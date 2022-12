Πέθανε ο συνθέτης Άντζελο Μπανταλαμέντι, γνωστός για τη μουσική του Τουίν Πικς - iefimerida.gr

Στα 85 του χρόνια άφησε την τελευταία του πνοή ο συνθέτης Άντζελο Μπανταλαμέντι, γνωστός για τη δουλειά του σε πολλά έργα του σκηνοθέτη Ντέιβιντ Λιντς, μεταξύ αυτών η σειρά Τουίν Πικς.

Την είδηση μετέδωσε το Μουσείο της Κινούμενης Εικόνας στην Αστόρια, στη Νέα Υόρκη.

Ο Μπανταλαμέντι πέθανε την Κυριακή στο σπίτι του στο Λίνκολν Παρκ του Νιου Τζέρσεϊ, είπε η ανιψιά του Φράνσις Μπανταλαμέντι στο «The Hollywood Reporter».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μπανταλαμέντι εξηγεί πώς έγραψε τη μουσική του Τουίν Πικς (Laura's Theme):

Ο Άντζελο Μπανταλαμέντι δούλεψε σε πολλές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, με μελωδίες που έχουν γίνει πλέον κλασικές και πολύ χαρακτηριστικές.

Πιο γνωστή δουλειά του είναι εκείνη για την τηλεοπτική σειρά «Ο Ύποπτος Κόσμος του Τουίν Πικς» (Twin Peaks), με δημιουργό τον Ντέιβιντ Λιντς, με τον οποίο ο συνθέτης είχε συνεργαστεί πολλές φορές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ποιος ήταν ο συνθέτης Άντζελο Μπανταλαμέντι

Ο Μπανταλαμέντι άρχισε τη σταδιοδρομία του γράφοντας τη μουσική για ταινίες όπως τις Gordon's War (1973) και Law and Disorder (1974), αλλά ο δρόμος προς την αναγνώριση ήλθε όταν προσλήφθηκε ως εκπαιδευτής στο τραγούδι της Ιζαμπέλα Ροσελίνι για την ταινία του Ντέιβιντ Λιντς «Μπλε βελούδο» (1986). Τελικώς, έγραψε το τραγούδι «Mysteries of Love» σε στίχους του ίδιου του Λιντς, που τραγουδήθηκε από την Τζούλι Κρουζ, η οποία πέθανε τον Ιούνιο του 2022.

Ο Μπανταλαμέντι έγραψε και όλη τη μουσική για την ταινία. Ο ίδιος ο συνθέτης εμφανίζεται στην ταινία ως ο πιανίστας του κλαμπ όπου εμφανίζεται η Ροσελίνι. Αυτή η ταινία υπήρξε η πρώτη μιας συνεργασίας που θα διαρκούσε σε όλη τη σταδιοδρομία του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά από μερικές ταινίες, όπως «Εφιάλτης στο Δρόμο με τις Λεύκες Νο 3» και «Τα Χριστούγεννα του Τρελού Θηριοτροφείου», ο Μπανταλαμέντι συνεργάσθηκε και πάλι με τον Λιντς, για την τηλεοπτική σειρά «Ο ύποπτος κόσμος του Τουίν Ποκς», επίσης με τραγουδίστρια την Τζούλι Κρουζ. Σε αυτήν τη μουσική, διαφορετικά θέματα αντιστοιχούν σε διαφορετικά πρόσωπα του έργου. Ο συνθέτης τιμήθηκε με Βραβείο Γκράμι καλύτερου ποπ ορχηστρικού για το μοτίβο του Τουίν Πικς.

Μερικά άλλα έργα για τα οποία ο Μπανταλαμέντι υπέγραψε τη μουσική είναι τα κινηματογραφικά Ατίθαση καρδιά, Χαμένη λεωφόρος, Οδός Μαλχόλαντ (όπου έχει και έναν μικρό ρόλο ως ο γκάνγκστερ που αγαπά τον εκλεκτό εσπρέσο), The Straight Story, Οι Ατελείωτοι Αρραβώνες, Η Γραμματέας, καθώς και οι τηλεοπτικές σειρές On the Air and Hotel Room, ενώ έγραψε μουσική για το βιντεοπαιχνίδι Fahrenheit. Συνεργάσθηκε επίσης με τον σκηνοθέτη Πολ Σρέιντερ σε λιγότερο γνωστές ταινίες του, όπως οι Auto Focus, The Comfort of Strangers and Dominion: Prequel to the Exorcist.

Το 1998 ο Μπανταλαμέντι ηχογράφησε το «A Foggy Day (in London Town)» με τον Ντέιβιντ Μπόουι για το άλμπουμ Red Hot + Rhapsody, έναν φόρο τιμής στον Τζορτζ Γκέρσουιν, που χρηματοδότησε διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύματα για το AIDS.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αναβίωση του Τουίν Πηκς το 2017 διέθετε και πάλι τη συνεργασία του Μπανταλαμέντι, με νέες συνθέσεις συνδυασμένες με μουσική από την παλαιά σειρά.

Οι συνεργασίες του Μπανταλαμέντι

Το 1967 ο Μπανταλαμέντι έγραψε μαζί με τον Νορμ Σάιμον το «I Want to Love You for What You Are» για τον Ρόνι Νταβ. Επίσης, έγραψε μερικά τραγούδια μαζί με τον Ζαν-Ζακ Περέ για δύο σόλο άλμπουμ του τελευταίου, υπό το ψευδώνυμο «Andy Badale». Αργότερα προσέφερε τις υπηρεσίες του στο βρετανικό ντούετο Pet Shop Boys, ενορχηστρώνοντας το τραγούδι «It Couldn't Happen Here» (1987) και τα έγχορδα σε δύο άλλα τραγούδια τους, από το άλμπουμ Behaviour (1990).

Το 1993 ο Μπανταλαμέντι συνεργάσθηκε με το συγκρότημα thrash metal Anthrax στο εμπνευσμένο από το Τουίν Πικς κομμάτι «Black Lodge», που βρίσκεται στο άλμπουμ Sound of White Noise. Το 1995 συνέθεσε, ενορχήστρωσε και παρήγαγε το άλμπουμ A Secret Life της Μαριάν Φέιθφουλ. Το 1996 ο Μπανταλαμέντι συνεργάσθηκε με τον Τιμ Μπουθ του βρετανικού ροκ συγκροτήματος James, ενώ με την επωνυμία «Booth and the Bad Angel» κυκλοφόρησαν ένα ομώνυμο άλμπουμ. Το 2000 έγραψε με το συγκρότημα Orbital το κομμάτι «Beached» για την ταινία «Η Παραλία».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος, το 2004 συνεργάσθηκε με την Ντολόρες Ο' Ρίορνταν για τη μουσική της ταινίας Evilenko και για μεταγενέστερα κομμάτια.

Ο Μπανταλαμέντι συνέθεσε το εναρκτήριο μουσικό θέμα για τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992 στη Βαρκελώνη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μπανταλαμέντι έπαιξε ζωντανά σε μια συναυλία με τίτλο «Η μουσική του Ντέιβιντ Λιντς» το 2015, με αφορμή τα δεκάχρονα του φιλανθρωπικού «Ιδρύματος Ντέιβιντ Λιντς». Η συναυλία δόθηκε στο Ace Hotel του Λος Άντζελες και συμμετείχαν η Τζούλι Κρουζ και άλλοι καλλιτέχνες, γνωστοί από τη συνεργασία τους με τον Λιντς.