Bessel van der Kolk -«Ο σύγχρονος Φρόιντ»: Τι ετοιμάζει ο κορυφαίος ψυχίατρος στην Αθήνα - iefimerida.gr

Ο διάσημος ψυχίατρος-νευροερευνητής και πολυδιαβασμένος συγγραφέας Δρ. Bessel van der Kolk έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Ο ψυχίατρος και συγγραφέας θα πραγματοποιήσει ένα διήμερο masterclass στην Αθήνα, πάνω στο Διαγενεακό και Σύνθετο τραύμα. Ο αμερικανός ψυχίατρος θα βρίσκεται στην Αθήνα στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου 2023, αμέσως μετά τη παρουσία του στο παγκόσμιο συνέδριο του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης για το τραύμα και την ψυχική υγεία.

Ποιος είναι ο διάσημος ψυχίατρος που θα έρθει στην Ελλάδα

Ο σπουδαιότερος εκπρόσωπος παγκοσμίως της κατανόησης και αντιμετώπισης του τραύματος, ιδρυτής του Κέντρου Ψυχικού Τραύματος της Μασαχουσέτης, καθηγητής Ψυχιατρικής του Χάρβαρντ και συγγραφέας του παγκόσμιου best seller «Το σώμα δεν ξεχνά». Το βιβλίο του είναι παγκόσμια επιτυχία, best seller των New York Times, ενώ κατατάσσεται κάθε εβδομάδα στα best sellers του Amazon οκτώ χρόνια μετά από την πρώτη κυκλοφορία του, έχοντας εξασφαλίσει πάνω από 66.000 κριτικές αναγνωστών στο Amazon και 135.000 αξιολογήσεις στο Goodreads.

Ο Dr. Bessel van der Kolk θεωρείται ο «σύγχρονος Σίγκμουντ Φρόιντ» της μετατραυματικής αποκατάστασης, καθώς είναι υπεύθυνος για μια κυριολεκτικά σύγχρονη επανάσταση στον τομέα της ψυχικής υγείας.

Τι λέει ο ψυχίατρος για το τραύμα και την θεραπεία του

Μέσω της πολύχρονης νευροεπιστημονικής του έρευνας, έχει ανοίξει το δρόμο για νέες προσεγγίσεις στο Διαγενεακό και στο Σύνθετο τραύμα και πλέον η δυνατότητα για θεραπεία γίνεται όλο και πιο εφικτή και προσβάσιμη για τα άτομα και τους πολιτισμούς στο σύνολό τους.

Στη σύγχρονη μελέτη της ψυχικής υγείας, το Τραύμα αντιμετωπίζεται ως Πανδημία, γιατί είναι μια μορφή ψυχολογικής και νευρολογικής εκφυλιστικής «λοίμωξης» που αφορά όλο τον πληθυσμό και επηρεάζει την ψυχική και σωματική υγεία των ανθρώπων.

Το Διαγενεακό τραύμα εκφράζει τη μετάδοση των καταπιεστικών ή τραυματικών επιπτώσεων ενός ιστορικού γεγονότος. Το ελληνικό έθνος υποφέρει από συλλογικό σύνθετο τραύμα από όλα τα χρόνια των πολέμων, του μεταναστευτικού, των εμφυλίων, και φυσικά των 400 χρόνων της τουρκικής κατοχής. Το τραύμα αυτό μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά – τόσο συμπεριφορικά όσο και γενετικά, όπως γνωρίζουμε από την Επιγενετική – και έχει τεράστιο αντίκτυπο στον σύγχρονο τρόπο λειτουργίας της κοινωνίας, των κοινοτήτων, των οικογενειών και των ατόμων.

Πώς και πού θα συναντήσουμε τον ψυχίατρο Bessel van der Kolk

Ο διεθνούς φήμης ερευνητής έρχεται στην Αθήνα προσκεκλημένος του ινστιτούτου για την ψυχική υγεία Trauma2Therapy. Η εκδήλωση «Διαγενεακό και Σύνθετο Ψυχικό Τραύμα» θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Pierce (Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος) την Πέμπτη 14 και Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023.

Παράλληλα την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου ο Dr. Bessel van der Kolk θα υπογράψει το βιβλίο του «Το σώμα δεν ξεχνά» (The body keeps the score), που κυκλοφορεί στην Ελλάδα από τις Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

Ο Dr. Bessel van der Kolk είναι κορυφαίος εμπειρογνώμονας τραυμάτων στον κόσμο, έχει ιδρύσει και διευθύνει το Κέντρο Ψυχικού Τραύματος στο Μπρούκλαϊν της Μασαχουσέτης. Είναι, επίσης, καθηγητής ψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ της Βοστόνης και διευθυντής του Εθνικού Δικτύου των Η.Π.Α. για τη Θεραπεία του Σύνθετου Ψυχικού Τραύματος και πραγματοποιεί εκπαιδευτικό έργο ταξιδεύοντας ανά τον κόσμο.

Το έργο του ενσωματώνει με μοναδικό τρόπο αναπτυξιακές, νευροβιολογικές, ψυχοδυναμικές, σωματικές και διαπροσωπικές πτυχές των επιπτώσεων του τραύματος και της αντιμετώπισής του. Μέσα από την έρευνά του αποκαλύπτει πώς το επαναληπτικό τραύμα κυριολεκτικά αναδιαμορφώνει τον εγκέφαλο – ειδικά τις περιοχές που είναι αφιερωμένες στην ευχαρίστηση, τη δέσμευση, τον αυτοέλεγχο και την εμπιστοσύνη. Δείχνει πώς αυτές οι περιοχές μπορούν να επανενεργοποιηθούν μέσω καινοτόμων θεραπειών που περιλαμβάνουν σωματική θεραπεία, ψυχόδραμα, τεχνικές ενσυνειδητότητας, θεραπείας εσωτερικών οικογενειακών συστημάτων (IFS), γιόγκα και νευροανάδραση.

Έχει δημοσιεύσει πάνω από 150 επιστημονικά άρθρα επάνω σε ποικίλα θέματα όπως η νευροαπεικόνιση, ο αυτοτραυματισμός, η μνήμη, η νευροανάδραση, το αναπτυξιακό τραύμα, η γιόγκα, το θέατρο και το EMDR. Εδώ και 34 χρόνια, μέσω του Κέντρου Ψυχικού Τραύματος Trauma Research Foundation, διοργανώνει στη Βοστώνη το International Trauma Conference, ένα από τα σημαντικότερα διεθνή συνέδρια για το τραύμα και την ψυχική υγεία.



Το ινστιτούτο για την ψυχική υγεία Trauma2Therapy δημιουργήθηκε από τις τραυματοθεραπεύτριες Σοφία Βασιλάκου και Δέσποινα Πλουσίου και τον δικηγόρο και entrepreneur Κωνσταντίνο Πλούσιο με στόχο να προσφέρει νέες προσεγγίσεις στον τομέα ψυχικής υγείας στην Ελλάδα και να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος με τη διεθνή κοινότητα και τις νέες επαναστατικές έρευνες γύρω από το Τραύμα και τις εκφυλιστικές συνέπειές του. Οι δράσεις του περιλαμβάνουν τη διοργάνωση σεμιναρίων, εκπαιδεύσεων και ομιλιών από διεθνούς φήμης εκπαιδευτές, ιδρυτές γνωστών σχολών θεραπείας του ψυχικού τραύματος και ερευνητές γύρω από το σύνθετο τραύμα.

Η πρώτη δράση των ιδρυτών του στην Ελλάδα είναι η πρόσκληση στον Dr. Bessel van der Kolk, με το οποίο έχουν συνδεθεί προσωπικά και επαγγελματικά, να απευθυνθεί στο ελληνικό κοινό. Παράλληλα, τον Αύγουστο 2023, σε συνεργασία με το Trauma Research Foundation του Dr. van der Kolk θα παρουσιάσουν το virtual course τους Embody the Hero Within: How 5 Ancient Greek Myths Can Help Unlock Your Healing Potential.