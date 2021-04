Alexandros Lyra: Ο μουσικός που διασκεύασε και παίζει την «Πέμπτη Συμφωνία» του Beethoven με κρητική λύρα [βίντεο] | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | iefimerida.gr

Ενας λυράρης μαγεύει το κοινό του παίζοντας κλασική μουσική με το δοξάρι του, το αποτέλεσμα, ανέλπιστο και μοναδικο.

Γεννημένος στο Βερολίνο το 1992, από μητέρα Γερμανίδα και Έλληνα πατέρα, ο Αλέξανδρος Λύρα πέρασε τα σχολικά του χρόνια μοιρασμένος ανάμεσα στην Γερμανία και στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Νάξο, τόπο καταγωγής του πατέρα του.

Μοιρασμένα και τα ακούσματα που ξεκίνησε να έχει από παιδί, μιας και μεγάλωνε ανάμεσα στην ροκ, ελληνική και ξένη, αλλά και την παραδοσιακή ελληνική μουσική. Αυτό όμως που μονοπώλησε το ενδιαφέρον του, από τα πρώτα χρόνια της ζωής του, ήταν η κρητική λύρα. Με έναν έμφυτο ενθουσιασμό για το όργανο, ήδη από την ηλικία των εφτά ετών, περνούσε το χρόνο του μιμούμενος μεγάλους λυράρηδες. Με δύο ξύλα για λύρα και δοξάρι, ονειρευόταν κι έβαζε στόχο να γίνει ένας από αυτούς όταν μεγαλώσει.

Το Σαββατο 10 Απριλίου «Η κρητική λύρα σε νέα διάσταση» παρουσιάζεται στο διαδίκτυο από το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Μια μοναδική συναυλία, στην οποία η κρητική λύρα αποκτά άλλη μορφή στα χέρια του ξεχωριστού Αλέξανδρου Λύρα και μετουσιώνεται σε ένα όργανο που αποδίδει εντυπωσιακά ροκ, ποπ, παραδοσιακές αλλά και κλασικές διασκευές, έρχεται μέσω Live Streaming το Σάββατο 10 Απριλίου, στις 21:00, από την επίσημη σελίδα του ΠΣΚΗ ΕΔΩ.

Η Κρητική λύρα ως κλασικό μουσικό όργανο

Ο Αλέξανδρος Λύρα, ο καλλιτέχνης που οραματίζεται την κρητική λύρα να καταλαμβάνει μια θέση ανάμεσα στα κλασικά μουσικά όργανα, έρχεται για πρώτη φορά στο ΠΣΚΗ για να μοιραστεί με το κοινό το όραμά του και με τη συνοδεία του Harry Key στα πλήκτρα, να το ταξιδέψει σ’ ένα πρόγραμμα πραγματικά ιδιαίτερο: Με την κρητική λύρα, σε νέα διάσταση! Δείτε το παρακάτω βίντεο

Η πρώτη του επαφή με τη λύρα

Στα δώδεκα του χρόνια, πιάνει στα χέρια του την πρώτη του λύρα. Κι είναι τόση η αγάπη και το πάθος του για αυτήν, που οι ώρες μελέτης είναι ατελείωτες καθημερινά. Μέχρι την ηλικία των δεκαεπτά ετών, πραγματοποιεί ζωντανές εμφανίσεις τόσο στο Βερολίνο όσο και σε διάφορα νησιά των Κυκλάδων, μένοντας πιστός στους ήχους της ελληνικής παράδοσης. Τα 18α γενέθλιά του τον βρίσκουν στην Αθήνα να συνεργάζεται με μεγάλους νυχτερινούς χώρους διασκέδασης της πόλης, ξεσηκώνοντας τον κόσμο και μεταδίδοντάς του το πάθος του για την κρητική λύρα.

Σε ηλικία εικοσιτριών ετών, ο Αλέξανδρος πάει την λύρα του ένα βήμα παραπέρα μέσα από διασκευές και αυτοσχεδιασμούς σε γνωστά κομμάτια της ροκ, ποπ, έντεχνης και κλασικής μουσικής. Από τον Niccolò Paganini έως τον Michael Jackson και πίσω, οι πειραματισμοί είναι ατελείωτοι και κάθε εκτέλεση πάντα χαρακτηρίζεται από το πάθος του και την επιδεξιότητά του. Δειτε το παρακάτω βίντεο

Το 2016 έρχεται η συνεργασία με την Real Music, αλλά κι η γνωριμία με τον μαέστρο Δημήτρη Κεραμιδάκη. Την ίδια χρονιά, με μεράκι και με ιδιαίτερη αδυναμία στην κλασική μουσική, ο Αλέξανδρος διασκευάζει για πρώτη φορά την Πέμπτη Συμφωνία του Ludwig van Beethoven, εξ ολοκλήρου παιγμένη με κρητική λύρα, προκαλώντας έκπληξη αλλά και αμέριστο θαυμασμό στο κοινό που τον ακούει.

Το Γενάρη του 2017, ο Αλέξανδρος συνεργάζεται με το συνθέτη Σταμάτη Σπανουδάκη, όπου το τραγούδι “Οι δρόμοι που δεν περπάτησες” “ντύνεται” από τους μαγικούς ήχους της λύρας του, οδηγώντας τους ακροατές σε ένα υπέροχο μουσικό ταξίδι. Με την δική του, μοναδική, τεχνική, τελειώνει το 2017 έχοντας δημιουργήσει μία σειρά από τέσσερις συνθέσεις, τους “Μοναχούς” 1, 2, 3 και 4, που ο ίδιος ονομάζει “Του Μοναχού ο Δρόμος”, αποδεικνύοντας τη μουσική του ιδιοφυΐα και το μέγεθος της δεξιοτεχνίας του. Οι 8 “Μοναχοί” συγκεντρώνονται και κυκλοφορούν τον Απρίλιο του 2019, δημιουργώντας το πρώτο του cd, με τίτλο “Του Μοναχού ο Δρόμος” από την δισκογραφική εταιρία Cretaphon.

Το 2020 κυκλοφόρησε ο δεύτερος προσωπικός του δίσκος με τίτλο "Crossover" και αργότερα συνεργάστηκε με το συνθέτη και καθηγητή στο Juilliard School of Music, New York, Dr. Alexander Liebermann, ο οποίος συνέθεσε για τον Αλέξανδρο Λύρα τη σύνθεση “The Festivities in Minos”. Τον Απρίλιο του 2021, ολοκληρώθηκε και ο τρίτος προσωπικός του δίσκος, με τίτλο “Λούριαν”, στο οποίο ο Αλέξανδρος Λύρα υπογράφει έντεκα κομμάτια, δικά του και συνεργατών του. Πάρα πολλές νέες συνεργασίες αναμένονται, καθώς και έργα που έχουν ήδη ξεκινήσει.

Διαδικτυακά με την Τέχνη / Σάββατο 10 Απριλίου 2021 / ’Η κρητική λύρα σε νέα διάσταση’ στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου / Η προπώληση ξεκίνησε. Μπορείτε να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας, αξίας 5 €, από ΕΔΩ

