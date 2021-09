Animasyros 2021: Αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα -Ενα μαγικό ταξίδι στον κόσμο του animation | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | iefimerida.gr

Λίγες μέρες μένουν για το Animasyros 2021- Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων, το οποίο θα παρουσιαστεί από τις 22 έως τις 26 Σεπτεμβρίου, για δεύτερη χρονιά, σε phygital μορφή.

Προβολές, εκπαιδευτικά εργαστήρια, ανοιχτές συζητήσεις και πολλές ακόμη εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν για 14η χρονιά σε φυσικούς χώρους στο νησί της Σύρου και μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας, διαθέσιμης μέσω της ιστοσελίδας www.animasyros.gr, ενώ οι εργασίες τής Αγοράς, που επιστρέφει για έβδομη χρονιά, θα αναμεταδίδονται ζωντανά μέσω του καναλιού YouΤube του Animasyros.

Ξεπερνώντας κάθε προηγούμενη συμμετοχή, η φετινή διοργάνωση, η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», συγκέντρωσε περισσότερες από 4.000 ταινίες καταξιωμένων και νέων δημιουργών. Εκατόν ογδόντα ταινίες από κάθε γωνιά του πλανήτη, επτά διαγωνιστικά προγράμματα, δυο μεγάλα αφιερώματα, και παραδοσιακά το διεθνές πανόραμα είναι έτοιμα να υποδεχθούν το κοινό.

Οι προβολές του Animasyros, εκτός από τη ζωντανή τους μετάδοση μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, θα πραγματοποιούνται σε εμβληματικούς χώρους της Σύρου, όπως το θέατρο Απόλλων, ο θερινός κινηματογράφος Παλλάς, σε υπαίθριους χώρους όπως η Πλατεία Φοίνικα, η παραλία του ξενοδοχείου Καμέλο στην παραλία Βάρης και η αυλή της Μονής Πατέρων Καπουκίνων στην Άνω Σύρο.

Αφιερώματα

Η ετήσια θεματική του Animasyros 2021, με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, είναι αφιερωμένη στην έννοια της Ελευθερίας. Το αφιέρωμα «Ελευθερία» διοργανώνεται σε συνεργασία με το 44ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και μας ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, από την Κίνα μέχρι τη γειτονική μας Τουρκία. Βραβευμένες ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, υποψήφιες για Όσκαρ, προβεβλημένες στα μεγαλύτερα φεστιβάλ ανιμέισον του κόσμου, όπως το Annecy International Animated Film Festival, θα παρουσιαστούν στην πλειοψηφία τους για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αντλώντας έμπνευση από καίριες θεματικές και προσεγγίζοντας την έννοια της ελευθερίας σε φυσικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο: από τη φυλάκιση σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, την πολιτική ελευθερία σε απολυταρχικά καθεστώτα, την αστυνομική καταστολή έως την κοινωνική επανάσταση, τον αγώνα για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, την αναπαραγωγική ελευθερία, ακόμη και την ελευθερία των ζώων και την ανεξαρτητοποίηση από την οικογένεια.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος θα παρουσιαστούν και τρεις μεγάλου μήκους ταινίες, μια εκ των οποίων είναι προτεινόμενη για Όσκαρ: το «WOLFWALKERS» που πραγματεύεται την ιστορία ενός κοριτσιού που κάνει την επανάστασή του, για να σώσει μια αγέλη λύκων. Αλλά και η ταινία «My Favorite War», που κέρδισε το βραβείο Contrechamp στο Annecy Film Festival 2020, θα προβληθεί παρουσία της σκηνοθέτιδος, Ilze Burkovska Jacobsen.

Το δεύτερο μεγάλο αφιέρωμα του Animasyros, το «MedAnima», παρουσιάζει μέσα από σχεδόν 30 ταινίες από όλο το δημιουργικό φάσμα των animator της Μεσογείου, συνθέτοντας μια κοιτίδα καλλιτεχνικής ζύμωσης και ανάπτυξης. Αναδεικνύοντας την πολυμορφία του μεσογειακού animation, προβάλλει ταινίες από την Ισπανία και το Γιβραλτάρ μέχρι το Λίβανο, ενώ στο πλαίσιο της Αγοράς, προσφέρει την ευκαιρία στους καλλιτέχνες να παρουσιάσουν τα έργα τους, να αναπτύξουν σχέσεις δικτύωσης, μεταξύ τους αλλά και με εκπροσώπους του τομέα της δημιουργικής βιομηχανίας, και να βρουν πρόσφορο έδαφος αναζήτησης συμπαραγωγών. Στο πλαίσιο του αφιερώματος, θα δούμε επίσης ταινίες παρουσία των επίσημων προσκεκλημένων του φεστιβάλ, όπως της Kim Noce (Book of Man: Chapter 1), της Sophia El Khyari (Ayam & The Porous Body), του Bruce Caetano (The Peculiar Crime of Oddball Mr Jay), του Stav Levi (Head), του Φωκίωνα Ξένου (Heatwave), του Michael Kalopaidis (The Parrot Lady), της Hélène Frire (The Last Hair) και του Nicolas Fattouh (Have a Nice Dog!).

Θεματικές Προγράμματος

Το περιβάλλον απασχολεί ολοένα και περισσότερο τους animators. Το λιώσιμο των πάγων στο «Stars on the Sea» από την Ν. Κορέα, η μετανάστευση λόγω κλιματικής αλλαγής στο «Migrants», η μόλυνση της θάλασσας στο «Packing a Wave» και η αλόγιστη χρήση των πλαστικών στο «The Present Problem» είναι μόνο μερικά από τα θέματα που αναδεικνύουν οι δημιουργοί, στοχεύοντας στην περεταίρω ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Η φετινή διοργάνωση αποτελεί και πάλι γυναικεία υπόθεση. Μέσα από τις σχεδόν 100 ταινίες που έχουν δημιουργήσει θηλυκότητες για το Animasyros, προβάλλεται μια πληθώρα εξαιρετικά ενδιαφέροντων θεμάτων: η βασανισμένη καλλιτέχνιδα στο «Affairs of the art» της Joanna Quinn, η δυσλειτουργική οικογένεια στο «Trona Pinnacles», μια οικογενειακή βιογραφία δια χειρός της Regina Pessoa, μια πριγκίπισσα με πατίνια στην παιδική ταινία «Princess and the Bandit», μια εκκεντρική ιστορία αδερφών στο «Sisters», η αγάπη των κοριτσιών για το ποδόσφαιρο στο «Girls talk about football», ο γυναικείος ακρωτηριασμός στο «Amayi», το τρυφερό «Scalp Deep» από την Ουγκάντα, η αλληγορική ταινία για το date rape στο «All at sea», το δικαίωμα της άδειας μητρότητας στο «Career Limiting», η πολυγαμία στο «Polyamory», η αναπαραγωγική ελευθερία στο «Icon», η διαφορετικότητα στο «You are not a Kiwi» κ.ά.

Η μουσική δεν θα μπορούσε ούτε φέτος να λείπει από τις θεματικές του φεστιβάλ, το οποίο περιλαμβάνει animated μουσικά βιντεοκλίπ από πασίγνωστους καλλιτέχνες, όπως η St Vincent και ο Paul McCartney, ένα μουσικό animation για τη δυσφορία φύλου στο «Tryin' to be a girl», στο πλαίσιο του Animapride, το νέο animation της πολυβραβευμένης Martina Scarpelli, αλλά και μουσικά έργα καλλιτεχνών από τη Χιλή, τη Νότιο Κορέα και την Πορτογαλία.

Διαγωνιστικά τμήματα

Είκοσι δύο ταινίες απαρτίζουν το Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του φεστιβάλ, περιλαμβάνοντας φιλμ από καταξιωμένους σκηνοθέτες από τη Νότια Κορέα μέχρι την Κολομβία. Ταινίες από σκηνοθέτες όπως η Joanna Quinn, που θα τιμήσει τη φετινή διοργάνωση με την παρουσία της, και η Regina Pessoa, με διεθνείς διακρίσεις, κοινωνικά μηνύματα για το μεταναστευτικό και την οικολογία, ταινίες πειραματικές, ποιητικές και ρηξικέλευθες, για τον δυσλειτουργικό πυρήνα της οικογένειας, και ταινίες με κεντρικό άξονα την ελευθερία.

Το Φοιτητικό Διαγωνιστικό Τμήμα αποτελείται από 24 ταινίες από τη νέα γενιά animators που προσφέρουν πρωτότυπες τεχνικές και θεματικές από μερικές από τις μεγαλύτερες σχολές animation του κόσμου όπως οι Bezalel, Gobelins, FAMU κ.ά.

Τηλεοπτικά επεισόδια, διαφημιστικά σποτ, βιντεοκλίπ είναι ο πυρήνας του διαγωνιστικού τμήματος «Τηλεοπτικών & Κατά Παραγγελία Ταινιών», που μέσα από 22 ταινίες θα αναδείξει τη δουλειά των επαγγελματιών animators. Στις ταινίες περιλαμβάνονται διαφημιστικά σποτ για την Visa, μηνύματα για τη διαφθορά από το γερμανικό κράτος, κ.ά.

Το παιδικό πρόγραμμα «K.ID.S» γίνεται φέτος διαγωνιστικό, με θεματολογία που περιλαμβάνει μοντέρνα παραμύθια, ιστορίες για πριγκίπισσες, ταινίες για το περιβάλλον, αλλά και ξεχωριστές θεματικές, όπως η αναβλητικότητα που χαρακτηρίζει πολλά παιδιά. Την καλύτερη ταινία, από τις 15 που συμμετέχουν, θα επιλέξουν μαθητές από τη Σύρο.

Το Ελληνικό Διαγωνιστικό Τμήμα αποτελείται από 14 ταινίες. Έλληνες animators, καταξιωμένοι και ανερχόμενοι παρουσιάζουν στο Animasyros μερικά από τα καλύτερα ανιμέισον, που έχει να προσφέρει, αυτή τη χρονιά, η ελληνική σκηνή.

Διαγωνιστικό γίνεται φέτος και το Animapride. Μέσα από 12 ταινίες, από τη Βραζιλία και το Περού μέχρι το Ιράν, θα αναδειχθούν σημαντικές πτυχές του ΛΟΑΤΚΙ κινήματος: από το στίγμα του HIV και τα τρανς δικαιώματα μέχρι το πώς ένας πατέρας επαναπροσδιορίζει την έννοια της αρρενωπότητας.

Τέλος, στο πλαίσιο του τμήματος «#thisIsEU - Ευρωπαϊκές αξίες», θα προβληθούν έξι ταινίες ομώνυμης θεματικής, για το περιβάλλον, το μεταναστευτικό, την ισότητα των φύλων, τη διαφθορά και τη διαφορετικότητα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του φεστιβάλ στο www.animasyros.gr.

