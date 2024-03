Μεγάλα ονόματα της τζαζ, του blues και της soul στην Αθήνα -10 συναυλίες για όλα τα γούστα - iefimerida.gr

Οι Ruby Rushton, ένα από τα κορυφαία, προοδευτικά και παραγωγικά συγκροτήματα της ακμάζουσας jazz σκηνής του Λονδίνου, αλλά και η Crystal Thomas, τεράστιο καλλιτεχνικό μέγεθος του blues και της soul, θα βρεθούν τις επόμενες μέρες για συναυλίες στην Αθήνα.

Μια βραδιά από την Καμεράτα αποκλειστικά με έργα Beethoven, σε όργανα εποχής στο Μέγαρο, βραδιές τζαζ, αλλά και έντεχνης μουσικής, περιλαμβάνει το μουσικό πρόγραμμα του 15νθήμερου, ενώ δύο σημαντικοί τραγουδοποιοί, ο Νίκος Πορτοκάλογλου και ο Παντελής Θαλασσινός, ετοιμάζουν μεγάλες συναυλίες παρέα με φίλους.

Η Καμεράτα σε έργα Μπετόβεν στο Μέγαρο Μουσικής

Έχοντας αποσπάσει εγκωμιαστικές κριτικές και θερμότατα σχόλια διεθνώς για τις μπετοβενικές τους ερμηνείες, αλλά και για την εξαιρετική ηχογράφηση των «Πλασμάτων του Προμηθέα», η Καμεράτα-Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής και ο αρχιμουσικός Γιώργος Πέτρου, στη νέα τους συναυλία στο Μέγαρο, στρέφουν και πάλι το ενδιαφέρον τους στον μεγάλο γερμανό μουσουργό.

Την Πέμπτη 28 Μαρτίου στις 8:30 μ.μ. εμφανίζονται στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης και παρουσιάζουν, σε όργανα εποχής, μια βραδιά αφιερωμένη αποκλειστικά στον Ludwig van Beethoven. Στο πρόγραμμά τους, δύο διαχρονικά αριστουργήματα του ευρωπαϊκού Κλασικισμού: οι Συμφωνίες αρ. 1 σε ντο μείζονα και αρ. 7 σε λα μείζονα.

Οι συμφωνίες του Μπετόβεν, αριστουργήματα της μουσικής αρχιτεκτονικής, προσφέρουν με την αειθαλή τους δύναμη, σε κάθε νέα ερμηνεία, ένα πεδίο αναστοχασμού της αξίας τους πέρα από τα όρια της εποχής στην οποία δημιουργήθηκαν.

Έργο τολμηρό, η νεανική Συμφωνία αρ. 1 για πολλούς αποχαιρετά τον 18ο αιώνα, καθώς απομακρύνεται από τον Κλασικισμό δίνοντας το στίγμα της ιδιοφυούς προσωπικότητας του συνθέτη και της επανάστασης που πρόκειται να φέρει στη μουσική πράξη. Ο οικουμενικός χαρακτήρας της επανάστασης αυτής, ως προάγγελος των δραματικών κορυφώσεων του Ρομαντισμού, εκφράζεται μέσα από τη συγκινητική ρητορική του πατριωτισμού της Συμφωνίας αρ. 7, έργο που για τον Βάγκνερ είναι η «αποθέωση του χορού».

Η Έβδομη παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Βιέννη το 1813 σε φιλανθρωπική συναυλία αφιερωμένη στους βετεράνους της μάχης της Χάναου και έχει μείνει στην ιστορία επειδή το κοινό ενθουσιάστηκε τόσο με το δεύτερο μέρος (Allegretto) που ζήτησε αμέσως την επανάληψή του.

Ο σαξοφωνίστας Τάκης Πατερέλης στο Jazzét Music Hall

To Jazzét Music Hall, την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024 στις 9.30 το βράδυ, φιλοξενεί στην τζαζ σκηνή του, τον κορυφαίο σαξοφωνίστα Τάκη Πατερέλη, όπου μαζί με το first class κουαρτέτο του, προσδίδει μία κορυφαία μουσική δεινότητα στο γίγνεσθαι της ελληνικής τζαζ σκηνής.

Το Takis Paterelis Quartet θα παρουσιάσει το νέο του πρότζεκτ “Traditions” με μουσική σημαντικών συνθετών από διαφορετικές περιόδους της τζαζ. Ονόματα όπως αυτά των Buddy Bolden, Tad Dameron, Thelonious Monk, Charles Mingus, McCoy Tyner συνθέτουν ένα ιδιαίτερο "ηχητικό παζλ".

Το φιλόμουσο κοινό του Jazzét θα απολαύσει τον Τάκη Πατερέλη, τον Έλληνα “Coltrane”, παρέα με τους σπουδαίους μουσικούς του, Δημήτρη Βερδίνογλου στο πιάνο, Γιώργο Γεωργιάδη στο κοντραμπάσο και Παναγιώτη Θέμα στα ντραμς.

STAVROS LANTSIAS QUARTET -MY ENNIO MORRICONE, Half Note Jazz Club

Ο Σταύρος Λάντσιας μετά τις sold out εμφανίσεις το Φεβρουάριο, επιστρέφει στο Half Note Jazz Club, με την τελευταία του δισκογραφική δουλειά με τίτλο “My Ennio Morricone”, για τρεις βραδιές, από το Σάββατο 30 έως και τη Δευτέρα 1η Απριλίου.

Ο καταξιωμένος Κύπριος πιανίστας και συνθέτης Σταύρος Λάντσιας ανοίγει ένα παράθυρο στο μουσικό σύμπαν του αγαπημένου του συνθέτη Ennio Morricone και παρουσιάζει τις αξέχαστες μελωδίες του που έχουν «ντύσει» εμβληματικές ταινίες όπως Cinema Paradiso, Once Upon a Time in the West και πολλές άλλες, μέσα από ευρηματικές ενορχηστρώσεις και εμπνευσμένες εκτελέσεις από χαρισματικούς σολίστες.

Μαζί του επί σκηνής οι εξαιρετικοί μουσικοί Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, Μιχάλης Καλκάνης και Μιχάλης Καπηλίδης, για τρεις βραδιές γεμάτες εικόνες και συγκίνηση, εμπλουτισμένες με αναφορές στις ταινίες και ενδιαφέροντα αποσπάσματα από συνεντεύξεις του μεγάλου συνθέτη Ennio Morricone.

Σάββατο 30, Κυριακή 31 & Δευτέρα 1 Απριλίου στο Half Note Jazz Club.

Το Γαλλικό Περιοδικό PARIS MOVE αποκαλεί το album “Ένα πραγματικό αριστούργημα!" (Un authentique coup de Maître).

Ο Σταύρος Λάντσιας σπούδασε στο Berklee College of Music στη Βοστώνη και έχει συνεργαστεί με πολλούς σημαντικούς Έλληνες καλλιτέχνες όπως, Διονύσης Σαββόπουλος, Έλλη Πασπαλά, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Ορφέας Περίδης, Ελένη Καραΐνδρου, Νίκος Ξυδάκης και πολλοί άλλοι. Συνθέσεις του παρουσιάζει για πρώτη φορά με το συγκρότημα “Human Touch” πού έχει δημιουργήσει με τους διακεκριμένους μουσικούς Γιώτη Kιουρτσόγλου και David Lynch. Στην προσωπική του δισκογραφία περιλαμβάνονται τα άλμπουμ: «Επιστροφή», «Το Ταξίδι μιας Νότας» «Ημερολόγιο Ονείρων» και το "Stavros Lantsias Trio Live at St. Paul’s Anglican Church, Athens”. Ο Σταύρος Λάντσιας πρόσφατα βραβεύθηκε ως «Man of The Year 2023» στη κατηγορία Δημιουργία-Πολιτισμός στην Κύπρο.

Ruby Rushton στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ

Η σειρά συναυλιών Microcosmos του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) πραγματοποίησε φέτος ένα συναρπαστικό μουσικό ταξίδι, που κινήθηκε πέρα από ταμπέλες και είδη, με πρωταγωνιστές μουσικούς που σε όλη την πορεία τους εξερευνούν τις απεριόριστες δυνατότητες του ήχου, από το Oded Tzùr Quartet και τον Lambert στους «εγχώριους» Jan Van & Fotis Siotas και MOb.

Tην Κυριακή 31 Mαρτίου στις 21.00, ο Φάρος του ΚΠΙΣΝ υποδέχεται τους Ruby Rushton, ένα από τα κορυφαία, πιο προοδευτικά και παραγωγικά συγκροτήματα της ακμάζουσας jazz σκηνής του Λονδίνου, στην τελευταία, για φέτος, συναυλία της σειράς, που πραγματοποιείται χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Δημιούργημα της πολυπραγμοσύνης και της παραγωγικότητας του μουσικού και παραγωγού Tenderlonious και με οδηγό τα διδάγματα του John Coltrane, οι Ruby Rushton βρίσκονται στο προσκήνιο της jazz σκηνής του Ηνωμένου Βασιλείου ήδη από την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ Two for Joy το 2015.

Η μουσική τους συνδυάζει τη spiritual jazz με μουσικά ιδιώματα όπως το hip hop, το afrobeat, το post-bop και το funk, αλλά και τα επιμέρους γνωρίσματα της underground σκηνής. Από το ντεμπούτο τους και μετά, τους χαρακτηρίζει μία εξελικτική πορεία, που κορυφώνεται – σε ό,τι αφορά την αποδοχή και την επιτυχία – με το τέταρτο άλμπουμ τους, Ironside (2019), το οποίο έλαβε διθυραμβικές κριτικές από τον διεθνή μουσικό Τύπο και ξεχώρισε ως ένα από τα καλύτερα jazz άλμπουμ των τελευταίων ετών.

Οι επόμενες κινήσεις του γκρουπ ήταν ανάλογες, ανοίγοντας περαιτέρω τη βεντάλια της spiritual jazz μέσα από προσεγμένες εκδόσεις, που τύχαν ευρείας αποδοχής και άνοιξαν τον δρόμο για τις jazz σκηνές και τα φεστιβάλ του κόσμου.

Οι Ruby Rushton, χάρη στη δημιουργική αντίληψη του Tenderlonious και την υψηλή αισθητική που διαθέτουν ως μουσικοί, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των προτιμήσεων των jazz influencers που κυριαρχούν στα media ως δημοσιογράφοι, DJs, ή παραγωγοί ραδιοφωνικών εκπομπών. Κυρίως, όμως, έχουν αγαπηθεί από μια νέα γενιά jazz ακροατών που ανακαλύπτουν, μέσω της μουσικής τους, ποιότητες που έχουν κυριαρχήσει στη σύγχρονη jazz από εμβληματικούς μουσικούς, όπως οι John Coltrane, Sun Ra, Yusef Lateef, Pharoah Sanders, αλλά και πρωτοπόρους -με όρους του 21ου αιώνα- του jazz rock, όπως ο Herbie Hancock με τους Headhunters ή ο Chick Corea με τους Return to Forever.

Νίκος Πορτοκάλογλου - Εδώ είναι το ταξίδι | Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Ένα ανατρεπτικό πορτρέτο του αγαπημένου τραγουδοποιού μέσα από τον συμφωνικό ήχο της μουσικής του

«Εδώ είναι το ταξίδι». Mια ανατρεπτική μουσική βραδιά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την Παρασκευή 29 και το Σάββατο 30 Μαρτίου στις 9:00 μ.μ., που σκιαγραφεί το καλλιτεχνικό πορτρέτο του Νίκου Πορτοκάλογλου «αλλιώς» και ανακαλύπτει ξανά τα τραγούδια του μέσα από τη συμφωνική τους διάσταση! Μια αρμονική συνύπαρξη δύο ξεχωριστών μουσικών κόσμων: της τραγουδοποιίας του Νίκου Πορτοκάλογλου, η οποία συνδυάζει στοιχεία από το λαϊκό και παραδοσιακό τραγούδι ‒αλλά και από το ροκ και τα μπλουζ‒, με τον συμφωνικό ήχο της ορχήστρας που εκπροσωπεί τη δυτική κλασική παράδοση.

Κεντρικός πυλώνας της μουσικής παράστασης «Εδώ είναι το ταξίδι» στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη είναι η συνάντηση μουσικών από διαφορετικές γενιές: από τη γενιά του 1980 στην οποία ανήκει ο ίδιος μέχρι τις γενιές του σήμερα που εκπροσωπούνται από τη Χορωδία του Πειραματικού Μουσικού Γυμνασίου–Λυκείου Παλλήνης και το συμφωνικό σύνολο Underground Youth Orchestra. Με τον Νίκο Πορτοκάλογλου τραγουδούν η νέα ερμηνεύτρια Μυρτώ Βασιλείου, ο πολυτάλαντος συνεργάτης του Βύρων Τσουράπης και, ως εκλεκτός καλεσμένος, ο Γιώργος Περρής.

Η συναυλία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο του 2022, με τίτλο «Επίσημο ένδυμα», και βασίζεται σε πρόταση του Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μέσω της Άννας Μυκωνίου και του Aθανάσιου Κολαλά.

Η συναυλία του Νίκου Πορτοκάλογλου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αποτελούν συμπαραγωγή της 360ο Entertainment και του ΜΜΑ.

«Εδώ είναι το ταξίδι», Νίκος Πορτοκάλογλου, Γιώργος Περρής, Μυρτώ Βασιλείου, Βύρων Τσουράπης

Παρασκευή 29, Σάββατο 30 Μαρτίου | 21:00 | Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη. Συμπαραγωγή | 360ο Entertainment – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

VOCALISM SESSIONS -ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗ,Half Note Jazz Club

Τι σημαίνει βοκαλισμός; Τι προκύπτει όταν ενώνονται στη σκηνή αυτοσχεδιαστές της φωνής; Μαγεία, ελευθερία έκφρασης, ευφάνταστοι ήχοι, συνδημιουργία, αυθορμητισμός.

Το Half Note Jazz Club ξεκινάει μία μοναδική σειρά συναυλιών, με τίτλο VOCALISM SESSIONS, όπου ξεχωριστοί βοκαλίστες από διαφορετικά είδη μουσικής θα ανταλλάξουν ήχους, αισθητικές, συναισθήματα, ιστορίες, στίχους, τραγούδια και θα μας παρασύρουν στο μαγικό κόσμο της Φωνής.

Ο όρος vocalism είναι παγκόσμιος. Οι βοκαλίστες/στριες χρησιμοποιούν τη φωνή ως όργανο, αυτοσχεδιάζουν, πειραματίζονται, μιμούνται τρόπους έκφρασης και ήχους άλλων οργάνων, παίζουν με τους ρυθμούς και τις μελωδίες.

Τα sessions ξεκινάνε την Πέμπτη 4 Απριλίου με τη βοκαλίστρια και ερευνήτρια Αγγελική Toυμπανάκη και τον ντράμερ και συνθέτη Ηλία Δουμάνη οι οποίοι παρουσιάζουν το πρωτοποριακό electronic jazz ντουέτο τους “Drums Voice Jazztronica Duet”. Μαζί τους ο δεξιοτέχνης jazz τρομπετίστας Δημήτρης Παπαδόπουλος. Οι δύο μουσικοί στα πλαίσια των Vocalism Sessions προσκαλούν τον έμπειρο beatboxer και εκπαιδευτή beatbox, Βασίλη Παπούλια aka El Pap Chico για να πειραματιστούν, να αυτοσχεδιάσουν και να δημιουργήσουν καινούργιους κώδικες.

Τη σκυτάλη παίρνουν την Πέμπτη 18 Απριλίου οι διακεκριμένες jazz vocalists και συνθέτριες Λουκία Παλαιολόγου και Τέρη Βακιρτζόγλου που μαζί με την Αγγελική Τουμπανάκη αποφασίζουν να «παίξουν» μαζί έχοντας ως βάση τους τη χαρά για τη μουσική και τον αυτοσχεδιασμό. Καλώντας τους δεξιοτέχνες και αγαπημένους συνεργάτες τους Γρηγόρη Ντάνη στην κιθάρα και Κώστα Κωνσταντίνου στο μπάσο θα ερμηνεύσουν κλασσικά κομμάτια της vocal jazz, gospel, Brazilian jazz και fuzion jazz αλλά και πρωτότυπες συνθέσεις.

Δεν θα μπορούσε να είναι άλλη μουσική σκηνή πέρα του Half Note Jazz Club που θα μπορούσε να φιλοξενήσει τη μαγική αυτή συνήχηση - σύμπραξη έμπειρων βοκαλιστών – τραγουδιστών της Ελλάδας και όχι μόνο, από τη σκηνή της jazz και blues, του beat box, της πειραματικής σκηνής, της παραδοσιακής, της metal και της κλασσικής μουσικής. Τα Vocalism Sessions στο τέλος θα καταλήγουν σε Vocal Jam αλλά και σε Φωνητικούς Κύκλους ανοιχτούς προς όλους… και κάθε φορά θα είναι μια έκπληξη!

Φωνητικός Κύκλος – Vocal Circle είναι αυθόρμητες συνθέσεις, ένας ομαδικός αυτοσχεδιασμός με μοναδικό όργανό τη φωνή και όλοι μπορούν να συμμετάσχουν ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία, την εθνικότητα ή τη γλώσσα

Τα Vocalism Sessions είναι μία ιδέα της βοκαλίστριας Αγγελικής Τουμπανάκη που προκύπτει από την ανάγκη της για ομαδικό φωνητικό παιχνίδι και αυτοσχεδιασμό με βάση την πηγαία χαρά της μουσικής διάδρασης. Σκοπός να δημιουργήσουμε ένα κοινό τόπο έκφρασης και ανταλλαγής φωνών. Τη σκυτάλη του σχεδιασμού των sessions θα διαδεχθούν βοκαλίστες διαφορετικών ειδών μουσικής.

CRYSTAL THOMAS BAND feat. LUCA GIORDANO /Half Note Jazz Club

Πίσω από τη μεγάλη φωνή της Crystal Thomas, υπάρχει ένα τεράστιο καλλιτεχνικό μέγεθος του blues και της soul, με ασυνήθιστη αυθεντικότητα. Το Half Note Jazz Club με χαρά πρωτοπαρουσιάζει στην Ελλάδα από Παρασκευή 12 έως και Δευτέρα 15 Απριλίου, τη μοναδική αυτή αφροαμερικανή καλλιτέχνιδα που συναρπάζει το απαιτητικό κοινό - είτε τραγουδάει σε μία εκκλησία της Louisiana, είτε σ’ ένα juke joint του Mississippi, είτε περιοδεύει τον κόσμο κι εμφανίζεται στην Ασία και την Ευρώπη.

Η γεννημένη στο Shreveport και μεγαλωμένη στο Mansfield της Louisiana Crystal Thomas, κυριολεκτικά γεννήθηκε για να τραγουδά! Με επιρροή από τη μητέρα της που τραγουδούσε και τον πατέρα της που έπαιζε κιθάρα, η Crystal Thomas, μεγάλωσε στον βαθύ Νότο των ΗΠΑ ακούγοντας τους δίσκους των γονιών της με ήχους των Muddy Waters, Lightnin’ Hopkins, Jimmy Reed και του μέντορά της Johnnie Taylor, στην μπάντα του οποίου μάλιστα, πολλά χρόνια αργότερα, έμελλε να παίξει!

Ξεκίνησε να τραγουδά βρέφος ακόμη, πριν καν μιλήσει! Εκτός της μητέρας της, μεγάλη της επιρροή ήταν κι ένα φορητό jukebox των παππούδων της με μπαταρίες! Κάποια χρόνια αργότερα ήρθε σε επαφή με το τρομπόνι (όργανο που υπήρχε στη οικογένεια) και άρχισε να βλέπει την μουσική πολύ πιο σοβαρά. Η μόνη σταθερά για ένα κορίτσι που ήθελε να τραγουδά στην περιοχή αυτή του κόσμου, ήταν η πρακτική στην εκκλησία. Εκεί ήταν που η πολυτάλαντη Crystal, έμαθε την πειθαρχία, αλλά και τη θεμελιώδη αρχή στη μουσική, “ότι όταν τραγουδάς, αυτό πρέπει να ξεχειλίζει από συναίσθημα και να βγαίνει από την ψυχή σου”. Και η Crystal “Country Girl” Thomas είναι ένα πραγματικό διαμάντι της μουσικής.

Μια αλληλουχία γνωριμιών και παραστάσεων την έφερε να ανοίγει τη συναυλία του σπουδαίου Bobby Rush το 1999, που αποτέλεσε και το σημείο όπου άρχισε να μπαίνει γερά μέσα στη μουσική και η πρόσκληση στην μπάντα του Johnnie Taylor την καθιέρωσε. Έμεινε εκεί μέχρι τον θάνατο του Taylor αλλά ο Big Jack Williams - μέλος της μπάντας του Taylor – τη βοήθησε να στήσει την δική της μπάντα και να περιοδεύει ώστε να φτάσει σε αυτό που είναι σήμερα.

Από το 2016 ξεκίνησε η δισκογραφική της παρουσία με το πρώτο της άλμπουμ “Lyrical Gumbo: The essence of Blues” για να ακολουθήσει το “Drunk of my Love” το 2018. Το album ταυτότητα όμως για την Crystal Thomas ήταν το προτελευταίο της , που ήρθε το 2021, με μεγάλη επιτυχία και τίτλο “Now Dig This”. Στον δίσκο αυτόν έπαιξαν μαζί της ο Blues θρύλος Lucky Peterson, o μπασίστας των 1000 και πλέον ηχογραφήσεων Chuck Rainey και οι Τεξανοί Moeller Bros, καθιερώνοντάς της ως μία από τις κορυφαίες blues και soul-blues τραγουδίστριες.

Στις πρώτες αυτές συναυλίες της στην Αθήνα η Crystal Thomas, μας συστήνεται με την έξοχη μπάντα της και τον κορυφαίο κιθαρίστα Luca Giordano. Σαν μία καλλιτέχνης που είναι «σε αποστολή» η Crystal Thomas, θέλει με την εκπληκτική φωνή της να μας “αγκαλιάσει” και να μεταδώσει τη θετική της επιρροή στις ζωές μας, σαν μία γνήσια …soul healer! Ας την αγκαλιάσουμε κι εμείς όπως της αξίζει. Από Παρασκευή 12 έως και Δευτέρα 15 Απριλίου στο Half Note Jazz Club.

Ο Vassilikos στη Σφίγγα

Ο Vassilikos παρουσιάζει την Κυριακή 31 Μαρτίου στη Σφίγγα, το νέο του project The Grand Duet, μια ιδέα που γεννήθηκε πριν την καραντίνα και υλοποιήθηκε μετά από αυτή, με όλη την ενέργεια και το πάθος που ακολουθεί τον καιρό της απομόνωσης.

O Γιώργος Τριανταφύλλου – το δεύτερο μέλος του Grand Duet – είναι το απόλυτο ταίριασμα σε αυτό το μουσικό σχήμα, ενώ ο υπολογιστής συμπληρώνει σε backing track έναν ήχο γεμάτο, που δημιουργεί την εμπειρία της ολοκληρωμένης μπάντας. Πρόκειται για ένα «διαφορετικό live», πολύ δυναμικό. Ο ήχος που θα μας χαρίσει είναι τόσο γεμάτος και ατμοσφαιρικός, που σου δημιουργείται η αίσθηση μιας κανονικής ορχήστρας.

Το set list περιλαμβάνει αγαπημένα κομμάτια των Raining Pleasure έτσι όπως τα θυμόμαστε, αλλά και κάποια με αλλαγμένο ήχο σε μια σύγχρονη εκτέλεσή τους. Ακολουθούν οι διασκευές σε εμβληματικά τραγούδια από το album Vintage (2009), κάποιες σε studio εκτελέσεις και κάποιες σε μια διαφορετική εκδοχή τους – τα You are my destiny και I who have nothing γεμίζουν με τον ήχο τους τον αέρα – ενώ φυσικά δε λείπουν οι αναφορές στο Sunday Cloudy Sunday (2013) με διασκευές του Βασίλη Τσιτσάνη που φέρνουν τον δικό τους ανατρεπτικό χαρακτήρα στο live.

Το Amazing Grey, που κυκλοφόρησε το 2019, έχει τη δική του θέση στις εμφανίσεις του Vassilikos «The Grand Duet» δημιουργώντας μια pop ατμόσφαιρα με σκοτεινά υποστρώματα και στίχους που θέλεις να τραγουδάς.

30 Χρόνια ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ -CHRISTMAS THEATER

Ο Παντελής Θαλασσινός μετρά τρεις δεκαετίες προσωπικής πορείας στο ελληνικό τραγούδι αν και στη δισκογραφία και ετοιμάζει μία μεγάλη συναυλία με φίλους, την Παρασκευή 5 Απριλίου στο CHRISTMAS THEATER

έκανε την εμφάνισή του νωρίτερα, το 1987 μαζί με τον Γιάννη Νικολάου ως… Λαθρεπιβάτες. Πλούσια δισκογραφία και αμέτρητες συναυλίες τον ανέδειξαν σε σπουδαίο συνθέτη τραγουδιών, τραγουδοποιό και ερμηνευτή.

Βέλη στην καλλιτεχνική του φαρέτρα, εξαιρετικά τραγούδια που στηρίζονται σε ‘‘ γέφυρες’’ και ‘‘δεσμούς’’ ανάμεσα στις μουσικές Δύσης και Ανατολής με επίκεντρο τη μουσική παράδοση του Αιγαίου. Τα τραγούδια του Παντελή Θαλασσινού συντηρούν με τους φθόγγους και τον λόγο τους τη μνήμη, σφραγίζοντας κεφάλαια της προσωπικής μας ιστορίας.

Ανάθεμά σε, Εισιτήριο στην τσέπη σου, Καράβια χιώτικα, Κράτα για το τέλος, Ν΄ αγαπάς, Πόνος άπονος, Στο κάστρο το παλιό, Στη Σέριφο ήσουν πουλί, Κερύνεια, Τα σμυρναίικα τραγούδια, Του παραδείσου λεμονιά, Το φεγγαράκι πρόβαλε, Βαθιές αναπνοές είναι ορισμένα από τα πολλά τραγούδια του που αγαπήσαμε.

30 Χρόνια ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ. Έλα να κάνουμε γιορτή.. ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ, ΓΛΥΚΕΡΙΑ, ΜΕΛΙΝΑ ΚΑΝΑ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 20.30

Βαγγέλης Γερμανός – Διονύσης Τσακνής στο Θέατρο Άλσος

Μια μουσική συνάντηση έκπληξη με παρελθόν και μέλλον! Ο Βαγγέλης Γερμανός και ο Διονύσης Τσακνής έρχονται στο Θέατρο Άλσος με τις διαχρονικές επιτυχίες και τα αγαπημένα τους τραγούδια, για δύο μοναδικές εμφανίσεις τις Παρασκευές 19 και 26 Απριλίου!

«Κάθε πράμα στον καιρό του», είναι ο τίτλος της παράστασης τους, εμπνευσμένος από το ομότιτλο τραγούδι του Βαγγέλη Γερμανού! Δυο καταξιωμένοι καλλιτέχνες, με αμοιβαίο σεβασμό και εκτίμηση - και όχι μόνο στο επίπεδο της τέχνης τους, η συνεύρεσή τους στη σκηνή, ήταν θέμα χρόνου.

Ήρθε λοιπόν ο καιρός να τους απολαύσουμε με την υπέροχη μπάντα τους στη σκηνή του Θεάτρου Άλσους!