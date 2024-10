Η ντίβα Gisele Jackson, ο groove master Raphael Wressnig: 10 jazz συναυλίες για τους λάτρεις του είδους - iefimerida.gr

Ο Dave Weckl, ο «βασιλιάς του Triplet», ίσως ο σημαντικότερος jazz-fusion ντράμερ του κόσμου σήμερα, έρχεται με το group του στην Αθήνα.

Η τζαζ πλευρά της Αθήνας ανθεί. To φετινό Jazz@Megaron αρχίζει και περιλαμβάνει σπουδαία ονόματα. Το Half Note συνεχίζει με τον καταπληκτικό Raphael Wressnig στο Hammond και την σόουλ Gisele Jackson, αυτοσχεδιαστικές βραδιές στο Jazzét Music Hall και μία μπάντα 4 αστέρων στο ΑΘΗΝΑ΄ LIVE.

Συγκεντρώσαμε 10 τζαζ συναυλίες, σε μουσικά στέκια και μουσεία, για τους λάτρεις του είδους

All that jazz

Jazz@Megaron, Nikos Chatzitsakos Quintet

Το Jazz@Megaron υποδέχεται την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου στις 8:30 το βράδυ το Nikos Chatzitsakos Quintet. O χαρισματικός κοντραμπασίστας και ενορχηστρωτής και το κουιντέτο του, το οποίο αποτελείται από την Ελένη Ερμίνα Σοφού (φωνή), τον Δημήτρη Τσάκα (σοπράνο και άλτο σαξόφωνο), τον Κωστή Χριστοδούλου (πιάνο) και τον Παναγιώτη Κωστόπουλο (ντραμς), παρουσιάζουν στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος νέες ενορχηστρώσεις του Νίκου Χατζητσάκου ‒αυτή τη φορά για κουιντέτο‒ σε δημοφιλείς συνθέσεις που περιλαμβάνονται στα άλμπουμ «Tiny Big Band» και «Tiny Big Band 2».

Η αισθαντικότητα και η ευελιξία ενός μικρότερου συνόλου αναδεικνύει τις σολιστικές γραμμές και τη μοναδικότητα των φωνών, χωρίς να υπολείπεται της αριθμητικά ισχυρότερης big band σε ενέργεια και δυναμισμό. Ο Νίκος Χατζητσάκος γεφυρώνει αριστοτεχνικά την αφροαμερικανική παράδοση της τζαζ και το κλασικό της ρεπερτόριο με μοντέρνες αισθητικές προσεγγίσεις και ηχοτοπία. Το πλούσιο πρόγραμμα της συναυλίας περιλαμβάνει διασκευές γνωστών τραγουδιών με την υπογραφή κορυφαίων δημιουργών, όπως ο Charlie Chaplin, ο Cole Porter, ο Antônio Carlos Jobim και ο Michel Legrand, που ταξιδεύουν τον ακροατή μέσα από δυνατές μελωδίες, πλούσιες αρμονίες, τολμηρά σόλο και έντονους ρυθμούς. Την ίδια βραδιά, το Nikos Chatzitsakos Quintet θα ερμηνεύσει επίσης κομμάτια των Richard Rodgers και Lorenz Hart, της Dayna Stephens , του Buster Williams καθώς και των Arthur Altman και Jack Lawrence

Η προπώληση έχει αρχίσει. To φετινό Jazz@Megaron συνεχίζεται με τα σχήματα YFG‒Yiorgos Fakanas Group (16.11) και Monty Alexander D-Day (20.11).

RAPHAEL WRESSNIG’s SOUL GIFT feat. GISELE JACKSON

The organ Groove Master & the Soul Diva meet again! Παρασκευή 8– Σάββατο 9- Κυριακή 10 & Δευτέρα 11 Νοεμβρίου, Half Note Jazz Club

O εκπληκτικός οργανίστας Raphael Wressnig, που έχει συγκεντρώσει τα βλέμματα όλου του κόσμου με τη δεξιοτεχνία του στο Hammond και το μουσικό του ταλέντο, μαζί με την Soul Gift μπάντα του, επιστρέφει στο Half Note Jazz Club, παρέα με την diva της Soul Gisele Jackson, από την Παρασκευή 8 έως και τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου.

Με μια καριέρα που θυμίζει λίγο από το θρυλικό κιμπορντίστα Joe Zawinul, ο Raphael Wressnig γεννήθηκε κι αυτός στηv Αυστρία και αγάπησε από πολύ μικρός τα πλήκτρα, κερδίζοντας τον απόλυτο σεβασμό σε διεθνές επίπεδο! Ο πολυτάλαντος καλλιτέχνης αγάπησε το Hammond αλλά όχι όπως ένας κοινός οργανίστας που παίζει B-3. Το είδος που αποκαλεί αυτός “organ-heavy soul & funk” έχοντας κι αρκετές επιρροές από το Blues, το Rhythm & Blues και το funk της Νέας Ορλεάνης, προσφέρει την πιο καινοτόμα και groovy οπτική, σε αυτά τα είδη της μουσικής.

Ο Raphael Wressnig έχει υπάρξει υποψήφιος δύο φορές σαν “organ player of the year” από το “Downbeat”, έχει κερδίσει στις υποψηφιότητες του περιοδικού “Concerto” στις κατηγορίες “Best Blues Act of the Year”, “Best Jazz Album”, ενώ έχει καταλάβει δεύτερη θέση σε ψηφοφορία του “International Archive for the Jazz Organ”. Σήμερα, πλέον έχει 20 δίσκους στο ενεργητικό του και συνεργασίες με σπουδαίους καλλιτέχνες όπως Jon Cleary, George Porter, Stanton Moore και το θρύλο του R&B Walter “Wolfman” Washington.

Η Gisele Jackson είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη ντίβα της κλασικής σόουλ, της disco και της dance μουσικής, του rhythm & blues και της τζαζ. Η σπουδαία τραγουδίστρια ήταν μια από τις θρυλικές Raylettes του Ray Charles και δούλεψε αρκετά χρόνια πλάι του, όταν αυτός ήταν στην κορυφή της καριέρας του. Επίσης, η Gisele Jackson έχει μοιραστεί τη σκηνή με τη Donna Summer και τον James Brown, τη Βασίλισσα της disco δηλαδή και τον Νονό της σόουλ.

Η Gisele Jackson μεγάλωσε μέσα στη μουσική, στη γενέτειρά της τη Βαλτιμόρη, που σαν πόλη έχει «γεννήσει» πολλούς κορυφαίους καλλιτέχνες της σόουλ και διαμόρφωσε την τέχνη της και το προσωπικό της στυλ, μέσα από την επιρροή αυτών. Η πορεία της σφραγίζεται με αρκετά club hits με το «Love Commandments» του 1997 να παίρνει εξέχουσα θέση στα charts του Billboard και κάνοντας την ίδια να ξεχωρίζει στη διεθνή σκηνή της house μουσικής. Η σπουδαία Gisele Jackson έχει ταξιδέψει σε όλα τα μέρη του κόσμου δίνοντας την καλύτερη εικόνα της urban αφροαμερικάνικης μουσικής.

ANDREAS POLYZOGOPOULOS ELECTRIC 4ET

H ηλεκτρική πλευρά ενός κορυφαίου τρομπετίστα, Πέμπτη 14 Νοεμβρίου, Half Note Jazz Club

Ο σπουδαίος τρομπετίστας Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, έχει πλέον καθιερωθεί ως μία από τις δημιουργικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης Ελληνικής, αλλά και διεθνούς jazz σκηνής. Μια άλλη πτυχή του πολύπλευρου ταλέντου του, περιμένουμε να βρούμε μέσα στο πολυαναμενόμενο καινούριο project Electric, όπου ο σπουδαίος αυτός καλλιτέχνης, αφήνει την μουσική οπτική του να περάσει μέσα από τα φίλτρα της πιο «ροκ» εποχής του μυθικού Miles Davis ή των θρυλικών Ευρωπαίων τρομπετιστών Nils Petter Molvaer κι Erik Truffaz και να γίνει ..Electric! Την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου στο Half Note Jazz Club.

Ο γεννημένος, σ’ ένα μικρό χωρίο της Ηλείας Ανδρέας, ξεκίνησε την πορεία του στη μουσική παίζοντας κιθάρα, μέχρι που ανακάλυψε στα 18 του, την τρομπέτα. Σπούδασε jazz τρομπέτα στο κονσερβατόριο του Amsterdam, πλάι σε μεγέθη όπως ο Paolo Fresu και ο Markus Stockhausen! Από τα πρώτα του βήματα ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος έδειξε ότι είναι ξεχωριστός και το 2008 ηχογραφεί το πρώτο του άλμπουμ με τίτλο “Perfumed Dreams” με το σχήμα του Poly Quartet και κερδίζει την πρώτη θέση στο διαγωνισμό Motives For Jazz του Βελγίου. Το 2010 θα γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ορχήστρας Τζαζ Νέων. Από τότε έχει ηχογραφήσει 5 προσωπικά άλμπουμ και συμμετάσχει σε περίπου 60 ηχογραφήσεις μέχρι σήμερα. Τα τελευταία χρόνια περιοδεύει πολύ και διακρίνεται στο εξωτερικό. Έχει επίσης συνεργαστεί με τους Jaques Morelembaum, Michel Portal, Tony Lakatos, Gunter “Baby” Sommer, Mode Plagal, Ψαραντώνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Μαρία Φαραντούρη, Dulce Pontes, Δημήτρη Καλαντζή, Βαγγέλη Κατσούλη, Γιώργο Κοντραφούρη, Τάκη Μπαρμπέρη, Θαν. Παπακωνσταντίνου κ.α.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα του Ανδρέα Πολυζωγόπουλου είναι η αέναη αναζήτηση του καινούργιου, χωρίς το φόβο του ρίσκου. Μια ματιά στη δισκογραφία του μαρτυρά κάτι τέτοιο, με το ακουστικό κι επιτυχημένο άλμπουμ αφιέρωμα στους Pink Floyd να ακολουθείται από το ambient και ηλεκτρικό δίσκο “One Inch of Love”

HAIG YAZDJIAN QUARTET

Jazzét Music Hall ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024, 21:30



HAIG YAZDJIAN (ΟΥΤΙ, ΤΡΑΓΟΥΔΙ) / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ (ΛΥΡΑ) ΤΑΣΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ (ΚΑΝΟΝΑΚΙ) / ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΙΠΗΣ (ΚΡΟΥΣΤΑ)

Μουσική της Ανατολικής Μεσογείου με ευφάνταστη αυτοσχεδιαστική δημιουργία.

To Jazzét Music Hall, την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2024 προτείνει στο φιλόμουσο κοινό του, τον εκλεκτό σολίστα και συνθέτη Haig Yazdjian με τους εξαιρετικούς δεξιοτέχνες μουσικούς του, Γιώργο Κοντογιάννη στη λύρα, Τάσο Πούλιο στο κανονάκι, Βαγγέλη Καρίπη στα κρουστά και τον ίδιο στο ούτι και το τραγούδι.

Ο Haig Yazdjian γεννημένος στην Συρία από Αρμένιους γονείς, ζει και εργάζεται στην Ελλάδα από το 1980. Η καταγωγή, οι καταβολές και οι παιδικές του μνήμες, μπολιασμένες από τον πολιτισμό της Ανατολικής Μεσογείου οδήγησαν τον Haig Yazdjian να υφάνει την τεράστια μουσική παράδοση της Αρμενίας και της Μέσης Ανατολής με τους μουσικούς ιδιωματισμούς της Δύσης και διαλέγοντας τα πιο δυνατά στοιχεία των δύο κόσμων, φτάνει τη μουσική του σε υψηλά επίπεδα δημιουργικότητας.

Τις παραστάσεις του αποτελούν συνθέσεις από τα άλμπουμ του Talar, Garin, το Κτήνος στο Φεγγάρι Yeraz και Amalur καθώς και απρόσμενες μουσικές που γεννιούνται τη στιγμή του αυτοσχεδιασμού.

Εξερευνά τους τόπους του αυτοσχεδιασμού και των σολιστικών αναζητήσεων με το ούτι και τη φωνή του, ανοίγοντας δρόμους σε μια μουσική που όσο ορίζεται γεωγραφικά, τόσο παγκόσμια είναι ταυτόχρονα.



NADIA MADI & GROOVE TROPICANA

Jazzét Music Hall, ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024, 21:30



NADIA MADI: VOCALS / DIMITRIS PAPADOPOULOS: TRUMPET

PANTELIS NTZIALAS: GUITAR / KOSTAS ARSENIS: DOUBLE BASS

YORGOS MANIATIS: DRUMS

Το Σάββατο 2 Νοεμβρίου στο Jazzét Music Hall, η Nadia Madi με τους Groove Tropicana θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο κοινό και θα χαρίσουν μια αξέχαστη μουσική εμπειρία.

Η νεοεμφανιζόμενη μπάντα GROOVE TROPICANA αποτελείται από τους εξαίρετους μουσικούς, Νάντια Μάντη στο τραγούδι, Δημήτρη Παπαδόπουλο στην τρομπέτα, Παντελή Ντζιάλα στην κιθάρα, Κώστα Αρσένη στο κοντραμπάσο και Γιώργο Μανιάτη στα ντραμς.

Οι επιρροές τους από το ευρύ φάσμα της jazz και latin μουσικής με μία ιδιαίτερη αγάπη στην Brazilian Jazz, συνδυάζει το Swing με τη Bossa, το Bolero με το Funk, την Afro Cuban με τη Samba, σε ένα κολάζ ήχων και ρυθμών.

ATHENS TANGO ENSEMBLE “Ένα ταξίδι στη μαγεία του Tango”

Jazzét Music Hall, ΚΥΡΙΑΚΗ 3 Νοεμβρίου 2024, 20:30

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ-ΜΠΑΝΤΟΝΕΟΝ, ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΑΛΕΞΗΣ ΒΟΥΤΟΥΡΗΣ-ΒΙΟΛΙ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ-ΠΙΑΝΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΦΟΓΙΩΡΓΟΣ-ΚΙΘΑΡΑ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ-ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ

Το Jazzét Music Hall την Κυριακή 3 Νοεμβρίου παρουσιάζει το κουιντέτο “Athens Tango Ensemble“ για να ερμηνεύσει μουσικά αριστουργήματα από τη “Χρυσή εποχή’’ του Αργεντίνικου τάνγκο (1935-1955), συνθέσεις του Astor Piazzolla (tango nuevo) καθώς και σημαντικών Ελλήνων δημιουργών του είδους, της εποχής του μεσοπολέμου όπως Σουγιούλ, Γιαννίδη, Αττίκ.

Οι Athens Tango Ensemble δημιουργήθηκαν το 2016 με πρωτοβουλία του Δημου Βουγιούκα και πραγματοποίησαν την πρώτη τους εμφάνιση τον Οκτώβρη του ίδιου έτους. Στη σύντομή διαδρομή του, το κουιντέτο έχει πραγματοποιήσει συναυλίες και έχει πάρει μέρος σε φεστιβάλ ανά την Ελλάδα (Μεγάρο Μουσικής Αθηνών, Ίδρυμα Σ. Νιάρχος, ΕΡΤ, Half Note Jazz Club κ.α.) καθώς και σε φεστιβάλ του εξωτερικού (Βέλγιο, Σουηδία κ.α.). Το 2018 κυκλοφόρησε η πρώτη τους δισκογραφική δουλειά με τον ομώνυμο τίτλο “Athens Tango Ensemble” απο την General Μusic.

Δημήτρης Τσάκας Τρίο feat. Αναστασία Κωνσταντινίδου

1η Νοεμβρίου 2024, 20:30, Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός

Μετά την ηχογράφηση του πρώτου τους δίσκου, το Τρίο του Δημήτρη Τσάκα επιστρέφει στη σκηνή για μια συναυλία στο πλαίσιο του Vocal Jazz Festival που διοργανώνει το BlackBox. Το τρίο, που απαρτίζεται από τον ίδιο στο σαξόφωνο, τον Κίμωνα Καρούτζο στο κοντραμπάσο και τον Αλέξανδρο Δράκο Κτιστάκη στα ντραμς, ενώνει τις δυνάμεις του με την τραγουδίστρια Αναστασία Κωνσταντινίδου για μια βραδιά γεμάτη μουσική και ποίηση.

Το πρόγραμμα της συναυλίας συνδυάζει μουσική και λόγο, με ιδιαίτερη έμφαση στην κληρονομιά του μεγάλου Charlie Parker. Το κοινό θα απολαύσει πρωτότυπες συνθέσεις του Parker, κλασικά. standards από το εμβληματικό "Charlie Parker with Strings", καθώς και πρωτότυπες συνθέσεις του γκρουπ.

Η Αναστασία Κωνσταντινίδου μαζί με το τρίο του Δημήτρη Τσάκα φέρνουν κοντά την παράδοση της jazz με τη ζωντανή αφήγηση, δημιουργώντας έναν καλλιτεχνικό διάλογο μεταξύ παρελθόντος και παρόντος.

Dimitris Tsakas - sax / Anastasia Konstantinidou - vocals / Kimon Karoutzos - bass / Alex Drakos Ktistakis - drums

Ειρήνη Κωνσταντινίδη: Nothing to lose

1η Νοεμβρίου 2024, 22:00, Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός

Την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου η τζαζ τραγουδίστρια Ειρήνη Κωνσταντινίδη θα παρουσιάσει τραγούδια της από την πρόσφατη δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Nothing to Lose» μαζί με το γκρουπ της.

Πρόκειται για έναν δίσκο αυτοβιογραφικό (όπως η ίδια η δημιουργός του ομολογεί) που γράφτηκε σχεδόν εξ’ ολοκλήρου (ειδικά η μουσική) το τελευταίο διάστημα της παραμονής της σε Ολλανδία και Βέλγιο και αντανακλά σκέψεις, συναισθήματα και εικόνες μιας γυναίκας που παντρεύει την αισιοδοξία με την μελαγχολία και την ποιητική διάθεση με τον ρεαλισμό (keepjazzin.gr).

Ειρήνη Κωνσταντινίδη, φωνή / Μάρκος Χαϊδεμένος, πιάνο / Κίμωνας Καρούτζος, κοντραμπάσο / Roman Gomez, μπαντονεόν / Παναγιώτης Κωστόπουλος, τύμπανα

Michalis Brouzos Trio – “Brotherhood”

Jazz στο Μουσείο, Michalis Brouzos Trio – “Brotherhood”

Παρασκευή 8 Νοεμβρίου, 20.30

Η σειρά συναυλιών του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή Jazz στο Μουσείο, που φέτος έχει τίτλο “Jazz Interactions” και εξερευνά τους διαφορετικούς τρόπους που η μουσική τζαζ αλληλεπιδρά με άλλες μορφές τέχνης, συνεχίζεται την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου με το Michalis Brouzos Trio και την παράσταση “Brotherhood”.

Με όχημα την κιθάρα, ένα πιάνο και ένα βιολοντσέλο και με οδηγό την αισθητική και το φως της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου, ο Μιχάλης Μπρούζος μαζί με τον Θωμά Κοντογεώργη και τον Μιχάλη Πορφύρη παρουσιάζουν τις αποσκευές τους, με μουσικές από την προσωπική τους δισκογραφία και με φόντο την γλυπτική του Γιάννη Μπρούζου. Στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή το τρίο θα φέρει ένα αμάλγαμα ήχων, εικόνων, χρωμάτων και αρωμάτων, μικρές ιστορίες συχνά σκοτεινές αλλά συνάμα και φωτεινές, καθώς σε αυτό το σταυροδρόμι των πολιτισμών Δύση και Ανατολή χορεύουν γιορτάζοντας τις χαρές και τις λύπες των ανθρώπων τους.

Οι συνθέσεις του Michalis Brouzos Trio ακροβατούν ανάμεσα σε φόρμες contemporary classical με στοιχεία jazz από την ευρύτερη world και ethnic σκηνή. Έχουν εμφανιστεί σε πολλούς συναυλιακούς χώρους σε όλη την Ελλάδα και τον Νοέμβριο του 2022 κυκλοφόρησε το live album τους με τίτλο «Μέση Γη» από την δισκογραφική εταιρεία Jazz Breeze Records.

Ο Dave Weckl, ο «βασιλιάς του Triplet», ίσως ο σημαντικότερος jazz-fusion ντραμμερ του κόσμου σήμερα

DAVE WECKL/ TOM KENNEDY PROJECT featuring ERIC MARIENTHAL (saxes)- Stu Mindeman (keyboards)

… μία μπάντα 4 αστέρων επισκέπτεται το ΑΘΗΝΑ΄ LIVE

Ο Dave Weckl, ο «βασιλιάς του Triplet», ίσως ο σημαντικότερος jazz-fusion ντραμμερ του κόσμου σήμερα, έρχεται με το group του για μία ακόμη φορά στη σκηνή του ΑΘΗΝΑ΄ Live. Μία και μοναδική συναυλία για τους τυχερούς που θα την παρακολουθήσουν. Για πάνω από 35 χρόνια, ο Dave Weckl, παραμένει στην κορυφή των drummers, ενώ το εκπληκτικό και δυναμικό του παίξιμο, έχει επηρεάσει και εμπνεύσει πολλούς μουσικούς. Ξεκινάει να παίζει drums σε ηλικία 8 ετών, παρακολουθώντας ροκ συγκροτήματα και αργότερα στρέφεται στους Buddy Rich και Steve Gadd. Η πρώτη σοβαρή συναυλία του, έρχεται με τη συμμετοχή του στο group French Toast. Σ’ αυτό το group τον γνωρίζει ο Anthony Jackson, όπου τον προτείνει στους Simon and Garfunkel. Μετά από αυτό, η καριέρα του απογειώνεται. Παίζει συνεχώς δίπλα σε μεγάλα ονόματα και ηχογραφεί με Benson, Diana Ross, Robert Plant ενώ περιοδεύει με τον Chick Corea και την Elektric Band παντού στον κόσμο. Στην Ελλάδα, έχει συνεργαστεί σε Live Συναυλίες με τον Γιώργο Φακανά, ενώ έχει ηχογραφήσει σε 2 cds του (Domino και Interspirit). Σήμερα παίζει ως sideman με όλα τα γνωστά ονόματα της jazz, αλλά και με το δικό του σχήμα, όπου παρουσιάζει κομμάτια από την προσωπική του δισκογραφία.

Μαζί του σ’ αυτό το ταξίδι, βρίσκεται ο παιδικός του φίλος, αλλά και εξίσου εκπληκτικός μπασίστας o Tom Kennedy. Ξεκίνησε παίζοντας κοντραμπάσο, αλλά στην πορεία στράφηκε στο ηλεκτρικό μπάσο γιατί του άνοιγε διαφορετικούς ορίζοντες. Έχει συνεργαστεί με τους Michael Brecker, Tania Maria, Al di Meola, Steve Gadd, Frank Gambale, Simon Phillips, Steve Lukather κα. Εχει 6 προσωπικά cds.

Τρίτο μέλος της μπάντας, ο Eric Marienthal, ένας από τους μεγαλύτερους σαξοφωνίστες της Αμερικής. Bασικός συνεργάτης του μεγάλου Chick Corea συμμετέχοντας σε όλες τις ηχογραφήσεις και περιοδείες της Elektric Band, μαζί με τους Dave Weckl, John Patitucci και Frank Gambale. Με την μπάντα αυτή έχει κερδίσει 2 βραβεία Grammy. Ακόμη στην πολυποίκιλη καριέρα του έχει συνεργαστεί με τους, Elton John, Stevie Wonder, Barbara Streisand, B.B. King, Yellowjackets, Lee Ritenour, Peter Erskine, Russel Ferrante, ενώ έχει γράψει και σειρά εκπαιδευτικών βιβλίων.

Στο πιάνο ο πολύ ταλαντούχος Stu Mindeman. Έχει παίξει και ηχογραφήσει με Branford Marsalis, Gloria Estefan, Antonio Sanchez, James Genius, Jeff “Tain” Watts κα.