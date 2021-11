Αρχίζει η 18η Διεθνής Εκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης: Τιμώμενη η Γερμανόφωνη λογοτεχνία -Οι εκδηλώσεις | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | iefimerida.gr

Η γερμανόφωνη λογοτεχνία είναι τιμώμενη φέτος στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα 25-28 Νοεμβρίου 2021, στο εκθεσικακό και συνεδριακό κέντρο HELEXPO Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου της Φρανκφούρτης, το Goethe-Institut και το πρόγραμμα Litrix.de σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού έχουν ετοιμάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για τους εκπροσώπους του κλάδου του βιβλίου και τους λάτρεις της λογοτεχνίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αναγνώσεις, πάνελ, εργαστήρια, εκθέσεις, διαδικτυακό πρόγραμμα με παρουσιάσεις ειδικών καθώς και θεματικές συλλογές βιβλίων. Παράλληλα, στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης με τη σφύζουσα πολιτιστική ζωή, θα πραγματοποιηθούν λογοτεχνικά δρώμενα και θεματικοί περίπατοι.

Oι προσκεκλημένοι συγγραφείς της Εκθεσης Βιβλίου

Οι επισκέπτες της Έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εκδηλώσεις με τους προσκεκλημένους συγγραφείς γερμανόφωνης λογοτεχνίας: Margit Auer, Julia Friedrichs, Andreas Kossert, Bijan Moini, Eva von Redecker, Stefanie Sargnagel, Judith Schalansky και Bettina Wilpert.

Παράλληλα με τα έργα μυθοπλασίας, τα δοκιμιακά βιβλία θα προσφέρουν υλικό προς συζήτηση γύρω από ιδιαίτερα σημαντικά θέματα στο πρόγραμμα της τιμώμενης χώρας που έχει το μότο «Ας μιλήσουμε»: μετανάστευση και φυγή, εργασία και φτώχεια, νέες μορφές διαμαρτυρίας και πρωτοβουλίες πολιτών για έναν καλύτερο κόσμο.

Παρουσιάσεις και εργαστήρια βιβλιοδεσίας

Στο Γερμανικό Περίπτερο με θέμα “German Stories” η γερμανόφωνη λογοτεχνία θα παρουσιαστεί μέσα από τις συλλογές βιβλίων: «Τα ωραιότερα γερμανικά βιβλία», «Σπίτια καμωμένα από φως – Μια επιλογή σύγχρονης γερμανικής ποίησης», «Νέα βιβλία στα γερμανικά», «Στην ακτίνα του κορωνοϊού», «Πώς να κάνουμε καταπληκτικά πράγματα! – Βιβλία και ιδέες για μέσα και για έξω», αλλά και των ελληνικών εκδόσεων γερμανικών βιβλίων που μεταφράστηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων επιχορήγησης μεταφράσεων του Goethe-Institut.

Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να λάβουν μέρος σε εργαστήρια βιβλιοδεσίας (σε συνεργασία με τα ΕΒΓΕ) , ενώ οι εκθέσεις «Τα ωραιότερα γερμανικά και ελληνικά βιβλία», «Κυρία Αρχιτέκτων» και «Διχασμένες αναμνήσεις» ολοκληρώνουν με μια οπτική εμπειρία τη γερμανική συμμετοχή στην έκθεση βιβλίου.

Η Deutsche Welle και οι εκδοτικοί οίκοι Arena, Beltz &Gelberg, Carlsen, Cbj / Penguin Random House, Ellermann Verlag, Oetinger, Finken Verlag, Fischer Kinder- und Jugendbuchverlag, Jungbrunnen, Kosmos Verlag, Hanser, Loewe, Migo Verlag, Penguin Junior, Penguin Random House, Ravensburger, Sauerländer, Schweizerbart Bornträger, Suhrkamp, Tessloff αλλά και πάνω από 25 ανεξάρτητοι εκδότες του Ιδρύματος Kurt Wolff θα παρουσιάσουν τους τίτλους τους στο κοινό γερμανικό περίπτερο.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων τιμώμενης γερμανόφωνης λογοτεχνίας

ΠΕΜΠΤΗ 25.11.2021

18:00-19:00 Αίθουσα «Λογοτεχνικό Καφενείο» / Περίπτερο 13

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ / ΣΥΖΗΤΗΣΗ

H Judith Schalansky παρουσιάζει το βιβλίο της: «Κατάλογος Απολεσθέντων»

Η παγκόσμια ιστορία είναι γεμάτη από πράγματα που χάθηκαν – καταστράφηκαν άσκοπα ή ξεθώριασαν με την πάροδο του χρόνου. Η JudithSchalansky εστιάζει σε αυτό που αφήνουν πίσω τους αυτές οι απώλειες: Ηχώ και θολά μονοπάτια, φήμες και θρύλοι, σημάδια παράλειψης και πόνους-φαντάσματα. Ξεκινώντας με χαμένα αντικείμενα της φύσης και της τέχνης, όπως τα τραγούδια της Σαπφούς, το κατεδαφισμένο Παλάτι της Δημοκρατίας, ένα εξαφανισμένο είδος τίγρη ή ένα νησί βυθισμένο στον Ειρηνικό, σκιαγραφεί μια ημιτελή απογραφή των χαμένων και των εξαφανισμένων…

Ομιλητές : Judith Schalansky (συγγραφέας) Γιάννης Καλιφατίδης (συντονισμός) Γλώσσα: Γερμανικά και ελληνικά με ταυτόχρονη μετάφραση

Οργάνωση:TΙΜΩΜΕΝΗ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, Εκδόσεις Αντίποδες

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.11.2021

18:00-19:00, Αίθουσα «Λογοτεχνικό Καφενείο» / Περίπτερο 13

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ / ΣΥΖΗΤΗΣΗ

H Bettina Wilpert συζητά για το ντεμπούτο της με τη νουβέλα:

«Αυτά δεν συμβαίνουν σ’ εμάς»

Λειψία το καλοκαίρι. Πανεπιστήμιο, Παγκόσμιο Κύπελλο και μια σούπα. Καλοί φίλοι σε ένα πάρτι γενεθλίων. Η Anna λέει ότι τη βίασαν, αλλά ο Jonas λέει ότι ήταν συναινετικό. Είναι ο λόγος του εναντίον του δικού της. Η αξιοπιστία και οι φιλίες του Jonas και της Anna τίθενται σε κίνδυνο.

Ομιλητές: Bettina Wilpert (συγγραφέας), 'Ελενα Παλαντζά (μεταφράστρια λογοτεχνίας), Μαρίνα Αγαθαγγελίδου (συντονισμός)

Γλώσσα: Γερμανικά και ελληνικά με ταυτόχρονη μετάφραση

Οργάνωση:TΙΜΩΜΕΝΗ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.11.2021

19:00-20:00, Αίθουσα «Λογοτεχνικό Καφενείο» / Περίπτερο 13

ΣΥΖΗΤΗΣΗ / ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Η Stefanie Sargnagel μιλάει για το βιβλίο της:

«Λιώμα. Σημειώσεις μιας αργόσχολης»

Συγκρίνεται με μεγάλους σύγχρονους Αυστριακούς συγγραφείς όπως ο ÖdönvonHorváth, ο ArthurSchnitzler, ο ThomasBernhard και η ElfriedeJelinek, άλλοι την τοποθετούν δίπλα στον T.C. Boyle. Ωστόσο, η StefanieSargnagel είναι μοναδική. Γεμάτη ειρωνεία, γλωσσική σπιρτάδα και προκλητικότητα, έχει βρει μια πολύ ιδιαίτερη μορφή αφήγησης στο coming-of-age μυθιστόρημά της που είναι αστείo, βάναυσo, δημοφιλές και με άποψη. Πρέπει να ζήσεις τη δουλειά της από κοντά για να καταλάβεις.

Ομιλητές: StefanieSargnagel (συγγραφέας), Βίβιαν Στεργίου (συντονισμός)

Γλώσσα: Γερμανικά και ελληνικά με ταυτόχρονη μετάφραση

Οργάνωση:TΙΜΩΜΕΝΗ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, Αυστριακή Πρεσβεία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.11.2021

19:30-20:30 MOMus-Museum of Contemporary Art (TIF-Helexpo)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΚΑΙΠΑΝΕΛΕΙΔΙΚΩΝ

BEST GREEK BOOK DESIGN: New Award for Young Greek Book Designers and Publishers / Presentation & Talk

Για τη στήριξη του ποιοτικού σχεδιασμού βιβλίων: Γερμανοί και Έλληνες συνεργάτες παρουσιάζουν ένα καινούργιο βραβείο για νέους Έλληνες σχεδιαστές βιβλίων / εκδοτικούς οίκους

Οργάνωση:TΙΜΩΜΕΝΗ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΕΒΓΕ, Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, StiftungBuchkunst, ΜΟΜus

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.11.2021

12:00-13:00Αίθουσα «Λογοτεχνικό Καφενείο» / Περίπτερο 13

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ / ΣΥΖΗΤΗΣΗ

«Ο κύβος»

Ο BijanMoini συζητά για το λογοτεχνικό ντεμπούτο του

Ένα όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Η Γερμανία ελέγχεται από έναν τέλειο αλγόριθμο. Ο «Κύβος» δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να ζουν ανέμελες ζωές, πληρώνει σε όλους ένα βασικό εισόδημα και καταργεί το έγκλημα ριζικά. Για να το πετύχει αυτό, συλλέγει τα δεδομένα των ανθρώπων, μέχρι και τις πιο προσωπικές πληροφορίες. Η προβλεψιμότητα είναι πρωταρχικής σημασίας. Υπάρχει όμως και αντίσταση. Ένας από τους λίγους επαναστάτες εναντίον αυτού του συστήματος είναι ο 28χρονος Τaso. Με μεγάλη προσπάθεια, αποφεύγει την εγγραφή, ζώντας μοναχικά αλλά ικανοποιητικά. Όλα αυτά, μέχρι που συναντά και ερωτεύεται την Dalia, που δεν θέλει τίποτα άλλο από μια ζωή στον όμορφο κόσμο του «Κύβου»…

Ομιλητές: BijanMoini (συγγραφέας), Prof. Νίκος Παναγιώτου (συντονισμός)

Γλώσσα: Γερμανικά και ελληνικά με ταυτόχρονη μετάφραση

Οργάνωση: TΙΜΩΜΕΝΗ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

13:00-15:00 Περίπτερο 13,StandGermanStories

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

«Τα ομορφότερα βιβλία – Εργαστήριο Βιβλιοδεσίας »

Μόνο κατόπιν ηλεκτρονικής δήλωσης συμμετοχής: www.goethe.de/thessalonikibookfair21

Γλώσσα: Ελληνικά

Οργάνωση: TΙΜΩΜΕΝΗ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΕΒΓΕ

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.11.2021

18:00-19:00Αίθουσα «Λογοτεχνικό Καφενείο» / Περίπτερο 13

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ / ΣΥΖΗΤΗΣΗ

«Επανάσταση για τη ζωή: Φιλοσοφία των νέων μορφών διαμαρτυρίας»

Κινήματα διαμαρτυρίας όπως το BlackLivesMatter, το Fridays for Future και το NiUnaMenos καταπολεμούν αυτήν τη στιγμή τον ρατσισμό, την κλιματική αλλαγή και τη βία κατά των γυναικών παγκοσμίως. Στον πυρήνα τους, ο αγώνας τους είναι ο αγώνας ενάντια στον καπιταλισμό, ο οποίος πολλοί υποστηρίζουν ότι καταστρέφει τα προς το ζην μας.

Ομιλητές: EvavonRedecker (συγγραφέας), Κώστας Αργυρός (συντονισμός)

Γλώσσα: Γερμανικά και ελληνικά με ταυτόχρονη μετάφραση

Οργάνωση: TΙΜΩΜΕΝΗ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.11.2021

19:00-20:00Αίθουσα «Δ. Σολωμός» / Περίπτερο 13

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ / ΣΥΖΗΤΗΣΗ

«Εργατική τάξη»

Μια ελληνογερμανικήβιβλιοσυνάντηση για την πορεία, το παρόν και το μέλλον της Μεσαίας Τάξης

Για δεκαετίες, η μεσαία τάξη υπήρξε ο οδηγός και ο ωφελούμενος της ευημερίας στην Ευρώπη. Σε κάθε γενιά έχουν εγγυηθεί καλύτερες συνθήκες διαβίωσης από την προηγούμενη, γεγονός καθοριστικό για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου κοινωνικής συνοχής στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Η οικονομική κρίση της περασμένης δεκαετίας ωστόσο, επηρέασε κυρίως τη μεσαία τάξη. Η ίση προσπάθεια δεν εξασφαλίζει ίση ποιότητα ζωής – και το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών διευρύνεται.

Ομιλητές: JuliaFriedrichs (συγγραφέας),Prof. Παναγής Παναγιωτόπουλος (συνομιλητής), Τάσος Τέλλογλου (συντονισμός)

Γλώσσα: Γερμανικά και ελληνικά με ταυτόχρονη μετάφραση

Οργάνωση: TΙΜΩΜΕΝΗ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ, Εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 28.11.2021

11:00-12:00Αίθουσα «Λογοτεχνικό Καφενείο» / Περίπτερο 13

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ / ΣΥΖΗΤΗΣΗ

«Φυγή: Μια ιστορία της ανθρωπότητας»

Συζήτηση με τον Andreas Kossert

Ο AndreasKossert, διάσημος ειδικός σε θέματα μετανάστευσης και προσφυγικού στον 20ο αιώνα και συγγραφέας του μπεστσέλερKalteHeimat (Ψυχρή Πατρίδα), τοποθετεί το προσφυγικό κίνημα των αρχών του 21ου αιώνα σε ένα μεγάλο ιστορικό πλαίσιο στο νέο του βιβλίο. Στενά ευθυγραμμισμένο με προσωπικές ιστορίες και γραμμένο με συγκινητικό τρόπο, το βιβλίο του Kossert δείχνει τις υπαρξιακές εμπειρίες του ξεριζωμού – και την εχθρότητα που συμβαδίζει με την απώλεια της πατρίδας. Διερευνά επίσης τους λόγους για τους οποίους ήταν πάντα τόσο δύσκολο για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες να φτιάξουν νέες ρίζες σε μια ξένη γη.

Ομιλητές: Dr. AndreasKossert (συγγραφέας), Prof. Ευτυχία Βουτυρά (συνομιλήτρια και συγγραφέας), Βασιλική Καρτσιακλή (συντονισμός)

Γλώσσα: Γερμανικά και ελληνικά με ταυτόχρονη μετάφραση

Οργάνωση: TΙΜΩΜΕΝΗ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 28.11.2021

12:00-14:00 Ιστορικό κέντρο Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΠΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

…Από και προς…Θεσσαλονίκη: Ας μιλήσουμε για ταξίδια μετακινήσεων

Μια ξενάγηση από τους dot2dotαναζητώντας την ιστορία και τους δρόμους της προσφυγιάς στην πολυπολιτισμική Θεσσαλονίκη. Σε μια ειδική βόλτα στο κέντρο της πόλης, θα επισκεφθούμε μέρη όπου έζησαν πρόσφυγες και θα ακούσουμε ιστορίες από ανθρώπους που βίωσαν το δύσκολο ταξίδι τόσο από όσο και προς τη Θεσσαλονίκη. Στόχος είναι να τονιστεί η σημασία των ιστορικών γεγονότων, τόσο του παρελθόντος όσο και του παρόντος, αλλά και η σημασία της διατήρησης ενός ανοιχτού διαλόγου για σύγχρονα ζητήματα, χτίζοντας γέφυρες μεταξύ διαφορετικών λαών, εθίμων και πολιτισμών.

Μόνο κατόπιν ηλεκτρονικής δήλωσης συμμετοχής: www.goethe.de/thessalonikibookfair21

Γλώσσα: Eλληνικά

Οργάνωση: TΙΜΩΜΕΝΗ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, dot2dot

ΚΥΡΙΑΚΗ 28.11.2021

12:00-13:00 Παιδική γωνιά / Περίπτερο 13

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ/ΕΚΔΗΛΩΣΗ

«Το σχολείο των μαγικών ζώων»

Μια συμμετοχική εκδήλωση ανάγνωσης για παιδιά με τη Margit Auer

Η συγγραφέας Margit Auer θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη, για μια συμμετοχική εκδήλωση για να διαβάσει από τα βιβλία της, να δείξει εικονογραφήσεις, να παίξει με τα παιδιά και φυσικά να ανακαλύψει ποιο μαγικό ζώο θα ήθελε κάθε παιδί.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε παιδιά από 6 ετών και άνω.

Ομιλητές: Margit Auer (συγγραφέας)

Γλώσσα: Γερμανικά και ελληνικά με ταυτόχρονη μετάφραση

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: TΙΜΩΜΕΝΗ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 28.11.2021

Αίθουσα «Λογοτεχνικό Καφενείο» / Περίπτερο 13

13:00-14:00 Σκηνή Σολωμός

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαιρεμένες Μνήμες - Κατάλογος και κόνσεπτ της έκθεσης

Η έκθεση «Διαιρεμένες Μνήμες1940-1950. Ανάμεσα στην Ιστορία και το βίωμα» είναι αφιερωμένη στο Ολοκαύτωμα, τη γερμανική κατοχή στην Ελλάδα και τον εμφύλιο πόλεμο.Η έκθεση παρουσιάστηκε το 2016 στη Θεσσαλονίκη και τώρα είναι διαθέσιμη σε μια νέα, μικρότερη ψηφιακή έκδοση (www.dividedmemories.de). Θα παρουσιαστεί ο πλήρης και εμπεριστατωμένος κατάλογός της στην ολοκαίνουργια έντυπη έκδοσή του.

Ομιλητές: Dr. Ευάγγελος A. Χεκίμογλου,Dr. ΝτένηςΖαχαρόπουλος, ΘούληΜισιρλόγλου, Πάνος Βούλγαρης; Μαρία Μαλινδρέτου–Βήκα,PeterPanes

Γλώσσα: Γερμανικά και ελληνικά

Οργάνωση: TΙΜΩΜΕΝΗ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης, MOMus, HolocaustMuseumCologne (NS-DokumentationszentrumKöln)