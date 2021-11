Αλμπρεχτ Ντύρερ: Ο ανατόμος της μελαγχολίας -Μια διαδικτυακή καταβύθιση στον κόσμο του Γερμανού ζωγράφου [εικόνες] | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | iefimerida.gr

Μια καταβύθιση στον κόσμο του Γερμανού ζωγράφου, στη ζωή, το έργο του ακόμη και την σχέση του μεταβυζαντινή εσχατολογική ζωγραφική, on line, από την Πολιτιστική Διαδικτυακή Πλατφόρμα Rembrandt and the Cat.

Η τέχνη ως μια αέναη πάλη μεταξύ ομορφιάς και χρόνου, μια προσέγγιση της ανθρώπινης φθαρτότητας μέσω της κατάκτησης του κάλλους, εφήμερα πρόσωπα που αποτυπώθηκαν στην αιωνιότητα μέσα από το χρωστήρα του μεγαλύτερου ίσως Γερμανού ζωγράφου όλων των εποχών.

Ο Άλμπρεχτ Ντύρερ, ο γιος του χρυσοχόου της Νυρεμβέργης, ο ζωγράφος, χαράκτης, συγγραφέας, διανοούμενος, που μελέτησε τον άνθρωπο και τη φύση προσπαθώντας να σταθμίσει το δικό του κανόνα.

Περιπλανώμενος μέσα σε μια ταραγμένη εποχή, όπου ο καθολικισμός επρόκειτο να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία του με το ξέσπασμα της λουθηρανικής μεταρρύθμισης, ο Ντύρερ ταξιδεύει στην ευρωπαϊκή ήπειρο, αποζητώντας να κατακτήσει όχι μόνο τα εκφραστικά μέσα, αλλά και το θεωρητικό υπόβαθρο που ανάγει τον καλλιτέχνη από ταπεινό χειρώνακτα σε ανατόμο της ανθρώπινης κατάστασης.

Ο μυστικισμός και η εσχατολογία, η αγωνία του ανθρώπου για την πραγμάτωση της Δευτέρας Παρουσίας, η Αποκάλυψη του Ιωάννη και τα μυστικά μηνύματα της, το κάλλος, το γήρας, ο Θάνατος, οι τέσσερεις καβαλάρηδες, η άμμος στην κλεψύδρα που τελειώνει, μαζί με τη συγκλονιστικότερη απόδοση της Μελαγχολίας στην Ιστορία της Τέχνης, αποτέλεσαν μερικά από τα θέματα που απέδωσε, όπως δεν έκανε κανένας πριν από αυτόν, ο Ντύρερ στα χαρακτικά του.

Χαρακτικό του Ντύρερ

Άλμπρεχτ Ντύρερ

Το απασχολούσαν θρησκευτικά θέματα στο έργο του

Τη ζωή, το έργο, τις περιπλανήσεις, ακόμα και τη σχέση του Άλμπρεχτ Ντύρερ με τη μεταβυζαντινή εσχατολογική ζωγραφική, θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου στην πολιτιστική πλατφόρμα Rembrandt and the Cat.

Χαρακτικό του Ντύρερ

«Πώς θα τρέμω αποζητώντας τον ήλιο! Εδώ είμαι αφέντης, στον τόπο μου παράσιτο…» έγραφε ο Ντύρερ τον Οκτώβριο του 1506 στη Βενετία, σε ένα γράμμα στον ουμανιστή Wilibald Pirckheimer

Ώρα: 19:00, Πλατφόρμα Zoom, συμμετοχή: 7 ευρώ κρατήσεις ΕΔΩ

Η διαδικτυακή πλατφόρμα πολιτισμού Rembrandt and the Cat (διαδικτυακή μετεξέλιξη της πολιτιστικής εταιρείας Thessaloniki Walking Tours) ξεκίνησε τις δράσεις της την Άνοιξη του 2020. Στόχος της είναι η δημιουργία διαδικτυακών πολιτισμικών προϊόντων (σεμινάρια λογοτεχνίας, τέχνης και ιστορίας, δημόσιες συζητήσεις, εικονικές περιηγήσεις και ταξίδια, διαδικτυακές παραστάσεις και performances κ. α.)