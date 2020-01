ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

THIS IS NOT ROMEO AND JULIET

Αργύρης Πανταζάρας -Ελλη Τρίγγου: Στο πιο ερωτικό τρέιλερ της χρονιάς για την παράσταση που πρωταγωνιστούν [βίντεο]

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 15|01|2020 | 17:24 Οι δύο ηθοποιοί θα πρωταγωνιστήσουν μαζί στο θέατρο /Φωτογραφία: Θέατρο Πορεία