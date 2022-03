Στα ελληνικά το νέο βιβλίο της Μέγκαν Μαρκλ: «Το έγραψα για τον σύζυγό μου» - iefimerida.gr

Από τη στιγμή που έφυγαν από το παλάτι η ζωή του πρίγκιπα Χάρι και της Μεγκαν Μαρκλ άλλαξε.

Η Δούκισσα του Σάσσεξ, έγινε αρχισυντάκτρια του περιοδικού Vogue για την έκδοση του τεύχους του Σεπτεμβρίου 2019. Το τεύχος εξαντλήθηκε σε λιγότερο από ένα 24ωρο. Την επομένη της ανακοίνωσης της συνεργασίας της με τη Vogue, ανακοινώθηκε ότι η Δούκισσα θα συνεργαστεί με μια σειρά από βρετανικούς οίκους μόδας για την προώθηση μιας κολεξιόν ρούχων για άνεργες και χωρίς προνόμια γυναίκες στο πλαίσιο της οργάνωσης Smart Works την όποια η Δούκισσα υποστηρίζει.

Η Δούκισσα και ο σύζυγός της, ο Δούκας του Σάσσεξ, ίδρυσαν το δικό τους φιλανθρωπικό ίδρυμα που οριστικοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2019 με τίτλο Sussex Royal The Foundation of The Duke and Duchess of Sussex, ενώ πλέον διαθέτουν ένα δίκτυο με 11 εταιρείες.



Η Μέγκαν Mαρκλ είναι ηθοποιός, είναι μητέρα, σύζυγος, φεμινίστρια και ακτιβίστρια. Μέσα από το μη κερδοσκοπικό φιλανθρωπικό ίδρυμα Άρτσγουελ, αυτή και ο σύζυγός της προσφέρουν βοήθεια σε κοινότητες σε όλο τον κόσμο. Ζει στην πατρίδα της, την Καλιφόρνια, με την οικογένειά της, δύο σκυλιά και ένα κοπάδι κοτοπουλάκια που δε σταματάει να μεγαλώνει.

Η Μέγκαν Μαρκλ δανείζει τη φωνή της σε ταινίες της Disney, με αντάλλαγμα φιλανθρωπίες, και γράφει παιδικά παραμύθια.

Στην Ελλάδα, οι εκδόσεις Πατάκη , φέρνουν το πρώτο βιβλίο, της Μεγκαν Μαρκλ, για όλη την οικογένεια, με τίτλο «Το παγκάκι» και μετάφραση του Φίλιππου Μανδηραρά.

Μεγκαν Μαρκλ, γιατί ξεκίνησα να γράφω «Το παγκάκι»

«Το Παγκάκι ξεκίνησε σαν ένα ποίημα που έγραψα για τον σύζυγό μου την Ημέρα του πατέρα, έναν μήνα μετά τη γέννηση του Άρτσι» λέει δούκισσα του Σάσσεξ, Μέγκαν Μάρκλ, για το βιβλίο της.

«Το ποίημα αυτό αποτέλεσε τη βάση αυτής της ιστορίας. Ο Κρίστιαν τη μετέτρεψε με τα όμορφα και απαλά του χρώματα σε εικόνες που εκφράζουν τη ζεστασιά, τη χαρά και την εμπιστοσύνη που περιέχεται σε κάθε σχέση πατέρα-γιου, όποιος κι αν είναι ο τρόπος ζωής τους. Για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα και να αναδείξουμε τον μοναδικό αυτό δεσμό μέσα από πολλές οπτικές, χρειάστηκε να δουλέψουμε πολύ στενά. Εύχομαι το Παγκάκι να αγαπηθεί από κάθε οικογένεια, γιατί θα αντικατοπτρίζει την αλήθεια της καθεμιάς από αυτές, όπως αντικατοπτρίζει την αλήθεια της δικής μου» λέει για το βιβλίο της η Μέγκαν Μαρκλ.

φωτογραφία apimages

«Το κείμενο εξερευνά με ευαισθησία τη σχέση πατέρα-γιου αγγίζοντας τις ευαίσθητες χορδές κάθε πατέρα ή κηδεμόνα» λέει η Μάλλορυ Λερ, υπεύθυνη εκδόσεων του Random House Books for Young Readers Group. «Η ζωγραφική του Κρίστιαν ταιριάζει υπέροχα στα τρυφερά συναισθήματα που προκαλούν οι λέξεις της Μέγκαν και κάθε εικόνα μεταφέρει τη χαρά και την αγάπη της σχέσης πατέρα-γιου. Το Παγκάκι είναι μια ιστορία που γράφτηκε για να μείνει και να διαβάζεται κι από τις επόμενες γενιές »

Ένα σύγχρονο βιβλίο για παιδιά, που μιλά για την ιδιαίτερη σχέση πατέρα και γιου, μέσα από τη ματιά μιας μητέρας.

Το πρώτο βιβλίο για παιδιά της Μέγκαν Μαρκλ

Το Παγκάκι είναι το πρώτο βιβλίο για παιδιά της δούκισσας του Σάσσεξ. Αντλώντας έμπνευση από τη σχέση του συζύγου της με τον γιο της, η δούκισσα του Σάσσεξ συλλαμβάνει τη διαρκώς εξελισσόμενη σχέση μεταξύ πατέρα και γιου και μας θυμίζει με πόσο διαφορετικές μορφές μπορεί να εκφραστεί η αγάπη μέσα σε μια σύγχρονη οικογένεια.

Ανακαλώντας τη ζεστασιά, την τρυφερότητα και την κατανόηση που περιέχει η σχέση πατέρα-γιου, το Παγκάκι ανοίγει στον αναγνώστη ένα παράθυρο στις στιγμές που μοιράζονται διάφορα ζευγάρια πατεράδων και γιων – στιγμές γαλήνης και περίσκεψης, μεγάλων και μικρών ανακαλύψεων ή έντονης δράσης και αδιαπραγμάτευτης εμπιστοσύνης, όπως αναφέρουν οι εκδότες.

Το πρώτο βιβλίο για παιδιά της Μέγκαν Μαρκλ κυκλοφορεί 2 Απριλίου από τις εκδόσεις Πατάκη

Το Παγκάκι είναι βιβλίο εικονογραφημένο από τον Κρίστιαν Ρόμπινσον, τον αγαπημένο εικονογράφο με το ιδιαίτερο ύφος, ο οποίος έχει τιμηθεί με τα βραβεία Κάλντεκοτ και Κορέττα Σκοτ Κινγκ. Ο Κρίστιαν Ρόμπινσον εξελίσσει το προσωπικό του ύφος χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά νερομπογιές, με σκοπό να δώσει μια τρυφερή και χαρούμενη αίσθηση σε κάθε σελίδα, αντικατοπτρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ομορφιά της σχέσης πατέρα-γιου όπως τη βλέπει μια μητέρα. Ο Κρίστιαν Ρόμπινσον τιμήθηκε με τα βραβεία Κάλντεκοτ και Κορέττα Σκοτ Κινγκ για την εικονογράφηση του Οδός Αγοράς, τέρμα!. Έχει γράψει αρκετά εικονογραφημένα βιβλία και έχει εικονογραφήσει ακόμα περισσότερα.