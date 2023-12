Xmas Book List: 15+1 συναρπαστικά βιβλία που αξίζει να κάνετε δώρο στον εαυτό σας και όσους αγαπάτε - iefimerida.gr

Δεν υπάρχει τίποτα ωραιότερο για να χαρίσετε στις γιορτές, από ένα απολαυστικό, καλό βιβλίο. Το iefimerida επέλεξε και σας προτείνει δυνατούς τίτλους από την πρόσφατη βιβλιοπαραγωγή που αξίζουν την προσοχή σας.

Λογοτεχνία, ιστορικά βιβλία, κλασικά έργα, πρωτότυπα δοκίμια, αστυνομικά θρίλερ, ψυχολογικά δράματα και grapic novel. Στη λίστα με τα βιβλία που ετοιμάσαμε για τις γιορτές υπάρχουν τίτλοι για κάθε γούστο, ώστε να βρείτε εύκολα το ιδανικό δώρο για τους φίλους, την οικογένεια ή ακόμα και για τον εαυτό σας.

Το υπερωκεάνιο, Pierre Assouline, εκδ. Πόλις

Ο γεννημένος το 1953 στην Καζαμπλάνκα, Πιερ Ασουλίν είναι μια από τα πιο σημαντικές προσωπικότητες των σύγχρονων Γαλλικών Γραμμάτων. Εκτός από διάσημος βιβλιοκριτικός, καθηγητής Πολιτικών Επιστημών και μέλος της κριτικής επιτροπής της Γαλλικής Ακαδημίας και του Βραβείου Γαλλικής Γλώσσας, είναι ένας σπουδαίος συγγραφέας που μας έχει χαρίσει αξέχαστα μυθιστορήματα όπως τα «Ξενοδοχείο Lutetia», «Οι προσκεκλημένοι», «Οι Βίοι του Ιώβ» κ.ά.

Το υπερωκεάνιο, Pierre Assouline, εκδ. Πόλις / Φωτογραφία: Εκδόσεις Πόλις/Facebook

Στο πρόσφατο μυθιστόρημά του μας ταξιδεύει στη Μασσαλία του 1932, όπου το υπερπολυτελές υπερωκεάνιο Ζορζ Φιλιππάρ ετοιμάζεται να αποπλεύσει για το παρθενικό του ταξίδι στην Ιαπωνία. Σε λίγους μήνες ο Χίτλερ θα ανέλθει στην εξουσία και το ετερόκλητο πλήθος των ταξιδευτών διχάζεται από τις προπαγανδιστικές συζητήσεις κάποιων φιλοναζιστών επιβατών. Το ναυάγιο του πλοίου γίνεται ένας συμβολικός καμβάς για το ναυάγιο της Ευρώπης, από τα χέρια ενός δεξιοτέχνη της αφήγησης.

Πολύ αργά πια, Claire Keegan, εκδ. Μεταίχμιο

Η Ιρλανδή συγγραφέας που έγινε εκδοτικό φαινόμενο με το υποψήφιο για βραβείο Booker «Μικρά πράγματα σαν αυτά», είναι δεξιοτέχνισσα της μικρής φόρμας. Μια σπουδαία φωνή με σπάνια ευαισθησία που δίνει νόημα στις πιο αδιόρατες πτυχές των πραγμάτων της καθημερινότητας, συναρπάζει κοινό και κριτικούς που την αποθεώνουν δικαίως.

Πολύ αργά πια, Claire Keegan, εκδ. Μεταίχμιο

Στη νουβέλα «Πολύ αργά Πια» αφηγείται τον απόηχο μιας ερωτικής ιστορίας, η οποία γίνεται μοχλός αυτογνωσίας και εσωτερικής αναζήτησης.

Η ιδιωτική ζωή ενός κατασκόπου: Οι επιστολές του John le Carré, Tim Cornwell (επιμ.), εκδ. Bell

Σε έναν ογκώδη πολυτελή τόμο με σκληρό εξώφυλλο, οι εκδόσεις Bell κυκλοφόρησαν ένα σπουδαίο βιβλίο που μας δίνει την ευκαιρία να δούμε μέσα από μια νέα οπτική τον βασιλιά του κατασκοπικού μυθιστορήματος, τον σπουδαίο Τζον Λε Καρέ. Ο γιος του, Τιμ Κόρνγουελ, πριν πεθάνει και ο ίδιος το 2022 πρόλαβε να συγκεντρώσει, να αρχειοθετήσει και να δώσει στο φως της δημοσιότητας τις πολύτιμες επιστολές του πολυγραφότατου πατέρα του που είχε φύγει από τη ζωή το 2020.

Η ιδιωτική ζωή ενός κατασκόπου: Οι επιστολές του John le Carré, Tim Cornwell (επιμ.), εκδ. Bell

Αυτό το απολαυστικό βιβλίο, το οποίο καλύπτει επτά δεκαετίες από τη συναρπαστική ζωή του σπουδαίου Βρετανού συγγραφέα που υπήρξε πρώην συνεργάτης των μυστικών υπηρεσιών MI-5 και MI-6 και ανακριτής των φυγάδων του ανατολικού μπλοκ την ψυχροπολεμική περίοδο, μας εισάγει όχι μονάχα στα άδυτα της μεταπολεμικής κατασκοπείας, αλλά αποτελεί και ένα ιστορικό ταξίδι στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα.

Γουέιτζερ: Ναυάγιο, ανταρσία, φόνος, Ντέιβιντ Γκραν, εκδ. Δώμα

Το ιστορικό αυτό βιβλίο που όχι μονάχα έγινε διεθνές best seller, αλλά απέσπασε και το βραβείο κοινού στη διεθνή δημοφιλή πλατφόρμα Goodreads για το 2023, αφηγείται την ιστορία μιας ναυτικής ανταρσίας του 18ου αιώνα. Ο βραβευμένος συγγραφέας και ερευνητής-δημοσιογράφος του περιοδικού The New Yorker, μας ταξιδεύει στον Γενάρη του 1742, όταν ένα μισοδιαλυμένο αυτοσχέδιο πλοιάριο με σπασμένο κατάρτι και σκισμένα πανιά ξεβράζεται στις ακτές της Βραζιλίας, με τριάντα αποστεωμένους άνδρες στο κουφάρι του, οι οποίοι ήταν ναυτικοί στο εξαφανισμένο επί δύο έτη βρετανικό πλοίο Γουέιτζερ.

Γουέιτζερ: Ναυάγιο, ανταρσία, φόνος, Ντέιβιντ Γκραν, εκδ. Δώμα

Οι εξωφρενικές αφηγήσεις των επιζώντων που περιγράφουν μια ιστορία επιβίωσης σε ένα ερημονήσι τους ηρωοποιούν, αλλά αντίθετες μαρτυρίες άλλων επιζώντων στη Χιλή αποδεικνύουν ότι οι «ήρωες» ήταν τελικά οι στασιατές του Γουέιτζερ.

Μακριά από το αγριεμένο πλήθος, Τόμας Χάρτνι, εκδ. Καστανιώτη

Το πιο διάσημο έργο του Τόμας Χάρτνυ (1840-1928), κυκλοφόρησε στα ελληνικά σε μετάφραση της Τόνιας Κοβαλένκο, σε μια πολυτελή σκληρόδετη έκδοση από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Το μυθιστόρημα αυτό μεταφέρθηκε πολλές φορές στον κινηματογράφο, με πιο διάσημη την υποψήφια για Όσκαρ ταινία του 1967 με τη Τζούλι Κρίστι, σε σκηνοθεσία Τζον Σλέζινγκερ.

Μακριά από το αγριεμένο πλήθος, Τόμας Χάρτνι, εκδ. Καστανιώτη

Ο σπουδαίος Βρετανός συγγραφέας σε αυτό το αριστούργημα της παγκόσμιας λογοτεχνίας αφηγείται την ιστορία ενός νεαρού άνδρα, του Γκάμπριελ Όουκ, που δουλεύει ως βοσκός στο κτήμα που κληρονόμησε μια νεαρή ατίθαση γυναίκα, η Μπαθσίμπα Έβερντιν. Ο έρωτάς του Γκάμπριελ για τη νεαρή κληρονόμο θα τον τον βάλει σε μια κούρσα διεκδίκησης με δυο ακόμα επίδοξους μνηστήρες, ενώ η παρορμητική Μπαθσίμπα παλεύει με τις συμβάσεις της βικτωριανής Αγγλίας του 19ου αιώνα.

Θαυμαστός καινούργιος κόσμος, Aldous Huxley, διασκευή/εικονογράφηση: Fred Fordham, εκδ. Οξύ

Το θρυλικό φουτουριστικό βιβλίο επιστημονικής φαντασίας του σπουδαίου Βρετανού συγγραφέα Άλντους Χάξλεϋ, έγινε ένα εντυπωσιακό, απολαυστικό graphic novel από τον illustrator Fred Fordham. Τεχνολογία, ηδονισμός, κέντρα ελέγχου των μαζών από τη βιοεπιστήμη και τη γενετική που έχουν αντικαταστήσει πλήρως τη φυσική διαδικασία αναπαραγωγής, δημιουργούν μια απίστευτη δυστοπία σε έναν κόσμο του ορατού μέλλοντος.

Θαυμαστός καινούργιος κόσμος, Aldous Huxley, διασκευή/εικονογράφηση: Fred Fordham, εκδ. Οξύ

Για πολλούς το πολυσυζητημένο μυθιστόρημα του Χάξλεϋ υπήρξε προφητικό, ως μια σκοτεινή, δυσοίωνη ερμηνεία για όλες αυτές τις μεγάλες επαναστάσεις της επιστήμης που συγκλόνισαν την ανθρωπότητα τον 20ό και 21ο αιώνα.

Μανιφέστο Απατεώνων, Colson Whitehead, εκδ. Ίκαρος

Ο διάσημος νεοϋορκέζος συγγραφέας, απόφοιτος του Χάρβαρντ και συντάκτης μεγάλων εντύπων όπως η Village Voice, οι New York Times, το New Yorker κ.ά. έχει γράψει σπουδαία βιβλία που έχουν αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων το US National Book Award 2016 και το Pulitzer 2017, για το πολυσυζητημένο μυθιστόρημα «Υπόγειος Σιδηρόδρομος».

Μανιφέστο Απατεώνων, Colson Whitehead, εκδ. Ίκαρος

Με το νέο του βιβλίο «Μανιφέτσο Απατεώνων» ο Κόλσον Γουάιτχεντ σκιαγραφεί το πορτραίτο μιας μητρόπολης που βουλιάζει στο χάος. Με φόντο το Χάρλεμ του 1971, η Νέα Υόρκη ένα βήμα πριν την οικονομική κρίση γίνεται το θέατρο άγριων συμπλοκών μεταξύ συμμοριών και αστυνομίας και σε αυτό το ζοφερό φόντο ένας μικροαπατεώνας, ο Ρέι Κάρνεϊ, προσπαθεί μάταια να επιβιώσει μακριά από τους μπελάδες.

Σπουδή στο μπλε, Μάγκι Νέλσον, εκδ. Αντίποδες

Ένα πρωτότυπο δοκίμιο αφιερωμένο στη δύναμη του μυστηριώδους μπλε. Για την διάσημη Αμερικανίδα πεζογράφο, ποιήτρια, δοκιμιογράφο Μάγκι Νέλσον, «το μπλε δεν είναι απλώς ένα χρώμα αλλά ένα σύνολο αποχρώσεων, αντικειμένων, διαθέσεων, αναφορών, αναμνήσεων, συναισθημάτων».

Σπουδή στο μπλε, Μάγκι Νέλσον, εκδ. Αντίποδες

Από τις σελίδες του βιβλίου περνούν ο Γκαίτε, ο Βιτγκενστάιν, ο Μπαρτ, καθώς το μπλε αλλάζει τόνους, αλλάζει ύφος, αλλάζει πρόσωπο έχοντας το εφέ ενός έρωτα που γεννιέται και τελειώνει, περνώντας ενδιάμεσα από χιλιάδες αποχρώσεις.

Οι εξόριστοι του Βυζαντίου, Catherine Hermary-Vieille, εκδ. Στερέωμα

H Κωνσταντινούπολη, η καρδιά της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, γίνεται το πεδίο για το νέο ιστορικό μυθιστόρημα της βραβευμένης Γαλλίδας συγγραφέως Κατρίν-Ερμαρί-Βιέιγ (στα ελληνικά έχουν κυκλοφορήσει τα βιβλία της «Ο μεγάλος Βεζύρης της νύχτας», «Ένας τρελός έρωτας» και «Μαύρος Άγγελος»).

Οι εξόριστοι του Βυζαντίου, Catherine Hermary-Vieille, εκδ. Στερέωμα

Η αφήγηση ακολουθεί την πορεία δύο αδερφών, του Νικόλαου και του Κωνσταντίνου Διονή, οι οποίοι θα σωθούν από τη λυσσαλέα εισβολή των Τούρκων στην Πόλη στις 29 Μαϊού του 1453, καταφεύγοντας ο ένας στη Ρωσία και ο άλλος στις ακτές της Μεσογείου με τον όρκο οι απόγονοι τους μια μέρα να συναντηθούν ξανά.

Τα έγγραφα Πίκγουικ, Charles Dickens, εκδ. Gutenberg (A & B Τόμος)

Με δύο ογκώδεις τόμους, το μυθιστόρημα του Τσαρλς Ντίκενς «Τα έγγραφα Πίκγουικ», αποτελεί το 38ο έργο που συμπληρώνει τη μνημειώδη σειρά Orbis Literæ των εκδόσεων Gutenberg με αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Πρόκειται για το πρώτο μυθιστόρημα που έγραψε ο πιο σημαντικός Βρετανός συγγραφέας της Βικτωριανής περιόδου σε ηλικία 24 ετών, το οποίο μεταφράζεται για πρώτη φορά στα ελληνικά.

Τα έγγραφα Πίκγουικ, Charles Dickens, εκδ. Gutenberg

Ο ήρωας του βιβλίου, ο κύριος Πίκγουικ, ιδρυτής της της Λέσχης Πίκγουικ, «αποτελεί εμβληματική πλέον μορφή της αγγλικής λογοτεχνίας και θεωρείται ένα είδος Βρετανού Δον Κιχώτη». Οι περιπέτειες, οι χαρακτήρες και τα ταξίδια των μελών της Λέσχης Πίκγουικ έχουν μαγέψει από το 1836, όταν το έργο άρχισε να δημοσιεύεται σε συνέχειες, γενιές και γενιές αναγνωστών στην Αγγλία και όλο τον κόσμο, κάνοντας το βιβλίο θρύλο.

Αιχμάλωτοι στο Κόλντιτς Ben Macintyre, εκδ. Κλειδάριθμος

Η αληθινή ιστορία των αποδράσεων από το ναζιστικό φρούριο υψίστης ασφαλείας Κόλντιτς, την πλέον διαβόητη φυλακή στην ευρωπαϊκή Ιστορία, σε ένα καταιγιστικό βιβλίο.

Αιχμάλωτοι στο Κόλντιτς Ben Macintyre, εκδ. Κλειδάριθμος

Ο συγγραφέας ιστορικής λογοτεχνίας μάς μυεί στα άδυτα ενός ζοφερού γοτθικού κάστρου που την περίοδο της ναζιστικής κυριαρχίας στη Γερμανία υπήρξε κολαστήριο και για πρώτη φορά, εβδομήντα χρόνια μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, αποκαλύπτει μετά από μακρά έρευνα την αλήθεια για τις περιθρύλητες αποδράσεις που οργάνωνε μια συμμορία παράτολμων Βρετανών αξιωματικών κάτω από τη μύτη των Ναζί.

Μαντάμ Μποβαρί, Γκιστάβ Φλομπέρ, εκδ. Ψυχογιός

Στη σειρά με τα κλασικά έργα των εκδόσεων Ψυχογιός, η οποία έχει ξεχωρίσει για τα εντυπωσιακά της εξώφυλλα από τον ταλαντούχο Θάνο Κακολύρη, προστίθεται ένα από τα πιο σημαντικά αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας: η θρυλική Μαντάμ Μποβαρί του Γκιστάβ Φλομπέρ (1821-1880).

Μαντάμ Μποβαρί, Γκιστάβ Φλομπέρ, εκδ. Ψυχογιός

Εκτός από την καινοτόμα αφηγηματική του οπτική, η οποία έβαλε τα θεμέλια του Ρεαλισμού, το έργο αυτό αποτελεί μια απολαυστική ιστορία για μια παθιασμένη γυναίκα που έγινε σύμβολο της ερωτικής απελευθέρωσης, σκανδαλίζοντας το κοινό του 19ου αιώνα και οδηγώντας μάλιστα το δημιουργό της σε μακροχρόνιες δικαστικές περιπέτειες.

Οι κόρες του λαβύρινθου, Ruth Padel, εκδ. Ποταμός

Η ηρωίδα του βιβλίου, μια Ελληνοβρετανίδα ζωγράφος, επιστρέφει στην Κρήτη, σε ένα επίπονο ταξίδι αυτογνωσίας που θα φωτίσει τις ρίζες της, φτάνοντας μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα και τη βίαιη εκδίωξη των Εβραίων από τα Χανιά κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι κόρες του λαβύρινθου, Ruth Padel, εκδ. Ποταμός

Το οικογενειακό παρελθόν της γυναίκας αυτής και οι αλήθειες με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπη την αναγκάζουν να δει με νέα οπτική τη σύγχρονη ιστορία και τις προκλήσεις του σήμερα: το Brexit, την προσφυγική κρίση που ταλανίζει την Ευρώπη, αλλά και τα απότοκα της οικονομικής κρίσης του 2011 που βίωσε δραματικά η Ελλάδα.

Το χρυσό σημειωματάριο, Doris Lessing, εκδ. Διόπτρα

Η γεννημένη στην Περσία από Βρετανούς γονείς σπουδαία συγγραφέας, η οποία κέρδισε το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2007 και έφυγε από τη ζωή το 2013, θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές φωνές της αγγλόφωνης λογοτεχνίας. Το μυθιστόρημα «Το χρυσό σημειωματάριο» που θεωρείται το κορυφαίο έργο της, αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας που αναζητά την ταυτότητά της σε έναν κόσμο που αλλάζει.

Το χρυσό σημειωματάριο, Doris Lessing, εκδ. Διόπτρα

Η ηρωίδα της Ντόρις Λέσσινγκ, η Άννα Βουλφ, είναι επίσης συγγραφέας και ζει στο Λονδίνο του 1950. Όντας χωρισμένη μεγαλώνει το παιδί της μόνη και εκτός από τη δύσκολη καθημερινότητα μιας μονογονεϊκής οικογένειας σε έναν σκληρό μεταπολεμικό κόσμο, έρχεται αντιμέτωπη με το φόβο της τρέλας. Αντίδοτο σε όλο αυτό είναι η συστηματική καταγραφή πέντε διαφορετικών ημερολογίων στα οποία προσπαθεί να καταγράψει και να φωτίσει τις διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητας και της ζωής της.

Η ετυμηγορία του Καραβάτζο, Μάρκο ντε Φράνκι, εκδ. Πατάκη

Όσοι αγαπούν την αστυνομική λογοτεχνία μιλούν γι' αυτό το βιβλίο. Παρά το γεγονός ότι είναι το πρώτο μυθιστόρημα ενός Ιταλού πρώην αστυνομικού που υπηρετούσε για χρόνια στην Κεντρική Επιχειρησιακή Μονάδα (το ιταλικό αντίστοιχο του FBI), απέσπασε εγκωμιαστικές κριτικές στην Ιταλία και άρχισε να μεταφράζεται φέτος σε όλο τον κόσμο αποκτώντας φανατικό κοινό.

Η ετυμηγορία του Καραβάτζο, Μάρκο ντε Φράνκι, εκδ. Πατάκη

Ο Μάρκο ντε Φράνκι με άξονα την μυστηριώδη εμφάνιση ενός δωδεκάχρονου αγοριού που βρέθηκε να τρέχει γυμνό μέσα στη νύχτα σε έναν επαρχιακό δρόμο της Τοσκάνης, ξετυλίγει το νήμα μιας υπόθεσης που είναι γεμάτη αγωνία και ανατροπές, παντρεύοντας το μυστήριο με την Τέχνη.

Τέκνα, Γονείς και Χιμπατζήδες, Γιον Μπιλμπάο, εκδ. Carnivora

Ένα βραβευμένο ψυχολογικό δράμα στην απειλητική σκιά ενός σαρωτικού καιρικού φαινομένου. Το μυθιστόρημα του Ισπανού Γιον Μπιλμπάο, παρακολουθεί τη λογοτεχνική συνάντηση σε έναν μεξικάνικο αυτοκινητόδρομο μιας ετερόκλητης παρέας: ενός ζευγαριού χιμπατζήδων που θα χωριστούν βάναυσα, ενός μηχανικού που νιώθει λούζερ και ενός παλιού καθηγητή του που υπήρξε φόβος και τρόμος και από τα φοιτητικά του χρόνια του στοιχειώνει τη ζωή.

Όλοι θα προσπαθήσουν να βρουν καταφύγιο από έναν τροπικό τυφώνα που απειλεί να σαρώσει τα πάντα στο πέρασμά του.