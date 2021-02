Το take away και τα νεύρα μας

Νέα αλλαγή των μέτρων για την πανδημία ανακοίνωσε σήμερα η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη. Θα μείνουν, είπε, τελικά, ανοιχτές οι λαϊκές το Σάββατο, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Μα μόλις προχθές ανακοινώθηκε ότι θα είναι κλειστές! Όπως εξήγησε η κυρία Πελώνη, η προηγούμενη απόφαση ακυρώθηκε προκειμένου να επιμεριστούν οι καταναλωτές σε διάφορα σημεία. Γιατί άλλαξε η απόφαση; Διότι με δεδομένο ότι τα σούπερ μάρκετ πλέον κλείνουν στις 17:00, αν έκλειναν και οι λαϊκές αγορές, το πρόβλημα που παρατηρήθηκε ήδη το περασμένο Σάββατο θα διογκωνόταν. Μα, καλά, τόσοι ειδικοί, δεν μπορούσαν να το είχαν προβλέψει;

Τα ίδια έγιναν και με το take away. Μέσα σε πέντε ώρες η κυβέρνηση πήρε πίσω την απαγόρευση του take away τα Σαββατοκύριακα στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, την οποία είχε η ίδια ανακοινώσει! Απαγορευόταν ο καφές στο φούρνο, επιτρεπόταν στο καφενείο, αλλά το ντελίβερι καφέ στο σπίτι συνεχιζόταν κανονικά και άλλα τέτοια τρελά. Η απόφαση κρίθηκε παράλογη, ο Άδωνις το πήρε πίσω και έριξε την ευθύνη στην Επιτροπή Λοιμωξιολόγων.



Κάνει μια «κοιλιά» ο κυβερνητικός συντονισμός. Μετά από έναν ομολογουμένως επιτυχημένο χειρισμό της πανδημίας, από την πλευρά του Μητσοτάκη, ειδικοί, γιατροί, υπουργοί, Επιτροπή Λοιμωξιολόγων και άλλοι αρμόδιοι δείχνουν σημάδια θολούρας και κόπωσης. Έχουμε πειστεί ότι τα μέτρα για το lockdown θα είναι ακορντεόν. Ότι ανοίγουν και κλείνουν ανάλογα με τις επιδημιολογικές συνθήκες. Οι Έλληνες πολίτες υπήρξαμε σχεδόν υποδειγματικοί όλο αυτό το διάστημα. Με εξαίρεση τα καλόπαιδα του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ που κάνουν επαναστατική γυμναστική στους δρόμους, αγνοώντας τις αποστάσεις, η πλειονότητα των πολιτικών τήρησε ευλαβικά τα μέτρα. Αλλά αυτή η εικόνα αλαλούμ δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Μια βόλτα στις 8 το πρωί ή στις 4 το απόγευμα στους δρόμους της Αττικής πείθει ότι τίποτα δεν θυμίζει lockdown. Μποτιλιάρισμα τραγικό, τεράστιος και επικίνδυνος συνωστισμός στα σούπερ μάρκετ. Την ίδια ώρα, ένα αδιάκοπο πήγαινε-έλα γιατρών δήθεν σταρ, στα κανάλια, μπερδεύει και αποπροσανατολίζει το κοινό. Τι ισχύει, ποιος είναι ο κίνδυνος; Άλλα λέει στον Αυτιά η Παγώνη, άλλο παιχνίδι παίζει η Λινού, εντελώς διαφορετικά μας τα λέει ο Μόσιαλος. Μόλις κλειστήκαμε σπίτι μας από τις 18:00, η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ αποφάνθηκε ότι δεν είναι καλή ιδέα. «Το να κλείσεις από τις 18:00 η ώρα την Αττική δεν έχει κανένα νόημα», είπε. Δεν γίνεται να μπει κόφτης στο SMS, δηλώνει ο Πιερρακάκης, να μπει κόφτης στο 13033, καθώς δεν υπάρχει κανένας έλεγχος και μπορεί κάποιος να στείλει πολλαπλά μηνύματα για να μετακινηθεί, λέει ο Δερμιτζάκης.



Ο φόβος για τον ιό, οι αντιφάσεις των επιστημόνων και τα μέτρα «ακορντεόν» είναι μια καθημερινότητα που άρχισε να γίνεται κουραστική. Η 8ωρη συνεδρίαση των ειδικών, της περασμένης Παρασκευής, εξελίχθηκε σε φιάσκο, με τις απόψεις να δίνουν και να παίρνουν και τις διαρροές κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης να δείχνουν το μέγεθος της αντιγνωμίας. Τελικά, τα μέτρα ανακοινώθηκαν και τα μισά από αυτά ακυρώθηκαν λίγα 24ωρα αργότερα. Αυτό επιτείνει τη σύγχυση και την κούραση, οδηγεί σίγουρα σε δυσπιστία και πιθανώς και σε τάση παραβατικότητας τους πολίτες.



Θα φέρω σαν παράδειγμα τι ισχύει στις τρεις διαφορετικές «κόκκινες» περιοχές , όπου εφαρμόζονται διαφορετικά μέτρα που ανακοίνωσε η Επιτροπή Λοιμωξιολόγων: Στη Σαντορίνη, τη Μύκονο, τη Χαλκίδα, την Πάτρα και τον Άγιο Νικόλαο ισχύει το σκληρό lockdown, όπως το ξέραμε τον περασμένο Μάρτιο 2020. Στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική τα μαγαζιά είναι ανοιχτά μόνο με click away και η απαγόρευση κυκλοφορίας αρχίζει στις 6 το απόγευμα. Στις υπόλοιπες «κόκκινες» περιοχές ισχύει το click inside.

Εδώ μάλλον ισχύει αυτό που έλεγε Αμερικανός κωμικός: Επιτροπή είναι μια ομάδα ανθρώπων που από μόνοι τους δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, αλλά σαν ομάδα μπορούν να αποφασίσουν ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει.

Ειλικρινά, δεν έχω καταλάβει αν το πρόβλημα βρίσκεται στην επικοινωνία ή στον συντονισμό. Ίσως υπάρχει πρόβλημα και στα δύο. Όμως πριν τρελαθούμε εντελώς και επειδή τα νεύρα έχουν αρχίσει να σπάνε, ας οριστεί ΕΝΑΣ υπεύθυνος. Τουλάχιστον, θα ξέρουμε ποιον να κατηγορούμε και ο πρωθυπουργός θα μπορεί να τον απολύσει, αν κριθεί ακατάλληλος.