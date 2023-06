Υφυπουργός Εργασίας Πάνος Τσακλόγλου: Το μοναδικό μέλος της κυβέρνησης που έδωσε πολιτικό όρκο - iefimerida.gr

Το μοναδικό μέλος του υπουργικού συμβουλίου που έδωσε πολιτικό όρκο κατά την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο ήταν ο Πάνος Τσακλόγλου, ο υφυπουργός Εργασίας.

Ο Πάνος Τσακλόγλου αναλαμβάνει ξανά καθήκοντα υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με αρμοδιότητα τα θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ.Τσαγκλόγλου κατά την άφιξή του στο Προεδρικό Μέγαρο συνοδευόμενος από τη σύζυγό του / Φωτογραφία: ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ/INTIMENEWS

Υπενθυμίζεται πως και τον Αύγουστο του 2020 όταν ανέλαβε για πρώτη φορά καθήκοντα υφυπουργό ο κ.Τσακλόγλου είχε ορκιστεί με πολιτικό όρκο.

Στιγμιότυπο από την ορκωμοσία του Πάνου Τσακλόγλου τον Αύγουστο του 2020 / Φωτογραφία: EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ποιος είναι ο Πάνος Τσακλόγλου -Το βιογραφικό του

Ο Πάνος Τσακλόγλου είναι Καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Ερευνητικός Εταίρος στο Institute for the Study of Labor (IZA, Bonn) και Hellenic Observatory (LSE, London).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η έρευνά του επικεντρώνεται σε ζητήματα οικονομικής ανισότητας, φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού, οικονομικών αποδόσεων της εκπαίδευσης και αναδιανεμητικού ρόλου του κράτους. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 90 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά (μεταξύ των οποίων και στα Quarterly Journal of Economics, Economic Journal, Journal of Development Economics, Journal of Policy Analysis and Management, Review of Income and Wealth, Economics of Education Review and Journal of European Social Policy) και συλλογικούς τόμους, έχει παρουσιάσει εργασίες του σε περίπου 200 συνέδρια και ημερίδες και έχει συμμετάσχει σε πάνω από 50 ερευνητικά και συμβουλευτικά προγράμματα. Είναι μέλος των εκδοτικών επιτροπών των περιοδικών Journal of Economic Inequality και Politica Economica – Journal of Economic Policy. Πρόεδρος (2012-2014) και μέλος (2002-2004 και 2009-2012) του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων. Σύμβουλος των Πρωθυπουργών Γ. Παπανδρέου (2010-2011) και Λ. Παπαδήμου (2011-2012) σε θέματα Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής.

Μέλος της Economic and Financial Committee (EFC) της ΕΕ και του Eurogroup Working Group (EWG) και αναπληρωματικό μέλος των Ecofin and Eurogroup (2012-2014) και μέλος της Economic Policy Committee (EPC)της ΕΕ (2010-2011). Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (2002-2005), του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων σε θέματα Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής (2001-2002) και της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (2006-2009).