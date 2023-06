10+2 εκδηλώσεις για την εβδομάδα: Waterboys, Πορτοκάλογλου και τα δωρεάν σε Ηρώδειο και Μέγαρο - iefimerida.gr

Συναυλίες με κορυφαία ονόματα και δημοφιλείς καλλιτέχνες, θέατρο, αλλά και μία όπερα του Φράνκο Τζεφιρέλι περιλαμβάνει το πρόγραμμα της εβδομάδας.

Οι εκδηλώσεις των δήμων ξεκινούν ενώ το Φεστιβάλ Αθηνών συνεχίζει δυναμικά την παρουσία του με παραστάσεις σε Ηρώδειο και Πειραιώς. Την Τετάρτη γιορτάζουμε την ημέρα της μουσικής με δύο ξεχωριστές διοργανώσεις με ελεύθερη είσοδο, ενώ ξεκινά και το Release Athens Χ SNF Nostos.

Οι εκδηλώσεις της εβδομάδας

Και ξαφνικά καλοκαίρι, ο καιρός σύμμαχος για καλοκαιρινά βράδια με μουσικές και θέατρο.

John Cale

John Cale & Band-Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών, απόψε στο Ηρώδειο

Ο Τζον Κέιλ, ο Ουαλός μουσικός που έγραψε ιστορία με τους Velvet Underground, έρχεται στο Ηρώδειο για μια μουσική αναδρομή σε μια πορεία που καλύπτει πάνω από έξι δεκαετίες, με αρκετό κλασικό υλικό αλλά και τραγούδια από τον νέο του δίσκο Mercy, που έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές από τον παγκόσμιο μουσικό τύπο.

Συνθέτης, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και δισκογραφικός παραγωγός ροκ, drone, κλασικής, αβανγκάρντ και ηλεκτρονικής μουσικής, ο Κέιλ με τον Λου Ριντ, με μάνατζερ τον Άντι Γουόρχολ και μούσα τη Nico, υπήρξαν οι δημιουργοί των Velvet Underground, ενός από τα πιο αγαπημένα αβανγκάρντ συγκροτήματα όλων των εποχών. Το 1996 μπήκε στο Rock & Roll Hall of Fame ενώ έχει τιμηθεί με το παράσημο του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Μαθητής του Ιάννη Ξενάκη και του Τζον Κέιτζ, στενός φίλος και συνεργάτης του Μπράιαν Ίνο, με πάνω από 20 προσωπικούς δίσκους στο ενεργητικό του, ο Τζον Κέιλ είναι ο παραγωγός που ανακάλυψε εμβληματικά ονόματα της ροκ όπως η Πάτι Σμιθ, ο Ίγκι Ποπ, οι Squeeze, ο Τζόναθαν Ρίτσμαν, κ.ά.

Μαζί του στη σκηνή η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών και φυσικά η μπάντα του. Η παράσταση σχεδιάζεται ειδικά για το μνημείο με καθηλωτικές προβολές και ενορχηστρώσεις σε αποκλειστική παγκόσμια πρώτη.

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου και η παρέα του

Νίκος Πορτοκάλογλου - Ρένα Μόρφη, απόψε στο θέατρο Βράχων

Για να γιορτάσουν τη συμπλήρωση των τριών χρόνων και την τεράστια επιτυχία της τηλεοπτικής εκπομπής της ΕΡΤ1 «Μουσικό Κουτί», ο δημιουργός και παρουσιαστής της εκπομπής Νίκος Πορτοκάλογλου και η συμπαρουσιάστριά του Ρένα Μόρφη, ξεκινούν τη συναυλιακή τους εξόρμηση με μία συναυλία - γιορτή από το Θέατρο Βράχων "Μελίνα Μερκούρη" την Δευτέρα 19 Ιουνίου.

Ο κορυφαίος τραγουδοποιός γιόρτασε το περασμένο καλοκαίρι τα 40 χρόνια διαδρομής του από τους Φατμέ μέχρι το Μουσικό Κουτί, με δυο sold out συναυλίες στο Ηρώδειο και μια μεγάλη πανελλήνια περιοδεία, σαν επιστέγασμα μιας σπάνιας σε διάρκεια και δημιουργικότητα παρουσίας στο ελληνικό τραγούδι.

Το 2020 οραματίστηκε και δημιούργησε, με μια ομάδα εκλεκτών συνεργατών, την εκπομπή που άλλαξε τα τηλεοπτικά μουσικά δεδομένα, έβαλε τον πήχη πολύ ψηλά και γνώρισε πρωτοφανή αναγνώριση και αγάπη από το κοινό.

Η εξαιρετική ερμηνεύτρια, που ξεκίνησε με το συγκρότημα Ιμάμ Μπαϊλντί και ξεχώρισε για τις πρωτότυπες διασκευές του και για τις πολυάριθμες συναυλίες σε διεθνή φεστιβάλ σε Ευρώπη και ΗΠΑ, ακολούθησε πολύ επιτυχημένη μοναχική πορεία και έχει κάνει μεγάλη αίσθηση με τις ερμηνείες της στην εκπομπή.

Μαζί τους, τρία από τα βασικά μέλη της μπάντας της εκπομπής, ο Βύρων Τσουράπης (μπάσο, τραγούδι) με τα όμορφα τραγούδια του από τον προσωπικό του δίσκο "Λέξεις Μακρόσυρτες", ο Λάμπης Κουντουρόγιαννης (κιθάρα, τραγούδι) με το νέο του project "ΡΙΖΕΣ" και το τραγούδι τους "Ζήσε Ελεύθερος", ιδρυτικό μέλος των Wedding Singers, με πολυάριθμες συνεργασίες με καταξιωμένους καλλιτέχνες, ο Θανάσης Τσακιράκης (τύμπανα, φωνητικά) με το μοναδικό του ταλέντο συμπληρώνει δυναμικά και απογειώνει με τον ήχο του όλα τα είδη μουσικής καθώς και μια ομάδα εξαιρετικών μουσικών.

Λυγμός (Καημός) στην Πειραιώς 260

Λυγμός (Καημός) στην Πειραιώς 260

Ο ρηξικέλευθος, αιρετικός Ελβετός σκηνοθέτης Κρίστοφ Μαρτάλερ, παλιός γνώριμος του Φεστιβάλ και του ελληνικού κοινού, έρχεται ξανά στην Πειραιώς 260 με μια παράσταση βασισμένη σε κείμενα του ομοεθνούς του Ντίτερ Ροτ.

Πληθωρικός εικαστικός καλλιτέχνης γνωστός για την ανορθόδοξη προσέγγιση των υλικών του, ο Ροτ (1930-1998) άφησε πίσω του και εκτενές συγγραφικό/ποιητικό έργο, το οποίο παραμένει εν πολλοίς άγνωστο. Το Λυγμός (Καημός) που αποτελεί το κείμενο της παράστασης είναι μια συλλογή από λεκτικές ακροβασίες με σκηνικές οδηγίες, από την έκδοση Das Weinen (Das Wähnen) Τόμος 2Α (Θάλασσα των Δακρύων 4). Πάνω στο τεντωμένο σκοινί που στήνει ο Ροτ, ο Μαρτάλερ στοχάζεται την παροδικότητα των πραγμάτων, με σκηνικό τον αποστειρωμένο χώρο ενός φαρμακείου. Ξαναβρίσκουμε όλα τα συστατικά του θεάτρου του Μαρτάλερ: μουσική, ειρωνεία, διαστολή του σκηνικού χρόνου. Με την αγάπη του για το εξωφρενικό, τη φθορά του χρόνου και το ατελές, ο Ροτ φαίνεται να είναι η αδελφή ψυχή του Μαρτάλερ.

Πέντε γυναίκες υπάλληλοι ενός φαρμακείου αναλογίζονται πάνω στην παροδικότητα των πραγμάτων. Ο μοναδικός πελάτης (ο μόνος αντρικός χαρακτήρας της παράστασης) μονολογεί για τη δυσκαταποσία που τον ταλαιπωρεί, όμως δεν του δίνουν και πολλή σημασία. Η θεραπεία που προτείνει ο Μαρτάλερ δεν βρίσκεται στα φάρμακα αλλά στα νεοντανταϊστικά κείμενα του Ροτ – τα οποία οι ηθοποιοί εκφέρουν με την ίδια εντυπωσιακή ακρίβεια με την οποία ψάλλουν τη «Lacrimosa» του Μότσαρτ. Όταν μία από τις υπαλλήλους διαβάζει τη μακροσκελή λίστα με τις παρενέργειες ενός φαρμάκου, καταλαβαίνουμε ότι ολόκληρη η ανθρώπινη ζωή είναι ένας κατακλυσμός από παρενέργειες από τις οποίες μοιάζει αδύνατο να απαλλαγούμε.

Πειραιώς 260 (Η) 19/06 έως 20/06/2023 στις 21:00

Τυφλός δρομέας στην Πειραιώς 260

Τυφλός δρομέας στην Πειραιώς 260

Ένας άντρας γράφει στον λογαριασμό του στο Ίνσταγκραμ ότι ο ίδιος και η γυναίκα του, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη φυλακή ως πολιτική κρατούμενη, έχουν υποσχεθεί ο ένας στον άλλον να τρέχουν κάθε βράδυ πλάι στον τοίχο της φυλακής όπου εκείνη κρατείται, ο καθένας από τη δική του πλευρά.

Πριν τη σύλληψή της, προπονούνταν για μήνες στο τρέξιμο σχεδιάζοντας να φύγουν από το Ιράν για την Αγγλία. Ετοιμάζονταν να καλύψουν τα 27 χιλιόμετρα της Σήραγγας της Μάγχης τη μόνη στιγμή που θα ήταν αυτό εφικτό, στις πέντε ώρες που μεσολαβούν ανάμεσα στο τελευταίο βραδινό τρένο και την αναχώρηση του πρώτου πρωινού. Αλλά η προπόνησή τους με στόχο μια καλύτερη ζωή διακόπηκε από τη σύλληψη της γυναίκας του μια εβδομάδα πριν ξεκινήσουν.

Η ιστορία αυτής της προπόνησης για αγώνα δρόμου μεγάλων αποστάσεων από τη μια και από την άλλη πλευρά του τοίχου γίνεται για τον Αμίρ Ρεζά Κουεστανί αφετηρία προβληματισμού πάνω στη σύγχρονη ιρανική κοινωνία. Είναι ένας αγώνας που συνεχίζεται υπεράνω εμποδίων.

Πειραιώς 260 (Ε) 20/06 έως 21/06/2023 στις 21:00

Release Athens X SNF Nostos

Release Athens Χ SNF Nostos

Το Release Athens Χ SNF Nostos πραγματοποιείται στις 20, 21 και 23 Ιουνίου και φέρνει μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας και ελληνικής σκηνής σε δύο stages, στην Πλατεία Νερού και το Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ, δίνοντάς μας την ευκαιρία να ζήσουμε ένα συναρπαστικό συναυλιακό τριήμερο που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Release Athens 2023.

Την Τρίτη 20 Ιουνίου, το Release Athens X SNF Nostos μετά τους headliners Rosalía και Central Cee υποδέχεται τρεις σπουδαίες εκπροσώπους της urban μουσικής. Στη σκηνή της Πλατείας Νερού θα ανέβει η Tinashe, μια από τις πιο ξεχωριστές προσωπικότητες του R&B / hip-hop, αλλά και η Ayra Starr, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της μαύρης μουσικής. Στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) θα υποδεχτούμε την IAMDDB, μια από τις πλέον ανερχόμενες παρουσίες στον χώρο της hip-hop / trap και neo soul.

Για την Τετάρτη 21 Ιουνίου, συνολικά το lineup διαμορφώνεται ως εξής: Πλατεία Νερού / Röyksopp, M83, Orchestral Manoeuvres in the Dark, Μίκρο

Ξέφωτο ΚΠΙΣΝ / Tash Sultana, Dub Inc., Groundation

Την Παρασκευή 23 Ιουνίου, το Release Athens X SNF Nostos μετά τους headliners Siouxsie και Interpol, και τους Echo and the Bunnymen και Viagra Boys, υποδέχεται ακόμα δύο εξαιρετικά συγκροτήματα. Στη σκηνή της Πλατείας Νερού θα ανέβουν οι Ladytron, κορυφαίοι εκπρόσωποι της electro-pop σκηνής των είκοσι τελευταίων χρόνων, ενώ στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) θα εμφανιστούν οι The Haunted Youth, μια από τις πλέον ανερχόμενες μπάντες της Ευρωπαϊκής indie-pop-rock.

Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής στο Ηρώδειο

Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής στο Ηρώδειο

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η Εθνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής διοργανώνοντας μια μεγάλη συναυλία, με ελεύθερη είσοδο, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, αυτή την Τετάρτη.

Στο πρώτο μέρος, η ορχήστρα θα ερμηνεύσει το απολαυστικό Καρναβάλι των Ζώων (Le Carnaval des animaux, 1886) του Καμίγ Σεν-Σανς με αναφορές στους Μέντελσον, Μπερλιόζ και Όφενμπαχ, το οποίο βασίστηκε σε χιουμοριστικούς αυτοσχεδιασμούς που οι μαθητές του τον παρότρυναν να καταγράψει. Η ερμηνεία του δημοφιλέστατου σε μικρούς και μεγάλους έργου συνοδεύεται από την ανάγνωση του συγγραφέα Χρήστου Χωμενίδη, ο οποίος το φωτίζει μέσα από ένα πρωτότυπο κείμενο που έγραψε ειδικά για τη συναυλία.

Στο δεύτερο μέρος, αλλάζοντας κλίμα, από τους μεγαλύτερους έντεχνους συνθέτες της εποχής μας, ο Γάλλος Τιερί Πεκού συνομιλεί με το Ζεϊμπέκικο του Διονύση Σαββόπουλου. Ο Πεκού συνεχίζει το ταξίδι αυτής της μελωδίας ανάμεσα σε στιλ και εποχές δημιουργώντας ένα εφιαλτικό ορχηστρικό φόντο με αναφορές στο έργο του Ξενάκη.

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος, η ορχήστρα κλείνει ευφορικά ερμηνεύοντας δύο ορχηστρικές σουίτες από την Κάρμεν του Μπιζέ. Από τα δημοφιλέστερα έργα του ρεπερτορίου, οι δύο σουίτες έχουν ηχογραφηθεί από τους σημαντικότερους μαέστρους. Διευθύνει ο Ελληνογάλλος μαέστρος Διονύσιος Δερβής-Μπουρνιάς και ερμηνεύουν στο πιάνο η Κάτια και η Μαριέλ Λαμπέκ, το κορυφαίο πιανιστικό δίδυμο εδώ και μισό αιώνα.

Γιορτή της Μουσικής στον Κήπο του Μεγάρου

Γιορτή της Μουσικής στον Κήπο του Μεγάρου

Γιορτή της Μουσικής με την ΚΟΑ, τη Χορωδία της ΕΡΤ και το τζαζ τρίο του Τάσσου Πάππα, στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής.

Με ναπολιτάνικες καντσονέτες, εισαγωγές από διάσημες ιταλικές όπερες, εμβληματικές επιτυχίες των Beatles καθώς και με πρωτότυπες τζαζ συνθέσεις, αλλά και διασκευές, υποδέχεται φέτος ο Κήπος τη Γιορτή της Μουσικής. Η σοπράνο Δέσποινα Σκαρλάτου μας ταξιδεύει σε κοσμαγάπητες μελωδίες του ιταλικού Νότου, πλαισιωμένη από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών που μας θυμίζει δύο απολαυστικές εισαγωγές του Gioachino Rossini από τις όπερες «Ο Κουρέας της Σεβίλλης» και «Γουλιέλμος Τέλλος». Στη διεύθυνση ορχήστρας, ο Γιάννης Πουλάκης.

Η Χορωδία της ΕΡΤ ερμηνεύει διασκευές τραγουδιών των «Σκαθαριών» που έγραψαν ιστορία («Let It Be», «Yesterday», «Penny Lane», «Yellow Submarine» κ.ά.).

Η βραδιά κλείνει με το τζαζ τρίο του Τάσσου Πάππα σε ένα πρόγραμμα που συνδυάζει κομμάτια σπουδαίων μουσικών της εποχής μας, όπως οι Keith Jarrett και Fazil Say, με διασκευές συνθέσεων του Johann Sebastian Bach και του Claude Bolling.

Στη Γιορτή της Μουσικής, η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Locomondo, Τετάρτη στην Τεχνόπολη / facebook.com/Locomondo.official

Locomondo, Τετάρτη στην Τεχνόπολη

Oι Locomondo, ένα από τα πιο γνωστά, νεανικά και αγαπητά συγκροτήματα στην Ελλάδα, έρχεται στη σκηνή της Τεχνόπολης για να χαρίσει ένα αξέχαστο συναυλιακό πάρτι.

Με μια μίξη από reggae, ska, latin, rock και ελληνικούς παραδοσιακούς ρυθμούς, οι Locomondo καταφέρνουν να ξεσηκώνουν τα κοινά όλων των ηλικιών και να μας ενώνουν όλους σε μια μεγάλη παρέα ατελείωτου χορού.

Έχοντας διανύσει πολλά χιλιόμετρα σε σκηνές, και έχοντας πραγματοποιήσει αμέτρητες live εμφανίσεις, ξέρουν πολύ καλά πώς να δίνουν τον παλμό και να ξεσηκώνουν το κοινό με τους “ανεβαστικούς” ρυθμούς και με τα αγαπημένα τραγούδια τους, όπως “Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα”, “Μαγικό χαλί”, ”80’s” και “ rap, ska, reggae, hip-hop, dub, ska, reggae, onedrop”.

Οι Locomondo ιδρύθηκαν το 2003 στην Αθήνα από τον Μάρκο Κούμαρη και τον Γιάννη Βαρνάβα. Από το ξεκίνημά τους τα τραγούδια τους έχουν μπει στο playlist διάφορων ευρωπαϊκών σταθμών. Το 2005 ταξιδεύουν στην Τζαμάικα και ηχογραφούν με τον θρυλικό τρομπονίστα VinGordon-είναι η πρώτη φορά που ελληνικό συγκρότημα ηχογραφεί στην Τζαμάικα. Δύο χρόνια μετά ανοίγουν τη συναυλία του ManuChao στην Μαλακάσα.

Έκτοτε σημειώνουν μια συνεχώς ανοδική πορεία. Έχουν ηχογραφήσει πάνω από εννέα άλμπουμ κι έχουν παίξει σε μερικούς από τους μεγαλύτερους συναυλιακούς χώρους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως σε Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Βουλγαρία, Τουρκία κ.α.

O Δημήτρης Μπάσης τραγουδά Μίμη Πλέσσα

O Δημήτρης Μπάσης τραγουδά Μίμη Πλέσσα

Ο Μίμης Πλέσσας επιλέγει για μία ακόμα φορά τον Δημήτρη Μπάση να πρωταγωνιστήσει σε μία συναυλία – γιορτή με τραγούδια του.

Επιλέγει έναν ολοκληρωμένο ερμηνευτή, μία από τις σταθερές αξίες στον χώρο του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού.

Έναν ερμηνευτή για να απογειώσει όλα εκείνα τα τραγούδια που αγαπήσαμε, μας κράτησαν συντροφιά, μας συγκίνησαν, μας ξεσήκωσαν…



Το City Garden επέλεξε μια συναυλία με τα ωραιότερα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα για να υποδεχθούμε και επισήμως το καλοκαίρι, την Τετάρτη, την πρώτη επίσημη μέρα του θερινού ηλιοστασίου.

Μια συναυλία- γιορτή που τιμά και την Παγκόσμια ημέρα μουσικής καθώς κάθε συναυλία με τραγούδια που φέρουν τη σφραγίδα του Μίμη Πλέσσα είναι γιορτή της καλής μουσικής.



Η ορχήστρα του Μίμη Πλέσσα με τον Δημήτρη Μπάση και τρεις σπουδαίες ερμηνεύτριες: Αλεξάνδρα Κόνιακ, Δέσποινα Πολυκανδρίτου, Δήμητρα Σταθοπούλου μας καλούν να ζήσουμε όλοι μαζί την πιο μαγική βραδιά του καλοκαιριού. Καλλιτεχνική επιμέλεια: Λουκίλα Καρρέρ Πλέσσα. Σκηνοθετική επιμέλεια προβολών: Ελεάνα Πλέσσα

Waterboys

The Waterboys, την Πέμπτη στο Ηρώδειο

Οι Waterboys έχουν ιδιαίτερη σχέση με το ελληνικό κοινό. Φέτος φέρνουν για πρώτη φορά τη μελωδικότητα και τον λυρισμό τους στο Ηρώδειο.

Οι Waterboys δημιουργήθηκαν στο Εδιμβούργο το 1983 από τον Σκοτσέζο μουσικό Μάικ Σκοτ, και η ιστορία τους είναι συνυφασμένη με τη μουσική πορεία του Σκοτ, ο οποίος είναι και η ψυχή του συγκροτήματος. Με αφετηρία το rock ’n’ roll, ο πρώιμος ήχος τους χαρακτηρίζεται από επικές, μεγαλόπνοες συνθέσεις (ο όρος «big music» φτιάχτηκε γι’ αυτούς). Το 1985 κυκλοφορεί το «The Whole of the Moon», που έμελλε να γίνει το τραγούδι-έμβλημα για την μπάντα αλλά και να διασκευαστεί από μια στρατιά καλλιτεχνών, από τον Prince και τους U2 ως τους Killers και τον Ροντ Στιούαρτ.

Ο Σκοτ, λάτρης των λαϊκών μύθων και θρύλων, οδήγησε τους Waterboys παράλληλα με τη «μεγάλη μουσική» και σε πιο φολκ δρόμους, εμπνεόμενος από την κέλτικη παράδοση αλλά και την ελληνική μυθολογία με αγαπημένη του μορφή τον Πάνα. Από το 1983 έως σήμερα οι Waterboys έχουν κυκλοφορήσει συνολικά 15 άλμπουμ, χωρίς να πάψουν ποτέ να εξελίσσονται.

Ένα οπερατικό υπερθέαμα από την Αρένα της Βερόνας σε σκηνοθεσία Franco Zeffirelli

Προβολή για Carmen του Franco Zeffirelli στον Κήπο του Μεγάρου

Ένα οπερατικό υπερθέαμα από την Αρένα της Βερόνας σε σκηνοθεσία Franco Zeffirelli. Πρωταγωνιστεί η Elīna Garanča. Πέμπτη 22 Ιουνίου, 20:30, είσοδος ελεύθερη

Για δεύτερη χρονιά το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σε συνεργασία με τη UNITEL, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής και διανομής πολιτιστικού περιεχομένου, μας προσφέρει μαγνητοσκοπημένες παραστάσεις και συναυλίες με φημισμένες ορχήστρες, κορυφαίους μαέστρους και διάσημους ερμηνευτές.

Το πρόγραμμα των θερινών προβολών στον Κήπο αρχίζει φέτος με την «Κάρμεν» του Georges Bizet, μια φαντασμαγορική υπερπαραγωγή που ανέβηκε πέρυσι στην Αρένα της Βερόνας σε σκηνοθεσία και σκηνογραφία του σπουδαίου Franco Zeffirelli με ένα εκλεκτό καστ νεαρών τραγουδιστών.

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο ερμηνεύει η λετονή μεσόφωνος Elīna Garanča, ένα από τα πιο λαμπερά αστέρια του παγκόσμιου λυρικού στερεώματος. Τον Δον Χοσέ ενσαρκώνει ο Αμερικανός τενόρος Brian Jadge και τον ταυρομάχο Εσκαμίγιο, ο ιταλός βαρύτονος Claudio Sgura , και οι δύο διακεκριμένοι λυρικοί ερμηνευτές της νέας γενιάς, με εμφανίσεις στα μεγαλύτερα θέατρα του κόσμου. Στη μουσική διεύθυνση, ο διεθνώς καταξιωμένος μαέστρος και μουσικός διευθυντής του Φεστιβάλ Όπερας της Βερόνας Marco Armiliato. Τους πλαισιώνουν η Ορχήστρα και η Χορωδία της Αρένας της Βερόνας και η Παιδική Χορωδία A.LI.VE.

Nils Frahm

Nils Frahm, Παρασκευή στο Ηρώδειο

Κανένας άλλος μουσικός δεν είναι ίσως τόσο ταυτισμένος με τον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ κλασικής και ηλεκτρονικής μουσικής όσο ο Βερολινέζος πιανίστας, συνθέτης και παραγωγός Νιλς Φραμ. Η αντισυμβατική προσέγγισή του στο πιάνο, η στοχαστική και ευαίσθητη ερμηνεία του, οι ηχητικές αλχημείες του, που συνδυάζουν ambient υφές με ατμοσφαιρική electronica, του έχουν χαρίσει πολυάριθμους/ες θαυμαστές/τριες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η φήμη του ως εξαιρετικού μουσικού και συναρπαστικού live ερμηνευτή έχει εδραιωθεί μέσα από τις πολλές περιοδείες και συναυλίες του ανά την υφήλιο. Τα άλμπουμ του έχουν λάβει θερμή υποδοχή από κοινό και κριτικούς παγκοσμίως, ενώ οι ζωντανές εμφανίσεις του είναι πάντοτε sold out. Φέτος, έρχεται στο Ηρώδειο για να χαρίσει και στο εγχώριο κοινό μια αξέχαστη, μυσταγωγική βραδιά.