Συνάντηση Δένδια με τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρο Β'

Τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, Θεόδωρο Β΄ υποδέχθηκε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Κατά τη συνάντησή τους στο υπουργείο Εξωτερικών, συζήτησαν εκτενώς για την ευημερία του Ορθόδοξου ποιμνίου στην Αίγυπτο και την υπόλοιπη Αφρική, όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Νίκος Δένδιας. Η ανάρτηση του ΥΠΕΞ

