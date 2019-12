Χριστούγεννα στην Αθήνα: Κάθε μέρα και μία δωρεάν συναυλία -Onirama, Τονι Σφήνος, Τάμτα [πρόγραμμα]

Κάθε μέρα από αύριο Σάββατο μέχρι και την τελευταία Κυριακή του χρόνου ο Δήμος Αθηναίων στο Σύνταγμα φιλοδοξεί να διοργανώνει και από ένα πάρτι.

Φέτος τα Χριστούγεννα ο δήμος Αθηναίων μας καλεί να γιορτάσουμε με ένα πλούσιο πρόγραμμα που υπογράφουν ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια απέραντη γιορτινή σκηνή και μας καλεί να τη ζήσουμε μαζί με μια σειρά ξεχωριστών μουσικών δράσεων και pop-up events που συμβαίνουν σε κάθε γωνιά της πόλης, στην καρδιά της πρωτεύουσας, στο Σύνταγμα, κάτω από το εντυπωσιακό δέντρο που δεσπόζει στην πλατεία, στήνεται η πιο γιορτινή σκηνή και μαζί της ένα ατέλειωτο ξέφρενο πάρτι!

Κάθε μέρα και μία συναυλία από τον δήμο Αθηναίων

Κάθε μέρα, από τις 21 έως τις 30 Δεκεμβρίου, στη σκηνή του Συντάγματος ανεβαίνουν δημοφιλείς καλλιτέχνες, σχήματα, djs και παραγωγοί με διάθεση και γιορτινά vibes για να μας χαρίσουν αξέχαστες μουσικές στιγμές.

Οι μουσικές εκδηλώσεις εγκαινιάζονται, στις 21 και 22 Δεκεμβρίου, με το Glasshouse project We play your wish, το εντυπωσιακό και πρωτότυπο jukebox από… γυαλί, μια σύμπραξη του δήμου Αθηναίων με την Πρεσβεία της Ολλανδίας.

Glasshouse project We play your wish, το γυάλινο τζουκ μποξ στο Σύνταγμα

Από τις 12.00 έως τις 20.00 ραδιοφωνικοί παραγωγοί μαζί με πέντε djs διεθνούς φήμης, τον Ολλανδό Jochen Miller, την Xenia Ghali, τον Steve onemanshow και τους Mossel x Argie, ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ενίσχυση του ΚΥΑΔΑ (Κέντρο Υποστήριξης και Αλληλεγγύης του δήμου Αθηναίων) διαλέγοντας μουσικές κι απογειώνοντας τη διάθεση στα ύψη!

Από τις 11:00 οι συναυλίες του Δήμου Αθηναίων

Τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου, η μέρα μας ξεκινά στις 11.00 με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου Αθηναίων που θα μας παρασύρει με αγαπημένες χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Στις 14.00, τη σκυτάλη παίρνουν οι Sugahspank! &The Swing Shoes για να φτιάξουν για τα αυτιά μας μόνο απολαυστικά χαρμάνια με μουσικά υλικά που… αντέχουν στο χρόνο. Blues, rock ‘n’ roll, soul, swing και gospel ανθίζουν με τη φωνή της Sugahspank! που αγγίζει σύμπαν της μαύρης μουσικής με έναν ξεχωριστό τρόπο. Headliner της ημέρας μια αγαπημένη τραγουδοποιός που μετράει δεκάδες εκατομμύρια views στο YouTube και που, μετά τις επιτυχίες «Κούπες» και «Μάντισσα», θα μας παρουσιάσει τη νέα της μουσική παράσταση.

Η Μαρίνα Σάττι, μαζί με τις fonέs, μας φωνάζει YALLA! (δηλαδή «πάμε!») και μας καλεί σε μια συγκλονιστική εμπειρία. Ένα ανατρεπτικό θέαμα βαθιά επηρεασμένο από τις σύγχρονες gypsy punk, reggae και electronica τάσεις, ένα σημείο συνάντησης κόσμων και πολιτισμών που καταργεί όλες τις αποστάσεις, μια σύγχρονη γιορτή γεμάτη συναισθήματα, έντονα χρώματα, δυνατές αισθήσεις.

Χριστούγεννα με Φρανκ Σινάτρα από τον Δήμο Αθηναίων

Την Παραμονή των Χριστουγέννων στις 11.00, η πλατεία Συντάγματος θα γεμίσει με την πιο χριστουγεννιάτικη μουσική που έγινε ποτέ: τα τραγούδια του Frank Sinatra. Γι’ αυτό θα φροντίσει ο Ολλανδός τραγουδιστής Alexandros Affolter, ο οποίος μέσα από το νέο του project σε συνεργασία με τον πολυπράγμονα drummer Σεραφείμ Μπέλλου αποτίει φόρο τιμής στον μεγάλο καλλιτέχνη μέσα από μια jazzy ματιά. Σας παρουσιάζουμε, λοιπόν, τους Alexandros Affolter Quartet!

The Swingin’ Cats

Στις 14.00, τους διαδέχονται οι The Swingin’ Cats, μια μπάντα που μετρά 10 χρόνια παρουσίας στα ελληνικά μουσικά δρώμενα και εκατοντάδες εμφανίσεις σε venues και φεστιβάλ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Swing και rock ‘n’ roll μελωδίες, κοφτά κιθαριστικά ακόρντα, τύμπανα που δίνουν το ρυθμό και πνευστά που σε απογειώνουν, μαζί με την ξεσηκωτική τους ενέργεια και τραγούδια που νικούν στο χρόνο, μας υπόσχονται ότι θα περάσουμε αξέχαστα!

Παραμονή Χριστουγέννων με Onirama

Ρεβεγιόν, όμως, θα κάνουμε στις 19.00 με ένα ξέφρενο, λαμπερό πάρτι που στήνουν για εμάς οι Onirama! Με φόντο τον υπέροχο στολισμό της πόλης, ο μοναδικός frontman Θοδωρής Μαραντίνης και η ξεσηκωτική παρέα του μας υπόσχονται ένα αξέχαστο live.

Athens Big Band

Μετά από ένα μικρό διάλειμμα, την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου (δύο μέρες μετά τα Χριστούγεννα δηλαδή), στις 11.00, η σκηνή του Συντάγματος ανοίγει πάλι με την μοναδική Athens Big Band με άκρως… γιορτινή διάθεση και μια συνεργασία-έκπληξη με την ταλαντούχα σοπράνο Αναστασία Ζαννή!

Την ίδια μέρα, στις 14.00, έρχονται οι Polkar . Indie λαϊκά, πομπώδη ρετρό, βαλκανικές χαλκομανίες και τραγούδια για «όλα όσα θα αρχίσουν» και γι’ αυτούς που πιστεύουν ότι «η αγάπη χρόνια δεν κοιτά». Και στις 18.00, it’s party time! Ο Μύρωνας Στρατής μας υπόσχεται ένα must see event! Τι θα περιλαμβάνει; Ένα εκρηκτικό playlist με ευφάνταστες διασκευές αγαπημένων ποπ και ροκ κομματιών και δικές του επιτυχίες, θετική ενέργεια, παιχνιδιάρικη διάθεση, χιούμορ και νεανικά vibes.

Ο Τόνι Σφήνος στις συναυλίες του Δήμου Αθηναίων

Την επόμενη, το Σάββατο 28 Δεκεμβρίου, στις 11.00, θα παίξει για μας το φημισμένο Σμήνος Μουσικής της Πολεμικής Αεροπορίας, με διοικητή αρχιμουσικό τον επισμηναγό Αλέξανδρο Λιτσαρδόπουλο, που όπου εμφανίζεται καταφέρνει πάντα να κερδίζει τις εντυπώσεις και να αποσπά θερμά χειροκροτήματα! Κι αν έχεις αναρωτηθεί ποτέ τι κοινό έχουν Sonics με τους 5ive, ο Elvis με τους Offspring ή τι γίνεται αν πετάξεις λίγο rock ‘n’ roll τσαμπουκά των 60s μέσα σε μια τυχαία λίστα του MTV στα early zeros, οι πέντε λεγεωνάριοι της διασκέδασης ή οι -κατά κόσμον- Jaguar Bombs ανεβαίνουν στις 14.00 στη σκηνή του Συντάγματος για να σου λύσουν όλες τις απορίες. Λίγο αργότερα, στις 18.00, υποδεχόμαστε τον international showman Τόνι Σφήνο!

Τελευταία Κυριακή του χρόνου με Τάμτα

Η τελευταία Κυριακή του χρόνου, στη σκηνή του Συντάγματος, ξεκινά στις 11.00 μέσα σε ένα εξαιρετικά γιορτινό κλίμα με την Big Band της Στρατιωτικής Μουσικής Φρουράς Αθηνών που, υπό την διεύθυνση του ταγματάρχη Μιχαήλ Χασούρη, θα μας παρουσιάσει μια χριστουγεννιάτικη συναυλία σε ρυθμούς swing, jazz και latin μουσικής. Κι αν έχεις όρεξη για ένα μοναδικό μπόλιασμα rock ‘n’ roll, 50s rockabilly και 40s swing με σημερινό ήχο, σε περιμένουμε να περάσεις το μεσημέρι της Κυριακής 29 Δεκεμβρίου παρέα με τους Vanila Swing! Θα ακούσουμε από Queen μέχρι Animals, από Moby μέχρι Robbie Williams και White Stripes με τον δικό τους μοναδικό τρόπο, ενώ το μόνο σίγουρο είναι πως όσο εκείνοι παίζουν εμείς δεν θα σταματήσουμε να χορεύουμε!

Big Band της Στρατιωτικής Μουσικής Φρουράς Αθηνών

Φινάλε για την Κυριακή κάνει στις 18.00 η Τάμτα, το πιο φωτεινό πρόσωπο της ελληνικής pop σκηνής, με ένα ξεσηκωτικό live set με τις μεγαλύτερες διεθνείς και ελληνικές επιτυχίες. Φυσικά από το set δεν θα λείπουν επιτυχίες από την 13χρονη πορεία της Τάμτα, από το πρόσφατο “Replay”, την συνεργασία της με τον SNIK “Senorita” που ξεπέρασε τα 0.000.000 streams σε YouTube και Spotify, αλλά και τα «Ήλιους και θάλασσες», «Αγάπησέ με», «Σ’ αγαπάω», «Φταις», “Sex with your Ex” και πολλά-πολλά ακόμα!

Η τελευταία –μα καθόλου ύστατη- μέρα των μουσικών εκδηλώσεων στο Σύνταγμα, Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου, ξεκινάει στις 11.00 με τον Dimitris Tasainas & The Soul Vibrators! Το πρόγραμμα έχει rock ‘n’ roll, 60s ballads, psych rock και garage, prom night καταστάσεις και jukebox ατμόσφαιρα, μα και το απόλυτο Christmas spirit, αφού η μπάντα που δημιουργήθηκε από τον Δημήτρη Τάσαινα και τον Αλέξανδρο Καραδήμο, θα παίξει για μας και κομμάτια από την εορταστική της ηχογράφηση! Στη συνέχεια, δηλαδή στις 14.00, αλλάζουμε ύφος και πάμε με hip-hop, drum ‘n’ bass, funk, jazz, reggae και φυσικά τον Mc Yinka & The Fuzics! Μία από τις πιο ιδιαίτερες και αυθεντικές μορφές της αθηναϊκής σκηνής, με σπουδαίες συνεργασίες και αδιάκοπη παρουσία από το 1998, έρχεται να μας συναρπάσει με την ιδιαίτερα πληθωρική παρουσία του! Be there!

Για 8 ολόκληρες μέρες, η καρδιά της πόλης χτυπάει στο ρυθμό των γιορτών!

Για 8 ολόκληρες μέρες, η πλατεία Συντάγματος πλημμυρίζει με μουσική! Είσοδος ελεύθερη