10+1 μονόλογοι επί σκηνής -Καθηλώνουν μέχρι το τελευταίο λεπτό - iefimerida.gr

Μόνοι τους επί σκηνής, κρατούν το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο λεπτό, δεν υποδύονται, ΕΙΝΑΙ το πρόσωπο που διηγείται την ιστορία, οι θεατρικοί μονόλογοι αυτή τη σεζόν όχι μόνο γεμίζουν την αίθουσα αλλά κάνουν απανωτά sold out.

Και δεν είναι, για παράδειγμα, ο «Σασμός» ή το Α' βραβείο Κοινού που προχθές απέσπασε ο Ορφέας Αυγουστίδης ο λόγος που πρέπει να περιμένεις καιρό για μία θέση στη «Μηχανή του Τούρινγκ». Την περσινή σεζόν η «Μηχανή του Τούρινγκ» έκλεισε με 116 παραστάσεις στην πλειοψηφία τους sold out και πάνω από 25.000 θεατές.

Θεατρικοί μονόλογοι στην Αθήνα

Ορφέας Αυγουστίδης

«Μηχανή του Τούρινγκ» στο Νέο θέατρο Κατερίνας Βασιλάκου

Η «Μηχανή του Τούρινγκ» στο Νέο θέατρο Κατερίνας Βασιλάκου. Μια παράσταση που ύμνησαν κοινό, κριτικοί, αλλά και ο συγγραφέας του έργου, Benoit Soles, ο οποίος δήλωσε «Εντυπωσιάστηκα με το ανέβασμα της παράστασης, νιώθω πραγματικά συγκινημένος και θέλω να συγχαρώ όλους τους συντελεστές! Πραγματικά με μάγεψε η ερμηνευτική δεινότητα του Ορφέα Αυγουστίδη. Κατά την διάρκεια της παράστασης ένιωσα τον παλμό του κοινού, που παρακολουθούσε καθηλωμένο!».

«Βρίσκομαι υπό κατ' οίκον περιορισμό και υποχρεωμένος να υποβάλλομαι σε ορμονοθεραπεία για έναν ολόκληρο χρόνο»... ο Άλαν Τούρινγκ είναι ο άνθρωπος που έσπασε τον κωδικό των ναζί και άλλαξε την πορεία του δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην λήξη του το 1945. Οι ιστορικοί υπολογίζουν πως η συνεισφορά του βοήθησε να αποτραπούν εκατομμύρια θάνατοι. Ο ρόλος του στην Ιστορία αλλά και η συμβολή του στην επιστήμη των υπολογιστών και της τεχνητής νοημοσύνης έμεινε κρυφός λόγω της ομοφυλοφιλίας του, της διαπόμπευσης και της αυτοκτονίας του μέχρι το 2013 που η βασίλισσα Ελισάβετ αναγνώρισε επίσημα τις υπηρεσίες του. Σκηνοθεσία - Διασκευή: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος.

«Εγώ, ο Μάρκος Βαμβακάρης» με σκηνοθέτη και ερμηνευτή τον Θανάση Παπαγεωργίου

«Εγώ, ο Μάρκος Βαμβακάρης» θέατρο ΣΤΟΑ

Με την επανάληψη μιας μοναδικής επιτυχίας θα ξεκινήσει τη φετινή περίοδο το Θέατρο ΣΤΟΑ, παρουσιάζοντας για 25 παραστάσεις μόνο, που θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου, τον μονόλογο «Εγώ, ο Μάρκος Βαμβακάρης» με σκηνοθέτη και ερμηνευτή τον Θανάση Παπαγεωργίου.

Ο μονόλογος αυτός παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2017 στη ΣΤΟΑ και στη συνέχεια παίχτηκε στη Θεσσαλονίκη (Θέατρο της ΕΜΣ), στη Σύρο (Θέατρο Απόλλων), στην Κόρινθο (Θέατρο Περιγιαλίου), στον Πειραιά (Δημοτικό Θέατρο), στη Λεμεσό (θέατρο Ριάλτο) και τέλος στο Μικρό Άνεσις στους Αμπελοκήπους εγκαινιάζοντας το 2019 το νέο αυτό θέατρο. Έχουν δοθεί συνολικά περί τις 250 παραστάσεις που παρακολούθησαν 25.000 θεατές, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές για την ερμηνεία του Θανάση Παπαγεωργίου.

Η επανάληψη του έργου εντάσσεται στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 50 χρόνια της Στοάς, που η πανδημία δεν επέτρεψε να εορταστούν όταν και όπως έπρεπε, μαζί με μία σειρά εκδηλώσεων, όπως ποιητικές βραδιές, μουσικά αφιερώματα, παραστάσεις του θεατρικού εργαστηρίου της Στοάς και τέλος το ανέβασμα, στο τέλος της σεζόν, ενός καινούργιου έργου του ίδιου του Παπαγεωργίου με τίτλο ‘’Για τα μάτια της Βαλέρια’’. Είναι η 52η θεατρική περίοδος του ιστορικού αυτού θεάτρου που ιδρύθηκε στου Ζωγράφου το 1971 και έκτοτε λειτουργεί ανελλιπώς παρουσιάζοντας περί τα 150 έργα για μικρούς και μεγάλους δημιουργώντας ένα μοναδικό ρεκόρ μακροβιότερου θεάτρου υπό την διεύθυνση του ίδιου καλλιτεχνικού διευθυντή.

Ο μονόλογος ‘’Εγώ, ο Μάρκος Βαμβακάρης’’ γράφτηκε από τη Νάση Τουμπακάρη και βασίστηκε στην αυτοβιογραφία του Μάρκου Βαμβακάρη της Αγγελικής Βέλλου-Κάϊλ που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαζήση. Η σκηνογραφική και ενδυματολογική επιμέλεια ανήκει στη Λέα Κούση, μόνιμης συνεργάτιδας του Θεάτρου Στοά.

Γιώργος Νινιός

«Τσιτάχ. Η ερημιά του τερματοφύλακα» στο Θέατρο Σταθμός

Ο συγγραφέας των μεγάλων επιτυχιών Βασίλης Κατσικονούρης («Το γάλα», «Καγκουρό») παρουσιάζει τον καινούργιο του μονόλογο «Τσιτάχ. Η ερημιά του τερματοφύλακα» με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Νινιό στο Θέατρο Σταθμός.

Ο Τσιτάχ, ένας πολύπειρος βετεράνος τερματοφύλακας της Εθνικής Ελλάδος, κάνει έναν ειλικρινή απολογισμό της μακροχρόνιας πορείας του, προσκεκλημένος από ένα σχολείο για να μιλήσει στα παιδιά για την αξία της άμιλλας και τα αθλητικά ιδεώδη. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αθλητισμού, εξιστορεί γεγονότα και εμπειρίες από τη ζωή και την καριέρα του ξετυλίγοντας σιγά-σιγά το κουβάρι της ύπαρξης του, από τη δόξα, τα πλούτη και τα φώτα της δημοσιότητας μέχρι το μηδέν και το περιθώριο. Η καταξιωμένη στην Κύπρο ερμηνεύτρια και σκηνοθέτρια Ερμίνα Κυριαζή και ο διακεκριμένος ηθοποιός Γιώργος Νινιός ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αφηγηθούν μια ιστορία γεμάτη χιούμορ και συγκίνηση με κύρια θέματά της την ανδρική μοναξιά και τη ματαίωση, μαζί όμως με ένα βαθύ αίσθημα αξιοπρέπειας, ως πυξίδα και ως ύστατη νίκη σε πείσμα της ήττας και της φθοράς. Σκηνοθεσία: Ερμίνα Κυριαζή – Γιώργος Νινιός. Ερμηνεία: Γιώργος Νινιός.

Μιχάλης Σαράντης

«Αίας» η επιτυχημένη παράσταση σε σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη με τον Μιχάλη Σαράντη και τον Απόστολο Χαντζαρά που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Θέατρο Αλκυονίς.

Eνα ιδιαίτερο θέαμα, ο Μιχάλης Σαράντης ερμηνεύει συγκλονιστικά και τους εννιά ρόλους της τραγωδίας, ενώ ο Απόστολος Χαντζαράς συνομιλεί μαζί του ζωγραφίζοντας, μπροστά στα μάτια των θεατών. Ο ΑΙΑΣ, ο μεγαλύτερος πολεμιστής στο στρατόπεδο των Ελλήνων, δικαιούται τα όπλα του Αχιλλέα μετά το θάνατο του. Όταν αυτά με δολοπλοκία καταλήγουν στον Οδυσσέα, αποφασίζει να εκδικηθεί. Γίνεται όμως έρμαιο της θεάς Αθηνάς και περίγελος του στρατεύματος των Αργείων. Ατιμασμένος και απεγνωσμένος, αυτοκτονεί.

Ερρίκος Λίτσης

«Ο Μάκης» του Βασίλη Κατσικονούρη, με τον Ερρίκο Λίτση στο θέατρο του Νέου Κόσμου.

Μία δυνατή στιγμή στο θέατρο για τον κινηματογραφικό ηθοποιό που μάθαμε μέσα από το «Σπιρτόκουτο» και συνεχίζουμε να λατρεύουμε μέσα από «Τα καλύτερά μας χρόνια».

Αθήνα, καλοκαίρι. Ο παππούς είναι στο σπίτι. Οι δικοί του έχουν πάει διακοπές. Σαντορίνη, Πάρο… Παλιά πήγαινε κι αυτός διακοπές. Μακρόνησο, Γυάρο… Τώρα έχει μείνει μόνος του. Με τις εμμονές του, τη ματαίωση, το φόβο του. Δε νοσταλγεί τίποτα κι ούτε πενθεί· παρά μόνον ποθεί: Για λίγο ακόμα. Έστω κι αν όλοι και όλα γύρω του τον έχουν προγραμμένο… Εκείνος ο μακρινός, ανεξήγητος πόθος δεν τον αφήνει να παραδεχτεί ότι έχει ξοφλήσει. Κι αν τελικά το κάνει, θα το κάνει με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη φασαρία.

Σε αυτό το οδοιπορικό του —εντός ενός δωματίου— ο παππούς μονολογεί παρέα με τον σιωπηλό κάτοικο μιας γυάλας. Οι λέξεις ακολουθούν η μία την άλλη πυρετωδώς, σπάζοντας ειρωνικά και απείθαρχα τη σιωπή του θερινού σκηνικού. Ένα τάνγκο μοναχικό, ένας άνδρας νέος και γέρος ταυτόχρονα, στην άκρη του σκαλοπατιού, ταλαντεύεται δοκιμάζοντας τις δυνάμεις του. Δίπλα του ο σιωπηλός ακροατής γίνεται μάρτυρας σε έναν υπαρξιακό μονόλογο μιας βαθύτερης μάχης: Μια ύστατη προσπάθεια να ξορκίσει την ανελέητη πορεία της ύπαρξης.

Βαθιά σαρκαζόμενος και ορμητικός, ένας ηλικιωμένος άνθρωπος που ρίχνει μια ματιά στη βαλίτσα της ζωής του μην θέλοντας —αλλά και μην μπορώντας πια— να αλλάξει τίποτα. Τα πιστεύω του και η ηθική του, η ιδεολογία του, οι σχέσεις του και η κρυμμένη του τρυφερότητα, ο ρόλος του ως πατέρας, τα όνειρά του, η ευαίσθητη αλλά και σκληρή ματιά του, ευάλωτος και άτρωτος την ίδια στιγμή, γελοίος ως ανικανοποίητος, ανώριμος και ταυτόχρονα αθώος.

Στο άδειο σπίτι, μόνος του, χλευάζει τους πάντες και τα πάντα μα πάνω απ’ όλα τον ίδιο του τον εαυτό. Μια φιγούρα τραγική, βαθύτατα ανθρώπινη, που απομένει να χαμογελάει.

Λουκία Μιχαλοπούλου

«Η Ανθρώπινη Φωνή» στο θέατρο Μικρό Χορν

Η Λουκία Μιχαλοπούλου συναντά και πάλι τον Νικορέστη Χανιωτάκη σε μια πολύ ξεχωριστή καινούργια συνεργασία, μετά τη μεγάλη επιτυχία της παράστασης «Γίδα ή Ποια είναι η Σύλβια;». Αυτή τη φορά, οι δυο τους, αγκαλιάζουν το σπουδαίο μονόλογο του Ζαν Κοκτώ «Η Ανθρώπινη Φωνή» στο θέατρο Μικρό Χορν, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στις 21:00.

Η κάτοχος του θεατρικού βραβείου Μερκούρη (2011) θα αναμετρηθεί με έναν εμβληματικό ρόλο που κατά το παρελθόν ερμήνευσαν κάποιες από τις σπουδαιότερες ηθοποιούς παγκοσμίως (Σιμόν Σινιορέ, Ίνγκριντ Μπέργκμαν, Λιβ Ούλμαν, Χούλια Μιχένες, Ντενίζ Ντιβάλ, Ρενάτα Σκότο κ.α.).

Η ηρωίδα είναι μία νέα γυναίκα που συνομιλεί στο τηλέφωνο με τον εραστή της, ο οποίος την εγκαταλείπει για να παντρευτεί μια άλλη. Περικυκλωμένη από την έννοια του θανάτου, βιώνει τον πόνο του έρωτα που ενώ ήταν πηγή ζωής έχει μετατραπεί σε ένα καταστροφικό συναίσθημα. Η «Ανθρώπινη Φωνή» είναι ένα μονόπρακτο έργο που γράφτηκε το 1928 από τον Ζαν Κοκτώ και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά δύο χρόνια αργότερα στην περίφημη Comédie-Française από την Berthe Bovy.

Αννα Βαγενά

«Αγγέλα Παπάζογλου» Θέατρο Μεταξουργείο

Μετά τις επιτυχημένες εμφανίσεις σε επιλεγμένα θέατρα της Αθήνας και της Λάρισας αυτό το καλοκαίρι, όπου καθήλωσε για μια ακόμη φορά το κοινό, η ιστορική «Αγγέλα Παπάζογλου» με την Άννα Βαγενά θα παιχτεί για 2 ακόμη παραστάσεις στις 18 και στις 25 Νοεμβρίου, στις 20:00 - στο θέατρο «Μεταξουργείο».

Πρόκειται για μια παράσταση-σταθμό, καθώς είναι η μακροβιότερη με τον ίδιο πρωταγωνιστή, αφού μετράει 23 χρόνια πορείας από το 1999 που πρωτοανέβηκε. Επίσης, ήταν η πρώτη θεατρική αναφορά στη Μικρασιατική Καταστροφή, στην προσφυγιά και τον ξεριζωμό.



Η παράσταση βασίζεται στις μνήμες της σπουδαίας Μικρασιάτισσας, της Αγγελικής Παπάζογλου, γυναίκας του ρεμπέτη Βαγγέλη Παπάζογλου, όπως τις διηγήθηκε στον γιο της Γιώργη Παπάζογλου, ο οποίος και τις κατέγραψε. Μέσα από τις αφηγήσεις της περνά η ιστορία της Σμύρνης, τότε που οι Έλληνες κυριαρχούσαν στη ζωή της, με τις μαγευτικές ομορφιές της.

Στη συνέχεια, η Αγγέλα αφηγείται την καταστροφή, τον ξεριζωμό, την εγκατάσταση των προσφύγων στην πατρίδα Ελλάδα, τον αγώνα που έδωσαν για να προκόψουν και να ριζώσουν στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί τους το φως της Μικρασίας, τον πολιτισμό της και την ψυχή της.

Καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία της παράστασης έχει παίξει ο Εθνομουσικολόγος Καθηγητής του ΕΚΠΑ κ. Λάμπρος Λιάβας, που έκανε την επιλογή των κειμένων από το βιβλίο του Γιώργη Παπάζογλου «Ονείρατα της άκαυτης και της καμένης Σμύρνης», καθώς και την επιλογή της μουσικής από Σμυρναίικα και ρεμπέτικα τραγούδια. Επίσης, σημαντικό για την επιτυχία της παράστασης είναι το λιτό σκηνικό του ζωγράφου και Πρύτανη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, Μάριου Σπηλιόπουλου, ως αναφορά στο προσφυγικό καμαράκι και το ρεμπέτικο πάλκο.

Χρύσα Παπά

«Σέρρα, η ψυχή του Πόντου» στο Μικρό θέατρο Ανεσις

Το αριστουργηματικό μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου ζωντανεύει και πάλι στην σκηνή, μετά την καλλιτεχνική επιτυχία του περασμένου έτους και κάνει φέτος πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Άνεσις. Μια θεατρική εμπειρία που συνεπαίρνει τον θεατή σε ένα μοναδικό ταξίδι, απ’ όπου και αν κατάγεται. Μία ηθοποιός. 12 ρόλοι.

Η Λεμονιά (Χρύσα Παπά) παρουσιάζεται στο κοινό για να αφηγηθεί την ιστορία του πατέρα της, του Γαληνού Φιλονίδη. Μια ιστορία που ξεκινάει από το 1915 και ολοκληρώνεται το 1962, στην Τραπεζούντα και άλλες περιοχές του Πόντου, στην Αμπχαζία και στο Καζακστάν. Ο Γαληνός διχάζεται ανάμεσα σε δυο γυναίκες, δοκιμάζονται οι ηθικές του αρχές κι έρχεται αντιμέτωπος με την αγριότητα και τις τρικυμίες της ψυχής, ενώ στο πρόσωπο του και στην πορεία του αντανακλούν τα δεινά των Ελλήνων του Πόντου και των Αρμενίων.

Ένα έργο γεμάτο έρωτα, μυστήριο, αγριότητα, ραδιουργίες, κωμικές στιγμές, εξαθλίωση και αξιοπρέπεια. Ένα ταξίδι που γράφει η ζωή, που φαντάζει με τις φλόγες του χορού της φωτιάς, του χορού Σέρρα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης.

Δημήτρης Φραγκιόγλου

«Η μυστική ζωή του Γουόλτερ Μίττυ» Πολυχώρος Vault

Τα δύο εξαιρετικά μονόπρακτα του μεγάλου Έλληνα συγγραφέα Ιάκωβου Καμπανέλλη «Η μυστική ζωή του Γουόλτερ Μίττυ» και «Ο πανηγυρικός» σε μία ενιαία παράσταση σε σκηνοθεσία Κατερίνας Πολυχρονοπούλου και ερμηνεία Δημήτρη Φραγκιόγλου στον Πολυχώρο Vault.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο μονόλογος «Η Μυστική Ζωή του Γουόλτερ Μίττυ», έχει παρουσιαστεί μόνο μια φορά, το 1957 και είναι ελεύθερη διασκευή από το διήγημα του Τζέιμς Θέρμπερ: «Η μυστική ζωή του Γουόλτερ Μίττυ». Ένα κείμενο απρόβλεπτο, εντελώς διαφορετικού ύφους και περιεχομένου, το οποίο αποδεικνύει για άλλη μια φορά, το ανήσυχο και διαρκώς εξελισσόμενο και πειραματικό πνεύμα του πολυσχιδούς συγγραφέα μας.

Ο Γουόλτερ Μίττυ, έχει βρει έναν τρόπο να δραπετεύει από την ανούσια, μονότονη και βαρετή καθημερινότητά του, με το να γίνεται ο ήρωας των ονειροπολήσεών του. Η πραγματικότητα με τη φαντασία εμπλέκονται και δημιουργούν ένα εξαιρετικό σκηνικό παιχνίδι.

Ο Πανηγυρικός είναι μια πικρή κωμωδία. Ο Δήμαρχος μιας μικρής επαρχιακής πόλης την περίοδο της δικτατορίας, διορισμένος και όχι εκλεγμένος, την ημέρα που θεωρούσε ως τη σημαντικότερη της ζωής του, οδηγείται σε αυτοκαταστροφική συμπεριφορά. Ο ευερέθιστος χαρακτήρας του και οι ενοχές του τον οδηγούν στην κατάρρευση και τη γελοιοποίησή του.

Ένα έργο, που αν και αφορά σε μια συγκεκριμένη εποχή της σύγχρονης ιστορίας μας, παραμένει τραγικά επίκαιρο όπως και το σύνολο του έργου του μεγάλου συγγραφέα. Με βαθιά σαρκαστικό και δηκτικό τρόπο, ο Ιάκωβος Καμπανέλλης, δημιουργεί άλλον ένα μοναδικό χαρακτήρα, σχολιάζοντας τις διαχρονικές ελληνικές παθογένειες, με σαρκασμό, χιούμορ και ανατροπές.

Γιώργης Κοντοπόδης

ΚΟΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΑΛΕΠΑΣ Ο ΣΑΛοΣ αΓΙΟΣ, στο θέατρο Αλκμήνη

Πρόκειται για τον τρίτο μονόλογο, που ερμηνεύει ο Γιώργης Κοντοπόδης. Μετά από την ιστορία του Τζόν Κέισι ( Και τα αγόρια κλαίνε ) και του Άρνυ ( Ξέρεις τι σημαίνει Α.Ρ.Ν.Υ.; ), ο αγαπημένος ηθοποιός θα ερμηνεύσει έναν μονόλογο για τον σπουδαίο Έλληνα γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά.

Το έργο, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, πραγματεύεται την ζωή του Έλληνα καλλιτέχνη, ξεκινώντας ενώ είναι εσώκλειστος στο ψυχιατρείο της Κέρκυρας και μέσα από τα διαρκή ταξίδια του μυαλού του, βλέπουμε όλη του τη ζωή, την ευλογημένη Τήνο, την αυταρχική μητέρα και τον ΄΄τυπικό΄΄ πατέρα, τα αδέρφια… τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, μα πιο πολύ… την έμπνευση, την μανία δημιουργίας… για να φτάσουμε μέχρι τα σημαντικά έργα του, τα όνειρα, τους εφιάλτες του… και να καταλήξουμε στο τελικό ερώτημα, tι αξίζει άραγε περισσότερο, να είσαι τρελός ( σαλός ) και ευφυής ή φυσιολογικός και απλά άνθρωπος ;

Μέσα απο το δωμάτιο του Γιαννούλη Χαλεπά στο ψυχιατρείο, ταξιδεύουμε σε όλη του την ζωή και τους σημαντικούς σταθμούς της. Παραταύτα το έργο δεν αποτελεί μια αποτύπωση ζωής – βιογραφία , αλλά μια εις βάθος ανάλυση της ψυχοσύνθεσης, του σχιζοφρενώς ευφυούς αυτού καλλιτέχνη ή ισως…και της ψυχοσύνθεσης κάθε ευφυούς καλλιτέχνη… (Βικέντιος Βαν Γκόνγκ… Γεώργιος Βιζυηνός…) η πορεία ενός καλλιτέχνη προς την αγιότητα. Μέσα σε έναν αφαιρετικό σκηνικό χώρο ακολουθούμε επί 80 λεπτά ολα τα «' θα μπορούσε» της πορείας του Γιαννούλη Χαλεπά, αν τα είχε επιλέξει.

Mονόλογος σε περιοδεία, μην τον χάσετε

«Αυτός, ο Άλλος και το Παντελόνι του» με τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη

«Αυτός, ο Άλλος και το Παντελόνι του» του Ιάκωβου Καμπανέλλη με τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη σε σκηνοθεσία Μάνου Καρατζογιάννη, σε περιοδεία. Στα ρεπό από τους «Μπαμπάδες με ρούμι» στο Αλίκη, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης παρουσιάζει, ανά την Ελλάδα, έναν μονόλογο που έχει καταχειροκροτηθεί και έχει συγκινήσει.

Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης μόνος του στη σκηνή, γίνεται «Αυτός», μιλά για το ξόδι κάποιου «Άλλου» και για το «Παντελόνι» του.

Στο πρώτο μέρος της παράστασης, μέσα από έναν σπαρταριστό «Επικήδειο» χαρίζει αβίαστα το γέλιο σατιρίζοντας τη ματαιοδοξία και τις μικρότητες της ανθρώπινης φύσης. Στο δεύτερο μέρος, το δυσαναπλήρωτο κενό της μάνας γίνεται σπαρακτικός μονόλογος με μόνους ακροατές τα έπιπλα του σπιτιού του. Συγκατοικεί με τις φορτισμένες αναμνήσεις και τις φαντασιώσεις που του προκαλεί η αβάσταχτη μοναξιά. Η υποσυνείδητη ανάγκη του να «έχει έναν άνθρωπο» εκφράζεται, άλλοτε με υποδόριο χιούμορ κι άλλοτε με ακραιφνή ευαισθησία.

«Άλλωστε» όπως λέει και ο Μάνος Καρατζογιάννης «η πίκρα, η γεμάτη από μοναξιά μελαγχολία, το καυστικό χιούμορ, η αγάπη και η νοσταλγία αποτελούν χαρακτηριστικά γνωρίσματα όχι μόνο των συγκεκριμένων μονόπρακτων αλλά κι ολόκληρου του έργου του Ιάκωβου Καμπανέλλη που φέτος, εκατό χρόνια από τη γέννησή του, τιμάμε τη μνήμη του και την προσφορά του στο θέατρο, στον κινηματογράφο και τη λογοτεχνία μας».

Ενα ξεχωριστό πρότζεκτ στο θέατρο Τέχνης

Γεράσιμος Γεννατάς «Κόκκαλο»

«Αρτώ/Βαν Γκογκ» στο θέατρο Τέχνης

Οι συγγραφείς Ιόλη Ανδρεάδη και Άρης Ασπρούλης μετά τη μεγάλη επιτυχία και τις εξαιρετικές κριτικές που απέσπασε η παράσταση «Κόκκαλο» στο Υπόγειο του Θέατρου Τέχνης την περασμένη άνοιξη, παρουσιάζουν στον ίδιο χώρο και σε ενιαία ροή και τα τρία θεατρικά έργα που έχουν γράψει με αφορμή τη ζωή και το έργο του σπουδαιότερου και επιδραστικότερου διανοητή και καλλιτέχνη του θεάτρου στον 20ο αιώνα Αντονέν Αρτώ, σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη.

Η κάθε βραδιά ξεκινάει με το έργο «Αρτώ/Βαν Γκογκ», γραμμένο και ανεβασμένο για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2015, συνεχίζεται με την «Οικογένεια Τσέντσι», γραμμένη και ανεβασμένη για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2015, και ολοκληρώνεται με το «Κόκκαλο».

Ο θεατής μπορεί να παρακολουθήσει την κάθε παράσταση ξεχωριστά, είτε να βιώσει μια ενιαία δραματουργική εμπειρία θέασης παρακολουθώντας και τις τρεις παραστάσεις το ίδιο βράδυ.

Στο «Κόκκαλο» επί σκηνής θα δούμε τον σπουδαίο ηθοποιό Γεράσιμο Γεννατά και τον ιδιοφυή μουσικό περφόρμερ Γιώργο Παλαμιώτη να ξανασυναντιούνται σε έναν βαθιά ανθρώπινο, αισθαντικό και τελετουργικό διάλογο που κέρδισε κοινό και κριτικούς. Στην «Οικογένεια Τσέντσι» ο Μιλτιάδης Φιορέντζης ως Κόμης Τσέντσι και η Ελεάνα Καυκαλά ως Μπαλαντέρ επιστρέφουν μετά από 7 χρόνια στις πολυσυζητημένες ερμηνείες τους μέσα στο σκοτεινό κόσμο της Ρώμης του 1599, ενώ νέα εμφάνιση ως η μυθική ηρωίδα Βεατρίκη Τσέντσι κάνει η Ιφιγένεια Καραμήτρου.

Τέλος, αποκλειστικά για να ερμηνεύσει τον μονόλογο «Αρτώ/Βαν Γκόγκ» έρχεται στην Αθήνα από την Νέα Υόρκη ο εξαιρετικός ηθοποιός του Μπρόντγουεϊ Gene Gillette, γνωστός από τη συμμετοχή του στην παράσταση του Aaron Sorkin «To Kill A Mockingbird» που ανέβηκε μεταξύ άλλων και στο Madison Square Garden και θεωρείται «το πιο επιτυχημένο αμερικανικό έργο στην ιστορία του Μπρόντγουεϊ» σύμφωνα με το «60 Minutes», τις παγκοσμίως γνωστές παραστάσεις The Curious Incident of the Dog in the Night-Time (Broadway, National Theatre) και War Horse (Broadway), αλλά και από τις εμφανίσεις του στις δημοφιλείς σειρές Law & Order, The Blacklist, Punisher, Madam Secretary, Instinct κ.ά.

Δύο διακεκριμένοι διεθνείς ομιλητές, ο Βρετανός Καθηγητής Joe Kelleher και η Αμερικανίδα καθηγήτρια και σκηνοθέτις Laura Tesman έρχονται στην Ελλάδα στις 21 και 22 Νοεμβρίου με αφορμή τις 2 τελευταίες παραστάσεις του πρότζεκτ «THE ARTAUD TRILOGY» στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης.