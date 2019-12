Τι συνέβη με τον Κυρανάκη και «φοιτήτρια» στο LSE του Λονδίνου -Προπαγάνδα ή αλήθεια; [βίντεο]

O Kωνσταντίνος Κυρανάκης, πρωτοεκλεγείς βουλευτής της ΝΔ, γνωστός από τις συχνές παρουσίες του στα τηλεοπτικά πάνελ, μετά την αμφιλεγόμενη δήλωσή του για το χοιρινό «μπάρμπεκιου στα Διαβατά» προκάλεσε πάλι αίσθηση με έναν διάλογο που είχε ως καλεσμένος στο London School of Economics για το Brain Gain.

Mετά τον διάλογο που είχε με φοιτήτρια του LSE, αρκετά δημοσιεύματα τον εκθείασαν, μεταφέροντας την «αποστομωτική απάντηση Κυρανάκη σε φοιτήτρια που διαμαρτυρήθηκε για την αστυνομική βία», σύμφωνα με την οποία ο βουλευτής της ΝΔ φέρεται να είπε στην εν λόγω φοιτήτρια «Τι θα γινόταν αν πετούσατε μολότοφ εδώ;». Κάποιοι πρόσθεσαν, μάλιστα, ότι ο κ. Κυρανάκης «ξεσκέπασε την αριστερούλικη αντίληψη» κλπ.

Ωστόσο, σύμφωνα με άλλα δημοσιεύματα, αυτός ο διάλογος δεν έγινε έτσι ακριβώς στο London School of Economics και στη συζήτηση «Brain Gain: an exciting future for Greece», στην οποία συμμετείχε, μεταξύ άλλων, ο Κώστας Κυρανάκης, και συντόνιζε ο Καθηγητής Σύγχρονων Ελληνικών Σπουδών και Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Διευθυντής του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου, Kevin Featherstone.

Σύμφωνα με την απομαγνητοφώνηση η ερώτηση της «φοιτήτριας» είναι η εξής:

«Το όνομά μου είναι Νικόλ Ερίνη, είμαι κοινωνική λειτουργός και κοινωνιολόγος. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κυρανάκη, επειδή αναφέρθηκε σε «φιλικό περιβάλλον» και σε «ευνοϊκό νομοθετικό πλαίσιο».

Πρόσφατα η Βουλή με σύσσωμη τη Νέα Δημοκρατία απέρριψε την πρόταση για αναθεώρηση του Συντάγματος ώστε να συμπεριλάβει τα δικαιώματα πολιτών – όπως οι LGBTQ – για τους οποίους δεν υπάρχει ισότητα στην Ελλάδα. Αυτό βρίσκει σύμφωνη και την εκκλησία η οποία ακόμα, στον 21ο αιώνα, έχει δύναμη και επιρροή στις νομοθεσίες και στην κοινή γνώμη. Οπότε υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που φεύγουν από την Ελλάδα ακριβώς επειδή το περιβάλλον δεν είναι πολιτιστικά (;) φιλικό.

Επίσης πρόσφατα ακούσαμε τον κ. Βορίδη να τάσσεται υπέρ της αστυνομικής βίας.

Πώς ακριβώς αυτό αποτελεί φιλικό περιβάλλον; Πώς η ενίσχυση συντηρητικών χριστιανορθοδοξων αξιών συμβαδίζει με τον φιλελευθερισμό;»

Με άλλα λόγια δεν πρόκειται για φοιτήτρια αλλά για κοινωνική λειτουργό, η οποία δεν ρώτησε κάτι για τα ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά για την κατοχύρωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως της κοινότητας των LGBTQ. Επίσης, αναφέρθηκε στην υπεράσπιση της αστυνομικής βίας από τον υπουργό Βορίδη, καθώς και για την «ενίσχυση συντηρητικών χριστιανορθοδοξων αξιών» από την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Και η απάντηση του κ. Κυρανάκη:

«Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πλήρως προστατευόμενα από το ελληνικό Σύνταγμα και υπάρχουν συγκεκριμένοι που προστατεύουν τα δικαιώματα των LGBT. Αν θέλουμε το περιεχόμενο των υπάρχοντων νόμων για τα δικαιώματα των LGBT να μπουν και στο Σύνταγμα, αυτή είναι μία άλλη συζήτηση, μπορούμε να την κάνουμε, αλλά ας μην παριστάνουμε ότι ένα δικαίωμα LGBT δεν προστατεύεται εάν δεν είναι στο Σύνταγμα. Υπάρχει νομοθεσία γι’ αυτό. Κατά τη γνώμη μου, ισχυρή νομοθεσία. Θα μπορούσε να είναι ισχυρότερη, αυτό είναι συζητήσιμο, αλλά απλώς το γεγονός πως δεν ψηφίστηκε στο Σύνταγμα, δεν σημαίνει πως προστατεύει τα δικαιώματα LGBT.

...Σχετικά με την αστυνομική βία θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση: Αν εσείς ρίχνατε μία μολότωφ ακριβώς έξω από το LSE, θα χρησιμοποιούσε η αστυνομία βία ή όχι;...»

Το θέμα με το τι ειπώθηκε πραγματικά σε αυτή την συζήτηση και γιατί ο κ. Κυρανάκης απάντησε για μολότοφ σε μια ερώτηση που αφορούσε την μη συνταγματική κατοχύρωση νομοθεσίας κατά των διακρίσεων έκανε τον γύρο των social media και ο λογαριασμός του κ. Κυρανάκη κατακλύστηκε από φιλικά ή εχθρικά μηνύματα. Ο ίδιος πάντως υπερασπίστηκε τη θέση του και ανήρτησε το παρακάτω σχόλιο.