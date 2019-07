Ασπρόμαυρες ταινίες του '40 στην ταράτσα του ΠΙΟΠ -Με ελεύθερη είσοδο [πρόγραμμα]

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς διοργανώνει θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Βραδιές Film Noir κάτω από το φως των αστεριών» για τέσσερις Παρασκευές.

Το κινηματογραφικό αφιέρωμα του ΠΙΟΠ θα πραγματοποιηθεί από τις 12 Ιουλίου έως και τις 2 Αυγούστου, στον εξώστη του Ιστορικού Αρχείου του, στον Ταύρο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα αριστουργηματικά φιλμ νουάρ που γυρίστηκαν από καταξιωμένους σκηνοθέτες τη δεκαετία του 40’. Η αρχή γίνεται την Παρασκευή 12 Ιουλίου, στις 21:30, με την προβολή της θρυλικής ταινίας «Το Γεράκι της Μάλτας», την οποία θα προλογίσει η κριτικός κινηματογράφου Πόλυ Λυκούργου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των προβολών: 

Το Γεράκι της Μάλτας (The Maltese Falcon)

Παρασκευή 12 Ιουλίου, (ώρα 21:30) Το Γεράκι της Μάλτας (The Maltese Falcon)

ΗΠΑ, 1941, Ασπρόμαυρη, 101’ (A/M) Σκηνοθεσία: Τζον Χιούστον

Με τους: Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ, Μαίρη Άστορ, Πίτερ Λόρε

Ο Σαμ Σπέιντ και ο Μάιλς Άρτσερ είναι ιδιωτικοί ντετέκτιβ. Ο Σπέιντ μετά τον φόνο του συνεργάτη του αναλαμβάνει να διαλευκάνει μια υπόθεση στην οποία μπλέκονται επικίνδυνοι κακοποιοί, μια μοιραία γυναίκα κι ένα πολύτιμο αγαλματίδιο, γνωστό ως «Το Γεράκι της Μάλτας».

Η Κυρία από τη Σαγκάη (The Lady from Shangai)

Παρασκευή 19 Ιουλίου, (ώρα 21:30) Η Κυρία από τη Σαγκάη (The Lady from Shangai)

Διάρκεια: 87’ | ΗΠΑ, 1947 (A/M) Σκηνοθεσία: Όρσον Γουέλς

Με τους: Ρίτα Χέιγουρορθ, Όρσον Γουέλς, Έβερετ Σλόουν

Ο μοναχικός Μάικλ Ο'Χάρα γνωρίζει τη μοιραία γυναίκα Έλσα Μπάνιστερ και μαγεύεται από την ομορφιά της. Στη συνέχεια προσλαμβάνεται ως ναυτικός στη θαλαμηγό του συζύγου της και μπλέκεται σε μια ασυνήθιστη ιστορία φόνου.

Η Σκύλα (Scarlet Street)

Παρασκευή 26 Ιουλίου, (ώρα 21:30) Η Σκύλα (Scarlet Street)

ΗΠΑ, 1945, Ασπρόμαυρη, 103’ (A/M) Σκηνοθεσία: Φριτζ Λανγκ

Με τους: Έντουαρντ Ρόμπινσον, Τζόαν Μπένετ, Νταν Ντιούρια

Ο Κρίστοφερ Κρος, ένας παντρεμένος ταμίας τράπεζας που αγαπά τη ζωγραφική, ερωτεύεται την Κίτι. Νομίζοντας ότι είναι μεγάλος ζωγράφος η Κίτι παριστάνει την ερωτευμένη και μαζί με τον εραστή της τον εκμεταλλεύονται με τραγικές συνέπειες.

Οι δολοφόνοι (The Killers)

Παρασκευή 2 Αυγούστου, (ώρα 21:30) Οι δολοφόνοι (The Killers)

ΗΠΑ, 1946, Ασπρόμαυρη, 103’ (A/M) Σκηνοθεσία: Ρόμπερτ Σιόντμακ

Με τους: Μπαρτ Λάνκαστερ, Άβα Γκάρντνερ, Έντμοντ Ο'Μπράιεν, Άλμπερτ Ντέκερ

Δυο επαγγελματίες δολοφόνοι καταφτάνουν σε μια μικρή πόλη του νότου και σκοτώνουν, τον Ολ Άντερσον, έναν άνδρα γνωστό με το ψευδώνυμο: «Ο Σουηδός».

O Τζιμ Ρίαρντον, ένας υπάλληλος ασφαλιστικής εταιρείας προσπαθεί να εξιχνιάσει το μυστήριο της δολοφονίας και όλοι οι δρόμοι τον οδηγούν στην Κίττυ Κόλλινς, μια αδίστακτη γυναίκα που οδήγησε τον νεαρό άνδρα στην καταστροφή.

Προβολές με ελεύθερη είσοδο στο ΠΙΟΠ

Η είσοδος για το κοινό σε όλες τις προβολές είναι ελεύθερη / Επιθυμητή η κράτηση θέσης. Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ, Δωρίδος 2 & Λεωφόρος Ειρήνης 14, Ταύρος