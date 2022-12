ΑΚΤΟ-Εγκαίνια για την εικαστική έκθεση Open Doors IV - iefimerida.gr

Την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης Open Doors IV στο Πολιτιστικό Κέντρο «Ρομάντσο».

Στα εγκαίνια έδωσαν το «παρών» εικαστικοί, εκπρόσωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο, δημοσιογράφοι, αλλά και, φίλοι του ΑΚΤΟ, που δήλωσαν εντυπωσιασμένοι από το υψηλό επίπεδο των έργων, καθώς και, από την έρευνα και τον πειραματισμό που εμπεριείχαν οι θεματικές τους.

Μέχρι και την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν εικαστικά έργα που φιλοτέχνησαν, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι τελειόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος MA in Photography & Visual Language και απόφοιτοι του προπτυχιακού προγράμματος BA (Hons) in Fine Art & New Media ΑΚΤΟ / Middlesex University London.

Το Open Doors IV αποτελεί μια πρό(σ)κληση. Πρόσκληση σε ένα δυνητικό εργαστήριο, όπου το κοινό μπορεί να συναντήσει τους νέους καλλιτέχνες και τον ιδιαίτερο τρόπο που υιοθετεί καθένας από αυτούς για να επεξεργαστεί τις ιδέες του, και πρόκληση για τους ίδιους τους δημιουργούς, που βρίσκονται σε ένα διαρκώς μεταλλασσόμενο πεδίο επιλογών. Το σύνολο των εργασιών που προκύπτει, μέσα από καλλιτεχνική έρευνα και κριτική σκέψη, χαρακτηρίζεται από ρευστότητα και ευελιξία, με στόχο να συνδιαλαγεί με την πολυδιάστατη σημερινή κοινωνία.

Συμμετέχουν (αλφαβητικά):

MA in Photography & Visual Language: Στέλλα Αμπατζή, Χριστίνα Αντωνίου, Θάνος Θηρίου, Μαίρη Τσουλούφα, Ειρήνη Φοσγκεράου και Κώστας Χρονόπουλος Νίλσεν.

BA (Hons) in Fine Art & New Media @aktoalumni: Βούλα Ασωνίτη, Αθηνά Κανελλοπούλου, Εύη Μαγκαβέτσου, Νατάσσα Μαντζιώρου, Ανδρέας Παπαμιχαήλ, Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου, Αναστασία Σερεμετάκη και Μυρτώ Τραπατσέλλη.

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Κατερίνα Αποστολίδου [Εικαστικός – Διευθύντρια ΜΑ in Photography & Visual Language και BA (Hons) in Fine Art & New Media ΑΚΤΟ].

Συντονισμός-επιμέλεια: Λάμπρος Παπανικολάτος [Φωτογράφος – Διευθυντής BA (Hons) in Photography ΑΚΤΟ].

Οι νέοι καλλιτέχνες, χρησιμοποιώντας ποικίλα μέσα και μικτές τεχνικές δημιουργούν κατασκευές, σκηνοθετημένες εικόνες και εγκαταστάσεις. Θέτουν ερωτήματα που αφορούν την καθημερινότητα, τις σχέσεις, την ταυτότητα, και μία σειρά από κοινωνικά ζητήματα που μας αφορούν όλους. Με αναφορές στην καθημερινή ζωή, την επικαιρότητα, το ευρύτερο αστικό & κοινωνικό περιβάλλον, οι νέοι δημιουργοί, δίνουν τις δικές τους προτάσεις και καταθέτουν την κοινωνική τους ευαισθησία. Πάνω απ’ όλα όμως, επιχειρούν να ανοίξουν ένα δίαυλο επικοινωνίας με το κοινό, προτείνοντας ο καθένας τη δική του ερμηνεία.

Διάρκεια έκθεσης: 24 Νοεμβρίου – 09 Δεκεμβρίου 2022

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη έως Παρασκευή 12:00 – 20:00 & Σάββατο 11:00 – 17:00

ΡΟΜΑΝΤΣΟ (Αναξαγόρα 3, Αθήνα)