10+ μουσικά ραντεβού για τον Δεκέμβριο -Χριστουγεννιάτικα gala, συναυλίες, μουσικές σκηνές - iefimerida.gr

Εορταστική ατμόσφαιρα με μουσικές και τραγούδια. Συναυλίες και μουσικές παραστάσεις ανοίγουν για το κοινό, νέα σχήματα μάς υποδέχονται στην Αθήνα.

Είτε επιλέξετε κερκίδα, αναπαυτικές θέσεις θεάτρου, είτε τραπέζι με το ποτό σας, οι επιλογές για μουσικά βράδια μέσα στον Δεκέμβριο είναι πολλές και το ρεπερτόριο ανεξάντλητο.

Μία βόλτα σε μουσικά ραντεβού του Δεκεμβρίου

Μάριος Φραγκούλης, Γιώργος Περρής, με Χριστουγεννιάτικη διάθεση 18 &19 Δεκεμβρίου έρχονται στο Christmas Theater

Την περασμένη χρονιά, η φαντασμαγορική σύμπραξη του Μάριου Φραγκούλη με τον Γιώργο Περρή αγκαλιάστηκε από το κοινό με τεράστια αγάπη, αφήνοντας τις πιο γιορτινές αναμνήσεις σε μικρούς και μεγάλους με 11 sold-out παραστάσεις!

Με ένα ολοκαίνουργιο πρόγραμμα, οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες σας υπόσχονται αυτό που ξέρουν να κάνουν καλύτερα από τον καθένα: να ταξιδέψουν όλη την οικογένεια στη μαγεία και την ζεστασιά των Χριστουγέννων! Με αφορμή τα 100 χρόνια ταινιών της Disney, οι δύο εξαιρετικοί ερμηνευτές ενώνουν τα γιορτινά τραγούδια της πιο ωραίας εποχής του χρόνου με τραγούδια από συναρπαστικά παραμύθια, ταινίες και μιούζικαλ που αγαπήθηκαν από γενιές και γενιές παιδιών.

Τα Χριστούγεννα του 2023 γεμίζουν και πάλι αστερόσκονη μέσα από τις μαγικές φωνές του Μάριου Φραγκούλη και του Γιώργου Περρή, που θα μεταφέρουν μικρούς και μεγάλους στο πιο εντυπωσιακό, φωτεινό, κατακόκκινο και ξέγνοιαστο τοπίο της καρδιάς!

Καλωσορίστε και φέτος το γιορτινό πνεύμα με πρεσβευτές της χαράς τον Μάριο και τον Γιώργο, που συνδυάζουν με δεξιοτεχνία ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει το Hollywood και το Broadway με τα Χριστούγεννα και διανθίζουν το μοναδικό τους πρόγραμμα με μελωδίες που πρωταγωνιστούν στα όνειρά μας.

Τους δύο σπουδαίους Έλληνες διεθνείς σταρ συνοδεύει 12μελής ορχήστρα με όλη τη λάμψη και τη χάρη των κλασικών οργάνων στην υπηρεσία της μαγείας!

Bryan Adams, ο τραγουδιστής και songwriter που θεωρείται και είναι αναμφισβήτητα ένας από τους πιο συναρπαστικούς rocker στον κόσμο, επιστρέφει στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο για 2 συναυλίες, στην Αθήνα 5/12 και στη Θεσσαλονίκη 7/12. Η απίστευτη δυναμική της φωνής του και η ερμηνεία του, η ενέργεια και η εκρηκτική σκηνική παρουσία του – όλοι όσοι τον έχουν δει live μιλούν για το performance του και τις διαρκείς αλλαγές κιθάρας που κάνει τα μάτια να μην ξεκολλούν από πάνω του - εξακολουθούν να ξεσηκώνουν το κοινό πάνω από 40 χρόνια.

Ό,τι και να πει κανείς για τον Bryan Adams είναι λίγο. Ένας συγκλονιστικός καλλιτέχνης με μια μακρόχρονη και παραγωγική καριέρα που μετράει 17 studio άλμπουμ και 4 νέες κυκλοφορίες το 2022 συμπεριλαμβανομένου του “So Happy It Hurts” (προτάθηκε για Grammy) και του “Pretty Woman – The Musical”. Σε αυτά προστίθενται τα Classic pt. I και pt. II, τα οποία παρουσιάζουν νέες ηχογραφήσεις των μεγαλύτερων hits του καλλιτέχνη, τα οποία κυκλοφόρησαν ψηφιακά (ATMOS with Platoon) και είναι διαθέσιμα και ως φυσικό προϊόν (BMG).

Η μακρόχρονη καριέρα του τον έχει οδηγήσει σε αναρίθμητες βραβεύσεις και σπουδαίες τιμητικές διακρίσεις ανάμεσα στις οποίες και 3 υποψηφιότητες για Όσκαρ, 4 υποψηφιότητες για Golden Globe, ένα Grammy Award και 20 Juno Awards.

ΑΘΗΝΑ, Tρίτη 5 Δεκεμβρίου Ι Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ ΟΑΚΑ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου Ι PΑΟΚ SPORTS Arena

Τα κάλαντα του Γιάννη Μαρκόπουλου στο Θέατρο Κολλεγίου Αθηνών

23, 24 & 26 Δεκεμβρίου. "Να τα πούμε;" Με τους Λάμπρο Φισφή και Δημήτρη Μακαλιά.

Γιορτινό πνεύμα σημαίνει χαρά, ζεστασιά, παράδοση, μελωδία, χαμόγελα. Τα κάλαντα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς τα κλείνουν όλα αυτά μέσα στους στίχους και τη μουσική τους και γίνονται οι μαγικές, μελωδικές φράσεις που ανοίγουν το πέρασμα στην πιο μεγάλη γιορτή του χρόνου.

Ο μεγάλος μας συνθέτης Γιάννης Μαρκόπουλος μας άφησε, μεταξύ άλλων, πλούσια κληρονομιά τη δική του μεταγραφή παραδοσιακών χριστουγεννιάτικων τραγουδιών, αφού αφουγκράστηκε τα κάλαντα σε διάφορα σημεία της Ελλάδας και τα ενορχήστρωσε για τα παιδιά, τα εγγόνια του και όλα τα παιδάκια στον κόσμο που γίνονται μικροί αγγελιοφόροι της χαράς αυτές τις μέρες.

Στις βραδιές με τα Κάλαντα του Γιάννη Μαρκόπουλου με τίτλο “Να τα πούμε” στο θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών, οικοδεσπότες είναι δύο κωμικοί με αστείρευτη εξυπνάδα και αποθέματα ενέργειας, ο Λάμπρος Φισφής και ο Δημήτρης Μακαλιάς, ενώ συμμετέχει ενδεκαμελής ορχήστρα και οι Μικροί Μουσικοί του Ωδείου Αθηνών!

Δυο μέρες μετά την ονομαστική του εορτή, ο Νίκος Πορτοκάλογλου έρχεται στο Christmas Theater για μια συναυλία – γιορτή, με φίλους και για φίλους.

O Νίκος Πορτοκάλογλου μαζί με τις αγαπημένες ερμηνεύτριες Γιώτα ΝΕΓΚΑ, Ιουλία ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ και Βίκυ ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ θα ενώσει σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα διαφορετικούς μουσικούς κόσμους, όπου όλα χωράνε κι όλα δένουν αρμονικά.

Με τον ίδιο τρόπο που το κάνει στην τηλεοπτική εκπομπή που του χάρισε τεράστια επιτυχία. Το 2020 οραματίστηκε και δημιούργησε, με μια ομάδα εκλεκτών συνεργατών το “Μουσικό Κουτί”, την εκπομπή που άλλαξε τα δεδομένα των τηλεοπτικών μουσικών εκπομπών: έβαλε τον πήχη πολύ ψηλά και γνώρισε πρωτοφανή αγάπη από το κοινό.

Η συναυλία στο Christmas Theater θα περιέχει τα πιο αγαπημένα τραγούδια από το ρεπερτόριο του σε νέες διασκευές και ερμηνείες των εκλεκτών καλεσμένων του. Κάποιες από τις μεγάλες επιτυχίες του τραγουδοποιού θα φωτιστούν ξανά με τις τρεις ξεχωριστές γυναικείες φωνές και κάποια απροσδόκητα ντουέτα. Θα περιέχει επίσης και μικρά επιλεγμένα στιγμιότυπα από τις εντυπωσιακές ενάρξεις της αγαπημένης μουσικής εκπομπής.

Ο κορυφαίος τραγουδοποιός γιόρτασε το καλοκαίρι του 2022 τα 40 χρόνια της διαδρομής του- που ξεκίνησε με τους Φατμέ– με δυο sold out συναυλίες στο Ηρώδειο και μια μεγάλη πανελλήνια περιοδεία, επιστέγασμα μιας σπάνιας σε διάρκεια και δημιουργικότητα πορείας στο ελληνικό τραγούδι.

Μαζί τους, ο σταθερός του συνεργάτης και εξαιρετικός τραγουδοποιός Βύρων Τσουράπης και το συγκρότημα του, οι Ευγενείς Αλήτες.

Ο σπουδαίος σαξοφωνίστας Chico Freeman, επιστρέφει στην αγαπημένη του σκηνή στο Half Note Jazz Club και παρουσιάζει άλλο ένα από τα θαυμαστά του σχήματα, το Exotica Trio, από Παρασκευή 8 μέχρι και Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου.

Ο Chico Freeman είναι ένα από τα πιο δυναμικά, μεστά, και συγκλονιστικά σαξόφωνα της jazz, μέσα στις τελευταίες πέντε και πλέον δεκαετίες! Αποτελεί ένα ζωντανό κεφάλαιο της σύγχρονης ιστορίας της αμερικάνικης jazz ενώ καλλιτεχνικά προσανατολίζεται πολύ πιο πέρα από το jazz mainstream κι αγκαλιάζει τις μουσικές του κόσμου. Όμως, παρά τις κατά καιρούς αναζητήσεις του, ο Freeman ενσωματώνει στον ήχο του όσο λίγοι, όλη την πορεία της jazz ιστορίας, από τα blues στον Coleman Hawkins κι από τον Coltrane στην Latin Jazz.

Πολυπρόσωπος ως καλλιτέχνης, πολυοργανίστας και δημιουργική φυσιογνωμία, ο Earl “Chico” Freeman προέρχεται από διάσημη μουσική οικογένεια του Chicago. Ο θείος του σπουδαίος κιθαρίστας, ο άλλος θείος του εξαιρετικός ντράμερ. Ο πατέρας του όμως, ήταν ο μυθικός σαξοφωνίστας Von Freeman που έμεινε στην ιστορία σαν ένας θρύλος της jazz! O ίδιος ξεκίνησε να μαθαίνει πιάνο κι αργότερα τρομπέτα, επηρεασμένος από καλλιτέχνες όπως ο Miles κι από δίσκους όπως το “Κind of Blue”. To σαξόφωνο μπήκε στην ζωή του αργότερα και τον κατέκτησε οριστικά. Αφού πήρε masters στην μουσική άρχισε να ξεχωρίζει και να δοκιμάζει να παίζει διαφορετικά είδη από R & B και blues, μέχρι Hard Bop κι avant garde. H πολύ δημιουργική δεκαετία του ’70, οι δάσκαλοι που είχε και το έντονο περιβάλλον της free jazz της εποχής, του άνοιξαν ορίζοντες προς μια μουσική με μοναδικό όριο, τη δημιουργική φαντασία!

Μια ολοκαίνουργια συναυλία που δημιουργήθηκε ειδικά για τον εορτασμό των 100 χρόνων της Disney και περιοδεύει σε όλο τον κόσμο! DISNEY 100

THE CONCERT στο Christmas Theater, Κυριακή 24 Δεκεμβρίου

Πρωταγωνιστούν τα μεγαλύτερα αστέρια του West End: Ben Forster (The Phantom of the Opera), Rachel John (Hamilton), Lauren Samuels (Cinderella), Adrian Hansel (Guys and Dolls), Rob Houchen (Les Miserables) και η Νάντια Μπουλέ σε διπλό ρόλο, στην παρουσίαση και στο τραγούδι.

Θα δούμε αποσπάσματα από τις πιο αγαπημένες ταινίες της Disney σε γιγαντοοθόνη, ενώ ταυτόχρονα τα κλασικά μουσικά θέματα θα ζωντανεύουν στη σκηνή από μια ορχήστρα 56 μουσικών και τις μαγευτικές φωνές των τραγουδιστών του West End, συνθέτοντας μια μοναδική οπτικοακουστική εμπειρία.

Θα ακούσουμε τραγούδια από ταινίες με τις οποίες μεγαλώσαμε. Τις ταινίες που μας έμαθαν να ονειρευόμαστε… Όπως τον Alladin, Lion King, Little Mermaid, Frozen, Beauty and the Beast, Mary Poppins, Encanto, και πολλές ακόμη, καθώς και άλλα αγαπημένα τραγούδια από τον κόσμο της Pixar, του Star Wars και της Marvel.

CHRISTMAS IN NEW YORK στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια, Μαρία Κάλλας, με την Athens Big Band. ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ στις 20:30

Στην εκπνοή του χρόνου, η Athens Big Band υποδέχεται το κοινό της πόλης σε μια λαμπερή βραδιά που πάλλεται στο ρυθμό των εορτών. Η αισθαντική νοσταλγία της χρυσής εποχής της jazz, με σημείο αναφοράς σπουδαίες κλασικές ερμηνείες, όπως αυτές του Tony Bennett, θα πλημμυρίσουν το Ολύμπια με συναρπαστικές μελωδίες που θα μας παρασύρουν σε μια άκρως ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία. Επί σκηνής συναντάμε την πολύπλευρη ιδιοσυγκρασία του τραγουδιστή και δημιουργού Philipp Weiss, που έχει χαρακτηριστεί ως ο «Frank Sinatra από το Μόναχο», και τη γενναιόδωρη εκφραστικότητα της φωνής της Ειρήνης Κωνσταντινίδη.

Ερμηνεύουν: Philipp Weiss, Ειρήνη Κωνσταντινίδη / Καλλιτεχνική επιμέλεια: Σάμι Αμίρης / Είσοδος: 5€, 10€, 12€, 15€, 18€, 20€

Μουσική και σινεμά στο Μέγαρο Μουσικής

Μουσική και σινεμά. Δύο τέχνες ικανές να πλάσουν κόσμους ολόκληρους. Τι συμβαίνει όταν συναντιούνται και συμπορεύονται; Πόσο δεμένες και πόσο ανεξάρτητες είναι η μουσική κι η εικόνα; Την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών συμπράττει με τον κορυφαίο μαέστρο κινηματογραφικής μουσικής παγκοσμίως, Φρανκ Στρόμπελ στο Μέγαρο Μουσικής και παρουσιάζει 10 ταινίες – 10 δεκαετίες – 10 Όσκαρ.

Εκκινώντας από τη δεκαετία που διανύουμε και την εκπληκτική μουσική του Χανς Ζίμερ για την ταινία Dune: Part One, η Ορχήστρα ερμηνεύει μια επιλογή από soundtracks των τελευταίων δέκα δεκαετιών που βραβεύτηκαν με το πολυπόθητο χρυσό αγαλματίδιο από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών και μάγεψαν το κοινό στις σκοτεινές αίθουσες.

Συνθέτες όπως ο Μίκλος Ρόζα, ο Τζον Γουίλιαμς, ο Vangelis, κ.ά. συνεργάζονται με κορυφαίους σκηνοθέτες και δημιουργούν έργα που επαναπροσδιορίζουν τον ρόλο της μουσικής στον κινηματογράφο. Την επιμέλεια και παρουσίαση της βραδιάς αναλαμβάνει ο γνωστός κριτικός κινηματογράφου Γιάννης Ζουμπουλάκης.

Alexandros Affolter Quartet,



Το Jazzét Music Hall, το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2023, υποδέχεται στην τζαζ σκηνή του, το Alexandros Affolter Quartet, για θα παρουσιάσει μία ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στις αγαπημένες τους jazz standards επιλογές από το “Great American Songbook” σε μία δική τους μοναδική ερμηνεία.

Ο Αλέξανδρος Affolter γεννήθηκε στο Άμστερνταμ και σπούδασε τζαζ και Μουσικό Θέατρο στο διάσημο Ινστιτούτο Θεάτρου Lee Stasberg στην Νέα Υόρκη, ενώ από το1994, εμφανίζεται σε διάφορα τζαζ κλαμπ και φεστιβάλ της Ολλανδίας, Αγγλίας και της Ελλάδας.

Το αγαπημένο κοινό του Jazzet Music Hall θα ανακαλύψει τις τζαζ πλευρές κορυφαίων συνθετών όπως, Cole Porter, George Gershwin, John Coltrane, Kurt Elling και Antonio Carlos Jobim και τα γνωστά τους jazz standards θα συνδυαστούν με πιο σπάνια που δεν ακούγονται ή δεν εκτελούνται συχνά. Τα διαφορετικά είδη της τζαζ, της latin και της bossa nova θα ενωθούν για να προσφέρουν μια τέλεια ισορροπία σε μια αξέχαστη συναυλιακή εμπειρία.

Κώστας Τουρνάς – Φίλιππος Πλιάτσικας

Κώστας Τουρνάς – Φίλιππος Πλιάτσικας. Δύο από τους πιο επιδραστικούς και εμβληματικούς Έλληνες τραγουδοποιούς, συναντιούνται για πρώτη φορά και ενώνουν τις φωνές τους στην σκηνή του Θεάτρου Άλσος με δυο βαλίτσες με τραγούδια!

Ο Φίλιππος Πλιάτσικας, ένας από τους πρωταγωνιστές της ελληνικής ροκ, που ενσαρκώνει την ενωτική δύναμη της μουσικής, τον κοινωνικό της χαρακτήρα, ξέρει καλά να βάζει φωτιά στα συναισθήματα και να ζωντανεύει τις παρέες! Ένας καλλιτέχνης που έχει διαγράψει μακρά και πλούσια πορεία στον χώρο της μουσικής αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική δισκογραφία με τραγούδια - επιτυχίες που τραγουδιούνται μέχρι και σήμερα! Φέτος το χειμώνα μας παραδίδει μια ακόμη δισκογραφική πρόταση με το άλμπουμ «Αφιερωμένο» κι ετοιμάζεται για την μουσική συνάντηση της σεζόν!

Ο Κώστας Τουρνάς, ένας καλλιτέχνης που έβαλε την δική του σφραγίδα στην ελληνική δισκογραφία, με μια σπάνια μουσική διαδρομή, προχωρά εδώ και χρόνια σ’ έναν δρόμο αποκλειστικά δικό του. Πάντα ήθελε να κάνει διαφορετικά πράγματα, να αποδεσμεύεται από τις όποιες επιρροές και να γράφει αληθινά «δικά μας τραγούδια…» από αυτά που βρίσκουν την καρδιά μας! Εφευρετικός, ουσιαστικός, ευθύς και πάντα...νέος, συνδυάζει την πείρα μιας τεράστιας καριέρας με τη φρεσκάδα ενός αιώνιου έφηβου και εραστή της μουσικής.

Κώστας Τουρνάς – Φίλιππος Πλιάτσικας. Με δυο βαλίτσες τραγούδια, σε μια ιδιαίτερη συνεργασία, για πρώτη φορά μαζί στη σκηνή, μας προσκαλούν σε μια μουσική συνάντηση, μια μουσική γιορτή, με νοσταλγικές μελωδίες, θρυλικά τραγούδια υπέροχα ντουέτα, εικόνες, συναισθήματα και πολλές εκπλήξεις!

Χρήστος Θηβαίος και Παναγιώτης Μάργαρης

Με διάθεση συγκροτήματος επί σκηνής και επικοινωνίας με όχημα τα τραγούδια, συναντιούνται και φέτος ο Χρήστος Θηβαίος και ο Παναγιώτης Μάργαρης, στη Μουσική Σκηνή Σφίγγα, από την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου, για περιορισμένες εμφανίσεις.

Μετά την πρώτη τους τρομερά επιτυχημένη συνύπαρξη στη Σφίγγα πέρσι και τις συναυλίες του καλοκαιριού, οι δυο τους έρχονται ξανά να παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με τα τραγούδια "γυμνά αλλά και γυμνασμένα, όπως τη στιγμή που έρχονται στο φως".

Οι δύο τους γνωρίστηκαν το 1997 κατά την ηχογράφηση του διαχρονικού πλέον τραγουδιού «Πόσο πολύ σ΄ αγάπησα» το οποίο ερμηνεύει ο Χρήστος Θηβαίος με τον Παναγιώτη Μάργαρη να παίζει εξαίσια κλασική κιθάρα.

Μέσα από ανατρεπτικές επιλογές ρεπερτορίου χωρίς στεγανά και προκαταλήψεις, αυτοσχεδιασμούς και αδιάκοπη επαφή με τους ακροατές, χτίζουν ένα πρόγραμμα που έχει στιγμές συγκινητικές, εξωστρεφείς, προσωπικές και ομαδικές. Όλα δένουν με μια φυσικότητα που δεν χρειάζεται εξηγήσεις.

Οι μοναδικές ερμηνείες του Χρήστου Θηβαίου σε δικά του τραγούδια από την εποχή των Συνήθων Υπόπτων αλλά και τραγούδια των Θάνου Μικρούτσικου, Βασίλη Δημητρίου και πολλών άλλων μεγάλων συνθετών, συναντιούνται με τις υπέροχες συνθέσεις και τη μοναδική δεξιοτεχνία του Παναγιώτη Μάργαρη σε solo κομμάτια. Το "2" είναι μια μουσική παράσταση για 2 μουσικούς που ενώνονται με βαθιά εκτίμηση και χημεία αλλά και μια παράσταση - παιχνίδι για τους αιώνιους 2 : μουσικούς και κοινό.

Η ελληνική μουσική σκηνή τιμά τέσσερις αξεπέραστους καλλιτέχνες που άφησαν ανεξίτηλο το σημάδι τους στον κόσμο της rock μουσικής. Οι Νίκος Ζιώγαλας, Γιάννης Γιοκαρίνης, "Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ" και Γιάννης Μηλιώκας αποτελούν αληθινούς θρύλους του είδους και έχουν επηρεάσει γενιές με τη μουσική τους.

Γνωστοί για τον εφηβικό τρόπο έκφρασής τους έχουν αφήσει το αναμφισβήτητο στίγμα τους με τραγούδια που ξεχωρίζουν στην πορεία των χρόνων και έχουν δημιουργήσει μια πολύπλευρη μουσική παρέα εντυπωσιάζοντας το κοινό με την ποικιλία της μουσικής τους.

Ο Νίκος Ζιώγαλας, ο Γιάννης Γιοκαρίνης, ο "Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ" και ο Γιάννης Μηλιώκας αντιπροσωπεύουν την πολυμορφία της ελληνικής rock σκηνής και συνεχίζουν να εμπνέουν νέους μουσικούς και ακροατές. Από την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου και για λίγες παραστάσεις Σταυρός του Νότου Plus

Γνήσιος λαϊκός τραγουδιστής, με πάθος και αυθεντικότητα, από τους σημαντικότερους της γενιάς του, ο Δημήτρης Μπάσης πρωταγωνιστεί σε ένα μοναδικό πρόγραμμα στο Baraonda με τραγούδια από την προσωπική του δισκογραφία αλλά και αγαπημένα τραγούδια μεγάλων δημιουργών. Τραγούδια σύγχρονα και κλασσικά, ερμηνευμένα με το ιδιαίτερο ηχόχρωμα της φωνής του, που θα μας ταξιδέψουν, θα μας θυμίσουν στιγμές του παρελθόντος και ταυτόχρονα θα μας ψυχαγωγήσουν!

Μαζί του η εξαιρετικά ταλαντούχα Βάλια Σωμαράκη, ο ξεχωριστός ερμηνευτής και μουσικός Άγγελος Ανδριανός και η Kalliope που διακρίνεται για την μοναδική σκηνική της παρουσία.

Ο Δημήτρης Μπάσης, στην καλύτερη στιγμή της καλλιτεχνικής του πορείας, γεμάτος συναίσθημα, κέφι και αλήθεια θα συναντήσει το κοινό που τον ακολουθεί πιστά προσφέροντας ένα ποιοτικό αλλά ταυτόχρονα άκρως διασκεδαστικό πρόγραμμα με γνώμονα τη μουσική συνέπεια που τον διακατέχει. Baraonda | Έναρξη 8 Δεκεμβρίου

Ο μοναδικός Δώρος Δημοσθένους μετά τις sold out εμφανίσεις του το Μάρτιο του 2023, επιστρέφει στη σκηνή του Half Note Jazz Club με την “Retrospectiva” του, με άκρως εορταστική διάθεση. Από την Παρασκευή 15 έως και τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023.

Ο εκρηκτικός περφόρμερ μας ταξιδεύει, με τον μοναδικό του τρόπο, στα 60ς και 70s, χωρίς να αποκλείει και «χιτ» άλλων δεκαετιών. Στην αρχή θ’ακουστούν τραγούδια διαμάντια των Michel Legrand, Cole Porter, Μάνου Χατζιδάκι σε “artistic mood”, ενώ θ’ακολουθήσει ένα άκρως διασκεδαστικό και χορευτικό δεύτερο μέρος με τραγούδια των Tom Jones, Elvis Presley,Beatles, Queen, , Dusty Springfield, αλλά και των Γιώργου Μουζάκη, Μίμη Πλέσσα, Γιάννη Σπανού,Δήμου Μούτση Λουκιανού Κηλαηδόνη Γιώργου Χατζηνάσιου και Κώστα Τουρνά.

Ο Δώρος Δημοσθένους, διαθέτοντας το απαράμιλλο χάρισμα να μεταμορφώνεται και να διατρέχει με εξαιρετική ευκολία τις εποχές, μας υπόσχεται, μαζί με την 5μελη μπάντα του, τέσσερις αξέχαστες βραδιές, στις οποίες θα ξαναζήσουμε το κέφι και τη χαλαρότητα μιας εποχής ξεχασμένης, τότε που η μουσική και ο χορός ήταν ο πιο σημαντικός τρόπος διασκέδασης. Από την Παρασκευή 15 έως και τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου, στο Half Note Jazz Club.

Ηρώ Σαΐα

Εν όψει των γιορτών και για να ξορκίσουμε οτιδήποτε αρνητικό κάναμε εκτός από ένα πάρτι λαϊκό; Η Ηρώ Σαΐα μετά τις επιτυχημένες εμφανίσεις του Μαΐου στο Θέατρο Άλσος, επιστρέφει στον χαρούμενο και λουλουδένιο αυτό χώρο, επιστρατεύοντας όχι μόνο τη φωνή της αλλά και την τρέλα, τη χαρά και το συναίσθημά της ώστε να μας χαρίσει τέσσερις αξέχαστες βραδιές.

Με τραγούδια εξωτικά, τραγούδια από το προσωπικό της ρεπερτόριο, τραγούδια σπουδαίων συνθετών και επιτυχίες των τελευταίων δεκαετιών, η Ηρώ Σαΐα μαζί με μια παρέα σπουδαίων μουσικών ενώνονται και φτιάχνουν ένα πρόγραμμα με κέφι, εκπλήξεις και συναίσθημα. Από Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου και για 4 Παρασκευές στο Θέατρο Άλσος!

Η Μαρινέλλα στο NOX! Μαζί της Μπέττυ Μαγγίρα, Στέλιος Διονυσίου. Η αγαπημένη όλων, έρχεται για να μας ταξιδέψει μέσα από μια λαμπρή πορεία, με τραγούδια που μας σημάδεψαν, μας συντρόφευσαν, μας έκαναν να ερωτευτούμε, να συγκινηθούμε και να ονειρευτούμε με την αξεπέραστη φωνή της. Η σπουδαία ερμηνεύτρια αποτελεί ζωντανό και φωτεινό σύμβολο του χθες και του «Σήμερα…», διατηρώντας ζωντανή τη σχέση της με το πολυάριθμο κοινό της.

Η επιμονή και η συνεχής της αναζήτηση για κάθε είδους πρόκληση την καθιέρωσαν ως την γυναίκα που διαμορφώνει κάθε εποχή, ενώ συνεχίζει να συγκινεί και να εμπνέει τις νεότερες γενιές, ξαφνιάζοντάς μας με τις φρέσκιες ιδέες και τις προτάσεις της σε συνεργασίες, σε τραγούδια και παραστάσεις, αναζητώντας πάντα αυτό το κάτι διαφορετικό!

To ιδιαίτερο ταλέντο της Μπέττυς Μαγγίρα, μιας τόσο ξεχωριστής καλλιτέχνιδας, στάθηκε αδύνατο να μην συγκινήσει την Μαρινέλλα, η οποία παρακολουθούσε πολύ καιρό τη διαδρομή της και πάντα ήθελε να συναντηθεί μαζί της καλλιτεχνικά, βλέποντας πάνω της πολλές και διαφορετικές πτυχές που της κέντριζαν το ενδιαφέρον.

Από την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου και κάθε Τετάρτη στις 21:00