Νέοι κλυδωνισμοί στο κόμμα Ζωής: Και δεύτερος υποψήφιος της «Πλεύσης» λέει ότι θα ψηφίσει Βαρουφάκη - iefimerida.gr

Οι αναταράξεις στο κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου συνεχίζονται, καθώς ένας από τα πρόσωπα του ψηφοδελτίου Επικρατείας της Πλεύσης Ελευθερίας δηλώνει ότι θα ψηφίσει Βαρουφάκη.



Πρόκειται για τον Γιώργο Αναματερό, ο οποίος βρίσκεται σε μη εκλόγιμη θέση. Σε ανάρτησή του, ο υποψήφιος στο Επικρατείας της Πλεύσης Ελευθερίας υποστηρίζει ότι προτιμά τη Ζωή Κωνσταντοπούλου με την πυγμή του 2015 και όχι με τις καρδούλες του σήμερα. Έτσι, ενημερώνει ότι θα ψηφίσει ΜέΡΑ25.



Η ανάρτηση του Γιώργου Αναματερού



«Απευθύνομαι καὶ σὲ ὅλες καὶ ὅλους ἐσᾶς ποὺ λέτε ὅτι εἶσθε ὑπεύθυνοι πολίτες αὐτῆς τῆς χώρας.

Ἡ παρτίδα σκάκι ποὺ παίζω ἐδῶ καὶ πολὺν καιρό φτάνει στὸ τέλος της. Πολλὰ χρόνια γιὰ νὰ ἀκριβολογῶ. Ἐπιτέλους εἶμαι κοντὰ στὸ νὰ κάνω ρουὰ μάτ. Ἀπέναντι σὲ ποιόν; Μὰ στὴν ντόπια ὀλιγαρχία. Καὶ τὶ θεωρῶ ἐγὼ σὰν ρουὰ μάτ; Νὰ παιχθῶ στὰ κανάλια της. Νὰ γίνω ἐπιτέλους the talk of the day. Νὰ μάθουν ὅλοι οἱ Ἕλληνες γιὰ τὸν Γιῶργο Ἀναματερὸ παύλα Anamateur καὶ αὐτὸ ποὺ θέλει νὰ τοὺς πῇ.

Στὴν προχθεσινὴ συνέντευξι στὸν Πάρι Καρβουνόπουλο ἐδήλωσα ὅτι ψηφίζω Γιάνη Βαρουφάκη, παρ' ὅτι εἶμαι ὑποψήφιος βουλευτὴς Ἐπικρατείας τῆς Πλεύσης Ἐλευθερίας (στὸ ν.9, δηλαδὴ θέσι μὴ ἐκλόγιμη).

Γιὰ πᾶμε λίγο.

Αὐτὴν τὴν στιγμὴ Γιανάκη μου καλὲ θεωρῶ ὅτι εἶμαι ἡ μοναδική σου σανίδα σωτηρίας γιὰ νὰ μπῇς στὴν Βουλή. Κάνω λάθος; Ἐγὼ πιστεύω ὅτι μὲ κάνεις ταμπέλα σου καὶ μπαίνεις στὶς 25 μὲ τὰ μπούνια. Δὲν σὲ ἀφήνει ὁ Βαγγέλας νὰ παίξῃς στὸ κανάλι του (ποὺ νέμεται τζάμπα τὶς δημόσιες συχνότητές μας); Ἐν τάξει. Ἀλλὰ μὴν μοῦ πῇς ὅτι δὲν ἔχεις ἄλλες πλατφόρμες. Μὲ ἕνα σωρὸ ἐναλλακτικὸ κόσμο ἔχεις ἐπαφές. Ἢ ὄχι; Δὲν μπορεῖτε νὰ μὲ κάνετε βάιραλ αὔριο τὸ πρωί; Μπορεῖ νὰ θεωρῇς ὅτι ἡ αἰσθητική μου εἶναι πολὺ basse classe γιὰ τὰ δεδομένα τῆς Στέγης τοῦ Ὠνάση, ἀλλὰ εἶναι ἄραγε αὐτὸς λόγος γιὰ νὰ μὴν μὲ κάνῃς χθὲς σημαία σου; Τὸ ΤΑΙΠΕΔ εἶναι ἕνας κοινὸς ἐχθρός. Ἢ ὄχι;

Ἀπὸ τὸν Δεκέμβριο ποὺ σὲ εἶδα τὲτ-α-τὲτ στὰ πεταχτὰ γιατὶ ἀγοράκι μου καλὸ δὲν ἔχεις κάνει πράγματα ἁπτὰ γιὰ μένα; Ἐμένα ποὺ αὐτὴν τὴν στιγμὴ ἐκπροσωπῶ τὸ συμφέρον τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀπέναντι στὸν Ὅμιλο Λάτση ποὺ ὄχι μόνον μᾶς εἶχε κλέψει τὸ ἀκίνητό μας τοῦ Ellinikon [γιὰ νὰ ἀκριβολογῶ: τὸ εἶχε πάρει μπὶρ παρὰ τὸ 2014 γιὰ νὰ φέρῃ τελειωμένο ἔργο στὴν 25ετία ἀπὸ καταβολῆς τῆς πρώτης δόσεως τοῦ τιμήματος (ἔγινε τὸ 2021, ἄρα τὸ πρότζεκτ τελειώνει τὸ 2046)], ἀλλὰ τώρα ἔρχεται κιὅλας καὶ πουλᾶ οἰκόπεδα μὲ φῶς-νερὸ-τηλέφωνο (γιὰ νὰ ἀκριβολογῶ: ἀντὶ νὰ ἔχῃ ἕτοιμο ἕναν ὁλόκληρο παραθαλάσσιο οἰκισμὸ μέχρι τὸ 2026 κάθεται γιὰ ξεκάρφωμα καὶ ἀσχολεῖται μὲ τὸν Marina Tower, ποὺ ὅόόσο ψηλὸ καὶ νἆναι, εἶναι ἁπλῶς ἕνα κτίριο); Μὴν τολμήσῃ καὶ μὲ ἀμφισβητήσῃ κανείς. Ἐδῶ εἶμαι νὰ τοὺς κοντράρω ὅλους. Θὰ τοὺς κάνω μὲ τὰ κρεμμυδάκια. Ἔχω τὰ ἀπόρρητα τοῦ ΤΑΙΠΕΔ στὰ χέρια μου. (Τὰ ἀπόρρητα πού, σημειῶστέ του μὲ bold, τὸ ΤΑΙΠΕΔ τὰ ἔδωσε στὸν Δραγάτση μόνον ὅταν ὁ Ἀλέξης εἶπε τὸ "Εἴμασθε κάθε λέξι τοῦ Συντάγματος".)

Ζωούλα μου ἐσένα σὲ εὐχαριστῶ ποὺ εἶσαι ὁ λόγος ποὺ αὐτὴν τὴν στιγμὴ ἔχω πάρει στὰ χέρια μου αὐτὴν τὴν Ἐξουσία. Καιρὸς δὲν ἦταν νὰ πάρῃ ἕνας κοινὸς θνητὸς Ἕλληνας σὰν καὶ μένα μιὰ τέτοια ἐξουσία; Τὸ ξέρω ὅτι εἶσαι κόκκινη ἀπὸ τὸν θυμό σου τώρα, σὰν κακομαθημένο πλουσιοκόριτσο ποὺ εἶσαι. Ὅμως ἡ καρδιά σου αὐτὴν τὴν στιγμὴ χτυπᾶ γιὰ μένα καὶ γιὰ κανέναν ἄλλον. Εἶμαι τὸ καπρίτσιο σου. Ἢ ὄχι; Βλέπετε κι ἐσεῖς οἱ ἄλλοι τὶ καλὸ γίνεται μὲ τὰ καπρίτσια καμμιὰ φορά; Σοῦ εἶπαν αὐτοὶ ποὺ εἶχες γύρω σου: "Ἄντε, ἔχε τὸν κρυφό σου ἔρωτα μέσα στὴν Πλεῦσι, ἀλλὰ μὴν πολυμιλᾶς φυσικὰ γι' αὐτόν." Νὰ ποὺ τώρα μᾶλλον θὰ κληθῇς νὰ δώσῃς ἐξηγήσεις στὸν Εὐαγγελᾶτο καὶ τὸν Πρετεντέρη. Μπούσουλάς σου λοιπὸν Ζωὴ νὰ εἶναι τὸ μεγαλεῖό σου τοῦ '15, ποὺ ἔκανε ἁπτὰ πράγματα γιὰ τὶς γερμανικὲς ὀφειλὲς καὶ τὸν ἔλεγχο τοῦ λογιστικοῦ χρέους (ἀλλὰ καὶ ποὺ ἕνα βράδυ ἔκανε σκόνη τὴν Σία τὴν Κοσιώνη). (Νίκο Χατζηνικολάου, 'ἔπαιζες' ἢ ὄχι κάποτε τὰ πορίσματα τῶν πραγματογνωμοσυνῶν τοῦ Μελᾶ κι ἐμοῦ στὴν Real, πρᾶγμα ποὺ σὲ τιμᾶ;)

(Ἄρα φίλες, φίλοι. Ὁποιαδήποτε ἄλλη κουβέντα γιὰ τὴν Ζωὴ γίνεται αὐτὴν τὴν στιγμὴ εἶναι ἀποπροσανατολιστική. Διότι ἡ Ζωὴ εἶναι αὐτὴν τὴν στιγμὴ τὸ ἄτομο ποὺ ἔχει βάλει τὸν ἐλέφαντα στὸ δωμάτιο.)

ΥΓ: Ζωή, Γιανάκη καὶ φίλες/φίλοι ποὺ ἀνήκετε στὰ κόμματά τους, μὴν μὲ πάρετε τηλέφωνο. Τώρα ἔτσι γουστάρω ἐγὼ καὶ δὲν σᾶς τὸ σηκήνω. Ὢ πόσο μὲ ἡδονίζει αὐτό!».