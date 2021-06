Αρχίζει το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: Σε θερινά σινεμά και στο διαδίκτυο -Τι θα δούμε, πώς συνδεόμαστε | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | iefimerida.gr

Το 23o Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης είναι και του λιμανιού και του σαλονιού!

Τι σημαίνει αυτό; Βλέπουμε 92 ταινίες στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης και σε επτά ακόμα θερινούς κινηματογράφους της πόλης και 142 ταινίες από το σπίτι μας, το σαλόνι μας, σε όλη την Ελλάδα. Μας υποδεχεται, λοιπόν, στους δύο προσωρινούς θερινούς κινηματογράφους που δημιουργήθηκαν στην Προβλήτα Α΄, στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης, καθώς και στα αγαπημένα θερινά σινεμά της πόλης Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Άλεξ, Απόλλων, Ελληνίς, Ναταλί, Σινέ Άλσος του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, Σινέ Τζένη Καρέζη του Δήμου Παύλου Μελά και φυσικά διαδικτυακά ΕΔΩ

151 ντοκιμαντέρ για όλα τα γούστα

Η φετινή καλοκαιρινή και υβριδική διοργάνωση παρουσιάζει συνολικά 151 συγκλονιστικά ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο, ένα νέο τμήμα podcast, δύο αφιερώματα και τις αναπτυξιακές δράσεις της Αγοράς. Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν με όλα τα υγειονομικά μέτρα που υποδεικνύουν οι αρμόδιοι φορείς για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, ενώ το Φεστιβάλ διεξάγεται με την υποστήριξη του ΕΟΔΥ. Μία ιδέα για το πώς παρακολουθούμε ταινίες στο παρακάτω βίντεο

Αυλαία Πέμπτη με φιλμ για την Τίνα Τέρνερ

Το 23ο Φεστιβάλ ξεκινά την Πέμπτη 24 Ιουνίου με ένα συναρπαστικό μουσικό ντοκιμαντέρ για μια μυθική σταρ: το ντοκιμαντέρ Tina ρίχνει μια διεισδυτική ματιά στη λαμπερή καριέρα και την εκρηκτική ζωή της Τίνα Τέρνερ. Μέχρι και την Κυριακή 4 Ιουλίου 2021, το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί σε θερινούς κινηματογράφους στη Θεσσαλονίκη και online για χρήστες σε όλη την Ελλάδα, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Φεστιβάλ ΕΔΩ. Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά την Τρίτη 22 Ιουνίου.

Για την πρώτη διοργάνωση του Φεστιβάλ που πραγματοποιείται και σε φυσικούς χώρους μετά από την παρατεταμένη περίοδο της πανδημίας μάς εύχονται η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού, Νικόλας Γιατρομανωλάκης και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας σε ένα ξεχωριστό βίντεο. Δείτε το βίντεο.

Πώς θα διεξαχθεί το 23ο Φεστιβαλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Το 23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης διεξάγεται με ασφάλεια, εφαρμόζοντας όλα τα υγειονομικά μέτρα που υποδεικνύουν οι αρμόδιοι φορείς για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού:

*Οι αίθουσες του Φεστιβάλ λειτουργούν με μειωμένη πληρότητα, εξασφαλίζοντας

τις απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των θεατών.

*Οι αγορές εισιτηρίων πραγματοποιούνται αποκλειστικά online.

*Πριν από κάθε προβολή γίνεται επιμελής απολύμανση των κινηματογράφων.

*Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους του Φεστιβάλ και καθ’

όλη τη διάρκεια των προβολών.

*Οι κινηματογράφοι ανοίγουν 1 ώρα πριν από την έναρξη της προβολής. Παρακαλούμε για την έγκαιρη προσέλευσή σας, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός.

*Παρακαλούμε να τηρείτε τις απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας.

*Κατά τη διάρκεια της προβολής δεν πραγματοποιείται διάλειμμα. Αν επιθυμείτε να προμηθευτείτε κάτι από το κυλικείο, παρακαλούμε να το φροντίσετε πριν από την έναρξη της προβολής.

Το Φεστιβάλ διεξάγεται με την υποστήριξη του ΕΟΔΥ. Μια κινητή ομάδα υγείας θα

βρίσκεται στην προβλήτα Α του λιμανιού για διενέργεια rapid test κατά τις ώρες

9:30-13:30 και 16:30-20:30.

Προβολές σε εννεα κινηματογράφους

Σε εννέα θερινούς κινηματογράφους σε όλη τη Θεσσαλονίκη θα φιλοξενηθεί το καλοκαιρινό 23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης με 92 ταινίες. Ειδικά για τις ανάγκες του καλοκαιρινού Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ δημιουργήσαμε δύο προσωρινούς θερινούς κινηματογράφους στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης, οι οποίοι θα λειτουργούν στη διάρκεια της διοργάνωσης, προβάλλοντας ταινίες του προγράμματος.

Οι κινηματογράφοι που θα φιλοξενήσουν το 23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης είναι οι:

John Cassavetes Open Air (Προβλήτα Α΄, Λιμάνι Θεσσαλονίκης)

Stavros Tornes Open Air (Προβλήτα Α΄, Λιμάνι Θεσσαλονίκης)

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (25ης Μαρτίου & Παραλία)

Άλεξ (Ολύμπου 106)

Απόλλων (Σαρανταπόρου 4)

Ελληνίς (Λεωφ. Στρατού 11)

Ναταλί (Μεγ. Αλεξάνδρου 3)

Σινέ Άλσος Δήμου Νεάπολης - Συκεών (Θάσου 74, Συκιές)

Σινέ Τζένη Καρέζη Δήμου Παύλου Μελά (Φιλίππου 9, Πολίχνη)

Τα εισιτήρια για τις προβολές στους εννέα θερινούς κινηματογράφους εκδίδονται αποκλειστικά μέσω Internet στο www.filmfestival.gr και στο www.viva.gr. Τιμή εισιτηρίου: 4 ευρώ.

Προβολές on line

Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης ταξιδεύει διαδικτυακά σε όλη την Ελλάδα: Συνολικά 142 ταινίες του προγράμματος θα προβληθούν online, μέσω της πλατφόρμας online.filmfestival.gr, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να τις παρακολουθήσει από όπου και αν βρίσκεται.

Πώς βλέπω ταινίες:

*Μπείτε στο online.filmfestival.gr

*Δημιουργήστε έναν λογαριασμό, αν δεν έχετε ήδη, επιλέγοντας Create account στο επάνω δεξιά μέρος της οθόνης. Συμπληρώνετε το όνομα, το email και τον κωδικό που επιθυμείτε.

*Βρείτε την ταινία που σας ενδιαφέρει είτε μέσω αναζήτησης είτε από τις λίστες ανά τμήμα που θα βρείτε στο κεντρικό μενού. Κάθε ταινία θα είναι διαθέσιμη μόνο στην Ελλάδα για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων.

*Επιλέγοντας να δείτε μία ταινία, εμφανίζεται η τιμή του εισιτηρίου (3€) και μπορείτε να εισάγετε τα στοιχεία της κάρτας σας προκειμένου να ολοκληρωθεί η πληρωμή. Επιβεβαίωση της συναλλαγής λαμβάνετε και μέσω email. Μπορείτε τώρα να παρακολουθήσετε την ταινία που επιλέξατε!

*Οι ταινίες θα προβληθούν μέσα στο διάστημα 24 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου μέχρι εξαντλήσεως των εισιτηρίων.

*Πατήστε Play Now ώστε να ξεκινήσει η προβολή. Από τη στιγμή που θα πατήσετε Play Now έχετε 24 ώρες να δείτε την ταινία.

*Σε περίπτωση που δεν ολοκληρώσετε την προβολή στο διάστημα των 24 ωρών, το εισιτήριο λήγει.

*Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά για τη διαθεσιμότητα των ταινιών.

*Θα είμαστε στη διάθεσή σας κάθε μέρα 10:00 με 24:00 μέσω live chat για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις και απορίες.

Εισιτήρια για τις online προβολές στο online.filmfestival.gr. Τιμή εισιτηρίου: 3 ευρώ.

Masterpieces by Mastercard: Ανακαλύψτε δέκα επιλεγμένες ταινίες από το πρόγραμμα του 23ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, σε ένα ξεχωριστό πακέτο σε προνομιακή τιμή για μια κινηματογραφική εμπειρία με την υπογραφή της Mastercard. Τιμή πακέτου: 20 ευρώ.

Η αυλαία του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονικης

Η ταινία Τίνα των Νταν Λίντσεϊ και Τι Τζέι Μάρτιν αποτελεί την απόλυτη ωδή σε μια παγκοσμίου φήμης σταρ, και ταυτόχρονα το τρυφερό πορτρέτο μιας γυναίκας που ξεπέρασε ακραίες δυσκολίες προκειμένου να διαμορφώσει την καριέρα, την ταυτότητα και την κληρονομιά της με τους δικούς της όρους. Το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί την Πέμπτη 24 Ιουνίου στους κινηματογράφους John Cassavetes Open Air (είσοδος μόνο με προσκλήσεις) και Stavros Tornes Open Air (με εισιτήρια για το κοινό), στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Ταινία αφιέρωμα στην Τίνα Τέρνερ

ΤΡΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Συγκλονιστικά ντοκιμαντέρ από ολόκληρο τον κόσμο συμμετέχουν στα τρία διαγωνιστικά τμήματα του Φεστιβάλ. Φέτος, παρουσιάζονται περισσότερες πρεμιέρες από κάθε άλλη φορά. Συνολικά δεκατρείς ταινίες κάνουν παγκόσμια πρεμιέρα, οκτώ διεθνή πρεμιέρα και επτά ευρωπαϊκή πρεμιέρα στα Διεθνή Διαγωνιστικά Μεγάλου Μήκους, Newcomers και >>Film Forward. Για πρώτη χρονιά, ο Χρυσός Αλέξανδρος Newcomers μετονομάζεται σε Χρυσός Αλέξανδρος Newcomers «Δημήτρης Εϊπίδης» και το χρηματικό έπαθλο που συνοδεύει το βραβείο αυξάνεται σε 10.000 ευρώ.

SPOTLIGHT ΣΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΚΛΟΣΤΕΡ

Το Φεστιβάλ μάς συστήνει ένα απίθανο δίδυμο σκηνοθετών: τα αδέρφια Λιούι και Νόα Κλόστερ από τις ΗΠΑ πειραματίζονται με το animation με έναν μοναδικό τρόπο, δημιουργώντας διασκεδαστικά και πρωτοποριακά ντοκιμαντέρ animation.

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Οι πιο πρωτοποριακές φωνές του ντοκιμαντέρ παρουσιάζονται στο τμήμα «Ανοιχτοί Ορίζοντες» που φιλοξενεί 52 ταινίες από την αφρόκρεμα της πρόσφατης παγκόσμιας παραγωγής ντοκιμαντέρ.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Δυναμικό «παρών» δηλώνει και φέτος το ελληνικό ντοκιμαντέρ, το οποίο εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς. Συνολικά, θα προβληθούν 78 ελληνικές ταινίες, ενώ 8 συμμετέχουν και στα διεθνή διαγωνιστικά τμήματα. Στο φετινό Φεστιβάλ, για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, με όρους καθολικής προσβασιμότητας θα προβληθεί online το ντοκιμαντέρ Όταν ο Βάγκνερ συνάντησε τις ντομάτες, με χορηγό προσβασιμότητας την Alpha Bank. Σε ειδική προβολή, επίσης, στον αυτοσχέδιο θερινό κινηματογράφο John Cassavetes Open Air θα παρουσιαστεί το ντοκιμαντέρ Η γενιά του ’30: Στρατής Μυριβήλης, μια παραγωγή της COSMOTE TV (είσοδος δωρεάν με προσκλήσεις και με διαγωνισμούς μέσω των social media του Φεστιβάλ. Μείνετε συντονισμένοι).

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ

Ένα αφιέρωμα στον αγαπημένο σκηνοθέτη Σταύρο Καπλανίδη, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, πραγματοποιεί το 23ο ΦΝΘ, προβάλλοντας τρία από τα σημαντικότερα ντοκιμαντέρ του, καθώς και την τελευταία του δουλειά, Ο Τέος και ο Σταύρος.

NEO TMHMA PODCAST

Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης είναι το πρώτο στην Ευρώπη που εγκαινιάζει ένα νέο τμήμα αφιερωμένο στα podcast, διερευνώντας τις εκλεκτικές συγγένειες αυτού του νέου είδους με τον κινηματογράφο. Το νέο τμήμα περιλαμβάνει: ένα Διαγωνιστικό τμήμα με 23 ελληνόφωνα και αγγλόφωνα podcast, ένα τμήμα Εκτός Συναγωνισμού με 13 ελληνόφωνα podcast, το τμήμα Special Podcasting με δύο ξεχωριστά podcast από τις ΗΠΑ και τη Δανία, καθώς και ειδικά podcast του Φεστιβάλ αποκλειστικά για την 23η διοργάνωση.

ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΪΠΙΔΗΣ

Το όραμα και η λαμπρή επαγγελματική πορεία του Δημήτρη Εϊπίδη, του

ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του με το ντοκιμαντέρ και το Φεστιβάλ,

καταγράφεται σε μια ξεχωριστή, δίγλωσση ειδική έκδοση 232 σελίδων. Μέσα από κείμενα γνωστών προσωπικοτήτων του παγκόσμιου σινεμά και συνεργατών του, καθώς και μέσα από σπάνιες φωτογραφίες και υλικό από το προσωπικό του αρχείο, η έκδοση καταγράφει τους σταθμούς της ζωής και της καριέρας του σε πέντε ηπείρους, από τη δεκαετία του ’60 έως τις μέρες μας. Οι Σάρα Ντράιβερ, Μπέλα Ταρ, Τζαφάρ Παναχί, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα, Ούλριχ Ζάιντλ, Κλοντ Σαμπερλάν, Πιρς Χάντλινγκ, Αντρέα Πικάρ, Τόμπι Λι, Άλι Ντερκς, Μοσέν Μαμαλμπάφ, Ηλίας Κανέλλης, Τάσος Μαντζαβίνος, Μαρία Κατσουνάκη, Γιώργος Κρασσακόπουλος, Γιάννης Παλαβός, Ορέστης Ανδρεαδάκης και Ελίζ Ζαλαντό θυμούνται τον Δημήτρη Εϊπίδη και τη συνεισφορά του στο παγκόσμιο σινεμά.

Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ 23ου ΦΝΘ

Η Αγορά Ντοκιμαντέρ του Φεστιβάλ, τόπος συνάντησης και συνεργασιών για επαγγελματίες του σινεμά από όλο τον κόσμο, παρουσιάζει, μεταξύ άλλων:

• Την πλατφόρμα συμπαραγωγών και συγχρηματοδότησης Thessaloniki Pitching Forum, στην οποία συμμετέχουν 14 πρότζεκτ. • Τα Agora Docs in Progress: 10 ταινίες από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο σε στάδιο πριν την ολοκλήρωσή τους. • Περισσότερα από 400 ντοκιμαντέρ από όλο τον κόσμο σε συνεργασία με το Cinando. • Το εργαστήρι ανάπτυξης για δημιουργούς από την Ελλάδα, Agora Lab. • To τμήμα Meet the Future που παρουσιάζει ανερχόμενους δημιουργούς από την ευρύτερη γεωγραφική μας περιοχή. • Την υπηρεσία Doc Counseling που προσφέρει ιδιωτικές συμβουλευτικές συναντήσεις σε δημιουργούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. • Τα Agora Talks & Masterclass.

Ιδιαίτερο βάρος έχουμε δώσει και φέτος, όπως και σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας στην υποστήριξη της ελληνικής κινηματογραφικής κοινότητας. Φέτος στην Αγορά συμμετέχουν 10 ελληνικά πρότζεκτ, ενώ 106 ελληνικά ντοκιμαντέρ θα είναι διαθέσιμα σε διαπιστευμένους επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο.

