Τσακαλώτος: Εχουν δίκιο όσοι διαμαρτύρονται -Κάναμε «too little, too late»

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος αναγνωρίζει ότι έχουν δίκιο όσοι διαμαρτύρονται γιατί η κυβέρνηση δεν βελτίωσε τη ζωή τους, αλλά τους καλεί να κρίνουν τον ΣΥΡΙΖΑ με αντικειμενικότητα για τα πρώτα χρόνια και με αυστηρότητα για μετά την έξοδο από τα μνημόνια.

«Μια αυστηρή κριτική σε μας λέει too little, too late (σ.σ. πολύ λίγα, πολύ αργά), ειδικά σε κάποιους τομείς που έχουν επίδραση στην καθημερινότητα. Κυρίως δεν μπορεί να ειπωθεί ότι η δημόσια διοίκηση άλλαξε ριζικά τη σχέση με τον πολίτη. Αλλά βήματα έγιναν. Τεχνογνωσία δημιουργήθηκε. Παρακαταθήκη για το μέλλον υπάρχει», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Τσακαλώτος, σε συνέντευξη στην «Εφημερίδα των Συντακτών».

Τσακαλώτος: Μας επιβλήθηκαν ανόητοι καταναγκασμοί

Σε ερώτηση για το μήνυμα της μεσαίας τάξης για την υπερφορολόγηση, σημειώνει: «Εχουν δίκιο οι άνθρωποι που διαμαρτύρονται γιατί δεν καταφέραμε να βελτιώσουμε τις ζωές τους όσο θα θέλαμε, να τους πείσουμε ότι δεν αδιαφορήσαμε για την ποιότητα της ζωής των μεσαίων στρωμάτων. Ημασταν όμως αναγκασμένοι να κινηθούμε σε ένα ασφυκτικό δημοσιονομικό πλαίσιο με ανόητους καταναγκασμούς που μας επιβλήθηκαν».

«Να κριθούμε με αντικειμενικότητα για τα πρώτα χρόνια και με αυστηρότητα για τις προτεραιότητές μας και τον τρόπο που τις υλοποιήσαμε με βάση τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο μετά την έξοδο τον Αύγουστο 2018», δηλώνει ακόμη ο κ. Τσακαλώτος και κάνει αναφορά στη μείωση των εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, του ΕΝΦΙΑ, το επίδομα στέγασης, την προστασία της πρώτης κατοικίας, τις 120 δόσεις, τη μείωση της φορολογίας στα τρόφιμα, την ενέργεια, τον επισιτισμό.

Σε ερώτηση για τη σκανδαλολογία και τη διαφθορά, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος δηλώνει ότι ποτέ δεν υιοθέτησε τον «δικαστικό δρόμο για τον σοσιαλισμό». «Αντίθετα δήλωσα τις αντιρρήσεις μου, τον διακωμώδησα σε κάθε ευκαιρία. Πολλοί και κυρίως πολλές μου το χρωστάνε από παλιά, μου καταλογίζουν καθωσπρεπισμό και θεσμολαγνεία σε κάθε ευκαιρία. Δεν πειράζει τους απαντώ χριστιανικά «ου γαρ οίδασι τι ποιούσι» αφού με τον μαρξισμό δεν έχουν κάποια αξιοσημείωτη σχέση. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι κάνουμε τα στραβά μάτια, ότι αφήνουμε τους μηχανισμούς υφαρπαγής της δημόσιας περιουσίας αλώβητους, ότι δεν τολμάμε να τα βάλουμε με τη μικρή και μεγάλη διαφθορά», προσθέτει ο υπουργός Οικονομικών.