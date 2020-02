Σύνοδος Κορυφής: 7 ηγέτες στο εστιατόριο -Μοναδικές στιγμές στις Βρυξέλλες

Συνεχίζονται οι συναντήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Βρυξέλλες.

Αμέσως μετά τη συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η Γερμανίδα Καγκελάριος, Ανγκελα Μέρκελ, o Γάλλος Πρόεδρος Εμάνουελ Μακρόν, o Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Αντόνιο Κόστα, o Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζουζέπε Κόντε και η Πρωθυπουργός του Βελγίου, Σόφι Βίλμες, οι ηγέτες συνέχισαν τις συνομιλίες που ξεκίνησαν νωρίτερα στα γραφεία της Ισπανίας γευματίζοντας στο εστιατόριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Στο τέλος του γεύματος με χαρά ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του προσωπικού να φωτογραφηθούν μαζί τους.

«Ένα σύντομο διάλειμμα ανάμεσα σε μαραθώνιες συναντήσεις!», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram o Κυριάκος Μητσοτάκης.

Νωρίτερα, προηγήθηκε συνάντηση στα γραφεία της ισπανικής αντιπροσωπείας, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής. Μια επιμέρους συνάντηση στο πλαίσιο της σκληρής διαπραγμάτευσης που γίνεται από χθες για τη μοιρασιά του 7ετούς προϋπολογισμού της ΕΕ, ύψους 1,1 τρισ. ευρώ.

«Συζητήσεις με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, του Λουξεμβούργου, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και του Βελγίου για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμαστε έναν προϋπολογισμό που αντιμετωπίζει τα προβλήματα των χωρών της ΕΕ και υποστηρίζει τους φιλόδοξους στόχους που έχουμε θέσει για το μέλλον και την ευημερία των πολιτών μας».



