόρους του πλανήτη μας. Το ντοκιμαντέρ της εταιρείας παραγωγής Off the Fence -συμπαραγωγού του βραβευμένου με Όσκαρ ντοκιμαντέρ Ο δάσκαλός μου το χταπόδι- παρουσιάζει τέσσερις οραματιστές που η δράση τους αλλάζει τον τρόπο σκέψης και οδηγεί σε μια θεμελιώδη επανεκτίμηση του πώς θα μπορούσαν να είναι τα τρόφιμά μας, οι πόλεις μας, το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα, ακόμη και η βιομηχανία της μόδας, αν αποφασίζαμε να δημιουργήσουμε, να παράξουμε και να διανείμουμε εντός των φυσικών ορίων της Γης.

*Πέμπτη 16 Ιουνίου, Cine Απόλλων, Αιδηψός, 21:30

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μυθικά πλάσματα του Νότου / The Beasts of the Southern Wild (για ηλικίες 13+)

Σκηνοθεσία: Μπεν Ζάιτλιν. ΗΠΑ, 2012, 93΄

Σε μία κοινότητα αποκομμένη από τον υπόλοιπο κόσμο ζει η εξάχρονη Χάσπαπι. Η μητέρα της έχει φύγει από καιρό, ο πατέρας της είναι ένας άγριος σε διαρκές ξεφάντωμα, κι εκείνη έχει αφεθεί στην τύχη της σε ένα απομονωμένο περιβάλλον γεμάτο ημιάγρια ζώα. Αντιλαμβάνεται το φυσικό κόσμο σαν ένα εύθραυστο ιστό πραγμάτων, και το σύμπαν ολόκληρο εξαρτάται από αυτά τα πράγματα να δένουν αρμονικά και σωστά μαζί. Όταν μια καταιγίδα σηκώνει τα νερά, ο μπαμπάς της αρρωσταίνει, και άγρια ζώα ξυπνούν από τους παγωμένους τάφους τους, η Χάσπαπι βρίσκει τη φυσική τάξη όλων των αγαπημένων πραγμάτων γύρω της να καταρρέει. Απεγνωσμένη να αποκαταστήσει τη δομή του κόσμου της, για να σώσει το σπίτι της και τον πατέρα της, αυτός ο μικροσκοπικός ήρωας πρέπει να μάθει πως να επιβιώσει από μια ασταμάτητη καταστροφή επικών διαστάσεων.

*Παρασκευή 17 Ιουνίου, Cine Απόλλων, Αιδηψός, 21:30

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

*Παρασκευή 17 Ιουνίου, πλατεία Αγίας Άννας, 21:30

Πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους

Θα προβληθούν οι ταινίες:

Ενοχλητική αρκούδα / Nuisance Bear

Σκηνοθεσία: Τζακ Γουάισμαν, Γκαμπριέλα Όσιο Βάντεν. Καναδάς, 2021, 15΄

Το Τσόρτσιλ στη Μανιτόμπα του Καναδά είναι μια πόλη γνωστή ως διεθνής προορισμός για τη φωτογράφιση πολικών αρκούδων. Όλοι έχουμε δει μαγευτικές εικόνες και κλασικές τηλεοπτικές εκπομπές για την άγρια φύση – όμως τι έχουν δει από εμάς οι αρκούδες; Αυτό το αντισυμβατικό και οπτικά εντυπωσιακό ντοκιμαντέρ αντιστρέφει την οπτική και προσφέρει μια διεισδυτική ματιά σε μια τυπική μέρα στη ζωή μιας πολικής αρκούδας, καθώς αυτή έρχεται αντιμέτωπη με τουρίστες και υπεύθυνους προστασίας. Μια ταινία που αναδεικνύει την ολοένα και πιο λεπτή ή σχεδόν απατηλή διαχωριστική γραμμή μεταξύ του ανθρώπινου κόσμου και του βασιλείου των ζώων, καλώντας το κοινό να διερωτηθεί για τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με την άγρια φύση, και για το αν αυτή η αλληλεπίδραση είναι βιώσιμη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καιροί και ρεύματα / Time and Tide

Σκηνοθεσία: Μαρλέεν φαν ντερ Βερφ. Ολλανδία, 2018, 29΄

Ένα φαινομενικά ήρεμο και γραφικό τοπίο στις ακτές της Ολλανδίας αναδεικνύεται σε πεδίο μάχης ανάμεσα στα στοιχεία της φύσης και στις δυνάμεις που οδηγούν το σύμπαν σε εντροπία, σ’ έναν αέναο κύκλο καταστροφής και αναγέννησης. Ένα ποιητικό, στοχαστικό και εκθαμβωτικό κινηματογραφικό δοκίμιο, το οποίο γεννήθηκε μέσα από δύο χρόνια παρατήρησης με κομμένη την ανάσα και ανατρέπει όλα τα ανώδυνα στερεότυπα για την «ουδέτερη» αναπαράσταση του φυσικού περιβάλλοντος.

Γη των ονείρων / Dream Land

Σκηνοθεσία: Λάιλα Πακαλνίνα. Λετονία - Γερμανία, 2004, 36΄

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπάρχουν μέρη που δεν θέλουμε να ξέρουμε, μέρη που κάνουμε σαν να μην υπάρχουν. Η χωματερή είναι ένα τέτοιο μέρος. Για τους ανθρώπους είναι ένα φρικτό μέρος, μια βρομερή έρημος σκουπιδιών. Όμως είναι μια έρημος γεμάτη ζωή. Αποκτά μια παράξενα σαγηνευτική ονειρική διάσταση χάρη στην εντυπωσιακή αφθονία εντόμων, ερπετών, πουλιών και θηλαστικών, πλασμάτων που αλληλεπιδρούν σε μια σχέση ζωής και θανάτου.

Η κόκκινη χελώνα / The Red Turtle

Σκηνοθεσία: Μίκαελ Ντουντόκ Ντε Βιτ. Ιαπωνία - Γαλλία, 2016, 97΄

Το Studio Ghibli του θρυλικού Χαγιάο Μιγιαζάκι, περνά για πρώτη φορά τα σύνορα της χώρας του, και σε συνεργασία με τη Γαλλία, παρουσιάζει ένα πανέμορφο παραμύθι: την ιστορία ενός ναυαγού, σε ένα νησί με μόνους κατοίκους χελώνες, καβούρια και πουλιά. Η ιστορία μιας αγάπης που δεν χρειάζεται λόγια για να εκφραστεί.

*Σάββατο 18 Ιουνίου, Ελύμνιον, Λίμνη, 21:30

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

The Forest Maker / Ο Δασοποιός

Σκηνοθεσία: Φόλκερ Σλέντορφ. Γερμανία, 87΄

Το ντοκιμαντέρ του Φόλκερ Σλέντορφ, σκηνοθέτη της εμβληματικής ταινίας Το Ταμπούρλο, είναι το πορτρέτο ενός αξιοσημείωτου ανθρώπου του οποίου το έργο ζωής τιμήθηκε με το λεγόμενο εναλλακτικό Νόμπελ, το βραβείο Right Livelihood το 2018. Ο Τόνι Ρινάουντο βρήκε τρόπο να καλλιεργεί δέντρα στις πιο άγονες περιοχές. Η μέθοδος Farmer Managed Natural Regeneration (FMNR) αποκαθιστά όχι μόνο το έδαφος, αλλά και την ελπίδα. Ο Αρχηγός όλων των Αγροτών, όπως τον λένε χαϊδευτικά σήμερα σε πολλά χωριά, χρειάστηκε να δώσει μια δύσκολη μάχη για να γίνουν αποδεκτές οι ιδέες του. Έχοντας εργαστεί στην περιοχή του Σαχέλ για 30 χρόνια, είδε την απόγνωση και την πείνα, αλλά και την αποφασιστικότητα και την αλλαγή. Το ντοκιμαντέρ μεταφέρει ένα ισχυρό μήνυμα κοινότητας, αυτοενδυνάμωσης και, πάνω από όλα, ελπίδας.

*Κυριακή 19 Ιουνίου, Cine Απόλλων, Αιδηψός, 21:30

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Evia Film Project εντάσσεται στο πλαίσιο του ειδικού αναπτυξιακού έργου «Φωτοδότες» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την ανασυγκρότηση και αποκατάσταση της Εύβοιας μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021.

Το Evia Film Project πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, σε συνεργασία με τον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού και τον Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας. Το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης συνεργάζεται με τους παραγωγικούς φορείς που εδρεύουν στην Εύβοια, το Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στα Ψαχνά και το Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ Χαλκίδας.