Το βιβλίο του Αλμοδόβαρ που υμνούν οι Times και ακόμα 10 βιβλία για την άνοιξη - iefimerida.gr

Νέα βιβλία για την άνοιξη, ιστορικά, μυθιστορήματα, αυτοβελτίωσης, βιβλία για όλα τα γούστα.

Νέο βιβλίο από τον Στέλιο Ράμφο, τον Will Storr, μία επετειακή έκδοση από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου Tudor Dinu, αλλά και βιβλίο από τον Πέδρο Αλμοδόβαρ.

«Η γραφή του Αλμοδόβαρ είναι τόσο δεξιοτεχνική και έξυπνη όσο και οι ταινίες του» γράφουν οι Times ξεφυλλίζοντας το βιβλίο του Πέδρο Αλμοδόβαρ που μόλις κυκλοφόρησε και στην Ελλάδα.

Νέες εκδόσεις βιβλίων στις προθήκες βιβλιοπωλείων

«Ενα πτώμα στην αυλή της Αμαλίας» εκδοσεις Ψυχογιός,Τεύκρος Μιχαηλίδης

Τεύκρος Μιχαηλίδης, νέο βιβλίο από τις εκδόσεις Ψυχογιός «Ενα πτώμα στην αυλή της Αμαλίας» ένα αστυνομικό μυθιστόρημα όπως αποκαλύπτει και ο τίτλος του.

Αθήνα, 1850. Η Αγγελική Δελβενιώτη, δεσποινίς επί των τιμών της βασίλισσας Αμαλίας, βρίσκεται νεκρή στο λιθόστρωτο, κάτω από το παράθυρο του διαμερίσματός της στα Ανάκτορα. Όλοι πιστεύουν ότι πρόκειται για ένα μοιραίο ατύχημα. Η Φλόρενς Νάιτινγκεϊλ, που εκείνο τον καιρό βρίσκεται στην Αθήνα περνώντας τις μέρες της με την επιστήθια φίλη της, Φράνσις Χιλλ, διευθύντρια του πρώτου ελληνικού παρθεναγωγείου, έχει αντίθετη άποψη…

Παιχνίδια εξουσίας, διπλωματικές ίντριγκες, εκβιασμοί κλονίζουν τα έτσι κι αλλιώς αδύναμα θεμέλια του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, που αποτελεί παρ’ όλα αυτά πόλο έλξης για την αφρόκρεμα της ευρωπαϊκής διανόησης. Ο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, ο Γκυστάβ Φλωμπέρ, η Αυστριακή υψίφωνος Καρολίν Ούνγκερ-Σαμπατιέ θα βρεθούν μπλεγμένοι με τους μυθοπλαστικούς ήρωες αυτής της ιστορίας σε μια πρωτότυπη ιστορική-αστυνομική περιπέτεια.

O χαρταετός Λετισιά Κολομπανί / εκδοσεις Πατάκη

Μετάφραση: Γιάννης Στρίγκος

Συντετριμμένη από μια προσωπική τραγωδία, η Λένα αφήνει το σχολείο όπου εργάζεται και τη Γαλλία και καταφεύγει στην Ινδία, σ’ ένα χωριό στον Κόλπο της Βεγγάλης, όπου, κολυμπώντας ένα πρωί, παρασύρεται από θαλάσσια ρεύματα με κίνδυνο να πνιγεί. Ένα κοριτσάκι που παίζει στην παραλία με τον χαρταετό του σπεύδει να τη βοηθήσει.

Με ποιον τρόπο η Λένα θα μπορέσει να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της στη μικρή; Η δεκάχρονη Λαλίτα δουλεύει σ’ ένα εστιατόριο, δεν ξέρει να γράφει ούτε να διαβάζει. Με τη βοήθεια μιας ομάδας κοριτσιών που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των γυναικών η Λένα βάζει μπροστά ένα φιλόδοξο σχέδιο: να φτιάξει ένα σχολείο για όλα τα παιδιά της περιοχής – κάτι που έχουν στερηθεί ως τώρα.

Έτσι, στην καρδιά μιας χώρας σαν την Ινδία, όπου τίποτα δεν είναι απλό, ξεκινά μια μεγάλη περιπέτεια όπου συνυπάρχουν η ελπίδα, η απογοήτευση, η αποφασιστικότητα απέναντι στις βαθιά ριζωμένες παραδόσεις, με κινητήρια δύναμη το όνειρο, που δεν είναι άλλο από το να αλλάξει πραγματικά η μοίρα και η ζωή αυτών των παιδιών. Η Λετισιά Κολομπανί ξαναπιάνει το νήμα της "Πλεξούδας" σ᾽ ένα βιβλίο συγκινητικό, βαθύ και οραματικό.

«Μια ιστορία συγκινητική που μιλάει στην καρδιά από την πρώτη ως την τελευταία σελίδα». François Busnel, La Grande Librairie

«Eξαιρετική μυθιστορηματική εποποιία». Julia Molkhou, France Inter

Ψυχή παντού, Πέντε ομιλίες για τον Φρόυδ, Στέλιος Ράμφος / Εκδόσεις Αρμός

Νέο βιβλίο από τον Στέλλιο Ράμφο και κρατάμε την ορθογραφία από το οπισθόφυλλο του βιβλίου. «Γιατί ο Φρόυδ σήμερα;

Διότι είναι αναγκαία όσο ποτέ η ματιά μέσα μας και η εσωτερικώτερη αίσθησι του άλλου. Αυτό που λέμε και ενσυναίσθησι. Στην ενσυναίσθησι νοιώθω τα αισθήματα του άλλου εντός μου. Την ώρα που η κοινωνία πάει να γίνη συναλλαγή, να επικοινωνούν απλώς οι άνθρωποι αντί να έρχωνται σε πιο ουσιαστική επαφή μεταξύ τους, και οι σχέσεις γίνονται εξωτερικές, έχει σημασία να ξανασκεφθούμε τον Φρόυδ. Ο Φρόυδ διανύει στο έργο του την απόστασι από το ψυχαναλυτικό ντιβάνι στην συγκρότησι της κοινωνίας και μας καλεί να προσεγγίσουμε την τελευταία στον ορίζοντα των απαιτήσεων της ψυχικής ζωής, με γέφυρα από το ένα σημείο στο άλλο τον πολιτισμό».

Το τελευταίο όνειρο, Pedro Almodóvar, εκδοσεις Διόπτρα

Το Τελευταίο όνειρο συγκεντρώνει για πρώτη φορά δώδεκα αδημοσίευτες ιστορίες από το προσωπικό αρχείο του Pedro Almodóvar, γραμμένες από τα τέλη της δεκαετίας του ‘60 έως σήμερα.

Ένα βιβλίο που μοιάζει με «αποσπασματική αυτοβιογραφία, ατελή και κάπως αινιγματική», όπως λέει ο ίδιος ο Almodóvar στην εισαγωγή του. Ένα εγκώμιο της σχέσης ανάμεσα στη ζωή και την τέχνη, τη μυθοπλασία και την πραγματικότητα, από έναν συγγραφέα που δεν φοβάται να μιλήσει για τις πιο προσωπικές στιγμές του, εξερευνώντας την επιθυμία, τη θνητότητα, τη μοναξιά και την ίδια τη διαδικασία της δημιουργίας.

Μετάφραση: Μαρία Παλαιολόγου

Το αύριο θα είναι καλύτερο της Betty Smith / εκδοσεις Μεταίχμιο

μετάφραση: Μαρία Φακίνου

Ένα ξεχασμένο λογοτεχνικό διαμάντι της σπουδαίας Betty Smith. Μια ωδή στη νεανική αγάπη, τον γάμο, την οικογένεια, την ελπίδα.

Μπρούκλιν, δεκαετία του 1920. Η Μάρτζι Σάνον μόλις τελείωσε το σχολείο. Οι γονείς της είναι εξουθενωμένοι από την ασταμάτητη σκληρή δουλειά. Εκείνη διαπνέεται από ακλόνητη αισιοδοξία και από την πίστη ότι μια καλύτερη ζωή είναι εφικτή. Οι στόχοι της είναι απλοί: να βρει έναν άντρα να αγαπήσει, να κάνει οικογένεια και να ζήσει σ’ ένα ωραίο σπίτι, όπου τα παιδιά της δεν θα γνωρίσουν ποτέ τον τρόμο της ανέχειας, την ανάγκη να κρυφτούν από γονείς που καβγαδίζουν και τον φόβο της τιμωρίας. Έτσι, όταν γνωρίζει τον Φράνκι Μαλόουν, πιστεύει ότι επιτέλους τα όνειρά της μπορεί να γίνουν πραγματικότητα.



Γραμμένο με απλότητα, τρυφερότητα και χιούμορ, το Αύριο θα είναι καλύτερο είναι μια διαχρονική ιστορία για τις χαρές και τους σπαραγμούς της οικογενειακής ζωής.

«Ένας πραγματικός θησαυρός» γράφει το NPR. «Όταν διαβάζουμε σήμερα Betty Smith, μαθαίνουμε να εκτιμούμε τα πολυδιάστατα πορτρέτα της εργατικής τάξης και μια οπτική του φεμινισμού που επικροτεί τόσο την εργασία όσο και τη μητρότητα ως έγκυρες επιλογές» σημειώνει το Kirkus.

«Η ελληνική επανάσταση στη Μολδαβία και τη Βλαχία» Tudor Dinu, εκδόσεις Πρώτη Ύλη

Το βιβλίο «Η ελληνική επανάσταση στη Μολδαβία και τη Βλαχία» του καθηγητή του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου Tudor Dinu έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό τόσο της ρουμανικής, όσο και της ελληνικής ιστοριογραφίας, γιατί αποτελεί την πρώτη παγκοσμίως μονογραφία αφιερωμένη στη διεξαγωγή της ελληνικής επανάστασης του 1821 στην Μολδαβία και τη Βλαχία.

Συντάχθηκε με βάση όλες τις πρωτογενείς πηγές της εποχής ανεξαρτήτως γλώσσας (ρουμανικά, ελληνικά, τουρκικά, ρωσικά, γερμανικά, γαλλικά) και αναπαριστά χωρίς πάθη ή εθνικιστικές σκοπιμότητες το έπος του αγώνα στις Ηγεμονίες, επισημαίνοντας κάθε φορά τα αντικρουόμενά συμφέροντα των εμπόλεμων πλευρών.

Μολονότι καθαρά επιστημονικό το σύγγραμμα μοιάζει με περιπετειώδες μυθιστόρημα που κρατά τους αναγνώστες μέχρι τέλους με κομμένη την ανάσα. Έχει δε και κινηματογραφικό χαρακτήρα, αφού συνοδεύεται από εκατοντάδες στιγμιότυπα παρμένα από περίπου ογδόντα μέρη σε όλα τα μήκη και τα πλάτη των Ρουμανικών Χωρών όπου διεξηχθησαν διάφορα επεισόδια της επανάστασης.

The Status Game, Storr Will, Εκδοσεις Παπαδόπουλος

Γιατί αισθανόμαστε την ανάγκη να κερδίσουμε την έγκριση των άλλων; Με ποιον τρόπο η αναζήτηση του status καθοδηγεί τις πράξεις μας, τις σχέσεις μας, ακόμα και τη δομή των κοινωνιών; Ο Storr απαντά σε αυτά τα ερωτήματα εξερευνώντας τους περίπλοκους μηχανισμούς με τους οποίους η επιδίωξη για κοινωνική αναγνώριση και κύρος επηρεάζει τη συμπεριφορά μας.

Αντλώντας παραδείγματα από την ιστορία, τα τρέχοντα γεγονότα και τον τομέα της ψυχολογίας, ο Storr αποδεικνύει πως η επιθυμία για υψηλότερη κοινωνική θέση και καταξίωση δεν είναι απλώς ένα παράγωγο του σύγχρονου πολιτισμού αλλά ένα θεμελιώδες κομμάτι της ανθρώπινης φύσης. Ο Storr εξετάζει το πώς αυτή η ενστικτώδης και πρωταρχική επιθυμία έχει εκδηλωθεί κατά καιρούς σε διάφορους πολιτισμούς και εποχές, και τον τρόπο με τον οποίο συνεχίζει να διαμορφώνει τις κοινωνίες .

Η ζωή δεν είναι ένα ταξίδι προς κάποιον ιδανικό προορισμό. Είναι ένα ατέλειωτο παιχνίδι. Παίζουμε για να κερδίσουμε status, ακόμα και ασυνείδητα, με κάθε κοινωνική συναναστροφή μας, με κάθε συμβολή μας στη δουλειά, στις σχέσεις ή στην οικογενειακή μας ζωή και με κάθε ανάρτησή μας στο διαδίκτυο.

Παίζουμε με τον τρόπο που ντυνόμαστε, που μιλάμε και με αυτά που πιστεύουμε. Παίζουμε με τις ζωές μας, με τις ιστορίες που λέμε για το παρελθόν μας και με τα όνειρά μας για το μέλλον. Κάθε στιγμή της ύπαρξής μας συνοδεύεται από μια ακατάπαυστη ροή συναισθημάτων: νιώθουμε αποτροπιασμό όταν πέφτουμε έστω και λίγο στην ιεραρχία, και έκσταση όταν ανεβαίνουμε. Πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω, λεπτό το λεπτό, ώρα με την ώρα, μέρα με τη μέρα, από την παιδική μας ηλικία ως τον τάφο.

«Ο Will Storr είναι ένας από τους πιο πρωτότυπους συγγραφείς που διαθέτουμε…Το The Status Game είναι ίσως το καλύτερο βιβλίο του μέχρι σήμερα» James Marriot, Βιβλία της χρονιάς, The Times

Γη της πικραμένης Παναγιάς, Θοδωρης Παπαθεοδώρου / Εκδόσεις Ψυχογιός

Ανοιγοκλείνω με βιάση τα βλέφαρά μου καθώς συνέρχομαι απ’ το χτύπημα. Το πρώτο που νιώθω δίπλα μου, τα τρία αγόρια μου, ολάκερη η ζωή μου.

«Μαμά…» «Μανούλα…»

Δυο φορές. Δυο φωνές. Λαθεύω. Θεέ μου, λαθεύω. Δεν είναι ολάκερη η ζωή μου. Είναι λειψή. Μια φωνή λιγότερη. Μια ζωή λιγότερη.

«Πού;» ουρλιάζω κι η ψυχή μου σκίζεται. «Πού είναι ο άλλος γιος μου;»

ΚΥΠΡΟΣ θαλασσοφίλητη, λιόχαρη. Μα δουλωμένη στους αποικιοκράτες. Όταν σημαίνει η ώρα, ο λαός της σηκώνεται ορθός, μόνος, ενάντια σε μια αυτοκρατορία. Πολεμάει κι ελπίζει. Πονάει και ματώνει.

Στις αγχόνες των Άγγλων πρώτα. Κι ύστερα κατάντικρυ στον Τούρκο. Τον εισβολέα που πνίγει στο αίμα το νησί, εκείνο το μαύρο καλοκαίρι του ’74. Το καλοκαίρι των νεκρών, των αιχμαλώτων, των ξεριζωμένων, των χιλιάδων αγνοουμένων.

Της Μαρίτσας που απόμεινε με μια άδεια, ορφανεμένη αγκαλιά. Της Ελένης που αρνιέται να μαυροφορεθεί, γιατί δεν της παράδωσαν ένα κορμί να το μοιρολογήσει. Του Βαγοράκη που στέκει ολημερίς με τη φωτογραφία ενός χαμένου πατέρα κρεμασμένη στο άγουρο στήθος του. Του Νίκου, του Ανδρέα, του Μάρκου, εικόνες ασπρόμαυρες μπρος σ’ αναμμένα καντήλια.

Άντρες, γυναίκες, παιδιά, αδέρφια μας στην Κύπρο.

Αυτό είναι το δίκιο και το δάκρυ τους.

Αυτός είναι ο αγώνας τους.

Ζοέλ Λοπινό, Το νετλέτι, Εκδόσεις ΜΙΝΩΑΣ

Η Ζοέλ Λοπινό αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της ιστορίας της Κρήτης, όπως τις διηγήθηκαν στη συγγραφέα οι κάτοικοι του Μανιολόπουλου, πριν λησμονηθεί στο πέρασμα του χρόνου η πραγματική ιστορία του τόπου τους.

1810. Η Κρήτη περνά την πιο μαύρη περίοδο της ιστορίας της. Οι Τουρκοκρητικοί εξουσιάζουν το νησί, ενώ η Πύλη αδυνατεί πλέον να τους χαλιναγωγήσει. Κλέβουν και σκοτώνουν τους συνανθρώπους τους, βιάζουν ανενόχλητοι επιβάλλοντας τον δικό τους νόμο. Οι xριστιανοί υποφέρουν, ενώ οι εξεγέρσεις διαδέχονται η μία την άλλη. Μονάχα η ελπίδα της λευτεριάς κρατά τον λαό όρθιο.

Η δεκαεξάχρονη Κρυσταλλένια, κυνηγημένη από τον Tουρκοκρητικό Ιμπραήμ Πατρικάκη τον οποίο αρνήθηκε να παντρευτεί, φεύγει κρυφά από το χωριό της σε μια προσπάθεια να σωθεί η ίδια αλλά και η οικογένειά της. Το πεπρωμένο φυγείν αδύνατον;

2021. Η Ελληνοβελγίδα Ειρήνη, κουβαλώντας μέσα της την πολύτιμη γνώση της Ψυχογενεαλογίας, έρχεται στην Κρήτη για να βρει την αιτία μιας κατάρας που βαραίνει την οικογένειά της εδώ και πολλές γενιές. Ωστόσο, ένας τοίχος σιωπής ορθώνεται μπροστά της. Μπορούν να σπάσουν τα γρανάζια της μοίρας;

Νοοτροπία, Χαραντινιώτης Κωνσταντίνος, εκδόσεις Πεδίο

Για να αλλάξετε τη ζωή σας προς το καλύτερο, χρειάζεστε την κατάλληλη νοοτροπία! Ενα βιβλίο με μαλακό εξώφυλλο, χωρίς γωνίες, για να θηλυκώνει στο χέρι μας, όπως λέει και ο συγγραφέας του.

«Απελευθερώστε το δυναμικό σας και ανακαλύψτε τη βαθιά επίδραση που έχουν οι σκέψεις σας στη διαμόρφωση της πραγματικότητας». Με οδηγό τον Κωνσταντίνο Χαραντινιώτη, έμπειρο ειδικό στην προσωπική ανάπτυξη, αυτό το βιβλίο έχει στόχο να προσφέρει την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσετε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεστε τις δυνατότητές σας και να χαράξετε νέα πορεία προς μια ζωή γεμάτη έμπνευση και σκοπό.

Ένα ταξίδι 52 εβδομάδων προς την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας, ένα εγχειρίδιο για να αποκαλύψετε τις υπέροχες δυνατότητες του μυαλού μέσα από:

• Θετικές δηλώσεις: Αξιοποιήστε την ενέργεια των θετικών δηλώσεων για να αναδιαμορφώσετε τις σκέψεις και τις πράξεις σας.

• Πρακτικές στρατηγικές: Μάθετε εύκολα εφαρμόσιμες τεχνικές για να καλλιεργήσετε μια πιο θετική και ενδυναμωμένη νοοτροπία.

• Διαφωτιστικές & αφυπνιστικές ασκήσεις: Ασχοληθείτε με ασκήσεις εύκολες και συγχρόνως ισχυρές που θα σας καθοδηγήσουν προς τον καλύτερό σας εαυτό.

Ξεκινήστε το ταξίδι της εξέλιξής με αυτό το συναρπαστικό εγχειρίδιο σήμερα.

Μικρές ιστορίες μεγάλα μαθήματα, Θανάσης Ευθυμιάδης / Key Books

Ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Μάνος Χατζιδάκις, η Μελίνα Μερκούρη, ο Δημήτρης Χορν, αλλά και… η μητέρα του, η γιαγιά του και η ξαδέρφη του κάνουν το πέρασμά τους, μεταξύ άλλων, στις 38 μικρές, αλλά καθόλου τυχαίες, ιστορίες του Θανάση Ευθυμιάδη.

«Πολλά περιστατικά έχουν συμβεί στη ζωή μας, αλλά ελάχιστα έχουν παραμείνει στη μνήμη μας. Πολλούς ανθρώπους έχουμε συναντήσει, αλλά ελάχιστους θυμόμαστε. Κάποιες εμπειρίες παραμένουν ανεξίτηλες και άφθαρτες στον χρόνο, ενώ άλλες έχουν παντελώς διαγραφεί.

Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν πεθάνει, αλλά παραμένουν μέσα μας σαν να ήμασταν εχθές μαζί τους και κάποιους άλλους, που συναντήσαμε όντως εχθές, τους έχουμε ήδη ξεχάσει. Η συναισθηματική μας μνήμη επιλέγει και κρατά ολόφρεσκα κάποια γεγονότα που βιώσαμε από όταν ήμασταν ακόμα παιδιά. Γιατί άραγε; Ποιο είναι το κριτήριο επιλογής; Μήπως έχουν διασωθεί μόνο τα χρήσιμα; Μήπως τελικά αυτός είναι ο σκοπός του σχολείου που λέγεται ζωή επί γης;

Μήπως πρέπει να ερευνήσουμε καλύτερα τα γεγονότα και τους ανθρώπους που η μνήμη μας επέλεξε να θυμόμαστε και να δούμε τι έχουμε να μάθουμε; Μήπως αυτά τα γεγονότα και αυτές οι συναντήσεις μας είναι οι μεγάλοι μας Δάσκαλοι και τα μοναδικά προσωπικά μας μαθήματα, όσο χαρούμενα ή δύσκολα κι αν υπήρξαν;

Αυτά με απασχολούσαν πολλά χρόνια, σημειώνει ο Θανάσης Ευθυμιάδης, και για να τα ξεδιαλύνω έγραψα ένα βιβλίο με τις ιστορίες και τις συναντήσεις που επέλεξε η μνήμη μου να συγκρατήσει, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου μέχρι σήμερα.