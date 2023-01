Ταινίες, βιβλία και τραγούδια, που απελευθερώνονται από πνευματικά δικαιώματα και κυκλοφορούν ελεύθερα - iefimerida.gr

Το 2023 ήρθε και μαζί του έφερε μία σειρά αλλαγών σε ό,τι αφορά τα πνευματικά δικαιώματα παγκόσμιων επιτυχιών στα γράμματα και τις τέχνες.

Κάθε χρόνο, έργα τα οποία προστατεύονται από τον νόμο για τα πνευματικά δικαιώματα απελευθερώνονται ύστερα από την παρέλευση 95 χρόνων σύμφωνα με τον νόμο για τα πνευματικά δικαιώματα στις ΗΠΑ.

Τα έργα που απελευθερώνονται από πνευματικά δικαιώματα

Φέτος, από τα πλέον διάσημα έργα που περνάνε σε δημόσια χρήση είναι μεταξύ άλλων, το «The Case-Book of Sherlock Holmes» του Άρθουρ Κόναν Ντόιλ και της Βιρτζίνια Γουλφ το «The Lighthouse».

«The Case-Book of Sherlock Holmes»

Άλλα βιβλία που απελευθερώθηκαν τα πνευματικά τους δικαιώματα είναι το «The Gangs of New York» του Χέρμπερτ Άσμπερι, το «The Big Four» της Αγκάθα Κρίστι, το «Mosquitoes» του Γουίλιαμ Φόκνερ και το «Men Without Women» του Έρνεστ Χέμινγουεϊ.

Τέσσερις ταινίες απελευθερώνονται από πνευματικά δικαιώματα

Οι ταινίες που γίνονται δημόσιο κτήμα είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία «The Jazz Singer»,

η ταινία «Wings» γνωστή με τον τίτλο «Τα φτερά της δόξας», η οποία κέρδισε Όσκαρ καλύτερης ταινίας, καθώς και οι ταινίες «7th Heaven» και «Metropolis» το αριστούργημα του Φριτς Λανγκ.

«Τα φτερά της δόξας» ταινία που κέρδισε Όσκαρ καλύτερης ταινίας

Μουσικές συνθέσεις --η μουσική και οι στίχοι, όχι οι ηχογραφήσεις-- που απελευθερώνονται από τα πνευματικά τους δικαιώματα είναι το «Puttin' on the Ritz» του Ίρβινγκ Μπέρλιν

Tο «Black and Tan Fantasy» και το «East St. Louis Toodle-O» των Ντιουκ Έλινγκτον και Bub Miley και του Λούις Άρμστρονγκ τα «Potato Head Blues» και «Gully Low Blues».