Συνάντηση Δένδια - Λουτ ενόψει της Πενταμερούς για το Κυπριακό

Συνάντηση με την Ειδική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Τζέιν Χολ Λουτ είχε σήμερα ο Νίκος Δένδιας.

Οπως αναφέρει, σε ανάρτησή του στο twitter ο υπουργός Εξωτερικών, στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η επικείμενη Ατυπη Διάσκεψη για το Κυπριακό που θα λάβει χώρα στη Γενεύη στις 27 με 29 Απριλίου.

Σημειώνεται ότι, σήμερα, ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε και με τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλο, με τον οποία συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό.

Συναντήθηκα με τον Πρόεδρο του ΔΗ.ΚΟ. Ν.Παπαδόπουλο @GreeceMFA με τον οποίο συνομιλήσαμε για το Κυπριακό - I met with @DIKO1976 President @NicholasPapadop @GreeceMFA. We exchanged views on #Cyprus issue. pic.twitter.com/RzpExsJ6sI