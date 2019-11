Τα συγχαρητήρια του Μητσοτάκη στον Τουσκ για την εκλογή του ως πρόεδρος του ΕΛΚ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Ντόναλντ Τουσκ για την εκλογή του ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Ο Ελληνας πρωθυπουργός, θέλησε να συγχαρεί και μέσω Twitter τον νέο πρόεδρο του ΕΛΚ, ο οποίος ήταν και ο μόνος υποψήφιος για την θέση, στο συνέδριο του κόμματος στο Ζάγκρεμπ. Στην ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης, τόνισε πως θεωρεί ότι το κόμμα θα βγει ισχυρότερο μετά από αυτό το συνέδριο, το οποίο θα ολοκληρωθεί σήμερα.

«Συγχαρητήρια Ντόναλντ Τουσκ για την εκλογή σου ως πρόεδρος του ΕΛΚ! Προσβλέπω να συνεργαστούμε για ένα ακόμη ισχυρότερο κόμμα που θα οδηγήσει την Ευρώπη σε ένα καλύτερο μέλλον για όλους» έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Congratulations @donaldtusk on your election as @EPP President! I look forward to working together towards an even stronger party that will lead Europe into a brighter future for all. #EPPZagreb pic.twitter.com/N8IM0NEIH6