Ay, Carmela! Μια παράσταση - μανιφέστο κατά της βαρβαρότητας, έρχεται στο Θέατρο Μεταξουργείο - iefimerida.gr

Τι μπορεί να συμβεί όταν βρεθείς στη λάθος πλευρά της ιστορίας; Και πόσα είσαι διατεθειμένος να κάνεις στον βωμό της ελευθερίας (σου); Αυτή είναι η αφετηρία του “Ay, Carmela!”, του πολυβραβευμένου, κωμικοτραγικού έργου του Χοσέ Σά-ντσις Σινιστέρρα που παρουσιάζει αυτήν τη θεατρική σεζόν η Θεατρική Εταιρεία THEARTES των Κωνσταντίνου Κυριακού και Κατερίνας Μπιλάλη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρεμιέρα 12 Δεκεμβρίου 2022 στο Θέατρο Μεταξουργείο -Για λίγες μόνο παραστάσεις

Πρόκειται για ένα αντιφασιστικό, έντονα αλληγορικό κείμενο, η ιστορία του οποίου διαδραματίζεται κατά την περίοδο του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου. Πρωταγωνιστές, δύο ηθοποιοί που, μέσα από την περιπέτειά τους, φωτίζεται η συλλογική τραγωδία ενός λαού που μαστίζεται από την εμφύλια διαμάχη, η πολυπλοκότητα της ανθρώπινης κατάστασης που έρχεται αντιμέτωπη με τον πόνο, ο συλλογικός αλληλοσεβασμός, η αξιοπρέπεια του καλλιτέχνη, η ανθρώπινη ευαισθησία, καθώς και η ανάγκη να μη χαθεί η ιστορική μνήμη.

Ο Κωνσταντίνος Κυριακού και η Μαρία Μπιλάλη / Φωτογραφία: Μαρία Χουρδάρη

Ο κίνδυνος της ιστορικής αμνησίας, έχει προεκτάσεις και σε άλλες χώρες που μαστίζονταν ή και μαστίζονται από κάποιον Εμφύλιο Πόλεμο, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Όλα αυτά αντιμετωπίζονται με πολύ χιούμορ, μαύρο χιούμορ, δράμα και ποίηση, καθώς σε έναν κόσμο που εξακολουθεί να είναι γεμάτος συγκρούσεις, η σπαρακτική απεικόνιση της αγάπης και της απώλειας είναι μια οδυνηρή μαρτυρία της απανθρωπιάς του πολέμου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόθεση της παράστασης είναι να υπενθυμίσει ότι το τρίπτυχο Δημο-κρατία-Ελευθερία-Δικαιοσύνη δεν είναι πολιτική στάση, αλλά δικαίωμα όλων.

Ένα μανιφέστο κατά της βαρβαρότητας, γεμάτο χιούμορ

Η Καρμέλα και ο Παουλίνο είναι δύο περιοδεύοντες ηθοποιοί που, εν μέσω του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, διασκεδάζουν τα δημοκρατικά στρατεύματα με τα επιθεωρησιακά τους σκετς. Εξαιτίας ενός λάθους, περνούν στην περιοχή που ελέγχουν οι εθνικιστές τού Φράνκο και αιχμαλωτίζονται. Εκείνοι τούς διατάζουν να παρουσιάσουν, σε αντάλλαγμα την ελευθερία τους, μια παράσταση για τα στρατεύματά τους και να συμπεριλάβουν μια παρωδία κατά της Δημοκρατίας, με σκο-πό να χλευάσουν τα αιχμάλωτα μέλη των Διεθνών Ταξιαρχιών που πρόκειται να εκτελεστούν την επομένη.

Η Καρμέλα, αγανακτισμένη, επιχειρεί να ανατρέψει αυτήν την παρωδία παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες του λιγόψυχου Παουλίνο. Τελικά, ο Παουλίνο θα καταφέρει να συγκρατήσει την Καρμέλα ή η Καρμέλα θα ολοκληρώσει το σχέδιό της καταλήγοντας να εκτελεστεί;

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κωνσταντίνος Κυριακού και η Μαρία Μπιλάλη / Φωτογραφία: Μαρία Χουρδάρη

Κυριακού: Ένα έργο έκκληση υπέρ της μνήμης, της θύμησης

Στο σημείωμά του του ο σκηνοθέτης Κωνσταντίνος Κυριακού αναφέρει:



«Για τη φετινή χειμερινή περίοδο, αποφασίσαμε με την Κατερίνα Μπιλάλη, ως THEARTES, να παρουσιάσουμε ένα έργο αντιπολεμικό, ένα έργο κατά των αδελ-φοκτόνων εμφυλίων πολέμων, μα πάνω από όλα ένα έργο αντιφασιστικό που α-ναφέρεται σε ζητήματα δημοκρατικών αγώνων, αλληλεγγύης, αγάπης, ελευθερί-ας, ισότητας, δικαιοσύνης, ηθικής, αξιοπρέπειας, θάρρους, σεβασμού, αλλά κυρίως θίγει τη σπουδαιότητα του να μην περάσει στη σφαίρα της λήθης η συλλογική ι-στορική μνήμη. Ένα έργο έκκληση υπέρ της μνήμης, της θύμησης, το οποίο συν-δυάζει μοναδικά τον πικρό τόνο του εμφυλίου με ένα αιχμηρό, μαύρο χιούμορ.

Συνεπείς στο “παιχνίδισμα” και την “εναλλαγή” των θεατρικών ειδών και την ανησυχία που μας διακατέχει αναφορικά με τις δραματικές μορφές, την εγκα-τάλειψη γνωστών πεδίων, προκειμένου να εξερευνηθούν νέες δραματικές μορφές και να αναζητηθούν θέματα που επιτρέπουν την έρευνα και τη σημασία της προ-ώθησης της δραματικής λέξης, η παράστασή μας, δεδομένου ότι δεν είναι απλώς μία παράσταση “θεάτρου εν θεάτρω” (theatre in theatre), αλλά ένα έργο του “θεά-τρου υπό εμφύλιο πόλεμο” (theater under civil war), συνδυάζει την υποκριτική μπρεχτική “Αποστασιοποίηση” (Verfremdungseffekt), με την μπεκετική “Αναμο-νή” (En attendant) των περιθωριακών τύπων του Godot, τοποθετημένοι σε έναν πιντερικό “Μη-Τόπο” (No man’s land), και όλα αυτά μέσα στα πλαίσια ενός -και πάλι- μπρεχτικού “Επικού Θεάτρου” (Episches Theater), αντανακλώντας σαρκα-στικά την εικόνα μιας χώρας που θα γίνει μια πραγματική παρωδία. _

_ Ως THEARTES έχουμε ως μότο: το Θέατρο είναι το σημείο τομής μεταξύ πραγματικότητας και επιθυμίας, είναι μια μεταθεατρική περιοχή όπου η μυθοπλα-σία γίνεται πραγματικότητα, όπου όλα είναι δυνατά να συμβούν, επειδή όλα μπο-ρούν να συμβούν σε ένα θέατρο, ακριβώς επειδή είναι Θέατρο».





Φωτογραφία: Μαρία Χουρδάρη

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ταυτότητα παράστασης:

Ay, Carmela!

του Χοσέ Σάντσις Σινιστέρρα

Πρεμιέρα: Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022

Μετάφραση – Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Κυριακού

Δραματουργία – Κινησιογραφία: Κατερίνα Μπιλάλη

Σκηνικά – Κοστούμια: Κατερίνα Τσακότα

Φωτισμοί: Λέων Εσκενάζη

Πρωτότυπη μουσική: Άρτεμις Ματαφιά

Εκτέλεση μουσικής – Ενορχήστρωση – Κιθάρες: Γιώργος Πατσιώτης

Τραγούδι: Άρτεμις Ματαφιά

Συνεργάτης σκηνοθέτης: Λευτέρης Παπακώστας

Make-Up Artist: Οξάνα Πελιούχ (Data Type – Atelier de Beauté)

Hair Stylist: Organic Hair Spa by Athanasios

Στρατιωτικές στολές: Khaki Depot

Φωτογραφίες – Trailer: Μαρία Χουρδάρη

Σχεδιασμός αφίσας: [βιβλιοτεχνία]

Προβολή και Επικοινωνία: Βάσω Σωτηρίου – We Will

Παραγωγή: «THEARTES» Α.Μ.Κ.Ε.

Διανομή:

Κατερίνα Μπιλάλη

Κωνσταντίνος Κυριακού

Πού: Θέατρο Μεταξουργείο, Ακαδήμου 14 & Κεραμεικού, τηλέφωνο: 21 0523 4382

Πότε: Από Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Εισιτήρια: 12€ (γενική είσοδος), 10€ (φοιτητικό, ομαδικό) 5€ (ατέλειες, ΑμεΑ, ανέργων)

Προπώληση εισιτηρίων: VIVA.GR

Διάρκεια: 90΄ (χωρίς διάλειμμα)

 Η παράσταση παρουσιάζεται υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Θερβάντες στην Αθήνα – Instituto Cervantes de Atenas.

 Παράλληλα με την παράσταση, και καθ’ όλη τη διάρκεια παρουσίασής της, στον χώρο του φουαγιέ του Θεάτρου, θα λαμβάνει χώρα έκθεση σκίτσων του σκιτσογράφου Μιχάλη Κουντούρη, από το βιβλίο του «Η θεωρία των άκρων».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περισσότερες εικόνες:

Φωτογραφία: Μαρία Χουρδάρη