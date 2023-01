7+1 δυνατά μυθιστορήματα στα οποία βασίζονται νέες ταινίες και σειρές - iefimerida.gr

Το iefimerida ξεχωρίζει οκτώ βιβλία που έχουν μεταφερθεί αυτό το διάστημα στη μεγάλη ή τη μικρή οθόνη και αξίζουν την προσοχή μας.

Πριν πατήσετε play ή αφού δείτε την ταινία ή τη σειρά, διαβάστε το μυθιστόρημα στο οποίο βασίζεται για να εμβαθύνετε στο θέμα που πραγματεύεται. Μια κινηματογραφική ή τηλεοπτική μεταφορά δεν «καίει» ένα λογοτεχνικό έργο, αντιθέτως το φέρνει ξανά στην επικαιρότητα και το διαφημίζει σε ένα μεγαλύτερο και πιο μαζικό κοινό. Η κάμερα μπορεί να αφηγηθεί, να αποδώσει με πιστότητα την ατμοσφαίρα ενός βιβλίου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να σκάψει βαθιά μέσα μας με τον τρόπο που το κάνει η πένα ενός συγγραφέα. Τα μυθιστορήματα φθάνουν σε απύθμενα βάθη και φωτίζουν πτυχές, ψυχολογικές, κοινωνικές, συναισθηματικές, που ένα φιλμ ή μια σειρά δεν μπορούν ούτε καν να αγγίξουν.

Το θαύμα, Emma Donoghue, εκδ. Παπαδόπουλος

To μυθιστόρημα της Ιρλανδο-Καναδής Έμα Ντόναχιου στο οποίο βασίζεται η σειρά του Netflix «To θαύμα», μας ταξιδεύει στα μέσα του 19ου αιώνα και συγκεκριμένα στην Ιρλανδία του 1862. Αφηγείται την ιστορία μιας νεαρής νοσοκόμας που ταξιδεύει από την Αγγλία προς ένα μικρό ιρλανδικό χωριό για να παρακολουθήσει από κοντά ένα παράξενο φαινόμενο: ένα 11χρονο κορίτσι που επί μήνες επιβιώνει χωρίς να σιτίζεται.

To Θαύμα, η σειρά του Netflix βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Έμα Ντόναχιου.

Μέσα σε ένα περιβάλλον όπου επικρατεί η θρησκοληψία και η δεισιδαιμονία, η νοσοκόμα που στο παρελθόν είχε εκπαιδευτεί στην Κριμαία από την θρυλική Φλόρενς Νάιτινγκεϊλ -την πρωτοπόρο της νοσηλευτικής που έμεινε στην Ιστορία ως «Η Κυρία με το Φανάρι», αναλαμβάνει τη φροντίδα του μυστήριου κοριτσιού και προσπαθεί να ανακαλύψει αν πρόκειται περί ιατρικού φαινομένου, απάτης ή ανεξήγητου θαύματος. Η φήμη του κοριτσιού ταξιδεύει μακριά, στο χωριό συρρέουν προσκυνητές, ενώ καταφθάνει και ένας δημοσιογράφος από το Δουβλίνο για να καλύψει για την εφημερίδα του το πρωτοφανές γεγονός.

Τόσο η σειρά όσο και το βιβλίο, που στα ελληνικά έχει κυκλοφορήσει από το 2017 από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, έχουν τραβήξει την προσοχή του κοινού ως συναρπαστικά ψυχολογικά θρίλερ που αναπαριστούν πολύ ατμοσφαιρικά την εποχή του 19ου αιώνα στην ιρλανδική επαρχία.

Η απατηλή ζωή των ενηλίκων, Elena Ferrante, εκδ. Πατάκης

Η συγγραφέας-φαινόμενο, της οποίας η αληθινή ταυτότητα παραμένει ένα μυστήριο που ιντριγκάρει και αναστατώνει τον εκδοτικό κόσμο την τελευταία 10ετία, επέστρεψε το 2020, μετά την περιβόητη Τετραλογία της Νάπολης, με το αυτόνομο μυθιστόρημα «Η απατηλή ζωή των ενηλίκων». Αυτό το βιβλίο, το οποίο οι φανατικοί αναγνώστες της Φεράντε σε όλο τον κόσμο περίμεναν πώς και πώς, μεταφέρθηκε πρόσφατα στη μικρή οθόνη, σε μια σειρά 6 επεισοδίων, από τον Εντουάρντο ντε Άντζελις.

Η απατηλή ζωή των ενηλίκων, η σειρά του Netflix βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Έλενα Φεράντε.

Και σε αυτή την ιστορία της, η Φεράντε χρησιμοποιεί σαν καμβά τη Νάπολη, την ιταλική πόλη που αποτελεί συνώνυμο των βιβλίων της. Βρισκόμαστε στο 1990, όπου μια γυναίκα, η Βιτόρια, βοηθά την ανιψιά της να ανακαλύψει μια άλλη πλευρά της πόλης στην οποία έχει μεγαλώσει. Η Τζοβάννα, ένα πρώην όμορφο κορίτσι που μεταμορφώνεται σε μια άχαρη, άσχημη έφηβη, γίνεται επιθετική, αφού νιώθει ότι μεγαλώνοντας χάνει τον εαυτό της.

Τα ευτυχισμένα ανέμελα παιδικά χρόνια τα διαδέχεται μια εφιαλτική εφηβεία με έντονες ψυχικές μεταπτώσεις. Ταυτόχρονα, βλέπουμε τη Τζοβάννα να περνά συμβολικά από την καλή πλευρά της Νάπολης στην υποβαθμισμένη και αγοραία, σε μια απότομη διαδρομή που την προσγειώνει από τα ψηλά στα χαμηλά.

Κυριακή της μητέρας, Graham Swift, εκδ. Μίνωας

O βραβευμένος με Booker (1996) Βρετανός συγγραφέας Γκράχαμ Σουίφτ μας μεταφέρει στην αγγλική εξοχή του 1924, όπου μια νεαρή καμαριέρα, η οποία διατηρεί κρυφή σχέση με τον αριστοκράτη, κληρονόμο της γειτονικής έπαυλης, μαθαίνει ότι ο άντρας που αγαπά σκοπεύει να την εγκαταλείψει για να παντρευτεί μια γυναίκα της τάξεώς του. Ένα τραγικό γεγονός ωστόσο αλλάζει τη ζωή της νεαρής γυναίκας για πάντα.

Κυριακή της μητέρας, η ταινία βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Γκράχαμ Σουίφτ.

Το μυθιστόρημα, το οποίο μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο από την Γαλλίδα σκηνοθέτιδα-σεναριογράφο Eva Husson με την Ολίβια Κόλμαν και τον Κόλιν Φερθ, με συνεχή flashback σκιαγραφεί την Αγγλία μετά τον Ά Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν η αριστοκρατική τάξη άρχισε να παρακμάζει, αντιμετωπίζοντας σοβαρά οικονομικά προβλήματα και αδυνατώντας να προσαρμοστεί στα δεδομένα της νέας εποχής.

Λευκός θόρυβος, Don DeLillo, εκδ. Εστία

Ο Ντον ΝτεΛίλο είναι ένας από τους πιο σπουδαίους συγγραφείς της σύγχρονης αμερικανικής πεζογραφίας. Τα βιβλία του, συχνά προφητικά, αγγίζουν θέματα ιστορικά, τα οποία έχουν κομβική σημασία για τη διαμόρφωση του μεταπολεμικού κόσμου: ο Ψυχρός Πόλεμος, η δολοφονία του Κένεντι, η πτώση των Δίδυμων Πύργων, η ανάδυση της τεχνολογικής επανάστασης, η πανδημία κ.ά. γίνονται το φόντο για σπουδαία μυθιστορήματα που έχουν ένα ιδιαίτερο λογοτεχνικό ύφος, το οποίο συνδυάζει την καυστική σάτιρα, την ειρωνεία και την ικανότητα να ακτινογραφούν με ακρίβεια την ανθρώπινη ψυχοσύνθεση.

Λευκός θόρυβος, η ταινία βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Ντον ΝτεΛίλο.

Το θρυλικό μυθιστόρημα του ΝτεΛίλο, ο «Λευκός Θόρυβος», που κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Εστία, μεταφέρθηκε στη μικρή οθόνη από το Netfix και τον σκηνοθέτη Νόα Μπάουμπαχ. Το συγκεκριμένο βιβλίο αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μυθιστορήματα του μεγαλύτερου εν ζωή Αμερικανού συγγραφέα. Πρόκειται για μια καυστική σάτιρα του αμερικανικού μεταπολεμικού τρόπου ζωής που βασίζεται στην υπερκατανάλωση, την αποθέωση των χαπιών και την ανάδυση του αυτοκινήτου στέισον βάγκον ως συμβόλου ευημερίας της μεσαίας τάξης, η οποία ζει στα προάστια μέσα σε μια επιφανειακή αποχαύνωση και υπογείως ταλανίζεται από υπαρξιακές αγωνίες και μια ματαιότητα που δεν έχουν χώρο να εκφραστούν.

Ο ΝτεΛίλο χρησιμοποιεί το φόντο ενός θανατηφόρου τοξικού νέφους που, μετά από ένα δυστύχημα, σκεπάζει μια μικρή πανεπιστημιακή κωμόπολη, για να σκιαγραφήσει τις αντιδράσεις μιας νευρωτικής πολυμελούς, αμερικανικής οικογενείας που εγκαταλείπει το σπίτι της για να σωθεί.

Ένας άντρας που τον λένε Ούβε, Fredrik Backman, εκδ. Κέδρος

Το μυθιστόρημα «Ένας άντρας που τον λένε Ούβε» που έγινε εκδοτικό φαινόμενο κυκλοφορώντας σε 43 χώρες και έκανε τον Φρέντικ Μπάκμαν διάσημο σε όλο τον κόσμο, ενέπνευσε τη νέα ταινία «Ένας άντρας που τον έλεγαν Όττο» του Τομ Χανκς σε σκηνοθεσία Μαρκ Φόρστερ.

Ένας άντρας που τον έλεγαν Όττο: η νέα ταινία του Τομ Χανκς είναι εμπνευσμένη από το το μυθιστόρημα «Ένας άντρας που τον λένε Ούβε» του Φρέντικ Μπάκμαν.

Όπως και η ταινία, το βιβλίο αφηγείται την ιστορία ενός ιδιότροπου, ψυχρού 59χρονου άνδρα που μετά το θάνατο της συζύγου του ζει μόνος, έχοντας μια διαρκή απογοήτευση και μια απαξιωτική διάθεση για όλα γύρω του.

Όταν οι νέοι γείτονες του στρυφνού άνδρα διαλύουν με ένα τρέιλερ το γραμματοκιβώτιό του, ξεκινά ένας κυκεώνας από καυγάδες και αντιπαραθέσεις που στην πορεία θα δώσουν τη θέση τους σε μια βαθιά φιλία.

Βλέμμα από γαλάζιο, Louis Bayard, εκδ. Μίνωας

Η συναρπαστική ταινία The Pale Blue Eye, από τις original νέες παραγωγές του Netflix σε σκηνοθεσία Σκοτ Κούπερ, έγινε viral και σκαρφάλωσε ακόμα και στην πρώτη θέση στο Top10 της δημοφιλούς πλατφόρμας. Το ατμοσφαιρικό ψυχολογικό-αστυνομικό θρίλερ εποχής, με ένα πολύ δυνατό καστ με τον Κρίστιαν Μπέιλ, τον Xάρι Μέλινγκ, την Τζίλιαν Άντερσον, τον Τόμπι Τζόουνς, τη Σαρλότ Γκενσμπούργκ κ.ά, το οποίο απέσπασε -δικαίως- ενθουσιώδεις κριτικές στον εγχώριο και διεθνή Τύπο, βασίζεται σε ένα απολαυστικό μυθιστόρημα, το οποίο κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Μίνωας, με τίτλο «Βλέμμα από γαλάζιο».

Η ταινία The Pale Blue Eye του Netflix βασίζεται στο μυθιστόρημα «Βλέμμα από γαλάζιο» του Λούις Μπάγιαρντ.

Ο Αμερικανός συγγραφέας Λούις Μπάγιαρντ αφηγείται μια μυστηριώδη υπόθεση δολοφονίας που λαμβάνει χώρα το χειμώνα του 1830. Ένας νεαρός δόκιμος της Στρατιωτικής Ακαδημίας του West Point βρίσκεται απαγχονισμένος σε ένα δέντρο στις όχθες του ποταμού Χάντσον, ενώ από τα σπλάχνα του έχει ξεριζωθεί η καρδιά.

Ο πρώην αστυνομικός Ογκάστους Λάντορ, ο οποίος ζει απομονωμένος σε μια αγροικία στην ευρύτερη περιοχή και το έχει ρίξει στο αλκοόλ από τη θλίψη για την εξαφάνιση της κόρης του, αναλαμβάνει απρόθυμα την υπόθεση και βρίσκεται μπλεγμένος σε μια παράξενη υπόθεση με τελετές μαύρης μαγείας και κλειστές μυστικές λέσχες, που σύντομα ξεφεύγει από τον έλεγχο. Βοηθός του στις έρευνες ένας αλλόκοτος νεαρός δόκιμος που ασχολείται με τη ρομαντική, γοτθική ποίηση, ο θρυλικός Έντγκαρ Αλαν Πόε.

Πυγολαμπίδες & Ένα αστέρι τη νύχτα, Kristin Hannah, εκδ. Κλειδάριθμος

Όταν το μυθιστόρημα της Κριστίν Χάνα μεταφέρθηκε στη μικρή οθόνη και έγινε μια από τις πιο δημοφιλείς κοινωνικές σειρές στο Netfix, ήταν ήδη ένα εκδοτικό φαινόμενο με μεταφράσεις σε 31 γλώσσες στον κόσμο και με πάνω από 70.000 κριτικές 5 αστέρων στην βιβλιοφιλική πλατφόρμα Goodreads. Το βιβλίο «Πυγολαμπίδες» σύντομα απέκτησε ένα εξίσου επιτυχημένο σίκουελ με τίτλο «Ένα αστέρι τη νύχτα». Και τα δύο κυκλοφορούν στα ελληνικά από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος.

Η σειρά Πυγολαμπίδες βασίζεται στα μυθιστορήματα «Πυγολαμπίδες» και «Ένα αστέρι τη νύχτα» της Kristin Hannah.

Η Αμερικανίδα συγγραφέας αφηγείται σε αυτά την ιστορία μιας δυνατής φιλίας μεταξύ δύο γυναικών, της Κέιτ και της Τάλι, που γνωρίζονταν από τα παιδικά τους χρόνια όταν η δεύτερη μετακόμισε απέναντι από το σπίτι της πρώτης. Μεγαλώνοντας οι δύο επιφανειακά ετερόκλητες φίλες θα συμπληρώσουν η μία τα κενά στη ζωή της άλλης, χτίζοντας μια μοναδική σχέση που επιβιώνει για χρόνια παρά τις δυσκολίες, τους ανταγωνισμούς, τις ματαιώσεις και τα εμπόδια που φέρνει η ενηλικίωση.

Ο Μαύρος Πύργος του Στίβεν Κινγκ γίνεται σειρά από τον Μάικ Φλάναγκαν

Η σειρά οκτώ βιβλίων «Ο Μαύρος Πύργος» (The Dark Tower) του μετρ του τρόμου, Στίβεν Κινγκ, θα μεταφερθεί αρχικά στη μικρή οθόνη και στη συνέχεια στον κινηματογράφο από τον Μάικ Φλάναγκαν, δημιουργό της δημοφιλούς σειράς του Netflix «Oι δαίμονες του Χιλ Χάους» (σσ. η περιβόητη τηλεοπτική μεταφορά του θρυλικού βιβλίου τρόμου The Haunting of Hill House της Σίρλεϊ Τζάκσον).

Ο «Μαύρος Πύργος» του Στίβεν Κινηκ αποτελείται από οκτώ βιβλία.

Η τρομακτική περιπέτεια του ήρωα του Στίβεν Κινγκ, Ρόναλντ Ντεσέιν, σε αναζήτηση του ζοφερού Μαύρου Πύργου, συνδυάζει τη δυστοπία, τη λογοτεχνία τρόμου, το γουέστερν και την επιστημονική φαντασία. Η εν λόγω σειρά βιβλίων έχει εδώ και πολλά χρόνια ένα φανατικό κοινό, το οποίο περιμένει εναγωνίως να τη δει να μετατρέπεται σε σειρά 5 κύκλων και δύο ταινιών από την εταιρεία παραγωγής Intrepid Pictures που ίδρυσε ο Φλάναγκαν και ο παραγωγός Τρέβορ Μέισι το 2004. Οι δύο άντρες έχουν ήδη μεταφέρει επιτυχημένα στον κινηματογράφο και τα βιβλία του Κίνκ «Το παιχνίδι του Τζέραλντ» και «Δόκτωρ Ύπνος».

Tα βιβλία από τη σειρά Μαύρος Πύργος έχουν κυκλοφορήσει στα ελληνικά από τις εκδόσεις Bell. Οι εκδόσεις Κλειδάριθμος σταδιακά κυκλοφορούν τα πιο σημαντικά μυθιστορήματα που έχει γράψει ο Στίβεν Κινγκ.