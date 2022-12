Υπ. Μετανάστευσης: Υπεύθυνος Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ο Κωνσταντίνος Σολκίδης - iefimerida.gr

Ο νομικός των Ενόπλων Δυνάμεων, υποστράτηγος ε.α., Κωνσταντίνος Σολκίδης, επιλέχθηκε ως υπεύθυνος Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, η επιλογή έγινε έπειτα από ανοιχτή πρόσκληση και σειρά συνεντεύξεων από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, της οποίας μέλη είναι εκπρόσωποι από τα υπουργεία Μετανάστευσης και Ασύλου, Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και από τον Συνήγορο του Πολίτη.

Επίσης, σημειώνεται ότι ο υπεύθυνος Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα λειτουργεί σε συνεργασία και με την Ειδική Επιτροπή για τη Συμμόρφωση με τα Θεμελιώδη Δικαιώματα που συστάθηκε πρόσφατα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αντικείμενό της θα αποτελεί η παρακολούθηση των διαδικασιών και της εφαρμογής της εθνικής, ενωσιακής και διεθνούς νομοθεσίας στους τομείς της προστασίας των συνόρων και της χορήγησης διεθνούς προστασίας.

Σύντομο βιογραφικό

Ο Κωνσταντίνος Σολκίδης γεννήθηκε το 1966 στη Θεσσαλονίκη και είναι πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείoυ Πανεπιστημίου Θεσσαλoνίκης (ΑΠΘ).

Είναι κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσιου Διεθνούς Δικαίου – Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Κατεύθυνση Διεθνών Σπουδών του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) και κάτοχος Master of Arts «ΜΑ Applied Strategy and International Security» του Πανεπιστημίου του Plymouth, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Είναι απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), της Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ), της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), του International Military Course on the Law of Armed Conflicts [(International Institute of Humanitarian Law), San Remo-Italy] και του European Security and Defence College (ESDC) Course on International Law for Military Legal Advisers (Vienna-Austria).

O Κωνσταντίνος Σολκίδης

Κατά την σταδιοδρομία του στο Νομικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων (Υποστράτηγος ε.α.) διετέλεσε μεταξύ των άλλων Διευθυντής Γραφείου Στρατιωτικού Νομικού Συμβούλου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, του Γενικού Επιτελείου Στρατού, του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Στο παρελθόν, επίσης, διετέλεσε Παρατηρητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια στήριξης της εκλογικής διαδικασίας στις πρώτες πoλυφυλετικές εκλογές στη Νότιο Αφρική καθώς και Μέλος της Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) Μεταναστευτικού/Προσφυγικού (Task Force), η οποία είχε ως Έργο τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της μεταφοράς και εγκατάστασης των αιτούντων άσυλο από τα νησιά του Αιγαίου στην ενδοχώρα καθώς και τον εντοπισμό και έλεγχο στο σύνολο της χώρας, κατάλληλων, βιώσιμων και μεγάλης κλίμακας δομών φιλοξενίας, προκειμένου να ανακαινιστούν ή να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις, με μέριμνα του Διεθνούς Οργανισμού για την Μετανάστευση (ΔΟΜ), ώστε να καταστούν κατάλληλες για την εγκατάσταση προσφύγων και μεταναστών.