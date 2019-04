To tweet της Μαρέβας Μητσοτάκη για το τέλος του καθεστώτος Μαδούρο που πλησιάζει

Με δύο tweet που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό, η σύζυγος του Κυριάκου Μητσοτάκη Μαρέβα Μητσοτάκη, εξέφρασε την ελπίδα της για την ήττα- σύντομα- του καθεστώτος Μαδούρο και την νίκη της Δημοκρατίας.

Αρχικά ανέβασε ένα ρεπορτάζ του αμερικανικού δικτύου cnbc με τις τελευταίες εξελίξεις από την Βενεζουέλα, σημειώνοντας στα αγγλικά, «επιτέλους, το τέλος πλησιάζει...Ο Γκουαϊδό της Βενεζουέλας, λέει σε βίντεο ότι δυνάμεις του στρατού ενώθηκαν μαζί του για να δώσουν τέλος στην προεδρία Μαδούρο».

Finally the end is getting closer.....Venezuela's Guaido in video says troops have joined him to end Maduro presidency https://t.co/Quhv9sRV3u

Και λίγη ώρα μετά ανέβασε το tweet του Αντόνιο Ταγιάνι, του προέδρου του Ευρωπαίκού Κοινοβουλίου σχολιάζοντας: «Η κυβέρνηση Μαδούρο έφερε την οικονομική καταστροφή και την καταπίεση των ανθρωπίων δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθεριών. Οι πολιτικές του αντιβαίνουν σε ότι εκπροσωπεί η Ευρώπη και δικαίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον καταδίκασε. Ας ελπισουμε για μια ειρηνική επιστροφή της Δημοκρατίας στην Βενεζουέλα».

The Maduro government has brought an economic collapse and repression of human rights and political freedom. His politics go against everything that Europe stands for and the EU Parliament has rightly condemned him. Let’s hope for a peaceful return of democracy in Venezuela. https://t.co/Mr0rRFXDh8