Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει την Πέμπτη στις 11:00, στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

Στις 21:00 ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο συνέδριο του «The Economist» με τίτλο «Roundtable with the Government of Greece - From social distancing to social solidarity».

