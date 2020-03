Berlinale 2020: Στον Ιρανό Μοχάμεντ Ρασούλοφ η Χρυσή Αρκτος

Η ταινία «There is No Evil» του Ιρανού σκηνοθέτη Μοχάμεντ Ρασούλοφ, στον οποίο έχει απαγορευτεί να φύγει από τη χώρα, κέρδισε την Χρυσή Άρκτο στη φετινή Berlinale.

Τα υπόλοιπα βραβεία της Berlinale

«Θα ήθελα ο Μοχάμεντ να βρίσκεται εδώ ο ίδιος, όμως δυστυχώς του έχει απαγορευτεί να φύγει από τη χώρα. Ευχαριστώ την απίστευτη ομάδα που έθεσε τη ζωή της σε κίνδυνο για να βρεθεί σε αυτήν την ταινία» δήλωσε ο παραγωγός Φάρζαντ Πακ, την ώρα που παραλάμβανε το βραβείο, εκ μέρους του απόντος.

«Είμαι τόσο συναισθηματικά φορτισμένη και ευτυχισμένη, αυτό το βραβείο είναι για έναν κινηματογραφιστή που δεν μπορεί να βρίσκεται εδώ. Μπορώ να το πω εξ ονόματος όλης της ομάδας ότι είναι για εκείνον» είπε η ηθοποιός Μπαράν Ρασούλοφ.

Η ταινία πραγματεύεται τη θανατική ποινή, ένα θέμα ταμπού στο Ιράν, από την πλευρά των εκτελεστών και των οικογενειών των θυμάτων. Στον Ρασούλοφ είχε απαγορευτεί να γυρίσει την ταινία και χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει διάφορα τεχνάσματα για να τα καταφέρει.

Τιμηθείς το 2017 στις Κάννες για το A Man of Integrity, ο Μοχάμεντ Ρασούλοφ καταδικάστηκε δύο χρόνια αργότερα σε διετή απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Δείτε το τρέιλερ της ταινίας

Η Μπερλινάλε βράβευσε επίσης το Never rarely sometimes always της Ελάιζα Χίτμαν, μια ταινία που καταγράφει τη δύσκολη διαδρομή μιας ανήλικης για να υποβληθεί σε άμβλωση στις ΗΠΑ. Της απονεμήθηκε το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής (Αργυρή Άρκτος).

Ο Νοτιοκορεάτης Χανγκ-Σανγκ-σου τιμήθηκε με το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας για το The woman who ran.

Από την πλευρά των ηθοποιών, ο Ιταλός Έλιο Τζερμάνο και η Γερμανίδα Πόλα Μπεερ βραβεύτηκαν για τους ρόλους τους στις ταινίες Hidden away και Undine αντίστοιχα.