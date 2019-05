Αυτό είναι το νέο τραγούδι του Κάρλος Σαντάνα -Καλύτερος από ποτέ στα 72 του [βίντεο]

Έχει κερδίσει 10 βραβεία Grammy και 3 βραβεία Latin Grammy. Ο Κάρλος Σαντάνα, ο κορυφαίος κιθαρίστας επιστρέφει δυναμικά με νέο άλμπουμ στα 72 του χρόνια.

To «Breaking Down the Door» είναι το πρώτο single του νέου δίσκου του Santana που πρόκειται να κυκλοφορήσει με τίτλο «Africa Speaks».

Το νέο άλμπουμ του Σαντάνα αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 7 Ιουνίου.

Ο κορυφαίος κιθαρίστας εμπνέεται πολύ από την αφρικανική κουλτούρα και αυτό το αποδεικνύει από τα νέα του ακούσματα, σε συνδυασμό πάντα με τις latin και jazz μελωδίες του.

Δείτε το official video clip του «Breaking Down the Door»:

Ο Κάρλος Σαντάνα είναι Μεξικανός μουσικός ο οποίος έγινε διάσημος στα τέλη της δεκαετίας του 1960 με το συγκρότημα του, τους Santana το οποίο πρωτοτύπησε με μια μείξη ροκ και λατινοαμερικάνικης μουσικής.

Ο ήχος του συγκροτήματος περιλάμβανε τους μελωδικούς,με βάση το μπλουζ ήχους της κιθάρας του μαζί με λατινοαμερικάνικους και αφρικανικούς ρυθμούς που περιείχαν κρουστά όργανα όπως timbales και congas τα οποία δεν ακούγονταν ως τότε στη ροκ μουσική.

Ο Σαντάνα συνέχισε να χρησιμοποιεί αυτούς τους ήχους και τις επόμενες δεκαετίες και ξεχωρίζει μέχρι και σήμερα.

Εν αναμονή της ανακοίνωσης για συναυλίες.