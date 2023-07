10+1 συναυλίες για την εβδομάδα: Τζαζ βραδιές στην Πειραιώς 260 -Οι παραστάσεις στο Ηρώδειο - iefimerida.gr

Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες δίνουν το «παρών» αυτή την εβδομάδα με ένα μεγάλο συναυλιακό πρόγραμμα.

Όλη η Αθήνα μια σκηνή με πολλά ονόματα και έλευση στην Ελλάδα των θρυλικών Deep Purple για συναυλία στο πλαίσιο του RockWave. Το συναυλιακό πρόγραμμα της εβδομάδας είναι μεγάλο, σε φεστιβάλ της πόλης. Ας δούμε ενδεικτικά 10 συναυλίες για όλα γούστα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι συναυλίες της πρώτης εβδομάδας του Ιουλίου

Γιάννης Αγγελάκας & Οι 100°C στο Ηρωδειο

Γιάννης Αγγελάκας & Οι 100°C στο Ηρώδειο

Πάντα ανήσυχος και πάντα σε αναζήτηση, ο Γιάννης Αγγελάκας επιστρέφει στο Ηρώδειο, σήμερα 3 Ιουλίου, τρία χρόνια μετά τη μυσταγωγική μουσική παράσταση «Λύκοι στη χώρα των θαυμάτων» με τον τσελίστα Νίκο Βελιώτη το 2020, για να παρουσιάσει τραγούδια από όλη την πορεία του, καθώς και σάουντρακ που έχει γράψει για ταινίες, με μια διαφορετική προσέγγιση προσαρμοσμένη ή και απροσάρμοστη στον χώρο του ρωμαϊκού ωδείου.

Από την εποχή που με τις Τρύπες έβαζε... φωτιά στο ελληνικό ροκ και σε όλη τη διαδρομή του μέχρι σήμερα, ο Γιάννης Αγγελάκας έχει κοινό που μεγαλώνει μαζί του και τον ακολουθεί πιστά, σε μια μουσική περιπέτεια που οδηγεί σε τόπους γοητευτικούς και απροσδόκητους, άλλοτε διονυσιακούς και άλλοτε αφαιρετικούς. Αυτό που μένει σταθερό είναι η ποίηση, η ανεξάντλητη περιέργεια και η ευλαβική αγάπη του για τη μουσική.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τον Γιάννη Αγγελάκα και τους 100°C θα πλαισιώσουν το πολυφωνικό σχήμα Διώνη και ομάδα εγχόρδων.

Σταύρος Ξαρχάκος στο Ηρώδειο

Σταύρος Ξαρχάκος στο Ηρώδειο

Η δεύτερη συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου, την Τρίτη 4 Ιουλίου στο Ηρώδειο. Από τους κορυφαίους της ελληνικής μουσικής, αξεδιάλυτα συνδεδεμένος με την έκφραση της συλλογικής μας περιπέτειας από τη δεκαετία του 1960 μέχρι σήμερα, ο Σταύρος Ξαρχάκος επιστρατεύει τη δύναμη των τραγουδιών, τα οποία, όπως ο ίδιος γράφει, «είναι σύμμαχοι στον αγώνα για μια καλύτερη ζωή».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν ξέρω πόσο χρήσιμος είναι ο διαχωρισμός των τραγουδιών σε πολιτικά και ερωτικά-λαϊκά – ορισμένα από αυτά, άλλωστε, μπορούν να είναι είτε το ένα είτε το άλλο ανάλογα από ποια πλευρά θα τα δούμε, τον χρόνο και την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε όταν τα ακούμε και, φυσικά, ανάλογα με τους "καιρούς" που διανύουμε σε εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Σε αυτή τη συναυλία παρουσιάζω το κομμάτι αυτό του ρεπερτορίου μου που εστιάζει κατ᾽ αρχάς σε θέματα κοινωνικοπολιτικά, αλλά δεν στερείται απαραίτητα και ενός ερωτικού-λαϊκού χαρακτήρα, ίσως σε μια δεύτερη ματιά.

Άνοιξα τα -ερμητικά κλειστά- συρτάρια μου και άρχισα να ψάχνω αλλά και να ανακαλύπτω ξεχασμένα μουσικά χειρόγραφα που κάποτε με είχαν συντροφεύσει, σε χρόνους δύσκολους. Στη σημερινή τόσο κρίσιμη συγκυρία παγκοσμίως, που όλα καλύπτονται έντονα από το σύννεφο της ανασφάλειας, επιστρατεύω τη δύναμη αυτών των τραγουδιών, τα οποία μας δείχνουν τον δρόμο, είναι σύμμαχοι στον αγώνα για μια καλύτερη ζωή, διώχνουν τον φόβο και υμνούν τη ζωή, ο έρωτας είναι επανάσταση και το αιώνιο "Άγιο Δισκοπότηρο" για τον άνθρωπο είναι η ελευθερία!

Η Μαρία Φαραντούρη, ο Γιάννης Κότσιρας και η Ηρώ Σαΐα θα ερμηνεύσουν νέες συνθέσεις μου πάνω σε σπουδαία ποιητικά κείμενα Ελλήνων ποιητών, αλλά και γνωστά τραγούδια που εδώ και χρόνια έχουν μπει στις καρδιές και στα στόματα του κόσμου και τον έχουν συντροφεύσει σε ευχάριστες -και όχι μόνον- στιγμές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Spyros Panagiotopoulos

Spyros Panagiotopoulos Quintet (BFAM)

Η Πλατεία, ο υπαίθριος χώρος ανάμεσα στους Χώρους Α – Β – Ε – Η της Πειραιώς 260, θα ζωντανέψει και φέτος από το πολύ πετυχημένο μίνι φεστιβάλ «Τζαζ στην Πλατεία» που εγκαινιάστηκε πέρυσι συνοδεύοντας τις φεστιβαλικές βραδιές μας.

Μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ του γκρουπ με τίτλο Happy Hour, ο ντράμερ Σπύρος Παναγιωτόπουλος, Δευτέρα με Τετάρτη, με το κουιντέτο του θα μας παρουσιάσουν συνθέσεις των μελών του γκρουπ που κινούνται στον χώρο της τζαζ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πέντε ξεχωριστά τζαζ σχήματα, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του διακεκριμένου σαξοφωνίστα Δημήτρη Τσάκα, στήνουν μετά το τέλος των παραστάσεων, μια γιορτή τζαζ με ελεύθερη είσοδο για όλες και όλους, σ’ ένα πρόγραμμα που θα εκτείνεται σ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος της Πειραιώς 260, έως τις 20 Ιουλίου.

Σωκράτης Μάλαμας στο Κατράκειο

Σωκράτης Μάλαμας στο Κατράκειο

O Σωκράτης μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Πέτρο Μάλαμα και την μπάντα του παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που θα έχει όλα όσα αγαπάμε από τη δισκογραφία του, αλλά και επιλογές από όσα αγαπάει και εκείνος από άλλους δημιουργούς και δεν έχει σταματήσει να τραγουδάει όλα αυτά τα χρόνια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τον Γιάννη Παπατριανταφύλλου στο κοντραμπάσο, τον Κυριάκο Ταπάκη στο λαούτο και στο μπουζούκι, τον Κλέωνα Αντωνίου στην ηλεκτρική κιθάρα, τον Καλογιάννη Βεράνη στο βιολί και στην τρομπέτα, τον Νίκο Μαγνήσαλη στα τύμπανα, τον Άκη Κατσουπάκη στα πλήκτρα, τον Γιάννη Μάλαμα στα κρουστά. Τα εισιτήρια για τις δύο συναυλίες του Σωκράτη Μάλαμα, στις 4 και 5 Ιουλίου στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, εξαντλήθηκαν.

Active Member

Active Member στο Faliro Summer Theater

Η συναυλία των Active Member στο Faliro Summer Theater θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4 Ιουλίου. Το θρυλικό low bap γκρουπ συμπληρώνει φέτος 31 χρόνια δράσης και το γιορτάζει με μια περιοδεία σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μια «Αντιστροφή» λοιπόν, όπως λένε οι ίδιοι, προς τα όμορφα που δεν κατάφεραν να χαρούν, ενώ εκείνα υπήρχαν γύρω τους όλα αυτά τα χρόνια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ιδρυτής των Active Member Μιχάλης Μυτακίδης (B.D. Foxmoor) είναι σίγουρα ο πιο ενεργός καλλιτέχνης στο παγκόσμιο hip hop. Mέχρι τώρα έχει 122 δισκογραφικές δουλειές, χιλιάδες συναυλίες στο ενεργητικό του, βιβλία, ντοκιμαντέρ, μουσική για ταινίες και για θέατρο. Με την εμβάθυνσή του στην τέχνη έχει κερδίσει ήδη τον τίτλο του μεγαλύτερου ποιητή των καιρών μας. Το τίμημα όμως ήταν μεγάλο, γιατί, όντας μόνιμα απορροφημένος από τα σκαρώματά του, δεν κατάφερε να χαρεί όσα ο ίδιος έφτιαξε. Εδώ είναι που ο γιος του Ramon και μέλος του γκρουπ πια έρχεται να του θυμίσει.

Kim Gordon Live In Athens

Kim Gordon Live In Athens | Τρίτη 4 Ιουλίου, Tεχνόπολη

Με μια πορεία σχεδόν 40 χρόνων, η ηγετική μορφή των Sonic Youth, του συγκροτήματος που γεφύρωσε το punk με το alternative rock και άνοιξε τον δρόμο για το grunge, έρχεται στην Αθήνα για μια ηλεκτρική βραδιά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πολυπράγμων καλλιτέχνις σε μια άοκνη αναζήτηση της αλήθειας και της ομορφιάς, πολυσχιδής δημιουργός, πάντα επίκαιρη, πάντα ρηξικέλευθη, η Kim Gordon μετά τη διάλυση των Sonic Youth το 2011, συνεχίζει να φτιάχνει μουσική και εικόνες που σε κάνουν να σκέφτεσαι.

Το 2019 παρουσίασε το πρώτο της σόλο άλμπουμ, με τίτλο «No Home Record», από τη Matador Records. Η κυκλοφορία του συνέπεσε με δύο εικαστικές εκθέσεις της σε Δουβλίνο και Πίτσμπουργκ, μια κίνηση που αποδεικνύει την ανήσυχη και πολύπλευρη καλλιτεχνική της φύση. Το «No Home Record» είναι αφιερωμένο στην πόλη της, το Λος Άντζελες, και τη διαρκώς μεταβαλλόμενη μορφή του.

Anouar Brahem

Anouar Brahem Quartet στο Ηρώδειο

Μετά την κατανυκτική εμπειρία που πρόσφερε στο κοινό του Ηρωδείου το 2021, ο κορυφαίος δεξιοτέχνης στο ούτι Ανουάρ Μπραχέμ επιστρέφει θριαμβευτικά στο Φεστιβάλ την Τετάρτη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τους πλέον καινοτόμους συνθέτες στο είδος του, συνδυάζει πλήθος μουσικών ιδιωμάτων, από την αραβική μουσική παράδοση και το ηχόχρωμα της Μεσογείου μέχρι τη λόγια δυτική μουσική παράδοση και την τζαζ, ενώ με το κουαρτέτο του έχει εξασφαλίσει μια εξέχουσα θέση στην τζαζ μουσική σκηνή. Ως φυσικός ηγέτης αυτής της ομάδας, μετά από δέκα χρόνια δημιουργικής συμπόρευσης και συνεργασίας με τους μουσικούς του, ο Μπραχέμ αντικρίζει με φρέσκο βλέμμα το μουσικό αυτό σύμπαν και ανοίγεται σε νέους ορίζοντες.

Χρήστος Θηβαίος και Παναγιώτης Μάργαρης

Χρήστος Θηβαίος και Παναγιώτης Μάργαρης

Ο Χρήστος Θηβαίος και ο Παναγιώτης Μάργαρης συναντιούνται επί σκηνής, την Τετάρτη στο Κηποθέατρο Παπάγου, για να αφηγηθούν ο καθένας με τον τρόπο του τα λυρικά τους παραμύθια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτά τα παραμύθια που ο ακροατής πλάθει μόνος του, ταξιδεύοντας με τη μουσική και τους στίχους. Λίγο μετά το δειλινό σε χώρους μυσταγωγικούς, ο Χρήστος Θηβαίος και ο Παναγιώτης Μάργαρης δημιουργούν όνειρα, ταξίδια και παραμύθια, με την αρχή και το τέλος που νιώθει ο καθένας στην ψυχή του. Οι μοναδικές ερμηνείες του Χρήστου Θηβαίου συναντιούνται με τη σπάνια δεξιοτεχνία του Παναγιώτη Μάργαρη, σε ένα πρόγραμμα που, εκτός από τα αναμενόμενα, περιλαμβάνει ανατρεπτικά κομμάτια και προκαλεί δυνατές μουσικές συγκινήσεις.

Η Λένα Πλάτωνος στον Κήπο του Μεγάρου

Η Λένα Πλάτωνος στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής την Παρασκευή 7 Ιουλίου. Μια συναυλία εφ’ όλης της ύλης, από το «Σαμποτάζ», τη «Λιλιπούπολη» και τις «Μάσκες Ηλίου» έως τις μελοποιήσεις της στα ποιήματα του Καβάφη και του Καρυωτάκη καθώς και τραγούδια από την αναμενόμενη δισκογραφική της δουλειά με τίτλο «Εννέα στο φως»!

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρέα με την κορυφαία ερμηνεύτρια Μαρία Φαραντούρη θα παρουσιάσουν μέρος από τις λυρικές αφηγήσεις και τα διασωθέντα έργα άγνωστων ποιητριών του αρχαίου κόσμου (παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 2022 στο Μουσείο της Ακρόπολης και στη συνέχεια τον Ιούλιο του 2022 στον Αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την πολιτιστική πρωτεύουσα), ενώ οι καθιερωμένοι ερμηνευτές της, Σαβίνα Γιαννάτου και Γιάννης Παλαμίδας, θα μας ταξιδέψουν στα πιο αντιπροσωπευτικά τραγούδια της δημιουργού από την πλούσια δισκογραφική της πορεία!

Καλεσμένοι της η σπουδαία Δήμητρα Γαλάνη για να φωτίσει με τον δικό της τρόπο τις δημιουργίες της Πλάτωνος και ο Κωνσταντίνος Βήτα, ο οποίος συναντά και τιμά μία από τις πιο σημαντικές επιρροές του!

Η Λένα Πλάτωνος, η «ιέρεια» της ηλεκτρονικής μουσικής, θα έχει μαζί της μια εξαιρετική ομάδα μουσικών και τεχνικών.

Deep Purple

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Deep Purple, Terra Vibe, Παρασκευή 7 Ιουλίου

Οι Deep Purple είναι δίχως αμφιβολία το συγκρότημα-θρύλος. Είναι το βαθύ μωβ με το οποίο ντύθηκαν τα όνειρα και οι πόθοι μιας ανήσυχης αλλά και ανθεκτικής γενιάς. Μιας γενιάς που ακόμα και σήμερα διατηρεί τη ζωντάνια και το πείσμα της.

Οι «ιδρυτές» της hard rock / heavy metal μουσικής επιστρέφουν στην Ελλάδα και προσθέτουν το Rockwave Festival στις στάσεις της ευρωπαϊκής τους περιοδείας! Την Παρασκευή 7 Ιουλίου οι Βρετανοί super rock stars υπόσχονται μια αλησμόνητη μουσική βραδιά.

Η ιστορία των Deep Purple μετρά περισσότερα από 50 χρόνια. Ξεκινά το 1968 όταν, στο Hertford της Μεγάλης Βρετανίας πρόβαρε μια παρέα μουσικών που σύντομα θα ονομαζόταν Deep Purple και ορμητικά θα εντασσόταν στην «Αιρετική Αγία Τριάδα» της βρετανικής hard rock / heavy metal, μαζί με τους Led Zeppelin και τους Black Sabbath.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με ένα έργο που εκτείνεται σε πέντε δεκαετίες, με κομμάτια-ύμνους όπως τα Smoke on The Water, Child in Time, Strange Kind of Woman, Black Night, Highway Star, Black Night, Perfect Strangers, Hush, Woman from Tokyo, οι Deep Purple παραμένουν πρωτοπόροι του hard rock, διατηρώντας τη φρεσκάδα και την καλλιτεχνική τολμηρότητά τους. Το 2020 κυκλοφόρησαν το 21ο studio album τους, το «Whoosh!», ενώ το 2021 κυκλοφόρησαν το 22ο, «Turning to Crime», με αγαπημένα covers. Μαζί τους Saxon, Asking Alexandria, As I Lay Dying, Mystic Prophecy, Rock 'n' Roll Children, Bokassa, Lazy Man's Load, Spektrvm.

The biggest '80s & '90s party! Παρασκευή 7 Ιουλίου

Το μεγαλύτερο '80s και '90s party της χρονιάς έρχεται στο Faliro Summer Theater, με τους αγαπημένους star της χρυσής εποχής των '80s & '90s!

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μαντώ, ο Κώστας Μπίγαλης, η Σοφία Βόσσου και η Πωλίνα θα μας κεράσουν πολλές μουσικές «γρανίτες» με γεύσεις από την εποχή των ντισκοτέκ, στο πιο ξέφρενο καλοκαιρινό πάρτι!

Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στον χρόνο… «Πάμε για τρέλες στις Σεϋχέλλες», «Μελισσούλα», «Άνοιξη», «Στοιχηματίζω», «Του Αιγαίου τα μπλουζ», «Αυτό το καλοκαίρι», «Ροζ μπικίνι», «Κατερίνα», «Αγκαλίτσες και φιλάκια», «Push Ups», «Φιλαράκι», «Με την πρώτη ματιά», «Εμείς», «Μπιρίμπα», «Η κόρη του περιπτερά» και πολλά-πολλά ακόμα λατρεμένα τραγούδια!