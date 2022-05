Οι ABBA επέστρεψαν 40 χρόνια μετά την τελευταία συναυλία τους -Με Abba-tars, μια θεαματική παράσταση - iefimerida.gr

Την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση μετά από 14 χρόνια έκαναν τα τέσσερα μέλη των ABBA, καθώς παρακολούθησαν την πρεμιέρα της παράστασης Abba Voyage στο Λονδίνο, 40 χρόνια μετά την τελευταία τους συναυλία.

Η Agnetha, η Frida, ο Benny και ο Bjorn επανασυνδέθηκαν για την πρεμιέρα της συναυλίας, η οποία περιλαμβάνει ψηφιακές εκδοχές του συγκροτήματος.

Η Frida παρακολούθησε την παράσταση με ένα πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπό της, ενώ ο Benny σηκώθηκε όρθιος και χειροκροτούσε το διάσημο τραγούδι τους, «Dancing Queen».

Τα μέλη των Abba στο κόκκινο χαλί

Στην πρεμιέρα παραβρέθηκαν μουσικοί αστέρες όπως η Κάιλι Μινόνγκ, η Sophie Ellis-Bextor, ο Jarvis Cocker και η Κίρα Νάιτλι. Το «παρών» έδωσαν και ο Σουηδός βασιλιάς Καρλ Γκούσταφ με τη σύζυγό του, Σίλβια.



Πώς δημιουργήθηκαν τα avatar των Abba

Η συναυλία ετοιμάζεται από το 2016 και διαθέτει μια πρωτοποριακή νέα τεχνολογία, που αναδημιουργεί το θέαμα των Abba στην ακμή της δεκαετίας του 1970, παίζοντας επιτυχίες όπως τα SOS, Voulez-Vous και Lay All Your Love On me.

Για τη δημιουργία του θεάματος, το συγκρότημα εμφανίστηκε με στολές καταγραφής κίνησης για πέντε εβδομάδες, με 160 κάμερες να σαρώνουν τις κινήσεις του σώματος και τις εκφράσεις του προσώπου τους. Αυτά έγιναν σημεία αναφοράς για εκατοντάδες animators και καλλιτέχνες οπτικών εφέ, που δημιούργησαν avatar του συγκροτήματος στην ακμή του.



Οι χαρακτήρες, που είναι γνωστοί ως «Abba-tars», δεν είναι τρισδιάστατα ολογράμματα -όπως προσπαθούν να τονίσουν όλοι όσοι εμπλέκονται στην παραγωγή. «Δεν νομίζω ότι κανένα σόου με ολόγραμμα είναι επιτυχημένο» δήλωσε ο παραγωγός Baillie Walsh στο περιοδικό «Dazed», πέρυσι. «Μετά από πέντε λεπτά, δεν νομίζω ότι είναι τόσο ενδιαφέρον».



Ο βασιλιάς της Σουηδίας Καρλ Γκουστάβ με τη σύζυγό του, Σίλβια

Αντ’ αυτού, οι χαρακτήρες εμφανίζονται σε μια τεράστια οθόνη, 65 εκατομμυρίων pixel, με φώτα και άλλα εφέ που θολώνουν τα όρια μεταξύ των ψηφιακών στοιχείων και του «πραγματικού κόσμου» στην αρένα. Κι όντως, όπως φαίνεται, το κατάφεραν, κι αυτό διότι ενώ οι εικόνες μπορεί να είναι 2D, τα εντυπωσιακά εφέ φωτισμού παρέχουν ένα βάθος πεδίου, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι η μπάντα βρίσκεται πραγματικά στο δωμάτιο μαζί σας.



Και παρόλο που τα μέλη του συγκροτήματος ήταν στα 70 τους όταν γυρίστηκε το υλικό, ο χορογράφος του βασιλικού Μπαλέτου Wayne McGregor τούς βοήθησε να αναδημιουργήσουν την κίνηση των νεότερων εαυτών τους.



Σαν να ταξιδεύεις πίσω στο χρόνο

Την ίδια ώρα, ενώ οι εικονικοί Abba περιορίζονται στο κέντρο της σκηνής, ένα θεαματικό σόου φωτισμού από το δάπεδο μέχρι την οροφή προσθέτει έναν δυναμισμό σε όλη τη συναυλία. Ακούγοντας το «Gimme! Gimme! Gimme», νιώθεις σαν να έχεις μεταφερθεί πίσω στο χρόνο, στην τελευταία συναυλία του συγκροτήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Wembley Arena, πριν από 42 χρόνια.



Ακολούθως, το avatar του Benny ακούγεται να λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, αυτό δεν είναι πλέον το ερώτημα», και προσθέτει: «Αυτός είναι ο πραγματικός μου εαυτός. Απλώς, στέκομαι πολύ καλά για την ηλικία μου», προκαλώντας τα γέλια του κοινού.



Η μουσική ενισχύεται από μια 10μελή ζωντανή μπάντα, η οποία ερμηνεύει ένα εκλεκτικό σετ τραγουδιών των Abba, που αναμειγνύει κλασικά κομμάτια, όπως το Mamma Mia και το Thank You For The Music, με απροσδόκητες βαθιές τομές, όπως το Eagle και το τρυφερό When All Is Said And Done.

Τα δύο νέα τραγούδια που κυκλοφόρησαν πέρυσι, Don't Shut Me Down και I Still Have Faith In You, εντάσσονται άψογα στη λίστα, με τα πλάνα από τη νίκη του συγκροτήματος στο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 1974 να προκαλούν ένα παρατεταμένο «ααααα» από το κοινό.



Συνεπαρμένο το κοινό στη συναυλία των Abba

Κι ενώ μπορεί να παρέλειψαν κάποια από τα διασημότερα τραγούδια τους -ίσως να θέλουν να τα κρατήσουν για άλλες παραστάσεις-, το κοινό έδειχνε συνεπαρμένο.

«Ήταν απίστευτο», δήλωσε η ποπ σταρ Ζάρα Λάρσον στο BBC μετά την παράσταση. «Έκλαψα τέσσερις φορές. Δεν ήξερα ότι θα ένιωθα έτσι».



«Ένιωσα σαν να πέρασα τη βραδιά με τους Abba», πρόσθεσε η Hanna Rossman, η οποία είχε ταξιδέψει από το Βερολίνο για την παράσταση. «Και το απόλυτο αποκορύφωμα ήταν ότι ανέβηκαν στη σκηνή στο τέλος».

Το κουαρτέτο δεν μίλησε κατά τη διάρκεια της σύντομης εμφάνισής του στη σκηνή, αλλά, μέχρι τότε, η συναυλία είχε πει όλα όσα έπρεπε να πει.

Το σόου, το οποίο πραγματοποιείται σε μια ειδικά κατασκευασμένη αρένα στο ανατολικό Λονδίνο, πρόκειται προς το παρόν να διαρκέσει έως τον Δεκέμβριο του 2022.

Είναι η τέλεια λύση για μια μπάντα που ορκίστηκε να μην ξανακάνει περιοδεία μετά τη διάλυσή της το 1982, απορρίπτοντας ακόμη και μια προσφορά ύψους ενός δισ. δολαρίων για 100 συναυλίες στο γύρισμα της χιλιετίας.

Αλλά η νέα τεχνολογία, πρωτοποριακή από την εταιρεία VFX της Star Wars Industrial Light & Magic, τους έβαλε στον πειρασμό να επιστρέψουν στη ζωντανή αρένα.

«Το να μπορείς να είσαι στη σκηνή και να παίζεις για μία ή δύο ώρες, ενώ είσαι στο σπίτι και βγάζεις βόλτα το σκύλο ή φτιάχνεις καρμπονάρα; Έτσι ξεκίνησαν όλα. Μας ιντρίγκαρε αυτό», δήλωσε ο Benny Andersson στο BBC πέρυσι.

«Και το όραμα να δημιουργήσουμε κάτι θεαματικό που κανείς δεν είχε δει ποτέ πριν», πρόσθεσε ο Bjorn Ulvaeus. «Νομίζω ότι, αφού ανοίξουμε [αυτό το σόου], μπορεί να υπάρξουν ένας ή δύο που θα θέλουν να κάνουν το ίδιο, όσο είναι ακόμα ζωντανοί».

Θα μπορούσε, λοιπόν, η συναυλία να επαναληφθεί σε ειδικά διαμορφωμένες Abba Arenas σε όλο τον κόσμο;

«Όλα παίζονται», δήλωσε ο Benny. «Θα δούμε πώς θα πάει στο Λονδίνο. Ενδιαφέρεται πραγματικά ο κόσμος να έρθει να το δει αυτό; Αν ναι, ναι, θα συνεχιστεί. Αν δεν έρχονται, τότε απλά θα κλείσουμε».