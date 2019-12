Συνάντηση Τσίπρα-Πάιατ για ελληνοτουρκικά και ενεργειακά

Συνάντηση με τον Τζέφρι Πάιατ είχε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας.

Όπως αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είχε, σήμερα, συνάντηση στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Πλατεία Κουμουνδούρου, με τον Πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, το πλαίσιο συνεργασίας 3+1 με το Ισραήλ και την Κύπρο, οι προοπτικές του αγωγού EastMed και η κλιμάκωση των παράνομων ενεργειών της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, με την υπογραφή συμφωνίας με τη κυβέρνηση της Λιβύης.

Από την πλευρά του ο κ. Πάιατ, εξέφρασε τη χαρά του για τη συνάντηση με τον κ. Τσίπρα, και σημειώνει ότι συζήτησαν, επίσης, για το πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16, την ελληνοαμερικανική Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας και τις ευκαιρίες για περιφερειακή συνεργασία που δημιούργησε η Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά και στην ανατολική Μεσόγειο.

Glad to meet with @atsipras to discuss Syriza support for continuing upward trajectory of US-Greece relations, the F16 upgrade program, the #MDCA update, opportunities for regional collaboration opened up by the Prespes Agreement, and the East Med. pic.twitter.com/uHfxn6sjnk