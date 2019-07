Ποιοι αναλαμβάνουν τις «μάχιμες» θέσεις στο ΚΙΝΑΛ

Την τοποθέτηση τεσσάρων νέων προσώπων σε θέσεις - «κλειδιά» ανακοίνωσε το ΚΙΝΑΛ, ύστερα από τη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Πολιτικού Συμβουλίου.

Το ΚΙΝΑΛ, όπως είχε προαναγγείλει η Φώφη Γεννηματά, προέβη σε ανασύνθεση των κομματικών του οργάνων, καθώς συγκροτούνται τομείς πολιτικής σε αντιστοιχία με τα υπουργεία.

Οι τέσσερις άνθρωποι που αναλαμβάνουν επιτελικές θέσεις είναι ο Χρήστος Ασπιώτης (Συντονιστής Οργανώσεων Εργαζομένων), ο Δημήτρης Μάντζος (Διευθυντής Κ.Ο.), ο Στέφανος Παραστρατίδης (Γραμματέας Οργανωτικού) και ο Απόστολος Σπυρόπουλος (Συντονιστής Εργου Τομέων Πολιτικής).

Τα βιογραφικά των τεσσάρων επιτελικών στελεχών του ΚΙΝΑΛ

Το ΚΙΝΑΛ έδωσε στη δημοσιότητα τα βιογραφικά των τεσσάρων προσώπων που αναλαμβάνουν «μάχιμες» θέσεις.

Χρήστος Ασπιώτης – Συντονιστής Οργανώσεων Εργαζομένων

Ο Χρήστος Ασπιώτης

O Χρήστος Ασπιώτης εργάζεται στην Εθνική Τράπεζα. Είναι Γενικός Γραμματέας του Ταμείου Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.). Είναι Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας (Ο.Α.Τ.Υ.Ε.). Συμμετέχει στις πανευρωπαϊκές εργασίες της Διεθνούς Ένωσης Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας (AIM). Υπήρξε Γραμματέας Νέων της Ο.Τ.Ο.Ε. και εξελέγη δύο φορές μέλος Δ.Σ. του Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας.

Είναι 37 ετών, έγγαμος με δύο παιδιά. Μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στις Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές, την Επικοινωνία και τα Media, με διατριβή στον ρόλο των ΜΜΕ στη διαμόρφωση του ευρωσκεπτικισμού. Αποφοίτησε από το τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ του Α.Π.Θ., με ειδίκευση στην πολιτική επικοινωνία. Γνωρίζει αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά.

Διετέλεσε Πρόεδρος Συλλόγου Φοιτητών στο Α.Π.Θ. με την Π.Α.Σ.Π. Ήταν μέχρι σήμερα ο αναπληρωτής Γραμματέας του Δικτύου Εργαζομένων του Κινήματος Αλλαγής.

Ασχολείται από νεαρή ηλικία ενεργά με τη συλλογική εκπροσώπηση, με διαρκή συμμετοχή στα κοινωνικά και εργατικά κινήματα. Προσεγγίζει τον συνδικαλισμό με νεωτεριστικά χαρακτηριστικά. Παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα και στην οικονομία. Διεκδικεί τις προοδευτικές πολιτικές στην Ελλάδα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους νέους της γενιάς του. Στηρίζει με πάθος τις αρχές και τις αξίες της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας.

Δημήτρης Μάντζος – Διευθυντής Κ.Ο.

Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο Υποψήφιος Διδάκτωρ Νομικής, διαπιστευμένος διαμεσολαβητής

Ο Δημήτρης Μάντζος

Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1982.

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2006

Σπουδές και επιμόρφωση

Νομική Σχολή ΕΚΠΑ (Υπ. Διδάκτωρ Νομικής, 2015-σήμερα)

Νομική Σχολή ΕΚΠΑ (ΜΔΕ Εμπορικού Δικαίου, 2004 - 2006)

Νομική Σχολή ΑΠΘ (Πτυχίο Νομικής, 2004)

Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς (Εκπαίδευση διαμεσολαβητή, 2014)

Επαγγελματική δραστηριότητα

Τακτικό Μέλος Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης (Μάιος 2018 - σήμερα)

Χρηματοοικονομικός Διαμεσολαβητής ΕΚΕΕΧΔ (Μάιος 2019 - σήμερα)

Εκτελεστικός Γραμματέας του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (Ιανουάριος 2016 - σήμερα)

Επιστημονικός σύμβουλος της Βουλής των Ελλήνων (Φεβρουάριος 2015 - σήμερα)

Γραμματέας Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου για τη Δικαιοσύνη και την Ανάπτυξη EPLO (Ιούνιος 2016 - σήμερα)

Μέλος της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών ΥΔΔΑΔ (Δεκέμβριος 2014 - Δεκέμβριος 2017)

Ειδικός συνεργάτης Γενικού Γραμματέα ΥΔΔΑΔ (Μάιος 2013 - Ιανουάριος 2015)

Ειδικός συνεργάτης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Σεπτέμβριος 2011 - Μάιος 2012)

Μέλος της Υποστηρικτικής Ομάδας του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ιανουάριος 2014 - Φεβρουάριος 2015)

Μέλος της Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και την εφαρμογή του Κανονισμού 524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (Οκτώβριος 2014 - Φεβρουάριος 2015)

Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής για την προώθηση της διαμεσολάβησης στην Ελλάδα (Ιανουάριος 2014 - Φεβρουάριος 2015)

Μέλος Ομάδας Εργασίας για την αναμόρφωση του δικαίου της διαμεσολάβησης στην Ελλάδα (Σεπτέμβριος 2014 - Δεκέμβριος 2014)

Πολιτική δραστηριότητα:

Μέλος Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής Κινήματος Αλλαγής

Μέλος Γραμματείας Τομέα Δικαιοσύνης Κινήματος Αλλαγής

Μέλος Επιτροπής Θέσεων για τη Συνταγματική και Θεσμική Μεταρρύθμιση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης (2016-2019)

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά

Πεδίο ενασχόλησης: Διαμεσολάβηση και Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών, Εμπορικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Δίκαιο Εταιρειών, Εξασφαλίσεις απαιτήσεων και δικαστική επιδίωξη είσπραξης οφειλών, Δίκαιο Αφερεγγυότητας (Εμπορικής και Αστικής), Προστασία προσωπικών δεδομένων.

Ενδεικτική συγγραφική δραστηριότητα και εισηγήσεις

• Ρήτρα διαμεσολάβησης: Νομική φύση και εκτελεστότητα (διατριβή υπό εκπόνηση)

• Drafting a training program on lawyer supported mediation CCBE (Μάιος 2019)

• Promoting Mediation in Greece - Contribution from a practitioner’s point of view (Mediation Roundtable Athens, 18 Απριλίου 2016)

• Το δίκαιο αφερεγγυότητας φυσικών προσώπων στην Ελλάδα - Παθογένειες και προοπτικές (συλλογικό έργο - Εταιρεία Δικαστικών Μελετών, Ιούνιος 2014)

• SMEs and Insolvency - Current situation in Greece (εισήγηση στο Insolvency Workshop του Joint Vienna Institute, Βιέννη, 8 Μαΐου 2014)

• Μελέτη αξιολόγησης εφαρμογής των θεσμών της διαμεσολάβησης και της δικαστικής μεσολάβησης στην Ελλάδα (ΥΔΔΑΔ, Οκτώβριος 2013)

Στέφανος Παραστρατίδης – Γραμματέας Οργανωτικού

Ο Στέφανος Παραστατίδης είναι Ιατρός του ΠΕΔΥ και μέλος του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ).

Ο Στέφανος Παραστρατίδης

Εκλέγεται στον Ιατρικό Σύλλογο του Κιλκίς ανελλιπώς από το 2005, όπως αντίστοιχα και ως εκπρόσωπος του ΠΙΣ.

Κατά τη διάρκεια της ειδίκευσής του είχε έντονη συνδικαλιστική δράση ως Πρόεδρος των Ειδικευόμενων Ιατρών και ως Γραμματέας της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Κιλκίς.

Είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ από τα φοιτητικά του χρόνια, πρώην μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας και νυν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής.

Στις εκλογές της 7ης Ιουλίου ήταν υποψήφιος Βουλευτής στο ν. Κιλκίς.

Πολιτική και Κοινωνική Δραστηριότητα

2005-2008 Γραμματέας Νοσηλευτικών Ιατρών νομού Κιλκίς,

2005-2009 Πρόεδρος των Ασκούμενων Ιατρών στο Νοσοκομείο Κιλκίς,

2005-2008, 2008-2011 (2 θητείες) Ταμίας του Ιατρικού Συλλόγου Κιλκίς

2008-2011, 2011-2014 μέλος του ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Κιλκίς

2008-2011, 2011-2014 εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου του Κιλκίς στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

2012-2014 μέλος του του Επιστημονικού Συμβουλίου Ιατρικού Συλλόγου

Ιδρυτής του blog Epikairo το οποίο, από το 2008 μέχρι και το 2016 οπότε και έκλεισε τον κύκλο, ήταν από τα πιο επιδραστικά και παρεμβατικά προοδευτικά blogs, με έμφαση στα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά θέματα, αλλά και πλούσιο σχολιασμό στα θέματα επικαιρότητας.

Συνιδρυτής του Πολιτικού Δικτύου Open Greece vs Close, όπου μαζί με μια ομάδα νέων ανθρώπων επεξεργάστηκαν προτάσεις και θέσεις, με επίκεντρο τον άξονα Ανοιχτό vs Κλειστό ως διαιρετική τομή μεταξύ προόδου και συντήρησης και στόχο να ανοίξει η πολιτική συζήτηση και κυρίως η εφαρμογή του ανοίγματος των θεσμών, των δομών και δεδομένων, που θα οδηγήσει αντίστοιχα σε μια ανοιχτή κοινωνία, με κύριο χαρακτηριστικό της την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε αυτά.

Απόστολος Σπυρόπουλος - Συντονιστής Εργου Τομέων Πολιτικής

Ο Απόστολος Σπυρόπουλος σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο ΤΕΙ Πειραιά.

Ο Απόστολος Σπυρόπουλος

Επαγγελματική εμπειρία:

Τμήμα Πωλήσεων στην εταιρεία «Καρούλιας»

Υπεύθυνος εξαγωγών στο κτήμα Σπυρόπουλος

Σύμβουλος πωλήσεων στην Οικοφάρμα Πελοπόννησος

Διευθύνων σύμβουλος στην εταιρεία Terranostrum ΑΕ

Σύμβουλος διοίκησης σε διάφορες εταιρείες

Τόπος διαμονής: Αθήνα