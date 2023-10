O βασιλιάς Κάρολος δίνει στον Δημήτρη Δασκαλόπουλο τον χρυσό σταυρό του τάγματος της βρετανικής αυτοκρατορίας - iefimerida.gr

Ύψιστη τιμή για την επί δεκαετίες προσφορά του στην Τέχνη και τη φιλανθρωπία διεθνώς αποδίδει ο βασιλιάς Κάρολος στον Έλληνα επιχειρηματία, συλλέκτη και ιδρυτή του οργανισμού ΝΕΟΝ, Δημήτρη Δασκαλόπουλο.

Η συλλογή του Δημήτρη Δασκαλόπουλου είναι μεταξύ των κορυφαίων της σύγχρονης Τέχνης στον κόσμο, ενώ έργα του εδώ και δεκαετίες είναι δάνεια και κοσμούν εκθέσεις στα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Δ. Δασκαλόπουλος ίδρυσε, πριν από ακριβώς 10 χρόνια, τον οργανισμό ΝΕΟΝ, φέρνοντας την Τέχνη παντού στην πόλη, στον δημόσιο χώρο, ανασταίνοντας χώρους και κτίρια, με την παρουσία σημαντικών έργων τέχνης και δωρεάν πρόσβαση για το κοινό, για όλους. Πριν από ενάμιση χρόνο δώρισε το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής του σε ΕΜΣΤ, Tate, Guggenheim και Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο Σικάγο, σε μια χειρονομία όχι απλώς γενναιοδωρίας και βαθιάς δημοκρατικότητας, αλλά αλλαγής του τρόπου σχέσης με την Τέχνη και της απεύθυνσής της.

Αν και αποτελεί έκπληξη και τεράστια τιμή, στην ουσία αντιλαμβάνεται κανείς απολύτως τη λογική και την πεποίθηση του βασιλιά Καρόλου πίσω από την απόφασή του να αποδώσει στον Δημήτρη Δασκαλόπουλο τον τίτλο The Most Excellent Order of the British Empire (OBE).

Η διάκριση ΟΒΕ (The Most Excellent Order of the British Empire) απονέμεται από την Αυτού Μεγαλειότητα τον Βασιλέα Κάρολο Γ’, ως αναγνώριση της προσφοράς κάποιου προσώπου, σε οποιονδήποτε τομέα, μέσω επιτευγμάτων ή υπηρεσιών προς τη βρετανική κοινωνία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Τάγμα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (Order of the British Empire) δημιουργήθηκε το 1917 από τον βασιλιά Γεώργιο Ε', εν μέσω του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, με σκοπό αρχικά να τιμηθεί η προσφορά των πολιτών και δη των εθελοντών σε μη μάχιμες υπηρεσίες, ενώ είναι η πρώτη διάκριση που απευθύνθηκε και σε γυναίκες. Από το 1922 καθιερώθηκε σε ετήσια βάση και αποτελεί επιβράβευση για τη συνεισφορά στις Τέχνες, τις Επιστήμες, το Φιλανθρωπικό έργο και τη Δημόσια Υπηρεσία.

Το Τάγμα αποτελείται από 5 τάξεις. Στις δύο ανώτερες βαθμίδες αντιστοιχούν οι τίτλοι Σερ (Ιππότης / Knight) και Ντέιμ (Κυρία / Dame) και στις επόμενες οι τίτλοι Ταξιάρχης (Commander / CBE), Χρυσός Σταυρός (Officer / OBE) και Αργυρός Σταυρός (Member / MBE).

O Δημήτρης Δασκαλόπουλος με τους διευθυντές της Tate, του Guggenheim και του MCA Chicago

Το μετάλλιο που συνοδεύει την απονομή της διάκρισης ΟΒΕ έχει σχεδιαστεί από την καλλιτέχνη Elinor Hall (1856-1926), στην οποία επίσης απονεμήθηκε ο Χρυσός Σταυρός του Τάγματος (Commander / CBE).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δημιουργός της Συλλογής Δ. Δασκαλόπουλου και ιδρυτής του οργανισμού ΝΕΟΝ, του μη κερδοσκοπικού οργανισμού αφιερωμένου στην προαγωγή της σύγχρονης τέχνης στο κοινό της Ελλάδας, ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος λειτουργεί με την πεποίθηση ότι η τέχνη έχει τη δύναμη να ενώνει τους ανθρώπους, να εμπλουτίζει την καθημερινότητα, να λειτουργεί ως καταλύτης αλλαγών και να διευρύνει τους πολιτιστικούς ορίζοντες.

Στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτύξει εκτενή δράση υποστήριξης των τεχνών στην Ελλάδα και διεθνώς για περισσότερα από 25 χρόνια. Η δράση αυτή κορυφώθηκε τον Απρίλιο 2022 με τη δωρεά 350 έργων της Συλλογής Δ. Δασκαλόπουλου σε τέσσερα σημαντικά μουσεία (Tate, ΕΜΣΤ, Guggenheim, MCA Chicago).

Ειδικότερα στη βρετανική καλλιτεχνική σκηνή, ο κ. Δασκαλόπουλος είναι σταθερός υποστηρικτής της τέχνης και μέσω της Συλλογής Δ. Δασκαλόπουλου (1994) και της ανοιχτής πολιτικής δανεισμών της έχει υποστηρίξει εκθέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει διασφαλίσει μακροχρόνιους δανεισμούς έργων και έχει συμβάλει στην από κοινού απόκτηση και δωρεά έργων, όπως το Babel (2001) του Cildo Meireles στην Tate. Ορίστηκε μέλος του Tate International Council το 2004 και είναι ιδρυτικό μέλος του Whitechapel Gallery’s Future Fund (2011), ενώ θεματικές εκθέσεις της Συλλογής Δ. Δασκαλόπουλου έχουν πραγματοποιηθεί στη Whitechapel Gallery, Λονδίνο (2010), και στο Scottish National Gallery of Modern Art, Εδιμβούργο (2012). Έχει υπάρξει σταθερός υποστηρικτής μόνιμων επιμελητικών θέσεων και εκπαιδευτικών υπευθύνων μέσω της χρηματοδότησής τους στους τρεις παραπάνω οργανισμούς.

Ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος με τη Μαρίνα Αμπράμοβιτς

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις εκθέσεις του ΝΕΟΝ έχουν συμπεριληφθεί έργα και έχουν πραγματοποιηθεί νέες αναθέσεις σε Βρετανούς καλλιτέχνες, περιλαμβανομένων του Antony Gormley στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου, του Richard Long και του Michael Landy στην Αθήνα, που έχουν απευθυνθεί σε ένα ευρύ διεθνές κοινό.

Τα προγράμματα υποτροφιών και ανταλλαγής επιμελητών του ΝΕΟΝ σε συνεργασία με τη Whitechapel Gallery -καθώς και τα Courtauld, Royal College of Art και London Metropolitan University- έχουν δώσει τη δυνατότητα σε Έλληνες σπουδαστές και επιμελητές να συνδιαλλαγούν με Βρετανούς συναδέλφους τους και δημιουργούν σχέσεις που ενισχύουν την καλλιτεχνική διασύνδεση μεταξύ των δύο χωρών στο μέλλον.

Μέσω της Δωρεάς Συλλογής Δ. Δασκαλόπουλου, η ΤΑΤΕ έλαβε 110 έργα από 53 καλλιτέχνες, όπου περιλαμβάνονται έργα καλλιτεχνών που δεν υπήρχαν στις συλλογές της και τα οποία πλέον είναι προσβάσιμα στο βρετανικό και το διεθνές κοινό.

Η φιλανθρωπική δράση του κ. Δασκαλόπουλου σε σχέση με τις δημιουργικές τέχνες και τη συμβολή του στη βρετανική κοινωνία αναγνωρίστηκαν πρόσφατα με την ονοματοδοσία της D. Daskalopoulos Gallery στη Whitechapel Gallery (2022) και την απονομή τιμητικού διδακτορικού από το Goldsmiths, University of London (2023).